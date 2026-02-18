Ciprian Ciucu acuză firmele de salubritate de la sectoare că au raportat că au scos pe teren mai multe utilaje de deszăpezire decât au fost în realitate
Economica.net, 18 februarie 2026 18:20
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti continuă cercetările şi dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
• • •
Acum 10 minute
18:30
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele unui fost viceministru al Justiției, care s-a refugiat în Ungaria # Economica.net
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele lui Marcin Romanowski, fost viceministru al Justiţiei, care beneficiază de azil în Ungaria, transmite miercuri agenţia de presă de stat PAP, preluată de Reuters, pe baza informaţiilor de la biroul de presă al unei instanţe, transmite Agerpres.
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:00
Guvernul propune reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală – proiect de OUG # Economica.net
Reglementarea reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi a ministerelor, instituţiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituţii şi autorităţi publice se numără printre măsurile incluse în proiectul de OUG privind administraţia publică, în forma agreată de coaliţia de guvernare, relatează Agerpres.
18:00
Eroarea ministrului Energiei care ar putea crește masiv prețul gazelor pentru populație, chiar de la 1 aprilie # Economica.net
Proiectul de OUG publicat cu o zi în urmă de Ministerul Energiei prin care s-a stabilit un preț administrat al gazelor pentru populație, nu conține sancțiuni explicite pentru producătorii de gaze care nu pun la dispoziția furnizorilor gaze pentru populație la preț stabilit de stat. Dacă OUG nu este corectată, prețul gazelor naturale pentru populație ar putea fi de facto liberalizat. Iar pe piață prețul este mult mai mare.
17:50
Cele mai mari economii din Africa sunt responsabile pentru cererea crescută de stablecoins – Reuters # Economica.net
Cele mai mari economii africane, Nigeria şi Africa de Sud, conduc cea mai puternică creştere a cererii de stablecoins şi sunt cele mai optimiste în privinţa potenţialului monedelor digitale stabile, mulţi utilizatori dorind de asemenea ca acestea să fie acceptate pe larg, conform unui studiu, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:40
Bogdan Ivan: Vom avea un preț reglementat la producătorii de gaze naturale, la fel și pe tot lanțul de transport, distribuţie, furnizare # Economica.net
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
17:10
UniCredit a condus un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru refinanțarea construcției Mall Moldova # Economica.net
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru Prime Kapital, administrator şi dezvoltator de active european axat pe piaţa imobiliară, a anunţat miercuri instituția financiară, relatează Agerpres.
17:00
Constantin Tobescu (STB): Circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost reluată. Linia 41 este în continuare blocată din cauza zăpeii # Economica.net
Circulaţia tramvaielor liniei 25 a fost reluată, însă pe linia 41 se intervine în continuare pentru deszăpezirea căii de rulare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).
16:50
Distrigaz Sud Rețele a făcut investiții de 558 de milioane de lei 2025, pentru modernizarea și extinderea rețelei # Economica.net
Distrigaz Sud Rețele a realizat, în anul 2025, investiții totale de 558 de milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, direcționate către două obiective strategice: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
16:40
Elbit a primit contract nou de 277 mil. USD pentru livrarea de turele pentru mașini de luptă. Mare parte din ele se vor face în România, la Bacău # Economica.net
Elbit Systems Ltd. a anunțat astăzi că a primit contracte în valoare totala de aproximativ 277 milioane de dolari din partea unui client international pentru furnizarea de turele de 30 mm și muniție. Contractele vor fi executate pe o perioada de trei ani, potrivit unui comunicat al companiei. O parte din componente se fabrică în Ronânia.
Acum 4 ore
16:30
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Muncitorii lui Umbrărescu au turnat primele segmente de beton la podul peste Lacul Cernica # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu șantierul lotului 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, unde au început lucrările la placa de suprabetonare a podului peste Lacul Cernica.
16:30
Mugur Isărescu: Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # Economica.net
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe facilităţi fiscale pereniale, pe 10-20 de ani, transmite Agerpres.
16:10
Alertă – BNR anunţă o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Economica.net
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
16:00
Turcia caută petrol şi gaze în Marea Neagră, zona bulgărească. TPAO şi Shell au semnat acordul pentru a efectua împreună activităţi de explorare # Economica.net
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei, a anunţat miercuri Ministerul Energiei şi Resurselor Naturale, informează publicaţia turcă Daily Sabah.
15:50
Tranzacțiile financiare online sunt convenabile, rapide și — dacă nu sunt protejate corect — foarte vulnerabile. Scopul acestui text este simplu: să-ți ofere pași practici, clari și ușor de urmat pentru a-ți proteja banii și datele. Vom vorbi despre parole, autentificare, rețele, software și obiceiuri bune. Limbajul este simplu; sfaturile sunt testate în practică.
