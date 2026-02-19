Zeci de elevi au fost amendaţi cu peste 20.000 de lei, după ce au asistat la încăierări între colegi într-un liceu din Argeș
Digi24.ro, 19 februarie 2026 10:10
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna încă nu s-a terminat. Și martie este o lună capricioasă” # Digi24.ro
După cel mai sever episod de iarnă din acest an, ninsorile se retrag din țara noastră. În zilele următoare precipitațiile vor fi puține, dar se vor înregistra diferențe mari de temperatură. În vestul țării termometrele vor arăta 14 grade Celsius astăzi, însă în două zile vor scădea cu 10 grade, iar sâmbătă noapte va fi ger. Roxana Bojariu, șefa departament Climatologie din ANM, a spus la Digi24 că astfel de episoade, cu ninsori și viscol, mai pot avea loc în România în acest sezon rece.
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024 # Digi24.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat joi la închisoare pe viaţă în procesul provond legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, într-o lovitură în forţă bruscă, dar scurtă.
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță # Digi24.ro
În această dimineață, pompierii militari de la ISU Prahova au intervenit pe strada Mărășești, unde un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost surprins sub o anexă al cărei acoperiș s-a prăbușit din cauza statului de zăpadă.
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein # Digi24.ro
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP, preluată de News.ro.
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 19 februarie
Administraţia Donald Trump a oferit ofiţerilor de imigraţie prerogative extinse pentru a-i reţine pe refugiaţii legali care aşteaptă un card verde, pentru a se asigura că aceştia sunt „reverificaţi”, potrivit unui memorandum guvernamental.
Polonia menține încă trei luni zona de excludere de-a lungul frontierei pentru a opri trecerile ilegale din Belarus # Digi24.ro
Polonia intenționează să mențină în vigoare o zonă de excludere de-a lungul frontierei sale cu Belarus pentru încă trei luni, pentru a împiedica Minsk-ul să canalizeze migranții în ceea ce Varșovia a descris ca fiind un „atac hibrid”, scrie TVPWorld.
Cauza morții lui Peter Greene, celebru pentru rolurile din „Masca” și „Pulp Fiction”, a fost dezvăluită. Este considerată accidentală # Digi24.ro
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile negative, precum cel al sadicului agent de securitate Zed din „Pulp Fiction”, a murit după ce s-a împușcat accidental în axilă, a declarat miercuri medicul legist din New York.
Rezultate LOTO - Joi, 19 februarie 2026: La Joker, report de peste 10,3 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc 953.400 de euro # Digi24.ro
Joi, 19 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei.
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau spargeri în locuințe, din nou vedete în presa din UK # Digi24.ro
Bande românești și albaneze evită controalele la frontieră și comit o serie de spargeri în toată Marea Britanie, a avertizat un fost detectiv al Scotland Yard.
Dosar de exploatare și cerșetorie în Capitală: părinți acuzați că își obligau copiii să aducă bani de pe stradă # Digi24.ro
Patru persoane au fost reținute după ce polițiștii au făcut percheziții în București, într-un dosar de exploatare și cerșetorie. Anchetatorii spun că mai mulți minori ar fi fost trimiși de părinți și rude să cerșească pe străzile din Sectorul 5, iar banii obținuți ar fi fost luați de adulți.
Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat miercuri embargoul american asupra petrolului care paralizează Cuba şi a subliniat că Rusia a susţinut întotdeauna Havana, în timpul unei întâlniri cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, la Kremlin, relatează joi AFP.
Macron îi acuză pe șefii rețelelor sociale de manipulare: „Libertatea de exprimare e un nonsens fără algoritmi transparenți” # Digi24.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a lansat un atac dur la adresa șefilor rețelelor sociale, pe care îi acuză că manipulează utilizatorii prin algoritmi opaci, în timp ce pretind că apără libertatea de exprimare. Liderul de la Paris cere „algoritmi complet transparenți”, avertizând că impactul acestora asupra democrației poate fi uriaș.
Chirii fictive la prețuri mici în București. Doi suspecți, acuzați că au păcălit mai multe persoane. Percheziții ale polițiștilor # Digi24.ro
Polițiștii Capitalei au făcut, miercuri, două percheziții în București și în județul Teleorman, într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. Două persoane sunt acuzate că ar fi închiriat fictiv apartamente, ar fi încasat bani de la chiriași și i-ar fi pus să își deschidă conturi de criptomonede pentru a le transfera sumele. Una dintre ele a fost reținută pentru 24 de ore.
