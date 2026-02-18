38 de persoane au murit din cauza unei explozii puternice! Alte 27 au fost rănite

13:10

Penultima săptămână din competiție ajunge diseară la final! După șase etape, fricile au fost lăsate în urmă, iar îndârjirea de a merge până la capăt este mai mare ca niciodată. Cinci cupluri au ajuns atât de aproape de momentul din care se vede finala, iar toate vor să evite eliminarea, în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!