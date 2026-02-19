10 ucraineni au învins forțele NATO într-un exercițiu. „Doar două țări din lume sunt capabile să ducă un război modern și niciuna dintre ele nu face parte din NATO; una este Ucraina, iar cealaltă este Rusia. Aceasta este o veste proastă pentru flancul nostru estic”, avertiza britanicul Robert Seely
QMagazine.ro, 19 februarie 2026 15:50
În timpul unui exercițiu militar al NATO, 10 luptători ucraineni, care au jucat rolul inamicului, au învins efectiv trupele Alianței. Acest fapt a fost un șoc pentru armatele occidentale. Deși exercițiul a avut loc în mai 2025, rezultatul lui a revenit în atenție acum după ce The Wall Street Journal, în ediția sa din 12 […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
15:50
10 ucraineni au învins forțele NATO într-un exercițiu. „Doar două țări din lume sunt capabile să ducă un război modern și niciuna dintre ele nu face parte din NATO; una este Ucraina, iar cealaltă este Rusia. Aceasta este o veste proastă pentru flancul nostru estic”, avertiza britanicul Robert Seely # QMagazine.ro
În timpul unui exercițiu militar al NATO, 10 luptători ucraineni, care au jucat rolul inamicului, au învins efectiv trupele Alianței. Acest fapt a fost un șoc pentru armatele occidentale. Deși exercițiul a avut loc în mai 2025, rezultatul lui a revenit în atenție acum după ce The Wall Street Journal, în ediția sa din 12 […]
Acum 4 ore
12:50
Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a declarat că în anul care a trecut instituția pe care încă o conduce a gestionat un număr 2.599 de dosare nou intrate, dintr-un stoc total de 5.556. Declarația a fost făcută la bilanțul DNA, ultimul la care Voineag participă în calitate de procuror șef. Marius […]
Acum 6 ore
12:00
Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe Constantin Brâncuși, astăzi, la 150 de ani de la naștere # QMagazine.ro
Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, prin Legea nr. 140/2025, promulgată la data de 24 iulie 2025 de Președintele României, Nicușor Dan. Romfilatelia și Poșta Română îl omagiază pe marele sculptor, dedicându-i emisiunea de mărci poștale Constantin Brâncuși, 150 de ani de la naștere, ce va fi introdusă în circulație joi, […]
11:00
Sondaj IRES. Securitatea Europei este evaluată pozitiv de 53% dintre români și negativ de 46% # QMagazine.ro
46% dintre români consideră că Europa este în prezent nesigură din perspectiva protecției granițelor și a cetățenilor săi. Este unul dintre rezultatele unui sondaj realizat de IRES, care analizează modul în care românii evaluează amenințările la adresa securității Europei, vulnerabilitatea României, nivelul de încredere în leadership și relația dintre consumul informațional și percepția asupra riscurilor […]
Acum 8 ore
10:00
Pe 18 februarie 2026, în cadrul unei vizite oficiale în New Delhi, președintele francez Emmanuel Macron a rostit o frază care a provocat un val de critici și dezbateri pe rețelele de socializare: „Libertatea de exprimare este o pură prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin această așa-zisă libertate de exprimare, mai ales când ești […]
Acum 24 ore
16:30
Ilie Bolojan anunță că în martie „vor continua corecțiile”. După tăierea pensiilor magistraților, ar putea urma cele din armată, ordine publică și serviciile de informații # QMagazine.ro
„În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecțiile”, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan. El a fost încurajat de soluția adoptată astăzi de judecătorii Curții Constituționale privind legea prin care Guvernul Bolojan a decis tăierea pensiilor magistraților, declarată constituțională. Cei mai mulți beneficiari ai pensiilor speciale sunt cca 170.000 […]
16:10
Deplasarea la Washington a președintelui Nicușor Dan pentru prima reuniune a Consiliului de Pace a creat, într-o oarecare măsură, agitație în jurul modalității în care va ajunge în SUA. Problema a fost rezolvată de Administrația Prezidențială, care a închiriat un avion privat (Bombardier Global 6000), care are o autonomie de zbor de 11.000 de km […]
Ieri
15:00
