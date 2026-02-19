Titlurile de stat FIDELIS 2026, disponibile la BVB: cea mai căutată emisiune, cea în euro pe 10 ani, cu dobândă de 6%

07:10

Un operator de dronă ucrainean a povestit pentru Business Insider cum a găsit un „arsenal” rusesc de cai și mașini Lada. Rusia este nevoită să folosească tot mai des mijloace de transport neconvenționale, cum ar fi caii sau bicicletele, pe câmpul de luptă. Ucrainenii spun că este un semn al modului în care a rușii au început să-și calculeze piederile, după patru ani de război.