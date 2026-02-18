“De ce?” Cristi Chivu, luat la întrebări de italieni după Bodo/Glimt – Inter 3-1: “Nu e prima dată”. Ce notă a primit
Antena Sport, 19 februarie 2026 00:30
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a pierdut meciul din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League cu Bodo/Glimt, scor 1-3. Nerazzurrii au revenit rapid cu picioarele pe pământ, după victoria din campionat cu Juventus. Pe un teren dificil, după o deplasare lungă, Inter a avut mari probleme, mai ales în
Gianni Infantino, despre meciurile de la World Cup 2026: "Fiecare meci se va juca în condiţii de sold-out"
Cele 104 meciuri de la Cupa Mondială din 2026 se vor disputa pe stadioane pline, a asigurat miercuri preşedintele FIFA, Gianni Infantino, chiar dacă mai sunt bilete disponibile înainte de începerea competiţiei, la 11 iunie, relatează AFP. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. „Cererea există, fiecare meci se va juca în condiţii
Dinamo se mută de pe Arena Națională. Ce meci vor disputa „câinii" pe stadionul Arcul de Triumf
Dinamo se mută din nou de pe Arena Națională. „Câinii" vor reveni pe stadionul Arcul de Triumf la începutul lunii viitoare. Recent, trupa lui Zeljko Kopic a disputat pe arena de lângă Mănăstirea Cașin duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, cu Hermannstadt. „Câinii" s-au impus cu 2-0 și s-au calificat în sferturile competiției. Dinamo se mută
Mihai Stoica a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea: "Am văzut rapoartele! Aia e problema"
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a reacţionat după suspendările primite de Cristiano Bergodi şi Andrei Cordea, în urma scandalului uriaş de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2. Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe Cristiano Bergodi pentru o lună, la care se adaugă o
Kyrie Irving, starul echipei Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru a se putea recupera după operaţia de genunchi suferită în martie anul trecut, potrivit ESPN. Irving, care a fost supus operaţiei pentru repararea ligamentelor încrucişate la genunchiul stâng, nu a jucat în acest sezon. Kyrie Irving
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Radu Petrescu a primit o suspendare uriașă, după gafa imensă făcută în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, încheiat cu scorul de 2-1. Arbitrul a fost în centrul unui scandal, Dani Coman fiind cel mai vehement în declarații. Pe finalul meciului, la scorul de 1-1, FC Argeș a reușit să marcheze, însă golul a fost
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără
Sorana Cîrstea a fost învinsă de filipineza Alexandra Eala cu 7-5, 6-4, miercuri seara, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari. Cîrstea (35 ani, 32 WTA) s-a înclinat după o oră şi 38 de minute. Eala (20 ani, 47 WTA) trecuse în turul anterior de italianca Jasmine Paolini (a şasea favorită). Sorana Cîrstea, eliminată de la
„Sincer, nu mi se pare…". Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
Marius Lăcătuș a oferit prima reacție, după ce Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa, în urma scandalului cu Andrei Cordea de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei. Nici Andrei Cordea nu a scăpat nepedepsit. Fiind acuzat că i-a adresat
Ce citat a putut posta Daniel Pancu, după ce Cristiano Bergodi și Andrei Cordea și-au aflat pedepsele
Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat, după ce Cristiano Bergodi (61 de ani) și Andrei Cordea (26 de ani) și-au aflat pedepsele, în urma scandalului uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul trupei din Gruia a avut un discurs extrem de dur la adresa italianului, după meciul respectiv. Cristiano Bergodi s-a ales cu suspendarea
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?"
Mihai Stoica s-a declarat surprins de imaginile cu Cristi Chivu, de dinaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a inspectat gazonul sintetic din Norvegia, care nu se prezintă în cele mai bune condiții. Cristi Chivu a fost surprins în timp ce examina marginile terenului, în care
Jurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională
The post Jurnal Antena Sport | Ninsoarea abundentă din Bucureşti a aşternut nămeţi de zăpadă şi pe Arena Naţională appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | S-a dat startul la teste în Formula 1
Jurnal Antena Sport | Bergodi, o lună de suspendare! Dani Coman a primit un avertisment
The post Jurnal Antena Sport | Bergodi, o lună de suspendare! Dani Coman a primit un avertisment appeared first on Antena Sport.
