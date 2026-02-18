Scandal între Paula și Claudia! Ce le-a scos din minți pe concurentele de la Mireasa: ”Am rugat-o să mă lase în pace”
SpyNews, 18 februarie 2026 20:20
Paula și Claudia au avut parte de un scandal uriaș! Cele două concurente din casa Mireasa și-au împărțit replici dure și reproșuri. S-a lăsat chiar și cu amenințări și cuvinte răutăcioase între Claudia și Paula.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
20:30
Marina Almășan are probleme de sănătate! Ce i s-a întâmplat prezentatoarei TV: "Nu băgați panică în mine, vă rog!" # SpyNews
Marina Almășan trece prin clipe dificile, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă. Urmăritorii săi din mediul online au sfătuit-o să meargă rapid la urgențe. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 30 minute
20:20
Scandal între Paula și Claudia! Ce le-a scos din minți pe concurentele de la Mireasa: ”Am rugat-o să mă lase în pace” # SpyNews
Paula și Claudia au avut parte de un scandal uriaș! Cele două concurente din casa Mireasa și-au împărțit replici dure și reproșuri. S-a lăsat chiar și cu amenințări și cuvinte răutăcioase între Claudia și Paula.
Acum o oră
20:00
Meko și-a răsfățat atât soția, cât și amanta! Le-a făcut aceeași surpriză romantică. Urmăritoarele Irinei au luat foc: "Să se ducă la mă-sa" # SpyNews
Meko a decis că a venit momentul să-și surprindă cele două femei din viața să. Așadar, fără să mai stea pe gânduri, luptătorul le-a dăruit soției și amantei sale câte o surpriză romantică. Tot ceea ce era diferit a fost culoarea.
20:00
Vanessa, declarație supremă de dragoste pentru Bogdan de la Ploiești! Nu-și poate lua gândul de la el # SpyNews
Relația dintre Bogdan de la Ploiești și Vanessa devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi nu se mai ascund deloc și au ales să-și dea frâu liber iubirii și în mediul online. Nepoata lui Sorinel Puștiu este topită după manelist și îi face declarațîi de dragoste neîncetat!
19:50
Școlile se închid și mâine, 19 februarie, din cauza zăpezii. În ce județe s-au suspendat cursurile # SpyNews
Inspectoratele Școlare din mai multe județe au decis să închidă școlile și să suspende cursurile mâine, 19 februarie, din cauza ninsorii și zăpezii. Iată în ce regiuni din România elevii nu vor merge mâine la școală.
Acum 2 ore
19:30
Ramona Olaru a atras din nou toate privirile cu ultima sa apariție. Asistenta de la Neatza își expune corpul în toată splendoarea indiferent de anotimp! Vedeta TV a ieșit la zăpadă îmbrăcată în fustă. Și-a etalat și ambomenul!
19:20
Selly și Smaranda au plecat într-una dintre cele mai scumpe destinații din Africa! Imagini din vacanța de lux # SpyNews
Selly și Smaranda au plecat în vacanță. Vloggerul a băgat adânc mâna în buzunar și și-a dus iubita într-una dintre cele mai scumpe destinații din Africa, care se laudă cu peisaje fabuloase.
19:00
Mirela Vaida a mers pe jos doi kilometri jumate, din cauza zăpezii! Prezentatoarea de la Acces Direct a ajuns cu greu la serviciu # SpyNews
Mirela Vaida s-a confruntat cu o problemă, atunci când s-a pregătit pentru a pleca la serviciu. Prezentatoarea de la Acces Direct a fost nevoită să parcurgă la pas doi kilometri jumate, întrucât niciun utilaj nu a putut intra pe strada pe care aceasta locuiește. Zăpada i-a dat mari bătăi de cap Mirelei Vaida!
18:50
Zăpada a făcut dezastru într-o localitate din Buzău. 16 animale au murit după ce acoperișul unui adăpost s-a prăbușit. Echipajele de salvare au avut o misiune extrem de grea și au scos animalele de sub dărâmături.