15:50
ANPC va verifia facturile de gaze ale populației în următorul an. Prevedere din noua OUG # Economica.net
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va avea, mai nou, și atribuții de verificare a furnizorilor de gaze în relația lor cu populația, potrivi noului proiect de Ordonanță al ANRE referitor introducerea prețului administrat la gaze timp de un an, începând cu 1 aprilie.
15:30
Câtă energie electrică a importat Ucraina din România şi din Ungaria, într-o săptămână # Economica.net
Ucraina şi-a redus importurile de energie electrică cu 3% săptămâna trecută, până la aproximativ 311 gigawaţi-oră, în contextul unor temperaturi mai ridicate, a estimat marţi seara firma de analiză DixiGroup, transmite Reuters.
15:20
Ce se întâmplă cu preţurile în 2026 şi 2027 – BNR a revizuit în creştere, la 3,9%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an # Economica.net
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
15:00
Euro digital va fi conceput pentru a asigura protejarea sistemelor europene de carduri şi pentru a menţine băncile în centrul sistemului de plăţi din zona euro, a afirmat miercuri Piero Cipollone, membru al comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.
14:50
Când se schimbă banii în România – Anunţul lui Isărescu despre aderarea la zona euro a ţării noastre # Economica.net
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu.
14:40
Laser Măgurele – Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama # Economica.net
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (Laserul de la Măgurele) intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională pentru Cercetare.
14:40
BRD Groupe Societe Generale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacţionare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY), a anunţat miercuri banca.
Acum 6 ore
14:30
România va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din PNRR, după decizia CCR pentru pensiile speciale ale magistraţilor. Ce spune Pîslaru # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va avea în următoarele ore discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, şi, după promulgarea legii de către preşedintele Nicuşor Dan, va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
14:10
Autostrada Unirii A8: CNIR a emis decizia de expropriere pentru secțiunea montană Miercurea Nirajului – Leghin # Economica.net
Un nou pas foarte important în derularea proiectului Autostrăzii Unirii A8 a fost parcurs odată cu emiterea deciziei de expropriere pentru secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin și trecerea terenurilor din proprietate privată în proprietatea publică a statului, informează miercuri secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
14:10
Parfumuri intense pe piața din România și creșterea cererii pentru formulele concentrate # Economica.net
Mirosul este singurul simț care ajunge direct la centrul emoțional al creierului, fără să treacă prin filtrele raționale. Un parfum ales cu grijă poate transforma o simplă apariție într-un moment memorabil, iar formulele concentrate au capacitatea de a persista pe piele ore întregi.
14:00
Zi istorică pentru România. Judecătorii CCR rămân în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale. Azi au unit o naţie dezbinată printr-o decizie responsabilă şi morală # Economica.net
18 februarie 2026 va rămâne o zi istorică pentru România. E ziua în care judecătorii CCR au unit o naţie dezbinată, au strâns simbolic mâna românilor care muncesc etic şi responsabil şi le-au dovedit că-i văd.
13:50
Transportatorul feroviar de marfă german Helrom a lansat luna aceasta un serviciu feroviar dedicat semiremorcilor între Germania și România, urmând ca din martie să opereze cinci curse săptămânale.
13:10
Proiect SCAF – Germania nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca Franţa, spune Merz # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-un interviu difuzat miercuri, că ţara sa nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca şi Franţa, semnalând că Berlinul ar putea să abandoneze programul SCAF (Sistem de luptă aerian al viitorului), transmite AFP.
13:10
ANRE a aprobat capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de aproape 850 MW. Care este cel mai mare proiect # Economica.net
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de 849,36 MW şi capacităţi de stocare de 596 MW, se arată într-un comunicat al instituţiei.
13:00
Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunță miercuri că. în vederea monitorizării în timp real a poziției tuturor trenurilor de călători aflate în circulație, puteți accesa harta trenurilor disponibilă direct la adresa dedicată: https://bilete.infofer.ro/ro-RO/Trains.
12:40
CCR a anunţat că noul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor este constituţional.
Acum 8 ore
12:30
Centrala nucleară de la Paks, Ungaria – Ruşii de la Rosatom confirmă rezilierea contractului cu Siemens # Economica.net
Grupul rus Rosatom a confirmat rezilierea contractului încheiat cu firma germană Siemens pentru furnizarea de echipamente destinate centralei nucleare Paks II din Ungaria, a infirmat miercuri agenţia de ştiri Itar TASS.
12:30
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, continuă să negocieze cu grupul petrolier rus Lukoil cu privire la viitorul activelor sale din Kazahstan, transmite Interfax.
12:30
Judecătorii Curţii Constituţionale a României au început şedinţa în care se dezbate sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor. Toţi judecătorii constituţionali sunt prezenţi la şedinţă.
12:20
Alertă în Bucureşti, Ilfov şi în alte zone. Pericol după topirea zăpezii şi din cauza vântului puternic # Economica.net
Bazinele hidrografice vor trebui monitorizate cu atenţie în următoarele zile, ca urmare a procesului de topire a zăpezii ce poate genera cantităţi însemnate de apă şi ar putea crea probleme, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Raul Pop, în Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), convocat miercuri dimineaţa.