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend: „Există motive pentru a justifica o astfel de operațiune” # Digi24.ro
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune, potrivit News.ro.
Salvamont: 64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. România a fost sub avertizare de ninsori și viscol # Digi24.ro
64 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Salvamont România. Aceasta, în condițiile în care România a trecut prin cel mai sever episod de ninsori și viscol din acest an.
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat joi presa de stat de la Phenian.
Traficul rutier se desfășoară în condiţii de iarnă joi dimineață, cu zăpadă pe carosabil, pe autostrăzile din partea de sud a ţării, anunță Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Sursa citată arată că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi, la Washington, la Consiliul pentru Pace, o iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Țara noastră are statut de observator, iar șeful statului a declarat că a luat decizia de a da curs invitației după ce a vorbit cu partea americană despre implicațiile participării, avînd în vedere alte angajamente internaționale la care România este deja parte.
O boală tropicală mortală se răspândește în Europa. Și România riscă să fie afectată: „E doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
O boală tropicală extrem de dureroasă numită chikungunya poate fi transmisă acum de țânțari în cea mai mare parte a Europei, inclusiv România, arată un studiu citat de The Guardian.
Localități îngropate în nămol. Cum arată viața pentru zeci de familii din Gorj, izolate de noroi. „Dacă Guvernul nu ne dă, așa va fi” # Digi24.ro
Ploile din ultima perioadă au izolat, la propriu, zeci de oameni dintr-un sat din Gorj. Strada lor este acum plină de nămol, iar ca să ajungă la serviciu, la magazin sau la doctor, oamenii trebuie să meargă pe jos, cu cizme de cauciuc. Nici Salvarea nu poate ajunge în sat. Primarul comunei, care a fost și viceprimar două mandate, ridică din umeri: „Dacă Guvernul nu ne dă, așa rămâne”.
Germania își pregătește spionii pentru un scenariu în care SUA ar opri schimbul de informații # Digi24.ro
Germania pregătește o reformă amplă a serviciului său de informații externe, în contextul temerilor că Statele Unite ar putea opri sau condiționa schimbul de informații de care Europa depinde în mare măsură. Guvernul de la Berlin ia în calcul extinderea atribuțiilor spionilor germani și relaxarea restricțiilor impuse după al Doilea Război Mondial, astfel încât țara să poată acționa mai autonom într-un mediu de securitate tot mai instabil.
România, inclusă în pachetul UE de 28 de miliarde de euro pentru sprijinirea statelor vecine cu Rusia, Ucraina și Belarus # Digi24.ro
Uniunea Europeană a lansat un pachet de finanțare în valoare de 28 de miliarde de euro destinat statelor membre aflate la granița cu Rusia, Ucraina și Belarus, în contextul efectelor economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. România se numără printre cele nouă țări vizate de inițiativă, care urmărește relansarea investițiilor, sprijinirea regiunilor de frontieră afectate de declin demografic și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.
„Anul Constantin Brâncuși”: 19 februarie, România sărbătorește 150 de ani de la nașterea geniului sculpturii moderne # Digi24.ro
La 19 februarie 2026, România marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, personalitate majoră a sculpturii universale și figură fondatoare a artei moderne. Ziua națională dedicată lui, instituită în 2015, evidențiază creația și contribuția sa la patrimoniul cultural.
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist) # Digi24.ro
În cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, Kremlinul a propus persoanelor apropiate familiei președintelui american Donald Trump să achiziționeze acțiuni în activele energetice rusești în schimbul ridicării sancțiunilor americane, au declarat surse bine informate pentru The Economist.
Avioanele F-35I ale Israelului au fost trecute în „modul bestie”, fară afectarea capacității stealth # Digi24.ro
Israelul și-a modificat avioanele de vânătoare F-35I (concepute special pentru statul Israel) pentru a avea o autonomie extinsă prin rezervoare de combustibil suplimentare, „fără a compromite caracterul invizibil”. Afirmația a fost făcută de Yechiel Leiter, ambasadorul Israelului în Statele Unite, într-un interviu acordat cotidianului Israel Hayom.
Operele lui Brâncuși: Unde pot fi admirate cele mai cunoscute sculpturi - de la „Coloana Infinitului” la „Pasărea Măiastră” # Digi24.ro
Miercuri, 19 februarie 2026, România marchează Ziua lui Constantin Brâncuși, omagiind viața și opera unuia dintre cei mai influenți sculptori români ai secolului XX. Prin liniile sale purificate și simbolismul profund al creațiilor sale, Brâncuși a redefinit sculptura modernă, lăsând o moștenire culturală remarcabilă.
