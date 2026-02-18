Sorin Grindeanu, despre şefia serviciilor secrete: Nu-mi doresc ca aceste persoane să transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri
News.ro, 18 februarie 2026 23:20
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la viitoarele nominalizări pentru SRI şi SIE, că nu îşi doreşte ca persoanele care vor ocupa aceste funcţii să transforme servicile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri.
Miruţă afirmă că este ”prea mult” că s-a ajuns la propunerea de a tăia norma de hrană a militarilor: Şi-au dat seama că n-au loc în haină şi atunci au trebuit să taie din altă parte / Eu nu puteam să-mi pun semnătura pe ceva ce nu s-a eliminat din 1864 # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că ”e prea mult” că s-a ajuns la discuţia de a tăia norma de hrană a militarilor şi a apreciat că acesta este un element care stă la funcţionarea Armatei din România, în vigoare din 1864.
Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă se vede premier în 2027 aşa cum spune protocolul coaliţiei, că în politică două săptămâni sunt multe şi că ”până la anul mai este”.
23:30
Statele europene sunt divizate cu privire la participarea UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Trump # News.ro
Statele europene au exprimat păreri diferite, miercuri, cu privire la participarea unui responsabil al UE la reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru Pace” al lui Donald Trump, care are loc joi, la Washington, relatează AFP.
Ministrul Apărării reclamă o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de alipi militarii de magistraţi / Pe tabla asta de şah care se numeşte curtea MApN, eu aranjez altfel piesele, încât să rămână loc pentru a stimula rămânerea în sistem # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, reclamă, miercuri seară, o ”dezinformare intenţionat întreţinută”, în încercarea de alipi pensionarii militari de magistraţi, deşi situaţiile sunt complet diferite. Ministrul a precizat că nu există resurse suplimentare pentru a majora veniturile militarilor, dar a gândit o propunere pentru a stimula rămânerea în sistem, făcând totodată reduceri de cheltuieli. ”Pe tabla asta de şah care se numeşte curtea MApN, eu aranjez altfel piesele, încât să rămână loc pentru a stimula rămânerea în sistem”, a declarat Miruţă.
Cupa Mondială din 2026: Toate meciurile se vor disputa „cu casa închisă” , spune preşedintele FIFA, Gianni Infantino # News.ro
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP.
Grindeanu susţine că ritmul construcţiei de autostrăzi a scăzut: Stau puţin cu frica în sân pe proiectele din PNRR. Autostrada A7 trebuie să ajungă în august până la Paşcani, suntem la limită # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, afirmă că ritmul construcţiei de autostrăzi în România a scăzut şi că este pesimist pentru 2026, pentru că plăţile către constructori nu au fost predictibile în ultimele luni.
Sorin Grindeanu: Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp / Cui îi trimite inimioare liderul PSD / Îl compară pe Bolojan cu un felcer care întâi taie, apoi măsoară # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă Ilie Bolojan este un dur, că nu îşi permite să facă astfel de aprecieri şi că are o relaţie instituţională cu premierul, ”fără inimioare trimise pe WhatsApp”.
Iranul „ar fi bine să încheie un acord”, avertizează Casa Albă. Axios: Trump se apropie de un război major cu Iranul, care ar putea interveni în decurs de câteva zile sau săptămâni # News.ro
Iranul „ar fi bine să încheie un acord cu Statele Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care a spus că există „multe motive” pentru a lovi ţara cu regim islamic.
Sorin Grindeanu: Dacă pachetul de relansare propus de PSD ar fi intrat în vigoare din luna septembrie, poate nu intram în recesiune tehnică # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că, dacă pachetul de relansare economică propus de PSD ar fi fost adoptat toamna trecută, s-ar fi evitat intrarea în recesiune tehnică, el precizând să soluţia nu este ”doar ca non-stop să tai”.
Sorin Grindeanu, despre rămânerea PSD în coaliţie: Suntem în curs de evaluare. Dacă propunerile PSD la buget nu vor fi luate în seamă, atunci evaluarea va fi negativă # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că social-democraţii sunt ”în curs de evaluare” dacă mai rămân sau nu în coaliţie, el precizând că, dacă propunerile PSD la buget nu vor fi luate în seamă, atunci evaluarea va fi negativă.
Liga Campionilor: Newcastle a făcut scor la Baku, 6-1 cu Qarabag, şi englezii se pot considera deja în optimi # News.ro
Echipa engleză Newcastle a învins miercuri seara, în deplasare, scor 6-1, formaţia azeră Qarabag, în prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.
