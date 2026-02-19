Iulian Anghel, ZF. Fundătura în care este guvernul: cum să reduci şi deficitul şi datoria publică când economia îţi creşte cu sub 1%? Dacă ar fi fost să respecte legea responsabilităţii fiscal-bugetare, guvernul Ciolacu nu ar fi trebuit să majoreze salariile, în 2024

00:15

Alexandre Bompard, CEO-ul Carrefour, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, a dezvăluit recent cel de-al treilea plan strategic al său, până în 2030: prioritate au pieţele din Franţa, Spania şi Brazilia, iar pentru Polonia, Belgia şi Argen­tina importantă este „maximizarea crării de valoare“, ceea ce se poate traduce prin orice, de la creştere la vânzarea totală sau parţială a active­lor.