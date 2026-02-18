Reuniune a Consiliului de securitate ONU înainte de Consiliul pentru pace
Veridica.ro, 18 februarie 2026 20:20
Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze miercuri o reuniune la nivel înalt pe tema acordului de încetare a focului în Gaza și a eforturilor Israelului de a extinde controlul în Cisiordania înainte ca liderii mondiali să se deplaseze la Washington pentru a discuta viitorul teritoriilor palestiniene la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:00
Tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare sunt constituționale, au decis miercuri Judecătorii Curții Constituționale care au respins și cererea de sesizare a Curții de justiție a UE, formulată de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.
19:40
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunțat miercuri președintele Ilijana Iotova , acestea fiind al optulea scrutin în aproape cinci ani.
Acum 2 ore
19:20
Ucraina și Rusia au încheiat miercuri a doua zi de discuții diplomatice de la Geneva, după mai puțin de două ore de discuții.
19:10
Ungaria și Slovacia au declarat că au suspendat exporturile de motorină către Ucraina după ce fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte.
Acum 12 ore
12:20
Realizator: Micleușanu M.
09:30
FAKE NEWS: Chișinăul își arată rusofobia prin politica față de Biserica subordonată Moscovei # Veridica.ro
Disputa dintre două mitropolii cu privire la clădirea unei biserici este interpretată de propaganda rusă drept un semn al rusofobiei Chișinăului. În realitate, reprezentanți ai Mitropoliei din subordinea Patriarhiei Ruse resping o decizie judecătorească veche, dar și dorința sătenilor, ca biserica să treacă la Mitropolia subordonată Patriarhiei Române.
Acum 24 ore
07:30
Veridica.md: „Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik # Veridica.ro
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
Ieri
18:30
Parchetul European din Sofia a pus sub acuzare oficial patru persoane într-un caz de utilizare abuzivă a fondurilor europene destinate sprijinirii angajării persoanelor cu dizabilități.
18:10
Guvernul spaniol cere procurorilor să investigheze companiile de social media X, Meta și TikTok pentru a determina dacă au comis infracțiuni penale, permițând AI-ului lor să genereze și să disemineze materiale de abuz sexual asupra copiilor.
18:00
Belgia l-a convocat marți pe ambasadorul SUA, după o dispută izbucnită pe rețelele de socializare privind acuzațiile de urmărire penală antisemită a comunității evreiești din țară.
17:40
Franța a anunțat că a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră!”, care a încălcat sancțiunile Rusiei, după ce proprietarul acestuia a plătit o amendă.
17:30
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqachi, a declarat că cele două țări au ajuns la o înțelegere privind principalele „principii directoare”, dar mai sunt de făcut eforturi. SUA nu a făcut încă comentarii.
16:30
0% din veniturile companiei Meta provin din reclame frauduloase pe Facebook și Instagram. Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Reuters, Meta a devenit un pilon al economiei globale a fraudei. Platformele Meta afișează circa 15 miliarde de reclame frauduloase pe zi, la nivel global.
15:10
Războiul din Ucraina e parte a unui mare război hibrid purtat de Occident contra Rusiei, care se luptă pentru cultură, credință și libertatea oamenilor, potrivit unei narațiuni false promovate de Moscova.
12:40
Apărătorul drepturilor afro-americanilor a candidat de două ori la preşedinţia Statelor Unite
12:30
Specialişti sud-americani afirmă că toxina care l-a ucis pe Alexei Navalnîi provine cel mai probabil dintr-un laborator # Veridica.ro
Cinci laboratoare occidentale au stabilit că Navalnîi a fost otrăvit cu o substanţă găsită în pielea unei specii de broaşte ecuadoriene
11:40
A treia rundă de convorbiri directe cu mediere americană are loc la Geneva.
11:20
În ultimii patru ani, economia Rusiei a fost reorientată spre susținerea efortului de război și, o perioadă, a părut capabilă să facă fața sancțiunilor. În prezent însă, Moscova se confruntă cu stagranarea economică iar rezervele sale financiare continuă să scadă.
10:50
Poliţia investighează incidentul produs în podul unei clădiri.
10:00
Trump menţine presiunea asupra Kievului, convins că Rusia este cea care vrea un acord
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat oficial un nou cartier rezidențial la Phenian pentru familiile soldaților uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, ca un impuls la propaganda pro-război a Phenianului.
18:30
Imagini din satelit confrimă că portavionul USS Lincoln se află la o distanță de 240 km în largul coastei Omanului, pe măsură ce presiunea asupra Iranului crește.
18:20
UE o trimite pe Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana, la Washington pentru prima reuniune formală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a anunțat luni Comisia.