Doliu în fotbalul românesc. Tânărul jucător de la Petrolul, Mario Cofaru, a murit la doar 16 ani. „Lupii galbeni" au făcut anunțul tragic privind decesul tânărului jucător, care era component al Grupei U17 a clubului din Ploiești. Doliu în fotbalul românesc: Mario Cofaru a murit la doar 16 ani Mario Cofaru a semnat cu Petrolul în vara trecută, după ce
Mihai Stoica, replică dură pentru Florentin Petre după scandările împotriva FCSB-ului: „Pozează în victimă, dar nu"
Mihai Stoica a venit cu replica pentru Florentin Petre, după comunicatul postat de secundul lui Dinamo. Acesta a înjurat marea rivală Steaua, la finalul meciului cu Unirea Slobozia, încurajându-l și pe Claudiu Niculescu, antrenorul ialomițenilor, să facă același lucru. La câteva zile după meci, Florentin Petre a postat un mesaj prin care s-a apărat,
Antrenorul „Barcelonei din Caucaz", comparat cu Alex Ferguson, vrea în optimile UCL: e de 18 ani pe banca echipei
Miercuri seară, Qarabağ va bifa încă o premieră pentru fotbalul din Azerbaidjan. Echipa lui Gurban Gurbanov, care o primește pe Newcastle, la Baku, e prima din țară care evoluează în fazele eliminatorii din UEFA Champions League. Un lucru de neimaginat cu ani în urmă, mai ales că până acum 20 de ani, Qarabağ nu era
Ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului
S-a aflat ce pedepse au primit Dinamo și Universitatea Craiova, după incidentele de la finalul derby-ului de pe Arena Națională. Cele două formații s-au duelat în etapa a 26-a din Liga 1, partida terminându-se la egalitate, scor 1-1. După fluierul final, a avut loc un scandal între Ștefan Baiaram și un fan al lui Dinamo. Cei doi
Cristiano Bergodi, prima reacție după ce și-a aflat suspendarea: „O decizie corectă. Mă simt român"
Cristiano Bergodi (61 de ani) a oferit prima reacție, după ce și-a aflat suspendarea. Antrenorul lui U Cluj a primit o suspendare de o lună, cât și o amendă de 10.000 de lei, în urma scandalului uriaș de la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Cristiano Bergodi a intrat pe teren și a sărit să-l bată pe
Dani Coman a scăpat „ieftin", după scandalul cu Radu Petrescu. Sancțiunea primită de oficialul lui FC Argeș
Dani Coman a scăpat „ieftin", după scandalul uriaș din meciul Petrolul – FC Argeș 2-1. Președintele piteștenilor a avut un discurs extrem de dur la adresa arbitrului Radu Petrescu. „Centralul" le-a anulat un gol celor de la FC Argeș, la scorul de 1-1, pentru un fault în atac greu de identificat. CCA a transmis, ulterior,
Kylian Mbappe avertizează înainte de returul Real Madrid – Benfica: "Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită"
Kylian Mbappe a avut un discurs dur la adresa lui Prestianni, argentinianul care a provocat un scandal uriaş după ce l-ar fi insultat rasial pe Vinicius, în timpul meciului dintre Benfica şi Real Madrid, din manşa tur a play-off-ului pentru optimile de finală UEFA Champions League. Partida a fost întreruptă aproximativ 10 minute, după ce
Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj
S-a aflat ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș, antrenorul intrând pe teren după fluierul final. Bergodi a acuzat faptul că Andrei Cordea i-a adresat injurii, pe finalul derby-ului din Gruia. Mijlocașul s-a apărat, însă, mărturisind că s-a
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor"
Laurențiu Reghecampf a oferit declarații despre o posibilă nuntă cu actuala sa parteneră, Corina Caciuc. Antrenorul român a dezvăluit că nu a cerut-o în căsătorie pe femeia care
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de pe 18 februarie, de la dorința lui Mihai Pintilii de a deveni antrenor cu licență PRO până la dorința lui Tentea și Iordache după locul 5 de la JO. 1. Pintilii vrea să fie PRO Mihai Pintilii își continuă în Moldova studiile pentru licența PRO. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 18 februarie appeared first on Antena Sport.
Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” # Antena Sport
Kyros Vassaras a vorbit pentru prima oară despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş, atunci când a anulat eronat golul piteştenilor în minutul 86. La 1-1, arbitrul a flueiart înainte ca mingea să intre în poartă un fault inexistent. Două minute mai târziu, Petrolul Ploieşti a marcat şi a câştigat partida, […] The post Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune” appeared first on Antena Sport.
Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina # Antena Sport
Schioarea americană Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marea favorită, aceasta fiind prima sa medalie olimpică după opt ani, informează AFP. În frunte după prima manşă, Mikaela Shiffrin a terminat în cele din urmă cu timpul de 1 min 39 sec 10/100, în faţa elveţiencei Camille Rast, clasată pe locul 2, la 1 sec 50/100, şi a suedezei Anna Swenn Larsson, […] The post Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina appeared first on Antena Sport.
Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente # Antena Sport
Rapid a primit o veste proastă, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1. Giuleștenii nu se vor putea baza pe Robert Sălceanu (22 de ani). Tânărul fundaș al lui Costel Gâlcă s-a accidentat în timpul unui antrenament, motiv pentru care nu va putea fi apt pentru confruntarea cu […] The post Pierdere pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a accidentat la antrenamente appeared first on Antena Sport.
Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet # Antena Sport
Miercuri, 18 februarie, se vor disputa celelalte patru meciuri din turul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. Primul, de la ora 19:45, va fi cel dintre Qarabag şi Newcastle. De la ora 22:00, vor mai avea loc trei partide. Cea mai importantă pentru noi este cea dintre Bodo/Glimt – Inter, în urma căreia Cristi Chivu speră […] The post Bodo/Glimt – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor! Programul complet appeared first on Antena Sport.
Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius # Antena Sport
Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost în centrul unui scandal uriaș la duelul tur dintre Benfica și Real Madrid, încheiat cu scorul de 0-1, în play-off-ul pentru optimi din Champions League. Argentinianul a fost acuzat că i-a adus injurii rasiste lui Vinicius, meciul fiind oprit pentru câteva minute. Întregul scandal a avut loc după […] The post Ce se va întâmpla cu Gianluca Prestianni la returul dintre Real Madrid și Benfica, după scandalul uriaș cu Vinicius appeared first on Antena Sport.
Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului # Antena Sport
Andrei Rațiu (27 de ani) are un nou sezon solid alături de Rayo Vallecano, motiv pentru care este urmărit de două cluburi de top. Barcelona și Atletico Madrid stau cu ochii pe fundașul naționalei României. Andrei Rațiu a fost desemnat omul meciului, după ce Rayo Vallecano a învins-o cu 3-0 pe Atletico Madrid, în ultima etapă. Fundașul român a prestat un joc excelent, el […] The post Barcelona și Atletico Madrid, pe urmele lui Andrei Rațiu. Anunțul spaniolilor despre transferul românului appeared first on Antena Sport.
Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a vizitat Comisia de Disciplină de la Liga Profesionistă de Fotbal, unde a ajuns în urma scandalului uriaş făcut după gafa imensă a lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul, 1-2. Acesta a ajuns la sediul LPF pentru a se apăra după ce a avut o ieşire în decor […] The post Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: “Le era dor celor de la LPF de mine” appeared first on Antena Sport.
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum # Antena Sport
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest extrem de simbolic, deşi iniţial anonim: a purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, relatează AP. Kucherova era îmbrăcată într-o haină lungă, cu glugă, de culoare […] The post O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum appeared first on Antena Sport.
Florentin Petre a fost criticat de Mihai Stoica şi de Andrei Nicolescu după ce, la finalul meciului Dinamo – Unirea Slobozia 1-0, a înjurat-o pe FCSB, alături de galeria câinilor roşii. Mai mult, antrenorul secund l-a luat de gât pe Claudiu Niculescu, tehnicianul Sloboziei, şi l-a îndemnat să înjure împreună rivala de moarte. Acum, Petre […] The post Mesajul clar al lui Florenin Petre după ce a fost criticat că a înjurat FCSB appeared first on Antena Sport.
“Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice # Antena Sport
Mihai Tentea, pilotul echipajului de bob care a scris istorie la Jocurile Olimpice pentru România și a încheiat pe locul 5 proba de bob-2 masculin, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport. Sportivul de 27 de ani s-a arătat entuziasmat de ce a reușit alături de George Iordache și a lăsat loc de […] The post “Visați la o medalie peste 4 ani?” Cum a răspuns Tentea după ce a scris istorie cu Iordache la Jocurile Olimpice appeared first on Antena Sport.
Starul lui Los Angeles Lakers, Deandre Ayton, a fost reţinut marţi pentru scurt timp la Aeroportul Internaţional Lynden Pindling din Bahamas, fiind suspectat că deţinea o cantitate mică de marijuana, au declarat pentru Reuters avocatul său şi două surse familiarizate cu acest caz. Sursele au declarat că Ayton, originar din Bahamas, a fost reţinut după […] The post Deandre Ayton, reţinut la aeroportul din Bahamas! Suspectat de posesie de marijuana appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani” # Antena Sport
Marius Șumudică a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni, iar antrenorul celor de la Al-Okhdood a vorbit și despre situația FCSB-ului, care în continuare “tremură” serios pentru un loc de play-off. Fostul tehnician din Giulești a spus că dacă roș-albaștrii vor rata accederea în Top 6, rezultatul respectiv va fi echivalent cu dezastrul […] The post Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani” appeared first on Antena Sport.
Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a anunţat că Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş şi că atacantul ar urma să semneze curând cu “câinii roşii”. Fostul internaţional va avea un salariu important pentru clubul din Ştefan cel Mare. Dinamo l-a dorit pe atacantul de 29 de ani şi în luna decembrie a anului trecut, dar […] The post Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de “câinii roşii” appeared first on Antena Sport.
Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară # Antena Sport
România a fost afectată în ultimele ore de o vreme extremă, iar ninsorile abundente au “lovit” și Bucureștiul. Anumite porțiuni de trafic au fost blocate, copaci au căzut, iar zăpada s-a așternut și la Arena Națională, atât în exteriorul stadionului, cât și în interior. Cel mai mare stadion din România a fost înzăpezit în urma vremii […] The post Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară appeared first on Antena Sport.
Jaqueline Cristian, locul 39 WTA, a fost eliminată, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai. Cristian a fost învinsă de favorita 5, jucătoarea rusă Mirra Andreeva (7 WTA), scor 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră şi 42 de minute. Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi […] The post Jaqueline Cristian, eliminată de Mirra Andreeva în optimi la Dubai appeared first on Antena Sport.
Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla # Antena Sport
Mihai Tentea și George Iordache au obținut marți seara un rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, clasându-se pe locul 5 în proba de bob-2 masculin. Grație performanței lor, cei doi sportivi vor fi premiați de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care nu oferă bani doar celor care urcă pe o treaptă […] The post Ce sume vor încasa Tentea și Iordache după ce au scris istorie la Jocurile Olimpice? Banii se pot și dubla appeared first on Antena Sport.
Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” # Antena Sport
Marius Negrea (61 de ani) este antrenorul care a ajutat-o pe Julia Sauter să îşi continue visul de a fi o patinatoare şi pe care sportiva ajunsă la 28 de ani l-a anunţat că vrea să renunţe la colaborare, cu un an înainte de Jocurile Olimpice 2026. Totul s-a încheiat între cei doi la începutul […] The post Antrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” appeared first on Antena Sport.
Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid: “S-a deschis o investigație” # Antena Sport
UEFA a venit cu un comunicat la scurt timp după scandalul izbucnit la meciul din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid. Forul european a transmis că rapoartele de joc sunt analizate, iar în cazul în care se vor dicta sancțiuni ele vor fi anunțate pe site-ul oficial. Meciul dintre Benfica și Real Madrid de […] The post Anunțul făcut de UEFA a doua zi după scandalul din Benfica – Real Madrid: “S-a deschis o investigație” appeared first on Antena Sport.
Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular # Antena Sport
Lupta pentru play-off pare mai strânsă ca niciodată, motiv pentru care echipele implicate au nevoie de toți jucătorii de bază pentru a putea ajunge în Top 6. Oțelul Galați, una dintre formațiile care pot ocupa un loc în primele șase la finalul sezonului regular, a primit însă o lovitură cruntă și a aflat că l-a […] The post Lovitură pentru o echipă aflată în lupta la play-off. Un jucător providențial ratează finalul sezonului regular appeared first on Antena Sport.
