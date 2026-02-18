Zboruri anulate pe Otopeni și Băneasa, din cauza ninsorii abundente și a viscolului. Cinci avioane au fost deviate pe alte aeroporturi
DigiFM.ro, 18 februarie 2026 10:20
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineața, 18 februarie, din cauza ninsorii abundente și a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
10:50
Specialiştii observă o creştere „înfricoşătoare” a incidenţei cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Explicațiile cercetătorilor # DigiFM.ro
Decesul actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, transmite AFP.
Acum 30 minute
10:40
Întârzieri de aproape şase ore ale unor trenuri care sosesc sau pleacă din Gara Bucureşti Nord # DigiFM.ro
Zeci de trenuri care sosesc sau pleacă din Gara Bucureşti Nord au întârzieri de până la şase ore, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Astfel, cele mai mari întârzieri, între 330 şi 250 de minute, le au trenurile care vin de la Vatra Dornei, Urziceni, Adjud şi Satu Mare, iar la plecări întârzierile între 300 şi 210 minute se înregistrează la trenurile spre Budapesta, Cluj-Napoca şi Iaşi.
10:40
Julia Sauter s-a calificat în programul liber la patinaj artistic. Reprezentanta României, debutantă în întrecerile olimpice # DigiFM.ro
Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, s-a clasat pe locul 16 în concursul individual feminin la patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după programul scurt, marţi seara, clasare care i-a adus calificarea pentru programul liber.
10:40
O femeie a născut acasă după ce ambulanța care venise să o preia a derapat la intrarea în sat # DigiFM.ro
O autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieşirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil, nemaiputând continua deplasarea.
10:30
Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic, miercuri, în București și 25 de județe # DigiFM.ro
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 18 februarie 2026, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.
Acum o oră
10:20
10:20
Tentea şi Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin. Cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani pentru România # DigiFM.ro
Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au reuşit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, marţi seara, la Milano-Cortina.
Acum 2 ore
09:40
Zelenski afirmă că Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa, iar poporul ucrainean nu-i va permite să cedeze teritorii Rusiei # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova. El a mai spus că orice plan care ar impune Ucrainei să renunţe la teritoriile pe care Rusia nu le-a capturat în regiunea Donbas din estul ţării ar fi respins de ucraineni, dacă va fi supus unui referendum.
09:40
Nazare explică cum s-a ajuns ca datoria publică a României să depăşească 60% din PIB: „Ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat” # DigiFM.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, explică, marţi seară, că România a ajuns lao datorie publică de peste 60% din PIB din cauza faptului că, ani de zile, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferenţa s-a finanţat prin împrumuturi care s-au adunat. ”Nu înseamnă o criză”, susţine ministrul.
09:30
Trafic paralizat de viscol. Autostrăzile A1, A3, A7 și A0, închise. Sunt restricții și pe mai multe drumuri naționale # DigiFM.ro
Traficul rutier este închis, miercuri dimineaţă, pe autostrăzile A1 Bucureşti-Râmnicu Vâlcea, A3 Bucureşti-Braşov, A7 Ploieşti-Adjud, A0 Centura Bucureşti şi pe drumurile naţionale DN 22, DN 2B în Buzău şi Brăila, pe Centura Bucureşti (Ilfov) şi pe DN 23B în Vrancea, din cauza ninsorii şi a viscolului. Totodată, pe alte sectoare de drumuri au fost impuse restricţii de tonaj.
09:30
Circulaţia a 20 de trenuri, suspendată din cauza ninsorilor şi a viscolului. Ruta Ploieşti-Bucureşti, închisă din cauza copacilor căzuţi # DigiFM.ro
Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.
09:30
Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii, spun experţi ONU # DigiFM.ro
Milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein, sugerează existenţa unei „reţele criminale globale” care a comis fapte care îndeplinesc criteriile juridice pentru a fi considerate crime împotriva umanităţii, au declarat experţi independenţi numiţi de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, conform The Guardian.
Acum 24 ore
16:50
Logodnica lui Jake Paul a câștigat o avere după aurul olimpic. Cât a încasat Jutta Leerdam după cursa de 1.000 metri # DigiFM.ro
Patinatoarea de viteză Jutta Leerdam ar fi câştigat o sumă frumuşică după ce a obţinut medalia de aur la proba de 1.000 m, pe 9 februarie, sub privirile logodnicului său, YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul.
