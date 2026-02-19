U2 lansează un EP cu cinci piese noi. Versurile includ referiri la războiul din Ucraina şi la ICE. „Nu este nimic normal în această perioadă nebună şi exasperantă”
19 februarie 2026
U2 a lansat miercuri un EP cu melodii noi, cu participarea cântăreţului britanic Ed Sheeran şi a unui soldat ucrainean, transmite AFP. Versurile includ referiri la războiul din Ucraina şi la Serviciului american de imigrare.
• • •
Pilotul britanic George Russell, de la Mercedes, a reuşit cel mai bun timp de miercuri, în prima zi a celei de-a doua perioade de teste din Bahrain înaintea noului sezon de Formula 1, conform DPA.
Ce este Consiliul pentru Pace la a cărui reuniune inaugurală participă, potrivit Casei Albe, peste 20 de ţări
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP.
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că ”e prea mult” că s-a ajuns la discuţia de a tăia norma de hrană a militarilor şi a apreciat că acesta este un element care stă la funcţionarea Armatei din România, în vigoare din 1864.
Se spune că unele iubiri sunt predestinate, iar altele sunt o greșeală a destinului.O mare greșeală și-a considerat căsnicia și britanica Leigh Wright (37), al cărei soț și-a găsit o nouă parteneră la scurt timp după divorț. Leigh o ura din toată inima. Iar astăzi? Sună incredibil, dar au devenit cele mai bune prietene.
Cancelarul german Friedrich Merz se pronunţă miercuri în favoarea unei interziceri accesului minorilor la reţele de socializare - înaintea unei dezbateri a subiectului la un Congres federal al CDU în weekend -, după exemplul mai multor ţări europene care dezbat o măsură în acest sens cu scopul de a proteja tinerii de efectele nefaste asupra sănătăţii ale platformelor, relatează AFP.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma decizie Curţii Constituţionale privind legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce ”efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar. ”Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii”, susţin reprezentanţii CSM.
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu.
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
Diana Dumitrescu, actriță și fostă prezentatoare TV, a surprins pe toată lumea atunci când a dezvăluit că și-a schimbat religia și, recent, a mărturisit că a decis să se retragă din actorie și televiziune.
Charlie Watts iubea liniștea zonei rurale engleze mai mult decât luminile reflectoarelor. Regretatul baterist a locuit timp de 40 de ani în Halsdon House, din Devon, iar această proprietate superbă este acum scoasă la vânzare pentru impresionanta sumă de 2,75 de milioane de lire sterline.
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor şi anunţă că, din acest moment, vor face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.
Vaticanul nu va participa la iniţiativa Consiliul Păcii, inițiativa lui Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 18 februarie 2026, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă ”dacă nu este neapărat nevoie” şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest încărcat de semnificație, deşi iniţial anonim. A purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
Medicul psihiatru Cristian Paparau, profesor universitar în Bucureşti, explică miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, efectele mesajelor RoAlert asupra oamenilor în general şi asupra persoanelor cu anxietate, atacuri de panică sau vulnerabilitate la stres în mod special. Potrivit medicului, din punct de vedere psihiatric, fiecare „alertă stridentă” activează în creier „exact acelaşi sistem care se activează în faţa unui pericol real”.
Decesul actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, transmite AFP.
Zeci de trenuri care sosesc sau pleacă din Gara Bucureşti Nord au întârzieri de până la şase ore, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Astfel, cele mai mari întârzieri, între 330 şi 250 de minute, le au trenurile care vin de la Vatra Dornei, Urziceni, Adjud şi Satu Mare, iar la plecări întârzierile între 300 şi 210 minute se înregistrează la trenurile spre Budapesta, Cluj-Napoca şi Iaşi.
Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, s-a clasat pe locul 16 în concursul individual feminin la patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după programul scurt, marţi seara, clasare care i-a adus calificarea pentru programul liber.
O autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieşirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil, nemaiputând continua deplasarea.
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 18 februarie 2026, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineața, 18 februarie, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova. El a mai spus că orice plan care ar impune Ucrainei să renunţe la teritoriile pe care Rusia nu le-a capturat în regiunea Donbas din estul ţării ar fi respins de ucraineni, dacă va fi supus unui referendum.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că România a ajuns lao datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. ”Nu înseamnă o criză”, susţine ministrul.
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii, au declarat experţi independenţi numiţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, conform The Guardian.
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.
Republica Moldova va fi reprezentată la Eurovision 2026 de Satoshi, artistul care a câștigat Selecția Națională cu piesa „Viva Moldova”. Concursul se va desfășura în luna mai, la Viena, iar melodia se bucură de un succes răsunător printre străini.
Compozitorul şi textierul american Billy Steinberg, unul dintre cei mai prolifici ai anilor 1980 şi 1990, autorul versurilor unor hituri precum ''Like a Virgin'', interpretat de Madonna, a decedat luni în California, la vârsta de 75 de ani, potrivit presei americane preluate de AFP.
Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici Curţii Constituţionale (CCR) şi nici imaginii statului român, a declarat, marţi, la Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR printr-un comunicat.
Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online, societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă DNA, a anunţat, marţi, că rezultatele analizei toxicologice de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) indică absenţa drogurilor în organismul său. Edilul a decis să facă această analiză după ce, săptămâna trecută, a ieşit pozitiv la cocaină, la un test rapid făcut pe holurile Tribunalului Bucureşti, la solicitatea unui activist civic.
Actorul și muzicianul a fost invitatul matinalului Digi FM, unde a cântat live, a vorbit despre primul turneu național organizat de trupă și a explicat de ce refuză să cânte prea mult — chiar dacă asta îl costă financiar.
O femeie în vârstă de 68 de ani, din Ploieşti, judeţul Prahova, a fost găsită moartă în casă, trupul neînsufleţit fiind în stare avansată de degradare. Ea avea un băiat şi o fată, iar cu fiul nu păstrase legătura, fiica, aflată în Italia, fiind cea care a anunţat autorităţile. Vecinii le-au declarat poliţiştilor că au crezut că este plecată şi internată la un azil.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi o atenţionare cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.
O faimoasă structură stâncoasă de pe coasta italiană a Mării Adriatice, cunoscută sub numele de "Arcul Îndrăgostiţilor", s-a prăbuşit la 14 februarie, de Valentine's Day, după câteva zile de intemperii, transmite Reuters.
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber.
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul presiunilor venite din SUA şi China pentru a rămâne competitivă, transmite Bloomberg.
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă marţi o nouă rundă de discuţii la Geneva pentru a găsi o soluţie războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reuşit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP.
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.
Meteorologii prognozează că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.
Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează BBC.
Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul „Anului Calului de Foc”. Acesta se va încheia la 6 februarie 2027, când va începe Anul Caprei.
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei. Întâlnirea, progeamată de la ora 15.00 are loc la o după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei, şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.
