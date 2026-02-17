JO 2026. Patinatorii Miura şi Kihara au adus Japoniei primul titlu olimpic la perechi din istorie. Revenire spectaculoasă după locul 5 la finalul programului scurt

08:50

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu liderii coaliţiei de guvernare. Întâlnirea are loc pe fondul ameninţărilor PSD legate de susţinerea proiectului de buget, dar şi al disputelor publice dintre partidele coaliţiei. Întâlnirea, progeamată de la ora 15.00 are loc la o după ce coaliţia a convenit cu privire la reforma administraţiei, şi la modificări vizând taxele şi impozitele locale.