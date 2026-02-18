SUA avertizează Iranul să ajungă la un acord

Veridica.ro, 18 februarie 2026 22:40

Părțile spun că au făcut progrese la negocierile recente, dar sunt divergențe greu de depășit

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 5 minute
23:10
Procurorii de la Haga cer 45 de ani de închisoare pentru fostul lider al Kosovo Veridica.ro
Hashim Thaci, acuzat de crime de război și-a susținut nevinovăția
Acum o oră
22:40
SUA avertizează Iranul să ajungă la un acord Veridica.ro
Părțile spun că au făcut progrese la negocierile recente, dar sunt divergențe greu de depășit
Acum 2 ore
21:40
Rubio discută în secret cu nepotul fostului lider cubanez Raul Castro Veridica.ro
USA își intensifică presiunea asupra Cubei în efortul mai larg de a-i înlătura pe liderii ostili din America de Sud
Acum 4 ore
20:20
Reuniune a Consiliului de securitate ONU înainte de Consiliul pentru pace Veridica.ro
Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze miercuri o reuniune la nivel înalt pe tema acordului de încetare a focului în Gaza și a eforturilor Israelului de a extinde controlul în Cisiordania înainte ca liderii mondiali să se deplaseze la Washington pentru a discuta viitorul teritoriilor palestiniene la prima reuniune a Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump. 
20:00
CCR declară constituțională legea care taie pensiile magistraților Veridica.ro
Tăierea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare sunt constituționale, au decis miercuri Judecătorii Curții Constituționale care au respins și cererea de sesizare a Curții de justiție a UE, formulată de șefa Înaltei Curți, Lia Savonea și de judecătorul CCR Gheorghe Stan.
19:40
Bulgaria va organiza alegeri anticipate în aprilie Veridica.ro
Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 19 aprilie, a anunțat miercuri președintele Ilijana Iotova , acestea fiind al optulea scrutin în aproape cinci ani.
19:20
„Progrese” minore la discuțiile de pace ruso-ucrainene Veridica.ro
Ucraina și Rusia au încheiat miercuri a doua zi de discuții diplomatice de la Geneva, după mai puțin de două ore de discuții.
Acum 6 ore
19:10
Ungaria și Slovacia opresc exporturile de motorină către Ucraina Veridica.ro
Ungaria și Slovacia au declarat că au suspendat exporturile de motorină către Ucraina după ce fluxurile de petrol rusesc prin conducta Drujba au fost întrerupte.
Acum 12 ore
12:20
Cum n-o dai! (23) - Borgia 2.0 Veridica.ro
Realizator: Micleușanu M.
Acum 24 ore
09:30
FAKE NEWS: Chișinăul își arată rusofobia prin politica față de Biserica subordonată Moscovei Veridica.ro
Disputa dintre două mitropolii cu privire la clădirea unei biserici este interpretată de propaganda rusă drept un semn al rusofobiei Chișinăului. În realitate, reprezentanți ai Mitropoliei din subordinea Patriarhiei Ruse resping o decizie judecătorească veche, dar și dorința sătenilor, ca biserica să treacă la Mitropolia subordonată Patriarhiei Române.
07:30
Veridica.md: „Baioneta rusă aduce eliberarea” - esența propagandei Kremlinului, transpusă de Oleg Ozerov în interviul pentru Sputnik Veridica.ro
Cu o sticlă de whiskey pe masă, din care o porție turnată în pahar și un trabuc din care trage fără prea multă vlagă înainte de a răspunde la prima întrebare, ambasadorul (neacreditat) al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov a acordat un interviu de aproape o oră pentru Sputnik Moldova în care a reușit să propage, deseori printr-un limbaj mai diplomatic și mai sofisticat, majoritatea narațiunilor false pe care propaganda de la Kremlin le tot inoculează pe diferite căi și forme de-a lungul ultimilor ani.
Ieri
18:30
Anchetă a parchetului european în Bulgaria Veridica.ro
Parchetul European din Sofia a pus sub acuzare oficial patru persoane într-un caz de utilizare abuzivă a fondurilor europene destinate sprijinirii angajării persoanelor cu dizabilități.
18:10
Spania va ancheta platformele social media Veridica.ro
Guvernul spaniol cere procurorilor să investigheze companiile de social media X, Meta și TikTok pentru a determina dacă au comis infracțiuni penale, permițând AI-ului lor să genereze și să disemineze materiale de abuz sexual asupra copiilor.
18:00
Belgia îl convoacă pe ambasadorul SUA pentru acuzații de antisemitism Veridica.ro
Belgia l-a convocat marți pe ambasadorul SUA, după o dispută izbucnită pe rețelele de socializare privind acuzațiile de urmărire penală antisemită a comunității evreiești din țară.
