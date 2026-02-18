Liberty Global preia integral participaţia Vodafone de la joint venture-ul din Olanda pentru 1 mld. euro şi cumpără al doilea operator alternativ de fibră din Marea Britanie pentru 2 mld. de lire sterline

01:00

Gigantul american Uber a explicat pentru ZF motivele care stau la baza deciziei de a relansa serviciul de livrare Uber Eats în România în 2026, la şase ani după închiderea operaţiunilor locale. Dacă în 2020 compania motiva ieşirea prin faptul că doreşte să rămână doar în pieţele unde ocupă primele două poziţii, acum americanii mizează pe sinergia cu serviciul de ridesharing, care a ajuns la o acoperire naţională între timp.