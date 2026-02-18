Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului

17:00

Carnavalul anual de la Rio de Janeiro a început în forță cu ritmuri de dans samba. 12 echipe școlare de samba, fiecare cu câte 3.000 de dansatori, au defilat pe o stradă îngustă cu o lungime de 700 de metri, acompaniați de decorațiuni florale gigantice. Prima școală de samba a declanșat un scandal politic: a […]