Operatorii de salubrizare din București ar fi raportat un număr mai multe utilaje decât cel real. Ciucu: Dacă se confirmă, vor fi amendați

Operatorii de salubrizare din București ar fi declarat mai multe utilaje și muncitori pentru deszăpezire decât au fost în realitate pe străzile orașului. La acest moment, Poliția Locală a Municipiului București face cercetări privind această situație, anunță PMB. În cazul în care suspiciunile se vor confirma, responsabilii urmează să fie sancționați. „Sectoarele trebuie să facă […] The post Operatorii de salubrizare din București ar fi raportat un număr mai multe utilaje decât cel real. Ciucu: Dacă se confirmă, vor fi amendați appeared first on Buletin de București.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Buletin de București