Mugur Isărescu: Avem o restrângere clară a cererii de consum, mai ales pentru bunuri și servicii. Se plânge lumea de afaceri că e un declin major # QMagazine.ro
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis, într-o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației, că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. Acesta a subliniat că țara noastră merge în continuare „pe o gheață destul de subțire”. Mugur Isărescu a precizat că consumul a scăzut […]
14:10
Ilie Bolojan o învinge pe Lia Savonea în lupta pentru tăierea pensiilor magistraților. Ce anunță președinta Înaltei Curți # QMagazine.ro
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR de constituționalitate a legii privind pensionarea magistraților. „Înalta Curte de Casație și Justiție a epuizat, în plan intern, procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. Reculul grav în planul protecției constituționale nu poate rămâne fără reacție. Independența justiției nu este negociabilă, […]
12:50
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne unde a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, intervențiile aflate în derulare și planul de acțiune pentru perioada următoare, în contextul căderilor masive de zăpadă înregistrate în ultimele 24 de ore în București și […]
12:50
După cinci amânări, judecătorii Curții Constituționale au decis astăzi că legea privind pensiile magistraților este constituțională, respingând astfel sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. De această dată, toți judecătorii CCR au fost prezenți la ședință. Înalta Curte a considerat că măsurile prevăzute în proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în […]
12:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis date privind situația fără precedent a volumului de activitate la nivelul instanțelor din România. Conform metodologiei CEPEJ, media europeană a dosarelor nou-intrate se calculează la 100 de locuitori, medie ce include toate materiile și toate gradele de jurisdicție, iar media europeană a numărului de judecători se calculează la […]
11:20
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat miercuri dimineață la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne unde a fost informat cu privire la situația operativă la nivel național, intervențiile aflate în derulare și planul de acțiune pentru perioada următoare, în contextul căderilor masive de zăpadă înregistrate în ultimele 24 de ore în București și […]
17 februarie 2026
16:40
Nicușor Dan verifică judecătorii. Președintele CSM, Gheorghe Odagiu, pentru Q Magazine: Administrația Prezidențială ne-a cerut informații despre dosare aflate pe rol. Nu este prevăzută de lege posibilitatea solicitării acestor informaţii # QMagazine.ro
Nicușor Dan amână semnarea decretelor de pensionare ale unor magistrați pentru că dorește să verifice dacă aceștia au în lucru cauze care s-ar putea prescrie. Dar ce competențe are președintele țării să verifice judecătorii în condițiile separației puterilor în stat? Întrebați de Q Magazine, Horia Șelaru, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Despre majoritatea candidaților la alegerile prezidențiale din 2024 nu ați mai auzit nimic. Cu câteva excepții, fiind vorba de lideri politici care conduc partide sau sunt parlamentari și au o vizibilitate oarecare, ceilalți se zbat în uitarea amânată de bula fiecăruia pe rețelele de socializare. Singurul care nu avea niciun statut oficial, funcție sau istoric […]
15:00
Prezent la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan recunoscut că din partea administrației SUA au existat „dubii, neîncredere” față de România, după anularea alegerilor. El speră ca, prin prezența sa la Consiliul pentru Pace, să se clarifice „odată pentru totdeauna” adevărata relație bilaterală România-SUA. „Mesajul este, în opinia mea, foarte important. Au existat anumite, cum […]
13:40
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului INS din 6 […]
13:20
Două locomotive electrice de 6000 kW modernizate la RELOC Craiova au trecut cu succes probele de performanță pe ruta București–Cernavodă și retur, marcând un nou pas înainte în programul de modernizare al GRAMPET Group. Locomotivele ELASMO 011 și 012, echipate cu motoare electrice de tracțiune asincrone, au tractat fiecare câte 16 vagoane de călători în condiții reale […]
