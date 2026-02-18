Compania de brokeraj Victoria Finance a intermediat în 2025 credite de 24 de milioane de euro

18:00

Proiectul de OUG publicat cu o zi în urmă de Ministerul Energiei prin care s-a stabilit un preț administrat al gazelor pentru populație, nu conține sancțiuni explicite pentru producătorii de gaze care nu pun la dispoziția furnizorilor gaze pentru populație la preț stabilit de stat. Dacă OUG nu este corectată, prețul gazelor naturale pentru populație ar putea fi de facto liberalizat. Iar pe piață prețul este mult mai mare.