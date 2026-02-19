Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Trebuie să îşi “reinventeze” antreprenorii afacerea?
Ziarul Financiar, 19 februarie 2026 10:15
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Trebuie să îşi “reinventeze” antreprenorii afacerea?
Iulian Anghel, ZF. Fundătura în care este guvernul: cum să reduci şi deficitul şi datoria publică când economia îţi creşte cu sub 1%? Dacă ar fi fost să respecte legea responsabilităţii fiscal-bugetare, guvernul Ciolacu nu ar fi trebuit să majoreze salariile, în 2024 # Ziarul Financiar
Creştere economică, deficit bugetar, datorie publică, toate merg mână în mână. Dacă nu ai creştere economică, deficitul, ca pondere în PIB, nu poate fi redus doar prin reduceri de cheltuieli pentru că poţi şi trebuie să reduci cheltuielile inutile, dar nu poţi reduce totul.
Clujenii de la OVES Enterprise au în plan să producă rachete de croazieră autonome. Mihai Filip, CEO: Ţintim atragerea unor investitori în proiect. OVES Enterprise se autofinanţează în proiectul de apărare, a investit circa un milion de euro şi caută investitori externi pentru a continua # Ziarul Financiar
OVES Enterprise, companie de dezvoltare software fondată în 2015 la Cluj-Napoca de Mihai Filip, a prezentat la un eveniment la Bucureşti, proiectul Sahara Autonomous System - o rachetă de croazieră pe care compania o descrie drept primul astfel de sistem dezvoltat în România de o firmă privată. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai mediului militar, diplomatic şi ai unor companii internaţionale de apărare.
Titlurile unităţii siderurgice ArcelorMittal (simbol bursier SIDG) au urcat cu 173% în ultima lună, pe un rulaj de 3 mil. lei, ceea ce reprezintă trei sferturi din lichiditatea înregistrată în ultimele 12 luni, conform BVB.
Compania de AI a Arabiei Saudite a investit 3 miliarde de dolari în xAI, start-up-ul lui Elon Musk # Ziarul Financiar
Humain, compania de inteligenţă artificială a Arabiei Saudite, a investit 3 miliarde de dolari în xAI, start-up-ul fondat de Elon Musk, ca parte a rundei de finanţare Serie E, a anunţat compania saudită miercuri. Investiţia a fost realizată înainte ca SpaceX, compania de rachete şi infrastructură spaţială a lui Musk, să preia xAI într-o tranzacţie care a consolidat cele două entităţi.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Bogdan Sîrbu, cofondator şi CEO, Finor Tech: Am atras investiţii de peste 600.000 de euro pentru o platformă de management al averii. Ţinta pentru 2026 este să semnăm cu primii 2-3 clienţi instituţionali # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Finor Tech, care dezvoltă o soluţie software pentru managementul averii (wealth management), a atras până în prezent finanţări totale de peste 600.000 de euro şi vizează pentru anul 2026 semnarea contractelor cu primii 2-3 clienţi instituţionali mari - bănci sau family offices. Fondat de Bogdan Sîrbu, un executiv cu experienţă de peste 15 ani în private banking, şi Cătălin Savu, specialist în tehnologie pentru domeniul financiar-bancar, proiectul a pivotat în ultimul an de la o soluţie destinată consumatorilor individuali (B2C) către un model business to business (B2B), oferind instituţiilor financiare o platformă „white label“ pentru digitalizarea administrării portofoliilor.
Retrospectivă Deloitte CFO Summit. Tehnologia va continua să schimbe organizaţiile pe măsură ce inteligenţa artificială devine tot mai prezentă, însă provocarea pentru Europa şi România este cum vor reuşi liderii din business să valorifice oportunităţile # Ziarul Financiar
Conferinţa Deloitte CFO Summit 2026, ajunsă anul acesta la cea de-a şaptea ediţie, a fost un prilej de reflecţie asupra stării economiei româneşti, dar şi a celei globale, precum şi asupra schimbărilor pe care le va aduce tehnologia în organizaţiile în care lucrăm cu toţii.
