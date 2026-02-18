Șeful Orange anunță investiții mari în România. Julien Duccaroz, CEO Orange: Dezvoltăm rețeaua cu buget de peste 200 de milioane de euro anul acesta
19 februarie 2026
În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere cu 2,9% față de anul anterior, în timp ce baza de clienți a ajuns la un total de 11,1 milioane.
Isărescu: Nivelurile ROBOR nu vor scădea sub dobânda de la facilitatea de depozit (5,5%), chiar dacă au scăzut cu 2% în 6 luni # Economica.net
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, spune că în 6 luni, scăderea ROBOR a fost de două puncte procentuale, ceea ce nu ar face necesară o reducere a dobânzii cheie. El a arătat că nu va scădea nivelul ROBOR sub nivelul dobânzii de politică monetară (”deși, mai știi”?) care este acum 5,5% și că oricum piața ”nu băltește chiar de atâta lichiditate”. ”Oricum, noi lichiditatea o sterilizăm în fiecare seară”, a arătat guvernatorul BNR.
Șoferii români sunt dați exemplu în toată Europa: De cinci ori mai mulți morți decât criminalii. Somată de UE să ia măsuri, România începe cu pași mici # Economica.net
România, țara accidentului la minut, deține un trist record. Avem cele mai multe decese din accidente rutiere din întreaga Europă. Presa străină ne dă deja exemplu în acest sens, deși remarcă mici pași făcuți de Guvern, în contextul în care inițiative precum Coaliția pentru Siguranță Rutieră (CSR) încep să conteze.
Prețul din UE al cărnii de pasăre a început anul pe un trend constant ascendent. Ce se întâmplă în România # Economica.net
Fermierii europeni au crescut prețul cărnii de pasăre încă de la începutul anului, iar trendul devine tot mai evident. Situația este similară și în România.
Retailerul polonez Zabka, proprietarul lanțului Froo, se extinde în Polonia și România cu bani de la BERD # Economica.net
Polonezii de la Zabka, companie ce operează pe plan local peste 170 de magazine de proximitate sub brandul Froo, sunt susținuți financiar de BERD care a subscris 33 de milioane de euro într-un program de obligațiuni în valoare de 234 de milioane de euro al cărui scop este de a finanța costurile operaționale și cheltuielile de capital ale grupului în Polonia și România.
Gigantul american Citigroup a reușit în sfârșit să iasă din Rusia, după patru ani de la invadarea Ucrainei # Economica.net
Grupul bancar american Citigroup a anunţat miercuri vânzarea fostei sale subsidiare ruseşti către Renaissance Capital, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Google va uni India cu SUA printr-o rețea de cabluri submarine pentru dezvoltarea inteligenței artificiale # Economica.net
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea "Iniţiativei de Conectare India-America", un proiect de infrastructură care va desfăşura cabluri submarine pentru dezvoltarea conectivității inteligenței artificiale(IA) între India, Statele Unite şi punte strategice din emisfera sudică, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Compania de brokeraj Victoria Finance a intermediat în 2025 credite de 24 de milioane de euro # Economica.net
Victoria Finance, companie antreprenorială românească din domeniul brokerajului de credite, raportează pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 1.800.000 de lei, în creștere cu 41% față de 2024. Pentru anul în curs, compania estimează un avans de 20%, evoluţie susţinută de mărirea echipei prin semnarea de parteneriate cu brokeri de credite din București și din țară şi automatizarea procesului de creditare.
„Submarin” al polonezilor de la ZUE, surprins în acțiune pe căile ferate din județul Cluj # Economica.net
Constructorul polonez ZUE a postat săptămâna aceasta imagini cu lucrările companiei la tronsonul de cale ferată Valea Florilor - Câmpia Turzii din județul Cluj.
Ministerul Economiei va reglementa în scurt timp închirierea locuințelor în scop turistic, anunță un director din cadrul instituției. Apartamentele vor primi un număr unic pentru a fi urcate pe platformele de profil # Economica.net
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) va reglementa într-un timp foarte scurt situaţia închirierii în scop turistic a tuturor apartamentelor şi camerelor prin atribuirea unui număr unic, pe baza căruia acestea vor putea fi urcate pe diverse platforme de închiriere, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, la Eforie Nord, Alin Grigore, director general la Direcţia Generală Turism din minister.