16:50
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a cucerit pe toți: „Mie, ca român, mi-a venit să plâng!” # DigiFM.ro
Republica Moldova va fi reprezentată la Eurovision 2026 de Satoshi, artistul care a câștigat Selecția Națională cu piesa „Viva Moldova”. Concursul se va desfășura în luna mai, la Viena, iar melodia se bucură de un succes răsunător printre străini.
16:20
A murit Billy Steinberg, creatorul hitului „Like a Virgin”, interpretat de Madonna. A primit un Grammy pentru contribuţia sa la albumul „Falling Into You” al lui Celine Dion # DigiFM.ro
Compozitorul şi textierul american Billy Steinberg, unul dintre cei mai prolifici ai anilor 1980 şi 1990, autorul versurilor unor hituri precum ''Like a Virgin'', interpretat de Madonna, a decedat luni în California, la vârsta de 75 de ani, potrivit presei americane preluate de AFP.
16:10
Nicuşor Dan: „Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici CCR şi nici imaginii statului” # DigiFM.ro
Amânarea subiectului pensiilor magistraţilor nu a făcut bine nici Curţii Constituţionale (CCR) şi nici imaginii statului român, a declarat, marţi, la Radio România Actualităţi, preşedintele Nicuşor Dan.
16:00
Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an # DigiFM.ro
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit marţi în şedinţă, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează BNR printr-un comunicat.
15:00
Şcolile din judeţul Giurgiu, închise în contextul Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Miercuri, cursurile se vor desfăşura online # DigiFM.ro
Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online, societăţile care asigură utilităţi publice vor suplimenta echipe de intervenţie, iar la primării se va asigura serviciul de permanenţă.
14:10
Robert Negoiţă afirmă că testul antidrog făcut la INML a ieşit negativ: „Ca să nu fie ceva neclar” # DigiFM.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de o anchetă DNA, a anunţat, marţi, că rezultatele analizei toxicologice de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) indică absenţa drogurilor în organismul său. Edilul a decis să facă această analiză după ce, săptămâna trecută, a ieşit pozitiv la cocaină, la un test rapid făcut pe holurile Tribunalului Bucureşti, la solicitatea unui activist civic.
13:40
Actorul și muzicianul a fost invitatul matinalului Digi FM, unde a cântat live, a vorbit despre primul turneu național organizat de trupă și a explicat de ce refuză să cânte prea mult — chiar dacă asta îl costă financiar.
12:20
Femeie din Ploiești, descoperită moartă în apartament. Vecinii nu o mai văzuseră de patru ani și credeau că e internată la azil # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 68 de ani, din Ploieşti, judeţul Prahova, a fost găsită moartă în casă, trupul neînsufleţit fiind în stare avansată de degradare. Ea avea un băiat şi o fată, iar cu fiul nu păstrase legătura, fiica, aflată în Italia, fiind cea care a anunţat autorităţile. Vecinii le-au declarat poliţiştilor că au crezut că este plecată şi internată la un azil.
11:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi o atenţionare cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.
Ieri
10:40
„Arcul Îndrăgostiţilor” de pe coasta italiană a Mării Adriatice s-a prăbuşit de Valentine's Day. „Natura a luat înapoi ceea ce a creat” # DigiFM.ro
O faimoasă structură stâncoasă de pe coasta italiană a Mării Adriatice, cunoscută sub numele de "Arcul Îndrăgostiţilor", s-a prăbuşit la 14 februarie, de Valentine's Day, după câteva zile de intemperii, transmite Reuters.
10:20
JO 2026. Patinatorii Miura şi Kihara au adus Japoniei primul titlu olimpic la perechi din istorie. Revenire spectaculoasă după locul 5 la finalul programului scurt # DigiFM.ro
Japonezii Riku Miura şi Ryuichi Kihara au cucerit medaliile de aur în proba de perechi a concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, luni seara, după programul liber.
10:00
Uniunea Europeană va propune „oţelul verde” drept pilon cheie al relansării industriei continentului # DigiFM.ro
Uniunea Europeană va pune aşa-numitul "oţel verde" în centrul eforturilor sale pentru a relansa industria continentului, în contextul presiunilor venite din SUA şi China pentru a rămâne competitivă, transmite Bloomberg.
09:50
Noi negocieri între Rusia, Ucraina şi SUA încep la Geneva. Părţile lucrează pe baza planului american dezvăluit în urmă cu câteva luni # DigiFM.ro
Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani urmează să înceapă marţi o nouă rundă de discuţii la Geneva pentru a găsi o soluţie războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reuşit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP.