Un ucrainean a crezut că a descoperit blindate ascunse de ruși în spatele liniei frontului. În depozit erau însă cai și mașini vechi # Digi24.ro
Un operator de dronă ucrainean a povestit pentru Business Insider cum a găsit un „arsenal” rusesc de cai și mașini Lada. Rusia este nevoită să folosească tot mai des mijloace de transport neconvenționale, cum ar fi caii sau bicicletele, pe câmpul de luptă. Ucrainenii spun că este un semn al modului în care a rușii au început să-și calculeze piederile, după patru ani de război.
Va avea Germania arme nucleare? O dezbatere ce părea cândva de neconceput a aprins spiritele la Berlin. „Vremurile s-au schimbat” # Digi24.ro
În umbra Războiului Rece și al restricțiilor impuse odată cu reunificarea țării, Germania a ajuns acum să dezbată serios posibilitatea de a deține arme nucleare – o situație care ar fi fost de neconceput până de curând. Germanii nu au mai avut propriul lor program pentru dezvoltarea bombelor atomice din era nazistă, însă acum tot mai multe voci cer ca țara să se înarmeze nuclear.
Marco Rubio ar purta discuții secrete cu nepotul lui Raul Castro. Ce urmărește administrația Trump în Cuba # Digi24.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi purtat discuții neoficiale cu Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, potrivit publicației Axios. Contactele ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump intensifică presiunea asupra guvernului de la Havana, pe fondul crizei energetice și economice tot mai grave din Cuba, și sugerează că Washingtonul caută canale alternative de dialog în interiorul cercului de putere al regimului.
Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave # Digi24.ro
Circa 3.000 de soldaţi ai NATO au participat miercuri la un amplu exerciţiu de debarcare în nordul Germaniei, în care au fost implicate nave, tancuri amfibie, avioane de luptă şi elicoptere, relatează AFP.
Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles # Digi24.ro
Un oficial de rang înalt al Statelor Unite a declarat miercuri că Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe inovarea în domeniul inteligenţei artificiale şi mai puţin pe reglementare, relatează POLITICO, citată de News.ro.
Trump critică decizia Londrei de a ceda Insulele Chagos către Mauritius: importanța bazei Diego Garcia, folosită și de SUA # Digi24.ro
„Nu renunțați la Diego Garcia”, a declarat președintele american Donald Trump, criticând planul Marii Britanii de a ceda Insulele Chagos către Mauritius și de a închiria înapoi o importantă bază militară, scrie BBC News.
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari pentru închiriere de maşini. Ce a făcut ministrul # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că patru piloţi de avioane F-16 care au fost trimişi pentru trei ani în SUA, la pregătire, primeau aproape jumătate de milion de dolari doar pentru a-şi închiria o maşină pe perioada şederii, pentru a se deplasa de la domiciliu la baza de pregătire. Miruţă a anunţat că a dispus „schimbarea acestei situaţii”.
O avalanșă produsă în munții Sierra Nevada, din California, s-a transformat într-una dintre cele mai grave tragedii montane din Statele Unite din ultimele decenii. Opt schiori au fost găsiți morți, iar un al nouălea este în continuare căutat, după ce grupul a fost surprins de o masă uriașă de zăpadă în timpul unei expediții de schi de tură. Șase persoane au fost salvate, dintre care două au ajuns la spital, informează AFP și Agerpres.
Europa continuă să comande avioane F-35, în ciuda îndoielilor privind angajamentul alianței sale de securitate cu SUA # Digi24.ro
Belgia, care trece treptat la avioanele de luptă F-35 de generația a cincea de la Lockheed Martin, continuă să ia în considerare comenzi pentru astfel de aparate de zbor suplimentare. Guvernul belgian a aprobat achiziționarea a încă 11 avioane F-35A în iulie 2025. S-a pus accentul pe producția finală a acestora, care are loc în fabricile din Italia, unde sunt asamblate avioane pentru forțele aeriene italiene și olandeze, anunță Defense Express.
Polonia ia în considerare posibilitatea de a solicita despăgubiri Rusiei după masacrele din al Doilea Război Mondial. Ce spune Moscova # Digi24.ro
Polonia ia în calcul posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea Rusiei pentru daunele legate de acțiunile sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un purtător de cuvânt al guvernului afirmând că o echipă de experți evaluează temeiurile juridice, informează TVP World.