Bolojan are în vederea creșterea vârstei de pensionare și pentru celelalte categorii de “speciali”, după decizia CCR referitoare la magistrați # Economica.net
Ilie Bolojan a declarat că „lucrurile trebuie corectate” în toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă de 50-52 de ani, după decizia CCR referitoare la pensile de serviciu ale magistraților.
Ministrul Energiei, Bogadan Ivan: Au avut loc aproximativ 200.000 de deconectări de furnizare a energiei electrice. Până acum au fost reconectate 86.000 # Economica.net
Aproximativ 200.000 de locuinţe au fost deconectate de la reţeaua de furnizare a energiei electrice, iar până la ora actuală au fost reconectate 86.000, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
Calea ferată Brașov – Sighișoara: 2030 devine un termen prea optimist pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare – API # Economica.net
Asociația Pro Infrastructură (API) estimează că lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Sighișoara ar putea să nu fie finalizate nici până în 2030, din cauza problemelor întâmpinate de către constructorul elen Aktor.
ANOFM: Aproape 33.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național. 232 de posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European # Economica.net
Un număr de 32.926 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional sunt înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în timp ce în Spaţiul Economic European sunt vacante 232 de posturi, informează miercuri instituţia printr-un comunicat, relatează Agerpres.
Austria vrea să-și reducă dependența față de importurile de GNL din SUA și se uită spre România și Africa # Economica.net
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner (foto), în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters, relatează Agerpres.
BNR prognozează atenuarea ratei anuale a inflaţiei în trimestrul I 2026, urmată de o majorare temporară în trimestrul II # Economica.net
Prognoza actualizată indică atenuarea ratei anuale a inflaţiei în trimestrul I 2026, urmată de o majorare temporară în trimestrul II, în principal pe seama unor efecte de bază asociate reducerilor de preţ din trimestrul II 2025 consemnate în cazul produselor energetice, se arată în Raportul asupra inflaţiei, ediţia februarie, al Băncii Naţionale a României.
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucaina, ca represalii pentru blocarea conductei Drujba, prin care primea petrol din Rusia # Economica.net
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia, ţări care sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, relatează agenţiile EFE şi MTI, transmite Agerpres.
Prime Kapital a luat un credit de 150 de milioane de euro pentru refinanțarea Mall Moldova # Economica.net
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru Prime Kapital, administrator şi dezvoltator de active european axat pe piaţa imobiliară, a anunţat miercuri instituția financiară, relatează Agerpres.
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele unui fost viceministru al Justiției, care s-a refugiat în Ungaria # Economica.net
Polonia a emis un mandat european de arestare pe numele lui Marcin Romanowski, fost viceministru al Justiţiei, care beneficiază de azil în Ungaria, transmite miercuri agenţia de presă de stat PAP, preluată de Reuters, pe baza informaţiilor de la biroul de presă al unei instanţe, transmite Agerpres.
Ciprian Ciucu acuză firmele de salubritate de la sectoare că au raportat că au scos pe teren mai multe utilaje de deszăpezire decât au fost în realitate # Economica.net
Operatorii de salubrizare de la sectoare se pare că au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti continuă cercetările şi dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi, a declarat miercuri primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
Guvernul propune reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrația centrală – proiect de OUG # Economica.net
Reglementarea reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal din cadrul ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi a ministerelor, instituţiilor subordonate ministerelor, din cadrul altor instituţii şi autorităţi publice se numără printre măsurile incluse în proiectul de OUG privind administraţia publică, în forma agreată de coaliţia de guvernare, relatează Agerpres.
Eroarea ministrului Energiei care ar putea crește masiv prețul gazelor pentru populație, chiar de la 1 aprilie # Economica.net
Proiectul de OUG publicat cu o zi în urmă de Ministerul Energiei prin care s-a stabilit un preț administrat al gazelor pentru populație, nu conține sancțiuni explicite pentru producătorii de gaze care nu pun la dispoziția furnizorilor gaze pentru populație la preț stabilit de stat. Dacă OUG nu este corectată, prețul gazelor naturale pentru populație ar putea fi de facto liberalizat. Iar pe piață prețul este mult mai mare.