Medicul stomatolog Alina Lungu: Implantologia monobloc este diferită 100% de implantologia clasică / Medicii care trec de la implantologia clasică la cea monobloc, tot ce au învăţat despre implantologia clascică trebuie să lase acolo undeva deoparte # News.ro
Medicul Stomatolog Alina Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a explicat, miercuri seară, că implantologia monobloc este total diferită de implantologia clasică, fiind o provocare şi pentru medici. Noua dantură are un alt sistem de prindere, de ancorare, a explicat medicul.
Medicul stomatolog Alina Lungu: Realizăm lucrările foarte repede, nu stăm să aşteptăm/ La noi vine pacientul azi dimineaţă şi până mâine seara are lucrarea finală # News.ro
Medicul stomatolog Alina Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a subliniat importanţa esteticii dentare şi a precizat că pacienţii săi nu au foarte mult de aşteptat după lucrarea finală deoarece clinica are propriul laborator.
Bolojan: În momentul în care nu voi mai fi premier, pentru mine va fi o uşurare, dată fiind dificultatea acestei poziţii în aceste vremuri / Dacă nu voi mai fi premier problemele României nu dispar # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că, atunci când nu va mai ocupa această funcţie, pentru el va fi o uşurare, dată fiind dificultatea acestei poziţii în această perioadă. El a avertizat, însă, că, dacă nu va mai fi premier, problemele României nu dispar.
Stomatologul Ovidiu Lungu: Nu avem nicio oprelişte referitor la rapiditatea lucrărilor pe implanturi / Dinţi definitivi sau provizorii pot fi gata în aceeaşi zi / Aproape toată populaţia din România are probleme cu dinţii # News.ro
Medicul stomatolog Ovidiu Lungu, care are competenţă în implantologie şi care este doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a afirmat, miercuri seară, că nu există nicio oprelişte în legătură cu rapiditatea lucrărilor de implanturi.
„Nu ceda Diego Garcia”, îl avertizează Trump pe Starmer într-un nou atac la adresa acordului pentru Insulele Chagos. Şeful Casei Albe spune că ar avea nevoie de bază în eventualitatea atacării Iranului # News.ro
Donald Trump a lansat miercuri seară un nou atac la adresa acordului guvernului britanic de a ceda suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius – un acord pe care atât el, cât şi administraţia sa l-au susţinut anterior, relatează Sky News.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a pierdut miercuri seara, la Dubai, în faţa filipinezei Alexandra Eala, scor 5-7, 4-6, părăsind turneul WTA 1000.
Ovidiu Lungu, medic stomatolog: Pacienţii nu au cultul acesta despre a face igienizări la şase luni, să meargă la stomatolog, să facă o radiografie, să vadă dacă nu a apărut vreo problemă # News.ro
Medicul stomatolog Ovidiu Lungu, doctorand la Universitatea de Medicină de la Galaţi, a atras atenţia, miercuri seară, că românii nu au obiceiul de a vizita medicul stomatolog o dată la 6 luni, pentru a face igienizări sau pur şi simplu pentru a verifica dacă a apărut vreo problemă dentară.
Baschet: Universitatea-BT Cluj-Napoca a câştigat Cupa României la masculin, 85-84 cu CSM Oradea # News.ro
Echipa Universitatea-BT Cluj-Napoca a cucerit miercuri seara, la Oradea, Cupa României la baschet masculin, după ce a învins, în finală, formaţia CSM Oradea, scor 85-84.
Clubul Petrolul Ploieşti anunţă, miercuri, că a încetat din viaţă la doar 16 ani fotbalistul său Mario Cofaru.
Fată de 16 ani, găsită inconştientă pe o stradă din Bucureşti, existând suspiciunea că s-a electrocutat / În apropiere era un copac căzut peste firele de tensiune, acestea ajungând pe sol / Anchetă a Poliţiei # News.ro
O fată de 16 ani a fost găsită inconştientă, miercuri seară, pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei existând suspiciunea că s-a electrocutat. Au intervenit pompierii, în apropiere fiind un copac căzut peste firele de tensiune, acestea ajungând pe sol.
Constanţa: Pompierii au intervenit pentru deblocarea din zăpadă a 80 de autoturisme, în care se aflau 200 de persoane, dar şi a trei ambulanţe / O persoană care avea nevoie de dializă, preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital # News.ro
Pompierii au intervenit în judeţul Constanţa pentru scoaterea din zăpada a 80 de autoturisme, în care se aflau 200 de persoane, dar şi a trei ambulanţe. De asemenea, o persoană care avea nevoie de dializă şi care era într-o ambulanţă privată rămasă înzăpezită a fost preluată de un echipaj SMURD şi dusă la spital.
Ministrul Justiţiei: Mă aşteptam să existe un deznodământ la CCR / Nu am avut niciun şoc, nu am avut nici surpriză # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat, miercuri seară, că se aştepta să existe un deznodămînt la Curtea Constituţională, iar decizia pronunţată de magistraţi nu i-a produs nici surpriză nici şoc.
