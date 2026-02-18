Cod galben de ceață în București și Ilfov. ANM a emis o avertizare nowcasting

12:10

Chiriile pentru locuințele Administrației Fondului Imobiliar (AFI) ar putea fi majorate de până la zece ori, după aproape două decenii. Tarifele nu au fost actualizate din anul 2007. Este vorba despre 4050 de locuințe al căror tarif ar putea crește. În prezent, prețul mediu pentru o astfel de locuință este de 0,85 lei pe metrul […]