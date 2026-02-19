„Pure bullshit”: Macron critică afirmaţia giganţilor tehnologici că ei ar apăra libertatea de exprimare. Preşedintele francez a cerut în repetate rânduri restricţionarea accesului tinerilor utilizatori la reţelele sociale

19:30

Ministerul de Externe a transmis, miercuri seară, o serie de clarificări, după ce ministrul Oana Ţoiu a fost acuzată de gafe diplomatice comise la Londra, unde a afirmat, într-o declaraţie oficială, că nu are nimic nou de spus, dar şi că toate ţările, fie îşi doresc să facă parte din Uniunea Europeană, fie să rămână în aceasta, realizând că se află într-o ţară care a părăsit blocul comunitar. Oficialii MAE susţin că prima declaraţie era menită să atragă atenţia asupra mesajului principal, acela de consecvenţă în declaraţii, iar a doua declaraţie a fost o demonstraţie de ”umor diplomatic conştient”.