Argeş: Nivelul unui lac din oraşul Costeşti a crescut, riscând să provoace inundaţii / Pompierii intervin cu motopompe # News.ro
Nivelul unui lac din oraşul argeşean Costeşti a crescut, miercuri seară, în urma topirii zăpezii, riscând să inunde mai multe gospodării. Pompierii intervin cu motopompe pentru a evacua apa.
Extrema stângă din Franţa este sub presiune, după reţinerea a 11 suspecţi, printre care doi colaboratori ai unui deputat LFI, în dosarul uciderii în bătaie a unui activist de extremă dreapta # News.ro
Unsprezece persoane au fost reţinute în Franţa, printre care un asistent parlamentar şi un colaborator al unui deputat al LFI, în cadrul anchetei cu privire la moartea militantului naţionalist Quentin Deranque, ceea ce pune într-o situaţie delicată La France Insoumise, partid de extremă stânga, chemat de guvern să-l excludă pe Raphaël Arnault din grupul său parlamentar, relatează AFP şi Le Figaro.
Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional: În afară de colaborarea normală cu FMI, sper să rămânem o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu crede că este necesară încheierea unui acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), sperând că România va rămîne ”o ţară stabilă, în care măsurile pe care le ia Guverul sunt de natură să stabilizeze economia”.
Anul Constantin Brâncuşi - Iniţiativele instituţiilor de cultură din subordinea Ministerului Culturii dedicate marcării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor # News.ro
Expoziţii, concerte, proiecte educaţionale şi iniţiative interdisciplinare, care aduc în atenţia publicului opera, gândirea şi moştenirea spirituală a lui Constantin Brâncuşi, vor fi organizate anul acesta de instituţiile din subordinea Ministerului Culturii pentru a marca 150 de ani de la naşterea marelui sculptor, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale.
Dragoş Pîslaru: Avem bani în PNRR, se fac plăţi încontinuu / În martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat miercuri că avem bani în PNRR şi se fac plăţi încontinuu, el precizând că în martie vom avea autorizarea, probabil, a cererii de plată 4, de 2,62 de miliarde de euro.
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraţilor: Consider că este o decizie bună şi corectă / Îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o / Nu a vorbit cu Nicuşor Dan # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) în legătură cu pensiile magistraţilor consfinţeşte ceea ce a spus în repetate rânduri, respectiv că proiectul este constituţional. Bolojan consideră că decizia CCR este ”bună şi corectă” şi îndreaptă o nedreptate pe care toţi românii au constatat-o.
Dragoş Pîslaru: Am notificat astăzi, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor / Un alt demers, o scrisoare prin care vom încerca să justificăm întârzierea # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat miercuri că a notificat, atât informal, cât şi printr-un e-mail la nivel tehnic, Comisia Europeană cu privire la decizia CCR pe pensiile magistraţilor iar un al doilea demers iniţiat este o scrisoare prin care va încerca să justifice întârzierea îndeplinirii jalonului, din motive mai debrabă procedurale şi nu de fond.
Ministrul Energiei anunţă că aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi / Intervenţiile pentru restabilirea furnizării continuă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că, miercuri seară, aproape 72.000 de consumatori din 181 de localităţi sunt încă nealimentaţi cu energie, iar intervenţiile continuă până la remedierea tuturor situaţiilor.
Primul dispozitiv care oferă o terapie neinvazivă şi permite continuarea îngrijirii la domiciliu pentru tratamentul cancerului pancreatic, autorizat în SUA # News.ro
Un nou dispozitiv medical neinvaziv a fost aprobat în Statele Unite pentru tratamentul cancerului pancreatic local avansat la adulţi. Terapia utilizează câmpuri electrice aplicate extern şi a demonstrat o creştere a supravieţuirii în asociere cu chimioterapia standard.
MAE, după ce Oana Ţoiu a afirmat într-o declaraţie oficială la Londra că nu are nimic nou de spus: Introducere menită să atragă atenţia asupra mesajului principal/ Referirea la aderarea la UE, într-o ţară care a părăsit Uniunea: O glumă diplomatică – VIDE # News.ro
Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână în aceasta, realizând că se află într-o ţară care a părăsit blocul comunitar. Oficialii MAE susţin că prima declaraţie era menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de consecvenţă în declaraţii, iar a doua declaraţie a fost o demonstraţie de ”umor diplomatic conştient”.
Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a anunţat miercuri că Dănuţ Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a primit avertisment şi a amendat cu 4.000 de lei.