Mihai Pintilii a hotărât să îşi continue în Moldova studiile pentru obţinere licenţei PRO, asta după ce a pus mâna deja pe licenţa A, cea care îi permite să fie antrenor secund la FCSB. Fostul mijlocaş, ajuns la 40 de ani, mai are însă de aşteptat până va putea fi antrenor principal. Peste Prut, studiile […] The post Când va putea Mihai Pintilii să devină antrenor principal la FCSB! Decizia luată appeared first on Antena Sport.
Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat # Antena Sport
Cristiano Bergodi ar fi trebuit să fie audiat astăzi, 18 februare, la Comisia de Discplină ca urmare a scandalului din meciul CFR – “U” Cluj, însă italianul va absenta din nou. Dacă la prima înfățișare nu a putut participa din cauza programării unui meci al echipei sale, italianul a fost acum afectat de vremea din […] The post Cristiano Bergodi, absent din nou de la ședința Comisiei de Disciplină! Ninsorile abundente l-au blocat appeared first on Antena Sport.
Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment # Antena Sport
Demolarea Stadionului Dinamo a început în urmă cu aproximativ o lună, însă lucrările au fost nevoite să fie sistate deja provizoriu. După ce tribuna a doua și PCH au fost deja distruse, în momentul de față există probleme cu lojile de la tribuna oficială, care aparțin de Asociația Clubului Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC […] The post Demolarea Stadionului Dinamo, blocată. Cum este implicată echipa lui Nicolae Badea, intrată în faliment appeared first on Antena Sport.
“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor # Antena Sport
Povestea Juliei Sauter este una de film! Ajunsă la 28 de ani, patinatoarea născută în Germania care reprezintă România la Jocurile Olimpice 2026 a reuşit performanţa uriaşă de a se califica în programul liber, dar pentru a ajunge aici a făcut multe sacrificii. Cu 63,13 puncte, Julia a obţinut cel mai bun rezultat din cariera […] The post “Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor appeared first on Antena Sport.
Parcă niciodată piloții nu au reacționat atât de dur cu privire la o modificare de regulament. După testele private de la Barcelona și după primele trei zile de teste din Bahrain, deja s-au parcurs zeci și sute de kilometri cu noile mașini. Potrivit noului regulament, ponderea puterii electrice crește de aproape trei ori, ajungând de […] The post Cronica de reclamații a Formulei 1. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru” # Antena Sport
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, i-a reproşat brazilianului Vinicius Junior modul provocator în care acesta a sărbătorit golul marcat, în prima manşă a barajului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. “I-am spus: «Ai marcat un gol extraordinar. De ce sărbătoreşti aşa? De ce nu sărbătoreşti ca Di Stefano, Pele, Eusebio…? De ce sărbătoreşti aşa?» Este […] The post Jose Mourinho a dezvăluit ce i-a spus lui Vinicius în timpul scandalului din Benfica – Real: “Singurul lucru” appeared first on Antena Sport.
Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a venit cu o nouă replică pentru Mihai Stoica în contextul dialogului încins de la distanță apărut după meciul de cupă dintre Universitatea Craiova și FCSB. După ce oficialul roș-albaștrilor l-a numit pe fostul arbitru “chibiț” în ultima sa declarație, acesta nu s-a ferit să arunce și el cu insulte și l-a făcut […] The post Continuă războiul declarațiilor între MM Stoica și Porumboiu: “Tirifliciule! Lansez o provocare” appeared first on Antena Sport.
Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat # Antena Sport
Benfica a postat în noaptea de după meciul cu Real Madrid un videoclip de pe teren prin care își dorește să îi ia apărarea lui Gianluca Prestianni în tot scandalul izbucnit cu Vinicius. Clubul din Portugalia a transmis și un mesaj scurt prin care și-a arătat susținerea față de fotbalistul din Argentina. Meciul dintre Benfica […] The post Probele folosite de Benfica pentru a-l apăra pe Prestianni în scandalul cu Vinicius. Videoclipul publicat appeared first on Antena Sport.
