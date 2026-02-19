Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală – CNN
Financial Intelligence, 19 februarie 2026 07:50
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deși președintele Donald Trump nu a luat […]
Acum 30 minute
08:10
Precizări Lion Capital: Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile la momentul efectuării acesteia # Financial Intelligence
Tranzacția prin care Lion Capital dobândit un pachet de peste 5% din Electromontaj s-a realizat cu respectarea prevederilor […]
08:00
Optimism prudent cu privire la Coridorul Vertical după discuțiile de la Atena (presa greacă) # Financial Intelligence
Optimismul prudent a urmat întâlnirilor de la Atena între Klaus-Dieter Borchardt, trimisul special al Comisiei Europene pentru Coridorul […]
Acum o oră
07:50
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală – CNN # Financial Intelligence
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deși președintele Donald Trump nu a luat […]
07:50
Trump va prezida prima reuniune a Consiliului pentru Pace, în condițiile în care multe întrebări privind Gaza rămân fără răspuns # Financial Intelligence
Consiliul pentru Pace al lui Trump exclude reprezentanții palestinieni 5 miliarde de dolari strânși pentru fondul de reconstrucție […]
07:40
Grindeanu, despre relaţia cu Bolojan: Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că are o relaţie instituţională cu premierul Ilie Bolojan, adăugând că […]
07:30
Preşedintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv care vizează sprijinirea producţiei de glifosat în Statele […]
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale […]
07:30
Coreea de Nord dezvăluie un lansator de rachete capabil să tragă focoase nucleare # Financial Intelligence
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat prezentarea oficială a unui uriaş lansator multiplu de rachete capabil să […]
07:30
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio va călători în Israel pe 28 februarie, în pline tensiuni cu Iranul, a […]
07:30
Grindeanu: Profilul şefilor de servicii secrete – să ştie arhitectura statului român foarte bine # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu-şi doreşte ca viitorii directori SRI şi SIE să transforme […]
Acum 8 ore
01:30
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare # Financial Intelligence
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în […]
Acum 12 ore
22:10
BRD introduce yuanul chinezesc (CNY) în oferta sa de valute tranzacționabile # Financial Intelligence
BRD Groupe Société Générale extinde portofoliul de valute disponibile pentru tranzacționare prin introducerea yuanului chinezesc (CNY). Această nouă […]
22:10
Cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în 2025, în creștere cu 2,9% # Financial Intelligence
În 2025, cifra de afaceri consolidată a Orange Romania a ajuns la 1,455 miliarde de euro, în creștere […]
22:10
Google va uni India şi SUA cu o reţea de cabluri submarine pentru accelerarea Inteligenţei Artificiale # Financial Intelligence
Directorul executiv al Google, Sundar Pichai, a anunţat miercuri lansarea "Iniţiativei de Conectare India-America", un proiect de infrastructură […]
22:00
România se mobilizează pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe cele mai periculoase drumuri din UE (The Guardian) # Financial Intelligence
Mașinile sunt principala cauză de deces în rândul copiilor și tinerilor adulți din întreaga lume, însă eforturile de […]
19:30
Bolojan: În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile aferente jalonului privind pensiile magistraţilor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că imediat ce proiectul privind pensiile magistraţilor va deveni lege, prin promulgare […]
19:30
Reuters: Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos au cele mai mari şanse să conducă BCE # Financial Intelligence
Foştii guvernatori ai băncilor centrale din Ţările de Jos şi Spania, Klaas Knot şi Pablo Hernandez de Cos, […]
19:30
Ungaria a sistat livrările de motorină către #Ucraina, ca represalii după blocarea conductei petroliere Drujba # Financial Intelligence
Guvernul ungar a anunţat miercuri suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, întrucât aceasta menţine blocată conducta Drujba prin […]
19:30
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul instalaţiilor militare # Financial Intelligence
Ministerul polonez al Apărării a anunţat miercuri un ordin care interzice vehiculelor fabricate în China să intre în […]
19:30
Premierul Ilie Bolojan nu este de acord cu impozitarea progresivă, el declarând că, în condiţiile în care avem […]
Acum 24 ore
19:10
Dragoș Preda: Coridorul VIII trebuie conceput ca o axă strategică integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate # Financial Intelligence
Coridorul paneuropean VIII trebuie conceput ca o axă integrată de conectivitate – fizică, digitală, energetică și de securitate, […]
18:50
Asociația Administratorilor de Fonduri propune ca fondurile private de pensii să poată investi și în companii din domeniul apărării cotate la bursă, o reformă de importanță națională prin care securitatea României și randamentul pensiilor private pot ”trage” în aceeași direcție # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF) inițiază o propunere de modificare legislativă prin care fondurile de pensii […]
18:50
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani # Financial Intelligence
Franklin Templeton recomandă acționarilor să-l voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea, pentru patru ani, […]
18:00
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP # Financial Intelligence
Apropiații lui Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, au raportat noi vânzări de acțiuni FP, a […]
17:20
Austria vrea să-şi reducă dependenţa de importurile de GNL americane şi se uită spre România şi Africa # Financial Intelligence
Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să […]
17:20
SCOR creează peste 300 de locuri de muncă în domeniile Tech & Data, Finance și operațiuni de reasigurare în București # Financial Intelligence