12:00
Negociatorii ruși, ucraineni și americani au început marți o nouă rundă de discuții la Geneva pentru a găsi o soluție războiul de patru ani din Ucraina, după două întâlniri recente organizate în Emiratele Arabe Unite care nu au reușit să producă niciun progres decisiv, relatează AFP, preluată de Agerpres. Părțile lucrează pe baza planului american […]
16 februarie 2026
21:50
Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni. „Nicușor, de ce parte a baricadei ești acum?” # QMagazine.ro
„Nicușor Dan a fost, pentru mulți dintre noi, simbolul luptei civice împotriva abuzurilor imobiliare și a intereselor de clan. Astăzi însă, chiar din interiorul echipei sale, se promovează o agendă care ne ridică serioase semne de întrebare:minerit cu orice preț și facilități pentru companii extractive.”, atrag atenția activiștii ONG-ului Declic, într-o comunicare publică. „Asta înseamnă […]
18:50
Ce-a spus Hillay Clinton după ce au fost publicate fotografii intime cu soțul ei, Bill, în Dosarele Epstein # QMagazine.ro
Declarațiile vin după ce au apărut fotografii ale fostului președinte american la proprietatea Epstein, inclusiv alături de tinere cu fețele estompate, subliniind în același timp că simpla menționare în documente nu dovedește comiterea unei infracțiuni. Citește aici Hillary Clinton, soția fostului președinte american Bill Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinția democrată în […]
17:30
După aproape patru ore de discuții, liderii celor patru partide din coaliția de guvernare (PSD,PNL, USR și UDMR) și ai grupului minorităților naționale au convenit ca reforma administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică să fie adoptate prin ordonanță de urgență (OUG), imediat după încheierea procesului de avizare. Premierul Ilie Bolojan a […]
17:30
Comisia Europeană trimite un reprezentant la reuniunea Consiliului de Pace a lui Trump # QMagazine.ro
O reprezentantă a Comisiei Europene, Dubravka Suica, va participa joi, la Washington, în calitate de observator, la reuniunea Consiliului de Pace a președintelui american Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat luni că Šuica va participa doar la „partea specifică” a reuniunii „dedicată Gazei”, adăugând că participarea sa se înscrie în […]
16:40
Toți candidații pentru marile parchete îndeplinesc condițiile și trec în etapa de interviu. MJ anunță ce urmează # QMagazine.ro
Toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile necesare și vor participa la interviu, informează un comunicat al Ministerului Justiției transmis luni, 16 […]
15:00
Toți candidații pentru marile parchete îndeplinesc condițiile și trec în etapa de interviu # QMagazine.ro
Toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile necesare și vor participa la interviu, au declarat surse din Ministerul Justiției. Zece candidați s-au […]
14:00
Mica marea schismă din interiorul unei civilizații – cum a ridicat ștacheta dezbaterilor momentul München 2026. Conferința de Securitate de la München reprezintă în fiecare an un puzzle extrem de complex, în care discursurile liderilor politici sunt doar partea vizibilă. Se vede mai puțin munca de laborator care precede evenimentul ori dezbaterile pe secțiuni în […]
13:10
Fost ministru de Finanțe: România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi # QMagazine.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, bazându-se pe execuțiile bugetare, face o afirmație de o gravitate extremă: România nu mai are bani din PNRR în conturi și folosește bani naționali pentru orice plată curentă aferentă proiectelor din PNRR. Potrivit lui Câciu, România nu a mai tras nici un „eurocent din PNRR de la Comisia Europeană” […]
10:30
O relație în criză: Europa și America au nevoie una de cealaltă, dar încrederea s-a pierdut # QMagazine.ro
Conferința de securitate de la München din acest an a fost mai moderată decât cea de anul trecut, dar Donald Trump a schimbat fundamental relațiile transatlantice, scrie Politico. Liderii europeni și americani au petrecut trei zile promițând cooperare și oferindu-se să aplice un nou strat de vopsea pe fațada relației transatlantice. Dar crăpăturile sunt încă […]