09:40
Scandal uriaș în NBA. Kevin Durant, acuzat că își critică rivalii de pe un cont secret pe X # DigiFM.ro
Suspectat că ar fi în spatele contului anonim @getoffmydickerson, baschetbalistul Kevin Durant se află din nou în centrul unei polemici legate de reţelele sociale.
09:30
România trece de la frig la temperaturi peste normal. Anunțul meteorologilor pentru următoarele săptămâni # DigiFM.ro
Meteorologii prognozează că va fi frig în estul ţării în această săptămână, după care, până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în majoritatea regiunilor.
09:00
Hillary Clinton acuză administraţia Trump de „muşamalizarea” dosarelor Epstein: „Faceţi publice dosarele. Ei le ţin ascunse” # DigiFM.ro
Hillary Clinton a acuzat administraţia preşedintelui Donald Trump de „muşamalizare” în ceea ce priveşte gestionarea dosarelor legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, relatează BBC.
09:00
Anul Nou Chinezesc: Începe „Anul Calului de Foc” - anul curajului, an ce favorizează acţiunile îndrăzneţe, explorarea şi mişcările importante # DigiFM.ro
Anul Nou Chinezesc începe pe 17 februarie 2026, marcând începutul „Anului Calului de Foc”. Acesta se va încheia la 6 februarie 2027, când va începe Anul Caprei.
08:50
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei. Întâlnirea, progeamată de la ora 15.00 are loc la o după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei, şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.
08:50
Zi cu emoții mari pentru echipa României la JO de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob. Intră în concurs şi Julia Sauter # DigiFM.ro
Mihai Tentea şi George Iordache evoluează în manşele 3 şi 4 la bob două persoane, marţi, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
16 februarie 2026
21:00
Actorul Robert Duvall, vedeta din „Naşul” şi „Marele Santini”, a murit la vârsta de 95 de ani # DigiFM.ro
Actorul Robert Duvall, care a câştigat un Oscar pentru „Tender Mercies” şi a fost nominalizat pentru rolurile sale din filme precum „Naşul”, „Apocalypse Now” şi „The Great Santini”, a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani.
16:50
Ilia Malinin, star al patinajului artistic, dezvăluie că a fost ţinta unor abuzuri online. „Chiar şi cele mai fericite amintiri ale tale pot fi pătate de zgomot” # DigiFM.ro
Vedeta patinajului artistic Ilia Malinin a vorbit despre dezamăgirea sa de la Jocurile Olimpice şi despre abuzurile online, însă a dat de înţeles că va fi prezent la evenimentul demonstrativ de la Milano-Cortina, de sâmbătă, informează DPA.
16:50
Un adolescent din Braşov a vandalizat două autoturisme pentru că primise o provocare online. El a transmis live faptele # DigiFM.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani din Braşov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a vandalizat două autoturisme, dând astfel curs unei provocări primite pe o reţea de socializare. Una dintre maşinile vandalizate de băiat a ars în totalitate, iar focul s-a extins şi la un alt autoturism. Tânărul a transmis pe reţeaua de socializare faptele, pentru a demonstra că a acceptat provocarea.
16:40
Rubio afirmă că SUA nu încearcă să impună numănui un acord de pace în războiul din Ucraina # DigiFM.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, unde s-a deplasat după vizita în Slovacia, că Washingtonul caută ca Moscova şi Kievul să pună capăt războiului în Ucraina, dar nu intenţionează să "impună nimănui un acord" şi nici "să forţeze" acceptarea unui pact pe care vreuna dintre părţi nu şi-l doreşte, relatează EFE.
16:20
La doar 25 de ani, Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea: Tenisul este „rasist, misogin şi homofob” # DigiFM.ro
Destanee Aiava şi-a anunţat retragerea din tenis la vârsta de 25 de ani, afirmând că acest sport are o cultură „rasistă, misogină, homofobă şi ostilă”.
16:20
Kremlinul respinge drept ”nefondate” acuzaţiile europenilor de otrăvire a lui Aleksei Navalnîi # DigiFM.ro
Kremlinul respinge luni drept ”nefondate” acuzaţii din partea a cinci state europene potrivit cărora opozantul rus Aleksei Navalnîi a murit otrăvit de către Moscova, la închisoare, cu epibatidină - o ”toxină rară” -, în urmă cu exact doi ani, relatează AFP.
15:20
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după calificarea în turul doi la Dubai. Premiul obținut de româncă # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea continuă parcursul solid la turneul WTA 1000 de la Dubai, după ce s-a calificat în turul al doilea și și-a asigurat deja un premiu financiar consistent, alături de puncte importante în clasamentul mondial.