Ţările din Triunghiul de la Weimar, Polonia, Germania şi Franţa, vor să creeze conexiuni feroviare directe între ele # Ziarul Financiar
Polonia, Germania şi Franţa vor să înfiinţeze conexiuni feroviare directe între ele, a anunţat ministrul polonez al infrastructurii, Dariusz Klimczak în urma unei întâlniri trilaterale, scrie The Warsaw Voice.
Alexandre Bompard, CEO-ul Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, a dezvăluit recent cel de-al treilea plan strategic al său, până în 2030: prioritate au pieţele din Franţa, Spania şi Brazilia, iar pentru Polonia, Belgia şi Argentina importantă este „maximizarea crării de valoare“, ceea ce se poate traduce prin orice, de la creştere la vânzarea totală sau parţială a activelor.
România, încă atrage. Claudia Dill, Group COO la SCOR: Piaţa nu este încă la fel de dezvoltată ca în alte ţări din Europa de Est. Nu sunt foarte multe companii de asigurări aici şi aproape deloc companii de reasigurare. Vrem să angajăm 330 de oameni în Bucureşti în 2026. Biroul de aici va reprezenta 10% din totalul angajaţilor grupului # Ziarul Financiar
SCOR, reasigurător de talie mondială, începe dezvoltarea SCOR Bucureşti, un birou strategic de transformare în cadrul reţelei internaţionale SCOR, iar până la finalul anului 2026 vrea să angajeze 330 de oameni pe diferite roluri, ceea ce va reprezenta 10% din totalul angajaţilor la nivel de grup.
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Alexandra Cozac, care are un mic business de papetărie: Impactul se va vedea în costuri şi în presiunea pe marje. Într-un business mic care lucrează cu stocuri, orice modificare fiscală se simte imediat # Ziarul Financiar
Alexandra Cozac a deschis în urmă cu trei ani Lady Cozac, un mic business care se ocupă de crearea unor plannere de organizare a timpului, dar şi de alte produse de papetărie.
Meet the speakers. Oana Ijdelea, managing partener, IJDELEA & Asociaţii, participă la ZF Power Summit. Ce urmează după eoliene şi solare? De la biometan până la materii prime critice, toate sunt pe masă. Cum trecem la dezvoltare? # Ziarul Financiar
Piaţa de energie verde, zona de eoliene şi solare, poate fi considerată deja la maturitate, dar pentru România este extrem de important să pregătească de acum terenul pentru alte dezvoltări.
Capitala, în transformare urbană. De ce nordul şi estul Capitalei atrag investitorii imobiliari? REDPORT diversifică strategic cu The Level, Infinity Nord şi Vitality Est # Ziarul Financiar
Nordul a fost întotdeauna polul premium al oraşului, zona consacrată pentru investiţii imobiliare de nivel superior. Estul, în schimb, a rămas multă vreme în afara radarului dezvoltatorilor cu ambiţii mari. REDPORT a ales să fie prezent în ambele direcţii, construind un portofoliu care acoperă trei segmente distincte: premium, affordable luxury şi medium plus.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Lorand Szarvadi, proprietarul Grand Hotel Balvanyos, investeşte într-un hotel de cinci stele în Băile Tuşnad. Investiţia se ridică la circa 11 mil. euro, iar hotelul ar putea fi deschis în primăvara anului viitor # Ziarul Financiar
Lorand Szarvadi, proprietarul Grand Hotel Balvanyos, are în plan să deschidă un hotel de cinci stele în apropiere de Băile Tuşnad. Proiectul a fost preluat de la alţi antreprenori, iar stadiul lucrărilor ajunsese la 20% când l-a cumpărat Szarvadi, însă planurile iniţiale au fost complet schimbate.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Tudor Nicula, investitor: Privesc maximele bursiere cu scepticism; economia reală suferă de luni bune, în timp ce BET urcă din inerţie. Caut confirmare în datele fundamentale. Indicele BET are toate şansele să atingă sau să depăşească pragul de 30.000 de puncte, ceea ce ar fi minunat pentru investitorii care au deţinut unităţi de fond # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă BET afişează de la început de 2026 un randament pe care unii participanţi bursieri şi l-ar fi dorit pentru întreg anul, cu multiple maxime în ultimele săptămâni, atât la nivelul indicelui, cât şi pentru câţiva emitenţi din structura sa.