15 februarie 2026
22:00
Opționalul „Ora cu animale”, inițiat de CJ Ilfov, e preluat la nivel național, în toate școlile. O altă campanie derulată de Hubert Thuma a fost implementată în 8 țări # QMagazine.ro
„E un moment istoric în sistemul de educatie. Ducem în școlile din țară, la nivel de sistem, respectul față de animale. Opționalul nostru din Ilfov Ora cu și pentru animale a fost aprobat la nivel național. Asta înseamnă că se poate introduce în orice școală din țară la clasele a V-a și a VI-a. Materie […]
21:50
Ora opțională „Ora cu animale”, inițiată de CJ Ilfov, e preluată la nivel național, în toate școlile. O altă campanie derulată de Hubert Thuma a fost preluată în 8 țări # QMagazine.ro
„E un moment istoric în sistemul de educatie. Ducem în școlile din țară, la nivel de sistem, respectul față de animale. Opționalul nostru din Ilfov Ora cu și pentru animale a fost aprobat la nivel național. Asta înseamnă că se poate introduce în orice școală din țară la clasele a V-a și a VI-a. Materie […]
21:40
O oră opțională instituită în Ilfov devine materie în toate școlile din România pentru clasele a V-a și a VI-a # QMagazine.ro
„E un moment istoric în sistemul de educatie. Ducem în școlile din țară, la nivel de sistem, respectul față de animale. Opționalul nostru din Ilfov Ora cu și pentru animale a fost aprobat la nivel național. Asta înseamnă că se poate introduce în orice școală din țară la clasele a V-a și a VI-a. Materie […]
21:20
O nouă reținere la nivel înalt în Ucraina. Acuzațiile vizează 100 de milioane de dolari deturnați de un prieten al președintelui Zelenski # QMagazine.ro
Agenția Anticorupție a Ucrainei (NABU) l-a arestat, duminică, pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara. Galușcenko a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu […]
15:10
Președintele Nicușor Dan, după o profundă analiză, a anunțat decizia sa de a participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington. El răspunde astfel invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. În mesajul postat pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că România va avea calitatea de observator, explicând că decizia are la bază […]
12:00
Potopul milioanelor de pagini, imagini și înregistrări video din dosarele Epstein a dezbrăcat elitele sociale occidentale de orice veșminte… Supremul simptom al deraierii liberalismului occidental… …l-a reprezentat rețeaua infamului Jeffrey Epstein. Metamorfoză improbabilă a marchizului De Sade, personajul care a ținut ocupată prima pagină a ziarelor pentru aproape două decenii trebuie înțeles ca nod într-o […]
00:10
„5+3=9”… doar când o mână nevăzută adaugă în ceea ce pare o simplă adunare, o unitate inefabilă ce face posibil paradoxul # QMagazine.ro
Da, Grivița 53 pare doar o adresă din vechiul București și așa ar fi rămas probabil dacă acea mână providențială nu ar fi trucat în mod miraculos calculul numerologic al cifrei 53 care, altfel, ar fi dat un rezultat matematic plat, mai puțin semnificativ. 9 este ultimul număr al unei serii, cifră a împlinirii, a […]
14 februarie 2026
16:40
Mesajul tăios al SUA pentru Europa: Să mărșăluim spre mai bine, dar sub comanda noastră! # QMagazine.ro
Marco Rubio a livrat la Munchen un discurs fără îndoială istoric din care mulți au înțeles că SUA a înmuiat tonul față de Europa într-un moment când era de așteptat sânge pe pereți. În opinia noastră, lucrurile stau cu totul altfel: prin Rubio, America lui Trump a transmis o ofertă de nerefuzat, cum ar fi […]
13:00
Jurnalistul George Scarlat „demolează” o serie de minciuni pe care unii opozanți le-au lansat împotriva profesorului Petrișor Peiu, vicepreședinte al partidului AUR. Ca un veritabil avocat al apărării, Scarlat evocă momente din „trista noastră istorie” pentru a contextualiza și a da sensul corect al întâmplărilor și al evenimentelor la care și Petrișor Peiu a fost […]
12:40
