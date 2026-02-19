AKTIV UNITY ROMANIA. Un nume nou, același profesionalism

08:50

Această componentă combină funcții care anterior erau separate. CHARX este de așteptat să fie disponibil în producția de serie începând cu al treilea trimestru al anului 2026. Unitățile de probă pentru OEM sunt deja disponibile. Phoenix Contact a introdus un nou sistem de încărcare pe partea vehiculului care, datorită nivelului său ridicat de integrare, economisește […] The post O nouă priză de încărcare CCS cu control integrat appeared first on ZIUA CARGO.