GEN Z Finance. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Când determinarea, curajul şi obiectivele clare se întâlnesc, nu există plan B, iar antreprenoriatul rămâne singura cale. Ce planuri de business au două studente cu background în M&A şi creare de conţinut. „Vreau să fiu antreprenor pentru că vreau să am ceva care să rămână şi după mine“ # Ziarul Financiar
Curaj, determinare şi obiective clare. Acestea sunt cuvintele care descriu noua generaţie de antreprenori. Patricia Mocan şi Inga Eperjessy, ambele în vârstă de 21 de ani, studente la The Entrepreneurship Academy, fac parte din generaţia care vrea să îşi facă numele cunoscut în mediul de business românesc.
Încă o companie din agricultură intră în concordat preventiv. Proagro din Botoşani: „Preţurile cerealelor sunt ca acum şapte ani. Presiunea pe cash-flow este foarte mare“ # Ziarul Financiar
Compania Proagro din Botoşani, deţinută de Cătălin Marian Livadariu din Dorohoi, care se ocupă de producţia şi depozitarea de cereale, a cerut intrarea în concordat preventiv, cerere admisă de Tribunalul Botoşani, potrivit dosarului publicat pe Portalul Instanţelor de Judecată. Recent, alte companii din agricultură au anunţat că au probleme financiare.
ZF Cum construim România, un proiect ZF&CBRE. Dan Lăzărescu, Bosch România: „Un programator care foloseşte inteligenţă artificială devine de 3-4 ori mai rapid. AI trebuie introdusă din şcoala primară“ # Ziarul Financiar
Dan Lăzărescu, noul director general al Bosch România, spune că limbajele de programare îşi vor pierde relevanţa, că AI ar trebui introdusă din şcoala primară şi că viitorul aparţine celor care înţeleg arhitectura sistemelor, nu celor care scriu cod manual.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Ciprian Nuţu, fondatorul TRUTZI din Suceava: A7 generează investiţii noi în zona industrială şi rezidenţială, ceea ce înseamnă oportunităţi suplimentare # Ziarul Financiar
Compania TRUTZI din Suceava, specializată în producţia şi vânzarea de produse metalurgice şi livrarea de soluţii complete de împrejmuire, ce deserveşte marii jucători din construcţii şi industrie, a finalizat anul trecut cu afaceri de 369 mil. lei, iar pentru acest an aşteaptă un rezultat similar.
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile Hidroelectrica au urcat cu 20% de la începutul anului # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica (H2O) au urcat cu 22% de la începutul anului la Bursa de Valori Bucureşti, peste aprecierea indicelui principal BET, pe fondul condiţiilor hidrologice favorabile şi al aşteptărilor investitorilor privind o creştere a producţiei hidro. Spre comparaţie, indicele BET are plus 18%.
Mugur Isărescu, BNR, vine cu cel mai puternic avertisment la începutul anului: Atenţie! Scăderea comerţului poate duce la recesiune tot anul, dacă nu e compensată cu investiţii publice. Mergem pe o gheaţă destul de subţire, dar sperăm să reuşim. Să vedem cum evităm scăderea economiei # Ziarul Financiar
Ce vrea să sugereze guvernatorul BNR? „Introducerea cotei progresive nu ar fi avut acelaşi impact asupra inflaţiei precum creşterea TVA“ # Ziarul Financiar
Anul trecut s-au discutat mai multe pachete de măsuri fiscale care puteau fi adoptate de România pentru ajustarea deficitului bugetar, inclusiv introducerea cotei progresive de impozitare a veniturilor, care nu ar fi avut acelaşi impact asupra inflaţiei, a spus ieri Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Cum a construit un antreprenor clujean un lanţ de 35 de farmacii cu afaceri de 220 mil. lei? Richard Mihalache, Napofarm: La început, nu îmi permiteam luxul să mă gândesc la un lanţ. Prima unitate am deschis-o cu patru carduri şi cu o descoperire de cont # Ziarul Financiar
În 2003, în anul III de facultate, Richard Mihalache a mers la muncă în Statele Unite timp de trei luni. A lucrat la Duke University, mai exact la hotelul universităţii.
