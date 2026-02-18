Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%”
18 februarie 2026
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că inflația a ajuns la 10% de când a venit la putere Guvernul Bolojan. Social-democratul a propus un pachet de solidaritate care se adresează românilor vulnerabili. „De când a venit acest Guvern inflația era de 5% acum e la 10%. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. […]
Sorin Grindeanu: „Dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică"
Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că aplicarea pachetelor de relansare economică ar fi putut preveni intrarea României în recesiune tehnică. „Dacă aceste pachete de relansare economică ar fi fost gandite și aplicate mai repede nu am fi intrat în recesiune tehnică. Noi am spus de la început: soluția nu este doar să tai”, a […]
CNAIR a sesizat Poliția Rutieră după ce mai multe camioane au blocat o bandă pe Centura Capitalei, în dreptul unui depozit al unei firme de curierat
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat miercuri, prin intermediul unui comunicat, că a luat măsuri după ce intrarea în depozitul Sameday de la km 60 al Centurii Capitalei, în zona localității Rudeni, a devenit unul dintre punctele majore de blocaj pe acest Drum Național (DNCB). Reprezentanții CNAIR precizează că mai multe […]
Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%"
Imaginile cu o trotinetă împotmolită în zăpadă și cu un tânăr care se încăpățânează să o facă să meargă fac înconjurul internetului
Un tânăr și-a încercat norocul pe zăpadă cu o trotinetă electrică, iar imaginile cu acesta fac înconjurul internetului. Tânărul care, probabil, nu a dorit să meargă prin nămeți și nici să utilizeze o mașină sau transportul în comun, a vrut să ajungă la destinație folosind… o trotinetă electrică. Însă, aceasta se tot încăpățâna să nu […]
Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta"
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a discutat despre decizia CRC cu privire la pensia magistraților, dar și despre planul lui Bolojan de a modifica legea privind toate pensiile speciale. „Am respectat deciziile CCR. Nu a avut nicio contribuție PSD asupra deciziei CCR”, a declarat Grindeanu. Întrebat referitor la planul lui Bolojan de modifica toate pensiile speciale, […]
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
O fată în vârstă de 16 ani din București a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din sectorul 6. Ea a călcat într-o baltă unde erau și fire electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii din noaptea trecută. Tânăra a fost găsită inconștientă, însă cu semne vitale, și […]
Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, că au strâns semnăturile necesare organizării unui referendum pentru demiterea primarului, transmite formațiunea într-un comunicat. „Reprezentanții locali AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, declanșarea procedurii pentru organizarea unui referendum la nivelul unității administrativ-teritoriale, ca urmare a problemelor semnalate […]
Dan Nistor, ajuns la 37 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, a bifat sâmbătă, la meciul U Cluj – Csikszereda, scor 4-1, prezența cu numărul 500 în Superliga. Fotbalistul mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, motiv pentru care va depăși recordul de 515 meciuri deținut de Ionel Dănciulescu. […]
Lapte cu usturoi, rețeta miraculoasă a bunicilor pentru sezonul rece. Este tratamentul ideal pentru mai multe probleme de sănătate
Când ne pătrunde frigul în oase sau răceala își face simțită prezența, iarna, multe persoane apelează la remedii naturale care să sprijine organismul, căutând diverse tradițiile vechi. Un astfel de tratament este o combinație inedită: lapte cu usturoi. Este cunoscut încă din vremuri străvechi pentru proprietățile sale terapeutice și recomandat de bunici pentru tuse, răceli […]
Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină
Dani Coman a fost amendat pentru declarațiile dure la adresa lui Radu Petrescu, după ce FC Argeș a pierdut cu Petrolul. Ploieștenii au câștigat cu 2-1, iar la 1-1, în minutul 86, argeșenii au avut anulat un gol, fără ca arbitrul Radu Petrescu să ofere un motiv clar, deși reușita piteștenilor era valabilă. Cazul a […]
Germania vrea să scape de umbrela nucleară americană și să se bazeze pe francezi și britanici. Ce a declarat cancelarul Merz
Germania nu va construi propriile arme nucleare, dar cancelarul Friedrich Merz dorește discuții privind extinderea protecției nucleare franceze și britanice la Germania, similar cu umbrela nucleară a SUA în NATO. Cancelarul german spune că discuțiile privind descurajarea nucleară purtate cu președintele francez Emmanuel Macron sunt deja în fază incipientă, potrivit Reuters. Purtător de cuvânt al […]
Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, anunță că echipele de intervenție vor fi în continuare pe străzi până când vor rezolva fiecare stradă din sector. Edilul mai spune că a luat decizia de a suplimenta numărul lucrătorilor stradali și a utilajelor care intervin pe străzile secundare. „Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru […]