Casa Albă îi cere Iranului să încheie un acord, după ce Trump a sugerat posibilitatea unor atacuri militare din partea SUA # Digi24.ro
Casa Albă a avertizat miercuri că Iranul ar fi „înțelept” să încheie un acord cu Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a sugerat din nou posibilitatea unei acțiuni militare. Cele două părți au reluat recent negocierile indirecte, mediate de Oman. O încercare anterioară de negociere a eșuat atunci când Israelul a lansat atacuri surpriză asupra Iranului, în iunie anul trecut, declanșând un război de 12 zile, la care Washingtonul s-a alăturat pentru scurt timp, bombardând instalațiile nucleare iraniene, scriu jurnaliștii France24.
Profilul șefilor SRI și SIE în viziunea lui Sorin Grindeanu: Să nu transforme serviciile în anexe ale unor partide sau ONG-uri # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că își dorește ca persoanele numite la șefia SRI și SIE să fie, ca profil, „oameni care să știe arhitectura statului român foarte bine, nu să învețe instituțiile la locul de muncă și care să relaționeze foarte bine cu instituțiile statului și cu partidele politice”. Șeful Camerei Deputaților susține că nu-și dorește „persoane care să transforme serviciile secrete în anexe ale unor partide sau ale unor ONG-uri”.
Anunțul de ultimă oră al ministrului Apărării, Radu Miruță, cu privire la pensiile militare # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei.
Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.
Răspunsul pe care l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027 # Digi24.ro
Prezent la Digi24, Sorin Grindeanu, președintele PSD a fost întrebat dacă va fi premier, din 2027, conform scenariului „rotativei”.
Ce măsuri ar fi luat Sorin Grindeanu dacă era premier în locul lui Ilie Bolojan: „La TVA cred că m-aș fi gândit de două ori” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că, dacă ar fi fost premier în locul lui Ilie Bolojan, ar fi luat o parte din deciziile acestui executiv, dar s-ar fi gândit de două ori la mărirea TVA.
Sorin Grindeanu spune că ritmul lucrărilor în Transporturi nu mai este ca cel de când era ministru: „Sunt pesimist” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că ritmul lucrărilor în transporturi a scăzut față de anii anteriori, din cauza lipsei de predictibilitate în ceea ce privește plățile făcute către constructori. Fost ministru al Transporturilor, liderul PSD se arată pesimist din acest punct vedere. „Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, și atunci lucrul ăsta s-a văzut”, a afirmat Grindeanu.
Este Bolojan „un dur”? Grindeanu explică relația sa cu premierul: „Nu ne trimitem inimioare pe Whatsapp” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a fost întrebat, în direct la Digi24, dacă Ilie Bolojan este, într-adevăr, „un dur”, așa cum a afirmat recent liderul UDMR, Kelemen Hunor. Președintele PSD a afirmat că are „o relație instituțională” cu prim-ministrul și că au „viziuni diferite”.
Ce au discutat liderii Coaliției cu Nicușor Dan. Grindeanu: „Atmosfera a fost una care nu s-a potrivit cu ceea ce a apărut în presă” # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Digi24, că la întâlnirea liderilor din Coaliție cu președintele Nicușor Dan aceștia au discutat despre buget și „despre lucruri care nu țin de buget”, dând exemplu un proiect de lege din Parlament privind femicidul. De asemenea, liderii partidelor din Guvern au discutat despre o dorință a Administrației Prezidențiale de a mări ajutorul acordat refugiaților din Gaza, care să ajungă la aproximativ 1.000 de persoane.
Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la Digi24 că dacă pachetul de relansare economică ar fi fost luat în considerare mai devreme, poate nu s-ar fi ajuns în recesiune tehnică. El a susținut la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că propunerile au fost făcute încă din luna septembrie, însă nimeni nu le-ar fi luat în considerare.
Sorin Grindeanu, despre contribuția PSD la decizia CCR: „N-a contribuit nimeni.” Ce spune despre conflictul dintre Executiv și Justiție # Digi24.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, în direct la Jurnalul de Seară de la Digi24, că PSD nu a avut nicio contribuție privind decizia CCR de respingere a contestației ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților și s-a arătat sceptic privind încheierea conflictului dintre puterea executivă, Guvernul, și cea judecătorească.
Sorin Grindeanu, despre anunțul lui Ilie Bolojan privind continuarea reformei pensiilor speciale la alte categorii: „Am o problemă” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a comentat, în exclusivitate pentru Digi24, anunțul prim-ministrului Ilie Bolojan de a extinde reforma pensiilor speciale și la alte categorii, după victoria de la CCR, care a decis, miercuri, că legea pensiilor de serviciu ale magistraților este constituțională.