17:40
Franța eliberează un presupus petrolier rusesc Veridica.ro
Franța a anunțat că a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota din umbră!”, care a încălcat sancțiunile Rusiei, după ce proprietarul acestuia a plătit o amendă.
17:30
Negocierile nucleare dintre SUA și Iran s-au încheiat la Geneva Veridica.ro
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqachi, a declarat că cele două țări au ajuns la o înțelegere privind principalele „principii directoare”, dar mai sunt de făcut eforturi. SUA nu a făcut încă comentarii.
16:30
Breaking fake news: Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? (TVR1) Veridica.ro
0% din veniturile companiei Meta provin din reclame frauduloase pe Facebook și Instagram. Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Reuters, Meta a devenit un pilon al economiei globale a fraudei. Platformele Meta afișează circa 15 miliarde de reclame frauduloase pe zi, la nivel global.
15:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia luptă în Ucraina ca să apere libertatea și credința Veridica.ro
Războiul din Ucraina e parte a unui mare război hibrid purtat de Occident contra Rusiei, care se luptă pentru cultură, credință și libertatea oamenilor, potrivit unei narațiuni false promovate de Moscova.
12:40
Militantul de culoare Jesse Jackson a încetat din viaţă la 84 de ani Veridica.ro
Apărătorul drepturilor afro-americanilor a candidat de două ori la preşedinţia Statelor Unite
12:30
Specialişti sud-americani afirmă că toxina care l-a ucis pe Alexei Navalnîi provine cel mai probabil dintr-un laborator Veridica.ro
Cinci laboratoare occidentale au stabilit că Navalnîi a fost otrăvit cu o substanţă găsită în pielea unei specii de broaşte ecuadoriene
11:40
Delegaţia Rusiei ajunge pe rute ocolitoare la negocierile cu Ucraina Veridica.ro
A treia rundă de convorbiri directe cu mediere americană are loc la Geneva.
11:20
Pierderi de război: economia Rusia Veridica.ro
În ultimii patru ani, economia Rusiei a fost reorientată spre susținerea efortului de război și, o perioadă, a părut capabilă să facă fața sancțiunilor. În prezent însă, Moscova se confruntă cu stagranarea economică iar rezervele sale financiare continuă să scadă.
10:50
Un incendiu lângă Barcelona s-a soldat cu cinci morţi Veridica.ro
Poliţia investighează incidentul produs în podul unei clădiri.
10:00
Rusia şi Ucraina se atacă cu drone în ajunul unor noi negocieri de pace Veridica.ro
Trump menţine presiunea asupra Kievului, convins că Rusia este cea care vrea un acord
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Locuințe pentru familiile soldaților morți pe frontul din Ucraina Veridica.ro
Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat oficial un nou cartier rezidențial la Phenian pentru familiile soldaților uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, ca un impuls la propaganda pro-război a Phenianului.
18:30
SUA pregătesc o operațiune de durată în Iran Veridica.ro
Imagini din satelit confrimă că portavionul USS Lincoln se află la o distanță de 240 km în largul coastei Omanului, pe măsură ce presiunea asupra Iranului crește.
18:20
UE trimite un reprezentant la Consiliul pentru pace Veridica.ro
UE o trimite pe Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana, la Washington pentru prima reuniune formală a Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, a anunțat luni Comisia.
18:00
SUA îl susțin pe Viktor Orban în alegerile din aprilie Veridica.ro
Aflat la Budapesta, secretarul american de stat, Marco Rubio, a transmis un mesaj de susținere din partea administrației Trump premierului ungar Viktor Orban, care se confruntă cu o provocare dificilă în alegerile din aprilie din țara sa.
17:50
Israelul aprobă înregistrarea terenurilor în Cisiordania Veridica.ro
Cabinetul israelian a aprobat măsuri suplimentare pentru a consolida controlul Israelului asupra Cisiordaniei ocupate și pentru a facilita cumpărarea de terenuri de către coloniști, o mișcare pe care palestinienii o numesc „anexare de facto”.
09:20
Falsuri cu şi despre documentele desecretizate ale dosarelor Epstein Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
08:20
FAKE NEWS: România cumpără arme la suprapreț pentru a le dona Ucrainei Veridica.ro
România plătește prețuri umflate pe armament francez, pentru a-l livra apoi gratuit Ucrainei, potrivit unei narațiuni false promovate în zona suveranistă.
15 februarie 2026
15:10
Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington Veridica.ro
Președintele României a anunțat că țara noastră va avea calitatea de observator la prima ședință a organizației liderului american Donald Trump.