Cele mai mari economii din Africa sunt responsabile pentru cererea crescută de stablecoins – Reuters # Economica.net
Cele mai mari economii africane, Nigeria şi Africa de Sud, conduc cea mai puternică creştere a cererii de stablecoins şi sunt cele mai optimiste în privinţa potenţialului monedelor digitale stabile, mulţi utilizatori dorind de asemenea ca acestea să fie acceptate pe larg, conform unui studiu, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Bogdan Ivan: Vom avea un preț reglementat la producătorii de gaze naturale, la fel și pe tot lanțul de transport, distribuţie, furnizare # Economica.net
Preţurile finale la gazele naturale pentru consumatorul casnic nu vor depăşi nivelul maxim actual, deoarece va fi introdus un mecanism transparent, prin care va exista un preţ reglementat la producători şi pe tot lanţul de transport, distribuţie şi furnizare, a declarat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres.
UniCredit a condus un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru refinanțarea construcției Mall Moldova # Economica.net
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut sindicalizat de 150 de milioane de euro pentru Prime Kapital, administrator şi dezvoltator de active european axat pe piaţa imobiliară, a anunţat miercuri instituția financiară, relatează Agerpres.
Constantin Tobescu (STB): Circulația tramvaielor de pe linia 25 a fost reluată. Linia 41 este în continuare blocată din cauza zăpeii # Economica.net
Circulaţia tramvaielor liniei 25 a fost reluată, însă pe linia 41 se intervine în continuare pentru deszăpezirea căii de rulare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).
Distrigaz Sud Rețele a făcut investiții de 558 de milioane de lei 2025, pentru modernizarea și extinderea rețelei # Economica.net
Distrigaz Sud Rețele a realizat, în anul 2025, investiții totale de 558 de milioane de lei în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, direcționate către două obiective strategice: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Elbit a primit contract nou de 277 mil. USD pentru livrarea de turele pentru mașini de luptă. Mare parte din ele se vor face în România, la Bacău # Economica.net
Elbit Systems Ltd. a anunțat astăzi că a primit contracte în valoare totala de aproximativ 277 milioane de dolari din partea unui client international pentru furnizarea de turele de 30 mm și muniție. Contractele vor fi executate pe o perioada de trei ani, potrivit unui comunicat al companiei. O parte din componente se fabrică în Ronânia.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Muncitorii lui Umbrărescu au turnat primele segmente de beton la podul peste Lacul Cernica # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu șantierul lotului 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, unde au început lucrările la placa de suprabetonare a podului peste Lacul Cernica.
Mugur Isărescu: Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # Economica.net
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe facilităţi fiscale pereniale, pe 10-20 de ani, transmite Agerpres.
Alertă – BNR anunţă o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Economica.net
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care folosesc în mod fraudulos imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de investiţii financiare.
Turcia caută petrol şi gaze în Marea Neagră, zona bulgărească. TPAO şi Shell au semnat acordul pentru a efectua împreună activităţi de explorare # Economica.net
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei, a anunţat miercuri Ministerul Energiei şi Resurselor Naturale, informează publicaţia turcă Daily Sabah.
Tranzacțiile financiare online sunt convenabile, rapide și — dacă nu sunt protejate corect — foarte vulnerabile. Scopul acestui text este simplu: să-ți ofere pași practici, clari și ușor de urmat pentru a-ți proteja banii și datele. Vom vorbi despre parole, autentificare, rețele, software și obiceiuri bune. Limbajul este simplu; sfaturile sunt testate în practică.
ANPC va verifia facturile de gaze ale populației în următorul an. Prevedere din noua OUG # Economica.net
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va avea, mai nou, și atribuții de verificare a furnizorilor de gaze în relația lor cu populația, potrivi noului proiect de Ordonanță al ANRE referitor introducerea prețului administrat la gaze timp de un an, începând cu 1 aprilie.