12:10
PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi, a promovat-o pe Mihaelei Hristea în rolul de Organized Trade Sales Director East Balkans și a numit-o pe Ramonei Bilic ca Beverage Marketing Manager România.
12:00
Acces restricţionat pe podul peste Dunăre de la Brăila. Circulaţia închisă pe DN 2S şi DN 22J # Economica.net
Accesul autoturismelor pe podul peste Dunăre Brăila - Tulcea a fost restricţionat, în contextul închiderii circulaţiei rutiere pe DN 2S şi DN 22J, din cauza condiţiilor meteorologice severe, a informat miercuri Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.
11:30
Cine este în spatele brandul de sucuri lansat de gamerul iSilent. A generat vânzări de aproximativ 70.700 de euro în 48 de ore # Economica.net
În primele 48 de ore de la lansare, magazinele Kaufland au vândut tot stocul inițial de sucuri Goo Goo produse în urma unui parteneriat între Nexus Gaming, compania de management a lui iSilent și producătorul Natura, proprietarul brandului Ana are.
11:10
BCE anunţă că Lagarde se concentrează pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie privind plecarea sa # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este concentrată pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie cu privire la o demisie înainte de încheierea mandatului său de opt ani, în octombrie 2027, a declarat miercuri un purtător de cuvânt de la BCE, în replică la un articol publicat anterior de Financial Times (FT).
10:50
Situaţia din Bacău – Patru localităţi au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo # Economica.net
Patru localităţi din judeţul Bacău au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Prefecturii.
10:50
Situaţia din Bucureşti – Ce autobuze, tramvaie şi troleibuze sunt blocate. Anunțul autorităților despre ce se întâmplă în Capitală # Economica.net
Circulaţia troleibuzelor 69 şi 61 pe strada Sibiu, respectiv Bulevardul Iuliu Maniu, este blocată din cauza unor arbori căzuţi pe reţeaua de contact, iar troleibuzele liniilor 66 şi 85 nu circulă pe Calea Plevnei, din cauza carosabilului înzăpezit, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).
10:40
Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori şi vânt în Bucureşti şi 25 de judeţe, miercuri # Economica.net
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.
10:40
Ce spune ministrul Finanțelor despre depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică # Economica.net
Datoria publică nu creşte peste noapte şi nu apare dintr-o singură decizie, iar depăşirea pragului de 60% este efectul acumulărilor din trecut, nu rezultatul unei decizii punctuale din ultimele luni, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 12 ore
10:30
Peste 200 de utilaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov au acţionat, din seara zilei de marţi până la primele ore ale dimineţii, pentru deszăpezirea tronsoanelor de drumuri naţionale din centrul ţării, împrăştiind aproape 2.500 de tone de material antiderapant.
10:30
Situaţia din Buzău: Localităţi fără curent electric şi persoane blocate în trafic din cauza zăpezii # Economica.net
Mai multe comune din judeţul Buzău au rămas fără curent electric, un microbuz cu 14 persoane a derapat într-un şanţ, iar o ambulanţă a avut nevoie de sprijin după ce a rămas blocată din cauza zăpezii.
10:10
În contextul condiţiilor meteorologice specifice sezonului rece, în dimineaţa zilei de 18 februarie 2026, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova informează cu privire la starea traficului rutier pe drumurile naţionale, judeţene şi pe raza municipiului Ploieşti, unde circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă.
10:10
Carburanții s-au scumpit azi în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 18 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit azi la stațiile de distribuție, pentru a treia oară în luna februarie. Și, la fel ca în precedentele două situații, scumpirea a fost una ușoară.
10:10
Situaţia din Galaţi – Autoturisme blocate pe drumuri judeţene, peste 1.300 de consumatori fără energie electrică, toate şcolile închise # Economica.net
Două autoturisme au rămas blocate pe drumurile judeţene din Galaţi din cauza condiţiilor meteorologice, iar peste 1.300 de utilizatori din trei localităţi se confruntă cu întreruperi în alimentarea cu energie electrică, potrivit informaţiilor transmise miercuri de Prefectura Galaţi.
10:00
Situaţia în Ialomiţa – Iarnă extremă: Drumuri naţionale închise, restricţii de tonaj; două localităţi fără energie electrică # Economica.net
Mai multe drumuri naţionale din judeţul Ialomiţa au fost închise, pe anumite tronsoane fiind impuse restricţii de tonaj, iar două localităţi au rămas fără energie electrică, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, potrivit informaţiilor transmise de IPJ şi ISU Ialomiţa.
10:00
Situaţia din Neamţ – Şapte localităţi au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteorologice # Economica.net
Şapte localităţi din judeţul Neamţ au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a transmis, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