O postare oficială a Casei Albe pe platforma X anunță că președintele SUA Donald Trump a promulgat un pachet legislativ care prevede „cele mai mari reduceri de impozite din istoria Americii”. Potrivit postării, noile măsuri includ emiliminarea impozitului pe bacșiș, pe ore suplimentare și pe contribuțiile la asigurările sociale. „Președintele Trump a promulgat prin lege […]
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta"
Ilie Bolojan a expus motivele pentru care a respins măsura impozitării progresive, propusă de PSD. Șeful Executivului a precizat că discuția despre modificarea sistemului depinde finalizarea procesului de digitalizare a ANAF. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta, nu din considerentă politice, ci obiective. Sistemul nostru gestionat de ANAF trebuie […]
Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații"
Premierul Ilie Bolojan a declarat că adoptarea pensiei magistraților de către CCR nu garantează recuperarea sumei de 231 de milioane din PNRR suspendată de Comisia Europeană. „Așa cum am spus și aseară am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate regulile CCR și mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul […]
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare"
Miercuri, Curtea de Apel București a transmis o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale, în ce privește conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția. Conform instanței, decizia reprezintă un regres pentru independența justiției. „Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia […]
O nouă alternativă la hârtia igienică tradițională a început să pătrundă în casele din Europa. Se promite o experiență mult mai confortabilă
O nouă alternativă la hârtia igienică a început să cucerească rapid gospodăriile europene. Aceasta promite o experiență mult mai confortabilă și mai… igienică. Astfel, companiile de specialitate au introdus versiuni de tip toaletă japoneză, echipate cu sisteme de curățare cu jet de apă, reglaje de temperatură și funcții de uscare, iar producătorii subliniază două avantaje […]
Marius Șumudică, despre Radu Petrescu și presupusele legături ale arbitrului cu FCSB. „Mi s-a întâmplat și mie"
Petrolul Ploiești – FC Argeș, 2-1, din etapa 27 a Superligii, a fost arbitrat de Radu Petrescu, dar acesta a anulat un gol valabil al argeșenilor. Radu Petrescu a fost pus la zid și de Marius Șumudică pentru faza respectivă, „centralul” fiind criticat de mai multe personaje din fotbal, inclusiv de cei de la FC […]
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus". „A fost deschiderea unei figuri de stil"
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat public, prin care a încercat să repare gafa ministrului Oana Țoiu, care a declarat că nu are nimic nou de spus, în fața oficialilor internaționali prezenți la Institutul Regal de Afaceri Internaționale din Londra. Instituția a precizat că afirmația Oanei Țoiu a fost „deschiderea unei figuri de stil”. […]
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
Comisia Europeană a confirmat că a luat act de decizia Curții Constituționale a României privind pensiile speciale, scrie Mediafax. Rezultatul evaluării sale cu privire la respectarea jalounuli aferent va fi anunțat oficialilor români. Comisia Europeană a luat act de decizia luată astăzi de cei 9 judecători ai CCR privind pensiile speciale. Decizia a fost luată […]
Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
Ai pus parolă generată de Inteligența Artificială la conturile tale de Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), Google (Gmail, YouTube), TikTok și X? Inclusiv la contul bancar sau chiar la platformele utilizate la locul de muncă? Folosești o parolă generată de ChatGPT la Steam cu o librărie bogată de sute de jocuri video cumpărate de-a lungul timpului, […]
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui"
Scandalul dintre fostul șef al Armatei ucrainene și președintele Volodimir Zelenski capătă noi dimensiuni după dezvăluirile făcute de către Valerii Zalujnîi într-un interviu pentru Associated Press. Zalujnîi l-a acuzat pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023, afirmând că „Zelenski și alți oficiali nu au alocat resursele necesare”. Potrivit lui Zalujnîi, tensiunile au apărut la scurt […]
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil"
Ilie Bolojan va încearca să deblocheze una dintre sumele suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților. Este vorba despre aproximativ 230 de milioane de euro, bani reținuți de Comisia Europeană din cauza întârzierilor legislative. Bolojan spune că prioritatea imediată a Guvernului este reluarea negocierilor cu Bruxelles-ul […]
La conferința Europa Connect România Digitală – Digitalizarea României în context european, organizată la InterContinental Athenee Palace, mesajul comun al oficialilor și reprezentanților mediului privat a fost clar: România are infrastructură și acces la fonduri europene, dar blocajele birocratice există în continuare, lipseste coordonarea și avem deficit de competențe digitale. Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora. Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat"
O lună de antrenament pe „încărcare”, adică tare, ca și modalitate de abordare. Aceasta a fost alegerea făcut de antrenoarea Iulia Becheru pentru sportivul ei, înotătorul Robert Badea. Iar această lună de cantonament se desfășoară în Cipru. Antrenoarea Iulia Becheru a ales pentru înotătorul Robert Badea un cantonament la căldură Becheru a explicat de ce […]
Mihai Sturzu, revoltat după ce un curier i-a aruncat un colet fragil la livrare: „Felicitări pentru «delicatețe»"
Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q și actual pilot, s-a revoltat pe internet după ce un curier i-a aruncat peste gard un colet fragil. Celebrul artist a trăit, astfel, o experiență neplăcută cu serviciile de livrare, pe care a împărtășit-o imediat pe rețelele sociale, postând și o filmare cu modul în care a primit […]
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente"
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă după intrarea economiei românești în fenomenul de stagflație și recesiune tehnică. „Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare […]
Silviu Predoiu îl ironizează pe Nicușor Dan: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a fost cadrul unui dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristahe și fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu. În viziunea fostului șef al spionilor, Nicușor Dan nu a convins administrația Trump de justețea anulării alegerilor din 2024. În acest context, […]
Au și americanii problemele lor cu vremea. Imagini cu momentul în care un camion este răsturnat de vânt în mers
Vântul puternic a răsturnat un camion în statul american Texas. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Dumas, în regiunea Panhandle, cunoscută pentru vânturile sale puternice. Remorca a sărit ușor înainte de a se ridica. Filmarea cu camionul răsturnat a fost distribuită pe rețelele de socializare și a atras atenția mai multor internauți. Potrivit Biroului Șerifului din […]
Bilanț alarmant DIICOT. Consumul și traficul de droguri în România a crescut cu 27%, în 2025. Tinerii, mai expuși la substanțe psihoactive noi
Potrivit unui raport DIICOT pe 2025, tinerii au devenit tot mai expuși la substanțe psihoactive noi, procurate prin intermediul rețelelor de socializare Telegram și Signal. 77% din dosarele Direcției au fost pe consum și trafic de droguri, în creștere cu 27% față de 2024. Bilanțul de activitate al DIICOT pe anul 2025 arată că fenomenul consumului […]
Kyros Vassaras, șeful CCA, a recunoscut, în cadrul unei analize publicate pe site-ul FRF, greșeala centralului Radu Petrescu prin anularea unul gol înscris de FC Argeș în meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a 27-a a Superligii de fotbal. De asemenea, a condamnat în același timp instigarea la violență împotriva arbitrilor a oficialilor piteșteni. Kyros […]
Noaptea dintre viață și moarte pentru oamenii străzii din Capitală. Cum au fost salvați de sub nămeți: „Am găsit oameni îngropați la propriu"
Cel mai greu episod de iarnă s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire pentru persoanele fără adăpost din Capitală. Cel mai crunt au resimțit codul roșu de azi-noapte oamenii fără adăpost. În București, sunt mulți care nu au o cameră încălzită și o masă fierbinte. Primăria București a anunțat pe Facebook că a ajutat oamenii străzii. […]
Anunțul ministrului Energiei: „200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de energie electrică; 86.000 au fost deja reconectate"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a delarat, miercuri, la finalul ședinței Comandamentului Energetic că aproximativ 200.000 de locuințe au fost deconectate de la rețeaua de furnizare a energiei electrice din cauza vremii rele. Până la momentul actual, în urma intervențiilor, au fost reconectate 86.000 de locuințe. Bogdan Ivan a dispus miercuri convocarea Comandamentului Energetic, la sediul […]
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Se vor efectua experimente imposibil de realizat până acum
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunțat miercuri Autoritatea Națională pentru Cercetare. În urma implementării, cercetătorii vor putea efectua experimente imposibil de realizat până acum în regiune. „Din nou pe platforma Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, la Măgurele, la o zi după semnarea Memorandumului cu partenerii […]
The Economist dezvăluie planul Rusiei privind „cea mai mare afacere" cu Trump. 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor
Înainte de întâlnirea de anul trecut din Alaska, Rusia a pregătit ceea ce a descris ca fiind „cea mai mare afacere” din domeniul economic pentru Donald Trump, în valoare de 12 trilioane de dolari, în schimbul ridicării sancțiunilor, relatează The Economist. Publicația notează că SUA discută cu Rusia despre construirea unui centru de date pe […]
Mirela Vaida, scandalizată că nu iese nimeni să dea zăpada. Vedeta Antena 1 s-a filmat cum înoată prin zăpadă
Mirela Vaida a mers prin nămeţi 2,5 km ca să ajungă la un drum principal unde ar fi trebuit să vină o maşină ca s-o ducă la serviciu, în platourile de filmare de la Antena 1. Femeie prevăzătoare, că nu ştii ce se poate întâmpla pe drum, şi-a pus „mâncare şi apă” şi a plecat […]
Marcel Ciolacu a ieșit pe teren alături de echipele de intervenție, după ninsorile abundente: „Se intervine pentru remedierea situației"
Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a fost pe teren alături de vicepreședintele Adrian Petre și deputatul Romeo Lungu, pentru a verifica starea drumurilor, după ninsorile abundente. Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile au acționat cu 66 de utilaje și 1800 de tone de material antiderapant, pentru îndepărtarea zăpezii de pe […]
Fostul șef al spionilor îl critică pe Nicușor Dan pentru ezitarea desemnării șefilor SRI și SIE: Atunci când ai 5 nume nu ai niciun nume!