ZF Cum construim România, un proiect ZF&CBRE. Dan Lăzărescu, Bosch: „Terenul e înclinat, iar noi jucăm la deal în industria auto“. Ce înseamnă „Made in Europe“ pentru România şi cei 1.500 de ingineri din Cluj # Ziarul Financiar
Furnizorii de componente auto generează 75% din valoarea unui vehicul, angajează 1,7 milioane de oameni în Europa şi investesc anual 30 de miliarde de euro în cercetare şi dezvoltare, conform datelor CLEPA.
Cine construieşte birourile Capitalei: portofoliul de proiecte în construcţie este la cel mai mare nivel din 2021, cu cel puţin opt clădiri noi sunt aşteptate până în 2028. Bog'Art e singura constantă a constructorilor din zona de office, iar Strabag, BTD Construct şi Desa Engineering iau locul Skanska, Danya Cebus şi Octagon # Ziarul Financiar
Ultimii doi ani au reprezentat o premieră absolută în istoria modernă a pieţei de birouri din Bucureşti.
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook şi CEO al gigantului american Meta, urmează să fie audiat pentru prima dată într-un tribunal din SUA cu privire la efectele Instagram asupra sănătăţii mintale a tinerilor utilizatori # Ziarul Financiar
Presiunea juridică asupra marilor platforme de social media privind impactul asupra minorilor a intrat într-o fază fără precedent. Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta Platforms şi fondatorul Facebook, urmează să depună mărturie miercuri la un proces în Los Angeles, California - prima sa audiere într-un tribunal american pe tema efectelor Instagram asupra sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor.
Premierul Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru angajaţii din zona de apărare şi ordine publică. „Vârsta de pensionare de 48-52 de ani nu mai poate fi suportată. Pensia, cât ultimul salariu, nu mai poate fi suportată” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare şi pentru angajaţii din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după ce CCR a decis că Legea privind pensiile magistraţilor este constituţională.
Cumulul pensiei cu salariul la stat, limitat? Bolojan anunţă modelul cu doar 15% din pensie # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregăteşte adoptarea unui proiect care va modifica regulile privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Modelul va fi similar celui aplicat magistraţilor.
După un final în forţă în trim. 4, cu o creştere de 11,5%, Orange Romania a revenit pe plus în 2025, cu venituri de 1,46 miliarde de euro, mai mari cu 2,9%. Segmentul de servicii pentru companii a avansat cu 14% # Ziarul Financiar
Orange Romania, liderul pieţei locale de telecom, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 1,455 miliarde de euro, în creştere cu 2,9% faţă de anul anterior, potrivit rezultatelor financiare anunţate de companie. Este primul an de creştere după integrarea juridică a Orange Romania şi Orange Romania Communications, finalizată în iunie 2024. Trimestrul al patrulea a fost cel mai puternic din an: 408,6 milioane de euro, în creştere cu 11,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
Guvernul a publicat proiectul de ordonanţă privind reforma administraţiei. Documentul prevede reduceri de 10% ale cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală # Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării a pus miercuri în consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reforma în administraţie, în varianta agreată de coaliţia de guvernare, document care prevede reduceri de posturi şi de cheltuieli de personal, cu excep
Ce spune Comisia Europeană după decizia CCR privind pensiile speciale? „Comisia a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind pensiile speciale”. Bruxelles-ul suspendase anterior 231 de milioane de euro din cauza lipsei reformei # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a confirmat, la solicitarea Mediafax, că a luat act de decizia Curţii Constituţionale a României privind pensiile speciale, iar rezultatul evaluării sale privind respectarea jalonului aferent va fi anunţat oficialilor români.