Compania globală SCOR, unul dintre liderii mondiali în reasigurări, inaugurează oficial noul birou SCOR București și anunță angajarea […]
17:10
UniCredit Bank România a structurat un împrumut sindicalizat de 150 milioane euro pentru un jucător de pe piaţa imobiliară # Financial Intelligence
UniCredit Bank România, acţionând ca unic coordonator şi aranjor împreună cu Alpha Bank Grecia, a structurat un împrumut […]
17:10
Roxana BOJARIU, ANM: Recordurile climatice au fost impresionante, în ultimii trei ani # Financial Intelligence
Noi, cei din comunitatea științifică, vedem, în general, Pactul verde european, din care face parte și pachetul Omnibus […]
16:20
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, declară că există un exces de lichiditate care este sterilizat […]
16:20
CSM: Creșterea vârstei de pensionare va genera plecări din sistemul judiciar; CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraților asigură o trecere graduală la noile condiții de vechime și de vârstă # Financial Intelligence
Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind conformitatea Proiectului de lege […]
16:10
Comisia Europeană sprijină regiunile estice ale UE care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina # Financial Intelligence
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, o strategie cuprinzătoare pentru a intensifica sprijinul acordat regiunilor estice ale UE care […]
16:10
Isărescu, întrebat ce poate face România după ce datoria publică a depăşit 60% din PIB: Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri ale strategiei de management al datoriei externe # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că Guvernul şi Parlamentul vor veni cu îmbunătăţiri […]
16:10
Isărescu: Avem un acord aproape permanent cu FMI, e un acord de politici; ei sugerau o corecţie fiscală având în centru nu majorarea TVA, ci un impozit progresiv # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că România are un acord aproape permanent cu Fondul […]
16:10
Isărescu: Intrarea în OCDE – cel mai important program de reformă al acestei ţări # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, consideră că intrarea în OCDE reprezintă cel mai important program […]
16:00
Isărescu:Dacă creşterea economică înseamnă din nou facilităţi fiscale, eventual pe 10-20 de ani, eu personal nu o susţin # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că nu susţine o creştere economică bazată pe […]
16:00
BNR semnalează o tentativă de fraudă tip deepfake care utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu # Financial Intelligence
Banca Naţională a României avertizează asupra unor postări apărute recent în mediul online, realizate prin tehnologia deepfake, care […]
16:00
Distrigaz Sud Reţele a investit 558 de milioane de lei în reţeaua de distribuţie, în 2025 # Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele a investit, în 2025, în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, suma de 558 milioane […]
15:50
TPAO din Turcia va efectua împreună cu Shell activităţi de explorare în zona maritimă a Bulgariei # Financial Intelligence
Compania naţională petrolieră TPAO din Turcia a semnat un acord de parteneriat cu Shell pentru a efectua împreună […]
15:40
Eric Trump, fiul preşedintelui SUA, investeşte într-un producător israelian de drone cu contracte cu Pentagonul # Financial Intelligence
Eric Trump, fiul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, va investi într-o fuziune evaluată la 1,5 miliarde de dolari […]
14:30
Isărescu: Discuţii despre intrarea în zona euro peste 5 ani, dacă programul pentru reducerea deficitului funcţionează # Financial Intelligence
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă […]
13:30
Isărescu: Dacă apeşi pe frână puternic, bineînţeles că vii cu inflaţia în jos, dar vii şi cu o recesiune de toată frumuseţea # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, afirmă că dacă apeşi puternic pe frână, bineînţeles că aduci […]
13:20
Ministerul Dezvoltării a proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție; În administrația publică locală – reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate; O disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10% a posturilor ocupate # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind […]
12:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva dintre Rusia şi Ucraina, mediate de […]
12:40
Pensiile magistraţilor pot fi tăiate, au decis în această dimineaţă judecătorii CCR. Curtea Constituțională a României a respins […]
12:40
Compania lui Warren Buffett Berkshire Hathaway își reduce participația la Amazon și pariază pe New York Times # Financial Intelligence
Berkshire Hathaway Inc. compania lui Warren Buffett, și-a redus participația la Amazon.com (AMZN) Inc. cu peste 75% în […]
12:10
ANRE: S-a aprobat și cea de-a doua cea mai mare autorizație de înființare pentru un producător de energie electrică, după Mintia: 550 de MW pentru un parc fotovoltaic care integrează și 534 MW stocare # Financial Intelligence
George Niculescu: În mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranță zero la megawații pe hârtie. Raportul dintre proiectele cu […]
11:40
Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor în procesul de evaluare # Financial Intelligence
Compania Parapet a fost selectată în cea de-a doua fază a programului MoonShotX, obținând cel mai mare scor […]
10:40
Raport EPG: România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de carbon este încă în formare # Financial Intelligence
România se află într-o etapă timpurie, dar favorabilă, în care percepția publică asupra captării și stocării dioxidului de […]
10:30
Discuţie telefonică Starmer-Trump: Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare # Financial Intelligence
Iranul nu trebuie să poată să dezvolte "niciodată" arme nucleare, a fost ideea subliniată de premierul britanic Keir […]
10:30
BCE anunţă că Lagarde se concentrează pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie privind plecarea sa # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, este concentrată pe atribuţiile sale şi nu a luat nicio decizie cu […]