Câtă energie electrică a importat Ucraina din România şi din Ungaria, într-o săptămână # Economica.net
Ucraina şi-a redus importurile de energie electrică cu 3% săptămâna trecută, până la aproximativ 311 gigawaţi-oră, în contextul unor temperaturi mai ridicate, a estimat marţi seara firma de analiză DixiGroup, transmite Reuters.
Ce se întâmplă cu preţurile în 2026 şi 2027 – BNR a revizuit în creştere, la 3,9%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an # Economica.net
Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Euro digital va fi conceput pentru a asigura protejarea sistemelor europene de carduri şi pentru a menţine băncile în centrul sistemului de plăţi din zona euro, a afirmat miercuri Piero Cipollone, membru al comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, transmite Reuters.
Când se schimbă banii în România – Anunţul lui Isărescu despre aderarea la zona euro a ţării noastre # Economica.net
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu.
Laser Măgurele – Proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama # Economica.net
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (Laserul de la Măgurele) intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională pentru Cercetare.
BRD Groupe Societe Generale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacţionare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY), a anunţat miercuri banca.
România va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din PNRR, după decizia CCR pentru pensiile speciale ale magistraţilor. Ce spune Pîslaru # Economica.net
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va avea în următoarele ore discuţii cu oficialii europeni, după ce reforma pensiilor magistraţilor a fost declarată constituţională, şi, după promulgarea legii de către preşedintele Nicuşor Dan, va cere Comisiei Europene reanalizarea cererii de plată 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Autostrada Unirii A8: CNIR a emis decizia de expropriere pentru secțiunea montană Miercurea Nirajului – Leghin # Economica.net
Un nou pas foarte important în derularea proiectului Autostrăzii Unirii A8 a fost parcurs odată cu emiterea deciziei de expropriere pentru secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin și trecerea terenurilor din proprietate privată în proprietatea publică a statului, informează miercuri secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
Parfumuri intense pe piața din România și creșterea cererii pentru formulele concentrate # Economica.net
Mirosul este singurul simț care ajunge direct la centrul emoțional al creierului, fără să treacă prin filtrele raționale. Un parfum ales cu grijă poate transforma o simplă apariție într-un moment memorabil, iar formulele concentrate au capacitatea de a persista pe piele ore întregi.
Zi istorică pentru România. Judecătorii CCR rămân în istoria României postdecembriste prin cea mai curajoasă decizie a unei categorii profesionale. Azi au unit o naţie dezbinată printr-o decizie responsabilă şi morală # Economica.net
18 februarie 2026 va rămâne o zi istorică pentru România. E ziua în care judecătorii CCR au unit o naţie dezbinată, au strâns simbolic mâna românilor care muncesc etic şi responsabil şi le-au dovedit că-i văd.
Transportatorul feroviar de marfă german Helrom a lansat luna aceasta un serviciu feroviar dedicat semiremorcilor între Germania și România, urmând ca din martie să opereze cinci curse săptămânale.
Proiect SCAF – Germania nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca Franţa, spune Merz # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, într-un interviu difuzat miercuri, că ţara sa nu are nevoie de acelaşi tip de avion de luptă ca şi Franţa, semnalând că Berlinul ar putea să abandoneze programul SCAF (Sistem de luptă aerian al viitorului), transmite AFP.
ANRE a aprobat capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de aproape 850 MW. Care este cel mai mare proiect # Economica.net
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de 849,36 MW şi capacităţi de stocare de 596 MW, se arată într-un comunicat al instituţiei.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunță miercuri că. în vederea monitorizării în timp real a poziției tuturor trenurilor de călători aflate în circulație, puteți accesa harta trenurilor disponibilă direct la adresa dedicată: https://bilete.infofer.ro/ro-RO/Trains.
CCR a anunţat că noul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor este constituţional.
Centrala nucleară de la Paks, Ungaria – Ruşii de la Rosatom confirmă rezilierea contractului cu Siemens # Economica.net
Grupul rus Rosatom a confirmat rezilierea contractului încheiat cu firma germană Siemens pentru furnizarea de echipamente destinate centralei nucleare Paks II din Ungaria, a infirmat miercuri agenţia de ştiri Itar TASS.