Acum 4 ore
18:30
Meko a decis că a venit momentul să-și surprindă cele două femei din viața să. Așadar, fără să mai stea pe gânduri, luptătorul le-a dăruit soției și amantei sale câte o surpriză romantică. Tot ceea ce era diferit a fost culoarea.
18:10
Andreea Bostănică și Florin Ristei au avut parte de un schimb de replici neașteptate pe rețelele de socializare. Influencerița i-a transmis un mesaj acid, însă Florin Ristei i-a răspuns cu o replică pe măsură!
17:50
Imagini rare de la mormântul victimei lui Mario Iorgulescu! Dani Vicol își doarme somnul de veci alături de sora lui # SpyNews
Dani Vicol a murit pe data de 8 septembrie 2019, în urma unui accident provocat de Mario Iorgulescu. Tânărul a fost înmormântat la 24 de ani, alături de sora lui, Roxana, care s-a stins din viață la vârsta de 10 ani.
17:50
Când credeai că le-ai văzut pe toate mai apare ceva! Un bărbat a stârnit reacții savuroase în mediul online, după ce a fost surprins în timp ce mergea pe schiuri pe străzile din București. Imaginile vorbesc de la sine!
17:20
Cum să îți deszăpezești mașina în câteva minute. Trucuri care te ajută să economisești timp # SpyNews
Bucureștiul, Muntenia și zona de sud a Moldovei se confruntă cel mai sever episod de ninsori și zăpadă din ultimii ani. Ninsorile sunt o problemă pentru majoritatea șoferilor, pentru că o mulțime de mașini au fost găsite îngropate în zăpadă. Iată cea mai eficientă metodă prin care poți să o deszăpezești, fără să pierzi zeci de minute în parcare.
17:20
Cum a explicat Emil în fața judecătorului faptul că a vrut să răpească o fetiță în Italia: ”Nici măcar nu știam...” # SpyNews
Românul care a încercat să răpească o fetiță de lângă mama ei într-un supermarket din Italia a ajuns în fața instanței. Emil Mortu a oferit o explicație halucinantă despre fapta pe care a intenționat să o facă.
16:50
Stratul gros de zăpadă a pus stăpânire pe București! Numeroase vedete de la noi au rămas blocate în nămeți, iar Marisa Paloma a fost nevoită să cheme un buldoexcavator pentru a-i deszăpezi curtea casei!
16:40
Carmen Grebenișan este în doliu! O persoană importantă din familia ei a murit: ”Te-ai dus lângă buni” # SpyNews
Clipe dificile pentru Carmen Grebenișan! Bunicul influenceriței s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Vedeta l-a omagiat pe bunicul ei cu o serie de fotografii emoționante, care îi aduc aminte de cele mai frumoase momente din copilăria ei.
Acum 6 ore
16:00
Cum a reacționat Larisa Uță atunci când a citit comentariile despre ea din mediul online. Primele declarații după eliminarea de la Survivor # SpyNews
Larisa Uță a oferit declarații de senzație, în premieră, după eliminarea de la Survivor. Blondina a vorbit cu inima deschisă despre experiența inedită pe care a trăit-o în jungla dominicană. De asemenea, a pus punctul pe „i” și a dezvăluit ce reacție a avut atunci când a citit comentariile internauților despre ea. Iată mai multe detalii!
15:40
Când și unde va fi înmormântat Gheorghe Chindriș. Bărbatul a fost ucis în propria casă de un tânăr de 26 de ani # SpyNews
Familia și apropiații se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Gheorghe Chindriș, fost director la Cupru-Min, care a fost ucis în propria casă de un tânăr de 26 de ani. Când și unde va avea loc înmormântarea.
15:10
Cum arată un apartament din Rahova la 4 luni de la explozie. Mărturia dureroasă a unei persoane păgubite: „Ne-au dat uitării” # SpyNews
Imagini șocante cu unul dintre apartamentele devastate de explozia din Rahova! Deflagrația a avut loc în urmă cu patru luni și, chiar dacă timpul a trecut, oamenii încă așteaptă răspunsuri. Una dintre persoanele păgubite a postat câteva fotografii halucinante, în dreptul cărora a atașat un mesaj dureros.