Fostul director al SIE, Silviu Predoiu, a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, criza prelungită a ezitării lui Nicușor Dan în a numi șefi la conducerea serviciilor secrete. Astfel, apreciază fostul șef al spionilor, faptul că președintele Nicușor Dan ezită în fața unei liste cu un anumit număr de propuneri […]
Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei din cauza întreruperii furnizării de petrol prin conducta „Drujba"
Guvernul Ungariei a anunțat miercuri suspendarea livrărilor de combustibil diesel către Ucraina. Premierul maghiar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico îl consideră răspunzător pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski de blocarea conductei Drujba prin care Rusia livrează petrol Ungariei și Slovaciei. Conducerea ucraineană se apără: conducta Drujba ar fi fost avariată luna trecută din cauza […]
În timp ce drumurile din România sunt sub zăpezi, șeful CNAIR ar fi în concediu, dar nu știe dacă e în țară. De ce servicii speciale ar fi beneficiat pe Aeroportul Otopeni și ce explicații a dat Cristian Pistol în exclusivitate pentru Gândul
În timp ce România se află sub avertizări severe de vreme rea, cu drumuri închise, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, ar fi în concediu. Gândul l-a contactat pe Cristian Pistol pentru un punct de vedere cu privire la situația drumurilor și la absența sa în această perioadă. […]
Friedrich Merz intenționează să acorde spionilor puteri noi și vaste pe fondul temerilor că Donald Trump ar putea opri schimbul de informații
Germania trece printr-o schimbare de paradigmă în politica sa de securitate, un proces cunoscut sub numele de Zeitenwende – „Punct de cotitură”. Guvernul lui Friedrich Merz pregătește un proiect de lege care vizează extinderea semnificativă a competențelor serviciilor de informații BfV (spionajul intern) și BND (spionajul extern), scrie POLITICO. Schimbarea vine în contextul în care […]
Amendă de 1.500 lei în februarie 2026, pentru toți românii care locuiesc la casă și fac această neglijență
Autoritățile locale sunt foarte stricte cu proprietarii care nu își curată porțiunea de trotuar din fața casei, inclusiv acum, în februarie 2026. Și cum zăpada a atins și 50 de centimetri în Capitală, după ninsoarea viscolită de noaptea trecută, mulți bucureșteni riscă să fie amendați. Mai exact, neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarul adiacent […]
Carnavalul anual de la Rio de Janeiro a început în forță cu ritmuri de dans samba. 12 echipe școlare de samba, fiecare cu câte 3.000 de dansatori, au defilat pe o stradă îngustă cu o lungime de 700 de metri, acompaniați de decorațiuni florale gigantice. Prima școală de samba a declanșat un scandal politic: a […]
Ministrul Justiției atrage atenția cu privire la plecarea magistraților după decizia CCR: „E tot mai dificil să asigurăm schemele de personal"
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat la Digi 24 decizia magistraților CCR de a aproba reducerea pensiilor magistraţilor şi creşterea vârstei de pensionare. Oficialul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la resursa umană din justiţie și a precizat că este ”din ce în ce mai dificil” să se asigure schema de personal. „Aveam mare nevoie să […]
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări. Ședința judecătorilor CCR a durat mai puțin de o oră. Toți cei nouă judecători au […]
16:30
Cum traduce șeful spionilor schimbarea a 50 de ambasadori de Nicușor Dan: Am dormit 9 luni pe mine, nu am avut timp/Problema e justificarea lui
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul director al SIE, Silviu Predoiu pe tema schimbărilor pe care Nicușor Dan le efectuează în garnitura diplomatică a țării. Invitatul a criticat motivația prin care președintele a decis o schimbare dramatică a nu mai puțin a 50 de […]
CSM critică dur decizia CCR pe pensiile magistraților: „Va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Riscă să genereze plecări"
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critică în termeni decizia magistraților Curții Constituționale (CCR) privind constituționalitatea legii pensiei magistraților, propusă de Guvern. „Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia României, deciziile instanţei constituţionale fiind general obligatorii […]