18:00
Aflat la Budapesta, secretarul american de stat, Marco Rubio, a transmis un mesaj de susținere din partea administrației Trump premierului ungar Viktor Orban, care se confruntă cu o provocare dificilă în alegerile din aprilie din țara sa.
17:50
Cabinetul israelian a aprobat măsuri suplimentare pentru a consolida controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru a facilita cumpărarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii o numesc „anexare de facto”.
09:20
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
08:20
România plătește prețuri umflate pe armament francez, pentru a-l livra apoi gratuit Ucrainei, potrivit unei narațiuni false promovate în zona suveranistă.
15 februarie 2026
15:10
Președintele României a anunțat că țara noastră va avea calitatea de observator la prima ședință a organizației liderului american Donald Trump.
14 februarie 2026
18:50
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va trimite o flotă de nave de război și avioane de vâbătoare în Arctica în 2026.
18:30
Într-un comunicat al președinției de la Chișinău se arată că șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
18:20
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că actuala metodologie de extindere a fost concepută „pentru timp de pace” și necesită o schimbare radicală.
18:00
Cinci țări europene, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, au acuzat sâmbătă Rusia că l-a otrăvit pe politicianul opoziției Alexei Navalnîi în închisoare, în 2024, folosind o toxină rară.
17:50
Europa și America „sunt unite ”, a declarat sâmbătă secretarul de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un discurs care a subliniat legăturile profunde dintre Statele Unite și acest continent, dar a reiterat și punctele de vedere ale administrației Trump despre amenințarea declinului Occidentului.
10:40
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat de pe Internet că Bill Gates ar fi coordonat o pandemie globală dintr-un birou aflat pe insula lui Jeffrey Epstein.
13 februarie 2026
16:30
Volodimir Zelenski a fost implicat în traficul de minori coordonat de pedofilul american Jeffrey Epstein, potrivit unei narațiuni apărute în presa de stat rusă și preluate și în România. În realitate, deși numele lui Zelenski e menționat de câteva în arhiva Epstein, nimic nu sugerează implicarea în traficul de persoane.
15:00
Moscova vrea să intimideze cu arme-minune, „Putinwaffe”, dar ele nu fac Rusia mai puternică # Veridica.ro
„Armele minune” ale lui Putin nu vor schimba echilibrul global de putere, scrie presa independentă rusă, care folosește termenul german, „wunderwaffe”, o aluzie la „armele minune” care nu au reușit să îi salveze pe naziști în Al Doilea Război Mondial. Tot în presa independentă aflăm și cum orfanii ruși pleacă pe front cu speranța că, după război, vor primi locuințe la care oricum au dreptul prin lege.
13:20
China forțează SUA și UE să coopereze, în pofida disputelor generate de administrația Trump # Veridica.ro
Relația UE – SUA traversează unul din cele mai dificile momente din istorie, dar competiția globală cu China le obligă să își coordoneze politicile, lucru care se vede în eforturile de a veni cu alternative la marele proiect de expansiune economică globală al Beijingului, Belt and Road Initiative.
13:10
Împuşcăturile au avut loc într-un cămin studenţesc din Carolina de Sud, la câteva luni după alte două incidente similare.
12:00
Potrivit Kievului, Rusia a lansat o rachetă şi peste 150 de drone asupra Ucrainei.
11:40
Comisarul pentru extindere cere Belgradului să se alinieze la standardele europene
11:00
Liderii UE promit să accelereze piața unică, în lupta cu concurenţa din China şi Statele Unite # Veridica.ro
Unificarea pieţei de capital, eliminarea reglementărilor inutile şi măsuri de protecţie pentru sectoarele strategice au fost o parte din temele discutate în Belgia, la un summit informal.
10:00
Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2% în ultimul trimestru din 2025.
09:10
Comisarul european pe Justiție avertizează că justiția română ignoră principiul supremației dreptului UE.
12 februarie 2026
19:30
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 56
16:20
Miniștrii aliați ai apărării își reafirmă determinarea de a susține Kievul după ce Trump a vrut să le abată atenția cu securitatea Arcticii.
15:30
Analiști de la Seul cred că tânăra Kim ar putea fi numită într-o funcție importantă în partid la următorul Congres
15:20
Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre un aparat de zbor fără pilot.
14:50
Autoritățile avertizează asupra riscului de inundații în mai multe departamente.
12:40
Sportiv ucrainean descalificat de la JO din cauza unei căști cu imagini ale colegilor uciși în război # Veridica.ro
Ministrul ucrainean de externe califică decizia CIO drept rușinoasă
