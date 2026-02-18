Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față”

17:20

În timp ce România se află sub avertizări severe de vreme rea, cu drumuri închise, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, ar fi în concediu. Gândul l-a contactat pe Cristian Pistol pentru un punct de vedere cu privire la situația drumurilor și la absența sa în această perioadă. […]