15:20
Volodimir Zelenski, despre Vladimir Putin: „Nu mai are prea mult timp la dispoziție. Sunt mai tânăr decât el” # DigiFM.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o afirmație neașteptată despre liderul rus Vladimir Putin, spunând că acesta „nu mai are prea mult timp la dispoziție”, într-un interviu acordat publicației Politico, în marja Conferinței de Securitate de la München.
14:10
Mama lui Navalnîi, Liudmila, cere să i se facă dreptate fiului său ”otrăvit”: ”Fiul nostru n-a murit în închisoare, el a fost asasinat” # DigiFM.ro
Mama defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Liudmila Navalnaia, cere, luni, să i se facă ”dreptate” fiului său, la comemorarea a doi ani de moartea acestuia, după ce o anchetă desfăşurată de către cinci ţări europene a arătat în weekend că a fost ”otrăvit” cu o toxină rară, relatează AFP.
12:30
Salma Hayek produce un film pentru a apăra imaginea Mexicului: „Un proiect foarte important într-un moment când suntem atacaţi moral”. În rolul principal, Angelina Jolie # DigiFM.ro
Salma Hayek a anunţat duminică la Ciudad de Mexico că lucrează la producţia unui film destinat să corecteze, în opinia vedetei, imaginea ''eronată'' pe care unele voci o transmit despre Mexic şi să răspundă atacurilor îndreptate împotriva ţării sale, informează AFP.
12:20
Vreme deosebit de rece şi un nou strat de zăpadă, în Capitală, în următoarele zile. Prognoza meteo pentru București, perioada 16-19 februarie # DigiFM.ro
Vremea se va răci considerabil în Bucureşti, în următoarele zile, cerul va fi noros şi se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în timp ce se va depune strat nou de zăpadă, conform prognozei de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
12:10
Operatorul centralei nucleare de la Fukushima reia distribuţia de electricitate după o pauză de 14 ani # DigiFM.ro
Compania japoneză de utilităţi Tokyo Electric Power, operatorul centralei nucleare avariate de la Fukushima, a reluat luni producţia şi distribuţia de electricitate de la una dintre instalaţiile sale nucleare, pentru prima dată în ultimii 14 ani, în contextul în care se pregăteşte să reia activitatea comercială, transmite EFE.
12:00
Câştig de peste 660.000 de lei la tragerea Noroc Plus, duminică. Reportul la Joker, categoria I, depășește 10,38 milioane de euro # DigiFM.ro
La tragerea Noroc Plus de duminică s-a înregistrat un câştig, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei, biletul norocos fiind jucat pe bilete.loto.ro, informează Loteria Română.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Meteorologii anunță ploi, ninsori și viscol în mai multe regiuni, până joi. Care sunt zonele aflate sub Cod galben # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vremea va fi rece, cu temperaturi minime negative în toată ţara, iar precipitaţiile, care se vor extinde, vor fi mixte la început, iar apoi vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări, în cea mai mare parte a ţării, cu viteze de 45-65 de kilometri pe oră, iar în sud şi sud-est va fi viscol.
09:50
Fostul preşedinte american Barack Obama spune că extratereştrii sunt reali, dar că nu i-a văzut personal # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama a declarat într-un interviu la un podcast că extratereştrii "sunt reali", dar că nu i-a văzut personal şi a negat că ar exista exemplare "ascunse" în enigmatica bază militară "Zona 51" din statul Nevada, transmite luni EFE.
09:40
Fostul preşedinte al PSD şi fost premier Marcel Cuolacu a afirmat, duminică seară, că nu exclude ruperea coaliţiei şi, dacă se va ajunge la acest scenariu, consideră că cel mai bine ar fi să se facă alegeri anticipate.
09:40
Erdogan își amână vizita la Abu Dhabi din cauza unei 'probleme de sănătate' a președintelui EAU # DigiFM.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amânat o vizită prevăzută luni la Abu Dhabi, pe motivul că omologul său din Emiratele Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, are o 'problemă de sănătate', conform unui mesaj postat duminică pe X de către echipele sale și șters rapid, notează AFP.
09:30
Haos pe șoselele din România. Ninsori abundente în Harghita, aluviuni pe DN2 și căderi de pietre în Pasul Gutâi, trafic afectat grav # DigiFM.ro
Drumarii au anunţat, duminică seară, intervenţii în mai multe zone ale ţării, unde au apărut probleme pe carosabil, fie din cauza ploilor abundente, fie din cauza zăpezii.