Ludovic Orban: Pensiile magistraţilor, o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult. Poate fi o bază pentru corectările absolut necesare şi pentru alte categorii de pensii speciale # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban a declarat, miercuri, despre declararea constituţională a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, căa fost o saga care a început din septembrie şi care a durat mult prea mult. El consideră că decizia judecătorilor CCR poate fi o bază pentru corectările absolut necesare şi pentru alte categorii de pensii speciale.
Ilie Bolojan: Consider că trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia e cât ultimul salariu. În martie vom veni cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu, precizând că în martie Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale. Bolojan a explicat că este vorba despre angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică, însă a subliniat că în toate cazurile va exista o perioadă tranzitorie pentru a nu produce „şocuri” în sistem, dar şi excepţii pentru cei care lucrează în condiţii dificile.
Ilie Bolojan: Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern / După ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele următoare va fi adoptat de guvern, el arătând că, după modelul magistraţilor, o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei.
Rusia cere dovezi ţărilor europene care o acuză că l-a otrăvit pe Navalnîi cu toxina unei broaşte otrăvitoare # News.ro
Rusia cere ţărilor europene care au acuzat Moscova de otrăvirea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu o toxină de la broasca săgeată, o specie de broască otrăvitoare din America Latină, să furnizeze date concrete care să susţină acuzaţia lor, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, relatează Reuters.
Premierul Bolojan, despre reforma administrativă: Avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte cred că pot face paşi importanţi pentru aceşti factori de dezvoltare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre reforma administrativă, că avem peste 700 de primării care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte primării crede că pot face paşi importanţi pentru dezvoltare, el arătând că primăriile trebuie să existe pentru a face proiecte pentru oameni şi condiţii mai bune şi servicii mai bune şi nu să avem doar cetăţeni care plătesc impozite.
Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă: În condiţiile în care avem o situaţie complicată bugetar, finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, nu este de actualitate un astfel de proiect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, nu este de actualitate un astfel de proiect.
Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, sancţionaţi ca urmare a scandalului de la meciul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Comisia de Disciplină a anunţat hotărârile în acest caz # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, şi jucătorul formaţiei CFR Cluj, Andrei Cordea, ca urmare a incidentelor de la meciul disputat în urmă cu aproape două săptămâni.
Regele Danemarcei s-a dus în Groenlanda pentru a-şi arăta sprijinul faţă de teritoriul arctic dorit de Donald Trump # News.ro
Regele Danemarcei Frederik al X-lea a început miercuri, la Nuuk, capitala Groenlandei, o vizită de trei zile în sprijinul teritoriului râvnit de Donald Trump, relatează AFP.
Curtea de Apel Bucureşti, după decizia Curţii Constituţionale: Va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti / Puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului # News.ro
Oficialii Curţii de Apel Bucureşti anunţă, miercuri, că au luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind pensiile de serviciu ale magistraţilor şi susţin că ”puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acţiona ca un filtru în faţa excesului de putere”. De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti consideră că acest act normativ va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar prin depopulare, actul de justiţie fiind afectat din perspectiva calităţii, dar şi an termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor.
Laura Gherasim (AUR): Parlamentul României nu poate fi redus la un decor instituţional. Nu trăim vremuri normale şi nu trăim vremuri democratice în România. Iar consecinţele le simţim deja şi le vor simţi toţi românii, în fiecare zi # News.ro
Deputatul Laura Gherasim (AUR), preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, afirmă, după ce activitatea comisiei pentru analizarea soluţiilor privind anularea alegerilor prezidenţiale a fost blocată, prin absenţa parlamentarilor Puterii, că Parlamentul României nu poate fi redus la un decor instituţional şi nu trăim vremuri normale şi vremuri democratice în România, iar consecinţele le simţim deja şi le vor simţi toţi românii, în fiecare zi.
Sindicaliştii Europol reclamă o ”şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei: Vizează direct iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare / Şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează # News.ro
Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o ”şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că ”şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.
Apele Române, după ce instanţa a anulat o autorizaţie în cazul Barajului de la Mihăileni, aproape terminat: Comunităţile rămân expuse unor riscuri hidrologice/ Finalizarea acumulării este esenţială pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei # News.ro
Reprezentanţii Administraţiiei Naţionale ”Apele Române” afirmă, după ce Curtea de Apel Cluj a admis o acţiune a unor activişti de mediu şi a anulat autorizaţia de construire, emisă în 1987, a Barajului de la Mihăileni, de pe râul Crişul Alb, din judeţul Huneodara, că prin blocarea investiţiei, aproape terminată, comunităţile locale rămân expuse unor riscuri hidrologice, finalizarea acumulării fiind „esenţială” pentru protejarea vieţii şi bunurilor populaţiei.
