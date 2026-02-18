ZF Live. Răzvan Dumitru şi Andra Ioana, Roland Berger: Dezvoltarea autostrăzilor A7 şi A8 va schimba radical accesibilitatea în zona Moldovei. Întrebarea este dacă modelul dezvoltării Clujului poate fi replicat în Moldova, în jurul Iaşului, sau în sud, în jurul Craiovei
Fondurile europene sunt un accelerator, dar România trebuie să îşi definească strategia ca ţară şi zonele de investiţii, să creeze clustere de industrii pentru a asigura bunăstarea în toate regiunile ţării.
• • •
Liberty Global preia integral participaţia Vodafone de la joint venture-ul din Olanda pentru 1 mld. euro şi cumpără al doilea operator alternativ de fibră din Marea Britanie pentru 2 mld. de lire sterline # Ziarul Financiar
Liberty Global, grupul american de telecomunicaţii şi media controlat de miliardarul John Malone, a anunţat două tranzacţii separate de peste un miliard de dolari fiecare, care îi consolidează poziţiile în Olanda, Belgia şi Marea Britanie.
Era electricităţii este aici: după 15 ani de stagnare, consumul de energie este gata să crească. Care sunt cele mai înfometate noi specii de consumatori de energie? Aflaţi la ZF Power Summit, 23-25 februarie # Ziarul Financiar
O treime din contractele de tip corporate PPA semnate anul trecut pe plan european au avut ca şi cumpărători companii din zona de tehnologie, arată cel mai recent studiu realizat de Pexapark, platformă care monitorizează mişcările din partea de contractare a energiei verzi.
Când trece România la euro? Isărescu, guvernatorul BNR: Când reuşim să reducem deficitul bugetar sub 3% din PIB şi nu e treabă uşoară. Discuţiile pot începe în cinci ani. Fiecare face comparaţia după cum îi place. A intrat Bulgaria în zona euro, ce ruşine pentru România! Dar de ce nu a intrat Polonia, Cehia, Ungaria? # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Plimbatul prin lume după bani nu dă bine, mai ales dacă umbli şi te mai şi poticneşti. Atenţie şi la ce ne spun finanţatorii externi pentru că depindem de ei pentru finanţare. O datorie publică de 60% din PIB este mare. Trebuie să o reducem sub acest nivel şi putem să o facem # Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus României un record de investiţii publice de 138 mld. lei (27,6 mld. euro). Dar creşterea economică a fost de doar 0,6%, cea mai mică din 2013 încoace (0,3%), dacă eliminăm 2020, anul pandemiei, când, din cauză că afacerile au fost închise luni de zile, PIB-ul s-a redus cu 3,7% # Ziarul Financiar
Investiţiile publice au explodat, după pandemie. Doar în ultimii doi ani, 2024 şi 2025, investiţiile publice (din buget şi din fonduri UE) au fost de 51 de miliarde de euro (98 mld. euro de la criza Covid încoace). Cu toate acestea, PIB-ul a crescut în 2024 cu 0,9% şi în 2025 cu 0,6%. De ce?
Urmează schimbări majore în Europa. FT: Christine Lagarde vrea să părăsească BCE înainte de expirarea mandatului în 2027, pentru a le permite preşedintelui Macron şi cancelarului Merz să găsească un nou şef pentru una dintre cele mai importante instituţii ale UE înainte de alegerile din Franţa # Ziarul Financiar
Dragan Mrkajic, UNIDO Innovation Lab: Este important să sprijinim companiile aflate în etapele mai avansate ale dezvoltării lor pentru a le ajuta să intre pe pieţe noi. MoonshotX este un exemplu despre cum companiile mai mari şi start-up-urile pot colabora pentru a sprijini scalarea # Ziarul Financiar
Exclusiv ZF IT Generation. Ion Petic, fondator Piaxo: Am deschis la Timişoara un centru de cercetare & dezvoltare pentru bateriile viitorului în parteneriat cu Clarios, cel mai mare producător mondial de baterii auto. Centrul va recruta 120 de oameni # Ziarul Financiar
diconium, compania de tehnologie a grupului Volkswagen, a ajuns la peste 100 de angajaţi în România. Echipa locală lucrează la proiecte globale de transformare digitală pentru giganţi din diferite industrii # Ziarul Financiar
diconium România, subsidiara locală a grupului german de tehnologie diconium (deţinut integral de Volkswagen Group), a ajuns la peste 100 de angajaţi în 2025, la trei ani de la intrarea pe piaţă. Extinderea vine pe fondul consolidării operaţiunilor locale ca un „Tech Capability Hub” strategic, echipele din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov şi Timişoara fiind implicate direct în proiecte internaţionale majore care vizează industria auto, retailul şi sectorul industrial.
Răspunsul oficial al Uber Eats legat de revenirea pe piaţa din România după 6 ani: „Multe lucruri s-au schimbat din 2020. Aplicaţia Uber este acum prezentă la nivel naţional, un punct de plecare solid“. Obiectivul declarat este construirea unui marketplace sustenabil, într-o piaţă dominată acum de Glovo, Bolt Food şi Wolt # Ziarul Financiar
Gigantul american Uber a explicat pentru ZF motivele care stau la baza deciziei de a relansa serviciul de livrare Uber Eats în România în 2026, la şase ani după închiderea operaţiunilor locale. Dacă în 2020 compania motiva ieşirea prin faptul că doreşte să rămână doar în pieţele unde ocupă primele două poziţii, acum americanii mizează pe sinergia cu serviciul de ridesharing, care a ajuns la o acoperire naţională între timp.
Francesca Nenci, UniCredit: Lucrăm constant pentru a simplifica finanţarea comerţului pentru clienţi, reducând costurile şi riscurile atât pentru noi, cât şi pentru clienţi # Ziarul Financiar
UniCredit urmăreşte simplificarea finanţării comerţului, reducând costurile şi riscurile atât pentru bancă, cât şi pentru clienţi, susţine Francesca Nenci, UniCreditís Global Head of Trade&Correspondent Banking
UNIQA Asigurări a plătit despăgubiri de aproape 4 mil. lei în anul 2025 pentru asigurările de călătorie, în creştere cu 30% faţă de 2024. Valoarea medie a despăgubirilor plătite: 4.000 de lei per dosar # Ziarul Financiar
UNIQA Asigurări a plătit o valoarea a despăgubirilor pentru asigurările de călătorie în anul 2025 de aproape 4 mil. lei, în creştere cu 30% faţă de 2024, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei
