Ce cupluri riscă să fie eliminate de la Power Couple. Două echipe au avut același punctaj

22:10

După despărțirea de Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean a ales discreția și singurătatea, în timp ce fostul ei partener s-a afișat deja asumat într-o nouă relație, cea cu Vanessa, femeia pe care o duce în vacanțe, a prezentat-o familiei și alături de care pare mai fericit ca niciodată. Acum, se pare că a venit rândul și Cristinei Pucean să simtă din nou iubirea, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro avem prima ei reacție după zvonurile că ar avea un nou partener.