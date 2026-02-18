Cenzura stă cu președintele la masă și consilierul lui cu ea în pat. Nicușor Dan îl ia pe partenerul mumei cenzurii cu el în SUA. Ea e deja acolo - în Raportul Congresului

16:30

AUR a depus proiectul de lege pentru introducerea unei scutiri de la plata impozitului pe clădiri pentru prima locuință. Proiectul de lege depus vine în contextul în care regimul fiscal al impozitării clădirilor este unul care provoacă inechități fiscale și pune presiuni disproporționate asupra persoanelor fizice care dețin o singură locuință.