Cea mai mare criză din istoria monarhiei britanice: Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles, a fost arestat în urma implicării în scandalul Epstein

Preţurile cresc, pe piaţa muncii se produc schimbări, iar presiunea şi dorinţa de a reuşi cât mai devreme creează stres, dar cât de tangibilă este stabilitatea financiară? Pentru unii tineri pare un obiectiv greu de atins, iar pentru alţii ceva realizabil cu mult efort. Unii preferă să se gândească constant la viitorul lor din punct de vedere financiar, în timp ce alţii aleg să se focuseze pe se întâmplă în prezent.