14 februarie 2026
18:50
Nave de război și avioane de luptă britanice în Arctica Veridica.ro
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va trimite o flotă de nave de război și avioane de vâbătoare în Arctica în 2026.
18:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu Marco Rubio Veridica.ro
Într-un comunicat al președinției de la Chișinău se arată că șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și  cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. 
18:20
Comisia Europeană nu exclude aderarea Ucrainei la UE în 2027 Veridica.ro
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că actuala metodologie de extindere a fost concepută „pentru timp de pace” și necesită o schimbare radicală.
18:00
Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină obținută din broaște Veridica.ro
Cinci țări europene, inclusiv Regatul Unit, Franța și Germania, au acuzat sâmbătă Rusia că l-a otrăvit pe politicianul opoziției Alexei Navalnîi în închisoare, în 2024, folosind o toxină rară.
17:50
Ton prietenos al SUA față de Europa la Munchen Veridica.ro
Europa și America „sunt unite ”, a declarat sâmbătă secretarul de stat Marco Rubio la Conferința de Securitate de la Munchen, într-un discurs care a subliniat legăturile profunde dintre Statele Unite și acest continent, dar a reiterat și punctele de vedere ale administrației Trump despre amenințarea declinului Occidentului.
10:40
Conspirația Gates-Epstein și pandemia - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat de pe Internet că Bill Gates ar fi coordonat o pandemie globală dintr-un birou aflat pe insula lui Jeffrey Epstein.
13 februarie 2026
16:30
FAKE NEWS: Zelenski a făcut trafic de minori cu Epstein Veridica.ro
Volodimir Zelenski a fost implicat în traficul de minori coordonat de pedofilul american Jeffrey Epstein, potrivit unei narațiuni apărute în presa de stat rusă și preluate și în România. În realitate, deși numele lui Zelenski e menționat de câteva în arhiva Epstein, nimic nu sugerează implicarea în traficul de persoane.
15:00
Moscova vrea să intimideze cu arme-minune, „Putinwaffe”, dar ele nu fac Rusia mai puternică Veridica.ro
„Armele minune” ale lui Putin nu vor schimba echilibrul global de putere, scrie presa independentă rusă, care folosește termenul german, „wunderwaffe”, o aluzie la „armele minune” care nu au reușit să îi salveze pe naziști în Al Doilea Război Mondial. Tot în presa independentă aflăm și cum orfanii ruși pleacă pe front cu speranța că, după război, vor primi locuințe la care oricum au dreptul prin lege.
13:20
China forțează SUA și UE să coopereze, în pofida disputelor generate de administrația Trump Veridica.ro
Relația UE – SUA traversează unul din cele mai dificile momente din istorie, dar competiția globală cu China le obligă să își coordoneze politicile, lucru care se vede în eforturile de a veni cu alternative la marele proiect de expansiune economică globală al Beijingului, Belt and Road Initiative.
13:10
Doi morţi într-un nou atac armat într-o universitate americană Veridica.ro
Împuşcăturile au avut loc într-un cămin studenţesc din Carolina de Sud, la câteva luni după alte două incidente similare.
12:00
Cel puţin patru oameni au fost ucişi în Ucraina, în atacuri de noapte ale ruşilor Veridica.ro
Potrivit Kievului, Rusia a lansat o rachetă şi peste 150 de drone asupra Ucrainei.
11:40
UE amenință Serbia cu blocarea finanțării din cauza modificării legilor justiţiei Veridica.ro
Comisarul pentru extindere cere Belgradului să se alinieze la standardele europene
11:00
Liderii UE promit să accelereze piața unică, în lupta cu concurenţa din China şi Statele Unite Veridica.ro
Unificarea pieţei de capital, eliminarea reglementărilor inutile şi măsuri de protecţie pentru sectoarele strategice au fost o parte din temele discutate în Belgia, la un summit informal.
10:00
Economia României a intrat în recesiune tehnică Veridica.ro
Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2% în ultimul trimestru din 2025.
09:10
Ignorarea deciziilor CJUE poate atrage sancțiuni României Veridica.ro
Comisarul european pe Justiție avertizează că justiția română ignoră principiul supremației dreptului UE.
12 februarie 2026
19:30
Amănunte secrete despre plecarea Președintelui la retreatul șefilor UE Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 56
16:20
Ucraina rămâne prioritatea NATO Veridica.ro
Miniștrii aliați ai apărării își reafirmă determinarea de a susține Kievul după ce Trump a vrut să le abată atenția cu securitatea Arcticii.
15:30
Liderul nord-coreean își pregătește fiica adolescentă să-i urmeze la putere Veridica.ro
Analiști de la Seul cred că tânăra Kim ar putea fi numită într-o funcție importantă în partid la următorul Congres