15:00
O avalanșă a blocat circulația pe DJ 713, traseul cunoscut sub numele de Transbucegi. Chiar în aceste momente jandarmii acționează la fața locului și intervin pentru a degaja drumul și a asigura siguranța celor aflați în zonă.
14:40
Ce le-a spus tânărul de 26 de ani care l-a ucis Gheorghe Chindriș anchetatorilor. De ce a comis crima și ce a făcut imediat după # SpyNews
Apar noi detalii în cazul morții lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani, acuzat că l-a ucis pe importantul om de cultură din Cluj în locuința sa din Florești, a rupt tăcerea și a vorbit cu anchetatorii despre cum s-au petrecut evenimentele. De ce a comis crima și ce a făcut imediat după.
Acum 8 ore
14:20
Bogdan de la Ploiești și Vanessa, cu perne și pătură în zăpadă, în plină noapte! Au purtat doar pijamale # SpyNews
Vanessa și Bogdan de la Ploiești, mai romantici ca niciodată! Nu i-ai mai văzut în asemenea ipostaze și se pare că pe zi ce trece sunt din ce în ce mai hotărâți să se afișeze peste tot împreună. De data aceasta, tinerii au ieșit în plină noapte afară, purtând numai pijamale.
13:50
Valentin Sanfira, blocat acasă din cauza zăpezii! Vremea rea i-a dat toate planurile peste cap # SpyNews
Vremea rea i-a dat toate planurile peste cap lui Valentin Sanfirma! Cântărețul de muzică populară a oferit declarații exclusive pentru Știrile Antena Stars despre situația cu care se confruntă. Se pare că artistul este blocat în casă și nu are prea multe variate la dispoziție, singurul lucru pe care îl poate face este să aștepte. Iată ce a spus!
13:20
Cu puțin timp în urmă a fost emis un cod galben de inundații pentru cinci județe din România. Care sunt zonele vizate și ce anunț de ultimă oră au făcut hidrologii.
13:10
În această seară, de la 20:30, Dani Oțil provoacă cuplurile la ultima probă înainte de săptămânii finale! Power Couple, lider detașat de audiență # SpyNews
Penultima săptămână din competiție ajunge diseară la final! După șase etape, fricile au fost lăsate în urmă, iar îndârjirea de a merge până la capăt este mai mare ca niciodată. Cinci cupluri au ajuns atât de aproape de momentul din care se vede finala, iar toate vor să evite eliminarea, în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
13:00
Larisa Uță, primele declarații după eliminarea de la Survivor! Ce a spus despre conflictul cu Călin Donca # SpyNews
Larisa Uță a oferit primele declarații după eliminarea de la Survivor! Fosta concurentă a spus lucrurilor pe nume și a vorbit nu numai despre experiența pe care a trăit-o în Dominicană, ci și despre conflictul în care a fost implicată cu Călin Donca. Iată mărturisirile exclusive făcute de vedetă!
Acum 12 ore
12:30
Cristina Pucean recunoaște că Bogdan de la Ploiești s-a despărțit de ea! Ce spune despre bărbatul cu care s-a iubit 4 ani # SpyNews
Cristina Pucean a confirmat că relația ei cu Bogdan de la Ploiești s-a încheiat după ce cântărețul a ales să pună punct. Dansatoarea a vorbit deschis despre despărțire.
12:20
LIVE TEXT. Vremea extremă provoacă zeci de dezastre! O femeie a născut acasă, fără medic, iar un taximetrist a fost găsit mort # SpyNews
Iarna s-a întors în România! Vremea extremă a provocat zeci de dezastre, oamenii au avut de suferit, iar aceste situații neplăcute au fost foarte serioase. O femeie a născut acasă, fără medic, deorece ambulanța nu a mai ajuns la ea din cauza zăpezii. De asemenea, un taximetrist a fost găsit fără suflare, chiar în autoturismul cu care își exercita meseria.
11:40
Laura Cosoi, ipostaze de senzație! A prezentat pentru câteva minute Știrile Antena Stars! De ce a lipsit Geanina Ilieș # SpyNews
Ipostaze de zile mari! Laura Cosoi a înlocuit-o pentru câteva minute pe Geanina Ilieș la Știrile Antena Stars, iar motivul este unul cât se poate de serios. Iată de ce nu a fost prezentă în platou frumoasa știristă, la începutul emisiunii!
11:30
Cum se scuză părinții care au luat la bătaie un medic la UPU Târgu Jiu: "Din greşeală. Scuze de la doamna doctor" # SpyNews
Un incident grav a avut loc la Spitalul Județean din Târgu-Jiu, chiar în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU). Un medic a fost luat la bătaie de rudele unei paciente. Cum și-au motivat fapta.
11:10
Mirela Vaida arată impecabil! Prezentatoarea de la Acces Direct a dezvăluit care este secretul părului său impecabil și absolut nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Deși mulți ar fi crezut că podoaba sa capilară este naturală, ei bine, vedeta a arătat cum stau de fapt lucrurile.
11:10
„Regele TikTok-ului”, părăsit din nou de Sibel. Și-a luat cei doi copii și a plecat de acasă # SpyNews
„Regele TikTok-ului” trece din nou prin momente dificile pe plan sentimental. Sibel, partenera sa, a decis să plece de acasă și i-a luat cu ea pe cei doi copii. Nu este pentru prima dată când relația celor doi ajunge într-un punct critic. Ce s-a întâmplat de această dată.
10:30
Dorian Popa este captiv în zăpadă! Vloggerul a postat o fotografie inedită cu strada pe care locuiește. Casa artistului este prinsă sub o cupolă de nea, iar drumul pe care influencerul îl parcurge zilnic abia este brăzdat de roțile mașinilor.
10:00
Geanina Ilieș, blocată în nămeți! Ce mesaj a transmis frumoasa prezentatoare de la Știrile Antena Stars # SpyNews
Geanina Ilieș a rămas blocată în nămeți! Frumoasa prezentatoare TV a transmis un mesaj direct din mijlocul troienelor de zăpadă. Vedeta de la Știrile Antena Stars a făcut eforturi colosale pentru a putea ajunge la serviciu. Iată ce a spus aceasta!
09:40
România este paralizată de ninsori! Zborurile au fost anulate, iar străzile blocate de nămeți! Imagini exclusive # SpyNews
România este blocată sub un cojoc de zăpadă! Străzile sunt blocate, la propriu, traficul este aproape paralizat, iar oamenii fac eforturi mari pentru a ajunge la serviciu. Asemenea ninsoare nu a mai fost de mult timp, cel puțin în Capitală, iar măsurile au fost luate inclusiv la nivel aerian. Multe zboruri au fost anulate, iar altele deviate pe alte aeroporturi decât cele stabilite inițial. Iată imagini exclusive cu Bucureștiul prins sunt nămeți!
09:10
Alex Dobrescu, dezvăluiri inedite din închisoare! Tatăl copiilor Cristinei Cioran, mesaj pentru cei care l-au trădat # SpyNews
Alex Dobrescu a făcut mărturisiri incredibile! Acesta a vorbit despre persoanele care l-au trădat și a avut și un mesaj ferm de transmis. Tatăl copiilor Cristinei Cioran a oferit un interviu inedit, direct de după gratii, iar dezvăluirile pe care le-a făcut au ținut cu sufletul la gură o țară întreagă. Iată ce a transmis!
08:40
Vanessa este cea mai îndrăgostită femeie! Ce gest a mai făcut de această dată iubita lui Bogdan de la Ploiești # SpyNews
Vanessa este din ce în ce mai îndrăgostită! Șatena se topește după Bogdan de la Ploiești, iar acest lucru este clar ca lumina zilei. Tânăra a făcut un nou gest siropos față de manelist, iar fapta sa nu a trecut neobservată de internauți. Iată despre ce este vorba!
Acum 24 ore
00:30
Cum încearcă Alex Dobrescu să îi convingă pe judecători să îl elibereze din închisoare. Tatăl copiilor Cristinei Cioran s-a cumințit # SpyNews
Alex Dobrescu este în închisoare de aproape un an și ispășește o pedeapsă de patru ani pentru trafic de droguri. Tatăl copiilor Cristinei Cioran face tot ce poate pentru a-i convinge pe judecători să îl elibereze condiționat, pentru a fi alături de copiii lui.
17 februarie 2026
23:40
Fosta soție a lui Dinu Maxer, primele și singurele declarații după logodnă! Unde a fost cerută în căsătorie Deea Maxer # SpyNews
Deea Maxer a oferit pentru prima dată un interviu după cererea în căsătorie, în exclusivitate pentru Spynews Live. Fosta soție a lui Dinu Maxer a avut parte de cea mai specială zi de naștere și radiază de fericire alături de logodnicul ei.
23:10
Daniela Costețchi a trecut printr-un adevărat calvar din cauza persoanelor care au șantajat-o și au amenințat-o cu moartea. La un moment dat, aceleași persoane care au terorizat-o i-au înscenat și moartea folosindu-se de o tânără care s-a stins din viață.
22:30
Cum o enervează Andrei Niculae pe iubita lui. Concurentul de la Power Couple a dezvăluit ce obiceiuri are acasă # SpyNews
Andrei Niculae și Claudia formează un cuplu de șase ani și au trecut printr-o mulțime de momente importante împreună. Claudia este cea care îl cunoaște cel mai bine pe concurentul de la Power Couple și cunoaște toate obiceiurile pe care acesta le are.
22:20
După un „meci” lung în instanță, care a durat patru ani, soții Luminița și Gigi Becali au câștigat, definitiv, la Înalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Primăria Voluntari.
22:20
La doi ani de la divorțul cu scântei, Gabriela Badea, ex-Lucuțar, a decis să-l determine pe fostul soț să se achite de obligațiile pe care le are față de cei trei copii ai lor.
22:20
Dana Roba și-a incercat norocul cu alt bărbat, cat timp a fost despărțita de iubit! Declaraţii exclusive # SpyNews
Ce a făcut Dana Roba în perioada în care a fost despărțită de iubit! Spynews.ro are informații și declarații exclusive! Make-up artista și-a încercat norocul cu un alt bărbat, iar noi am stat de vorbă cu acesta. Cine este bărbatul?!
22:20
Cătălin Bordea dă din casă! Cu ce afecțiune se confruntă acesta. Comediantul a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Actorul ne spune de ce evită să iasă din casă și cum îi afectează acest lucru viața de zi cu zi.
22:20
Emil Rengle, singur și abătut! Finalistul Eurovision România 2026, imagini exclusive| PAPARAZZI # SpyNews
După calificarea în finala Eurovision România 2026, Emil Rengle și Alejandro Fernandez se pregătesc intens pentru marele show. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Emil Rengle singur și vizibil abătut la o cafenea din București. Imagini exclusive cu dansatorul, în timp ce stătea la masă.
22:20
După ce a trecut prin mai multe relații eșuate, Alexandra Stan a devenit mult mai discretă cu viața ei personală și preferă să-și țină iubirea departe de ochii curioșilor. Totuși, în urmă cu două zile, îndrăgostită până peste cap, de Valentine’s Day, cântăreața a decis să facă publice primele imagini cu noul iubit. Nu știm dacă este același bărbat cu care paparazzii Spynews.ro au surprins-o și anul trecut, însă un lucru este cert: acesta îi este coleg de scenă artistei.
21:50
Este alertă în România! Polițiștii iau măsuri urgente din cauza ninsorii abundente. Este vizată și Capitala # SpyNews
Capitala și alte 28 de județe din România intră sub avertizare de ninsori și vreme extremă în următoarele ore. Polițiștii și echipajele pentru situații de urgență iau măsuri drastice pentru menținerea siguranței în perioada critică.
21:10
O supraviețuitoare Colectiv, declarații în lacrimi despre calvarul prin care a trecut: ”Am simțit cum se scurge tavanul pe mine” # SpyNews
Incendiul de la clubul Colectiv a rămas în istoria neagră a țării noastre și a marcat viețile a sute de oameni. 64 de persoane au murit, la 185 au fost rănite. O supraviețuitoare a carnagiului din Sectorul 4 și-a făcut curaj să vorbească despre calvarul și teroarea prin care a trecut în clipele în care totul a luat foc în jurul ei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.