Jurnalistul George Scarlat „demolează” o serie de minciuni pe care unii opozanți le-au lansat împotriva profesorului Petrișor Peiu, vicepreședinte al partidului AUR. Ca un veritabil avocat al apărării, Scarlat evocă momente din „trista noastră istorie” pentru a contextualiza și a da sensul corect al întâmplărilor și al evenimentelor la care și Petrișor Peiu a fost […]
12:20
Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, a susținut că în sală s-a auzit un oftat de ușurare în timpul discursului lui Marco Rubio, referindu-se la contrastul acestuia cu discursul vicepreședintelui american JD Vance din 2025. Într-adevăr, la finalul discursului, Marco Rubio a fost aplaudat în picioare de liderii prezenți în sală. Rubio […]
00:20
Se pregătesc măsuri pentru companiile străine care vor exploata resursele României: avize de mediu mai repede, scad taxele de examinare a unei investiții și securizarea la incendii se simplifică # QMagazine.ro
Măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de către investitori și costuri de administrare mai mici sunt incluse în proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică aici. Proiectul are trei componente importante: consolidarea cadrului normativ privind examinarea investițiilor străine, reducerea […]
13 februarie 2026
19:50
Domnule Prim-ministru,Vă prezint scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Vă prezint scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români. Vă rog să acceptați scuze pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru […]
18:00
Ciprian Ciucu: În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Și-a pus credibilitatea în joc și a dat apoi românilor o speranță! Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! # QMagazine.ro
Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan, transmite primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susținând că prim-ministrul a salvat partidul „de la un dezastru cu o cifră” la alegerile din noiembrie 2024. În opinia sa, Ilie Bolojan este „tocat zi de zi” în media, în mod cu „totul nedrept”. Dacă ar fi fost aplicate încă de anul […]
16:40
Consiliul Național al Federației SANITAS, întrunit astăzi, 13 februarie 2026, a decis declanșarea procedurilor legale pentru declararea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României, se arată în comunicatul de presă transmis de SANITAS. Potrivit Consiliului Național al Federației SANITAS, politici guvernului au determinat pierderea indemnizației de hrană, de la începutul acestui an […]
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, detaliind strategia națională privind implementarea inteligenței artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialități „privilegiate” care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajați și producătorii unor echipamente medicale. De ce e bună IA în sănătate „Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente […]
13:10
Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România, informează Mediafax. Proiectul fusese pus în transparență decizională miercuri de Ministerul Energiei și nu apăruse pe ordinea de […]
12:40
La un an după lovitura de efect a lui JD Vance, discursul secretarului de stat Marco Rubio va da tonul conferinței privind securitatea și va clarifica direcția Washingtonului, în timp ce Europa este obligată să decidă dacă își consolidează autonomia strategică sau rămâne vulnerabilă într-o ordine internațională aflată în plină demolare, scrie Le Figaro într-o […]
11:30
Ilie Bolojan afirmă că nu traversăm o criză și că recesiunea face parte din costul anticipat și inevitabil al tranziției prin care trecem # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este într-atât de pesimist în urma analizei datelor INS care confirmă intrarea României în recesiune tehnică. El consideră că această recesiune „temporară” „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la modelul economic bazat pe consum la cel bazat pe „investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Pe pagina sa […]
10:50
Grindeanu: Este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ. Trebuie oprit tăvălugul deciziilor economice stupide # QMagazine.ro
„Nu mergem în direcția corectă” a afirmat președintele PSD Sorin Grindeanu după ce a văzut confirmarea oficală că România este în recesiune tehnică. Grindeanu, într-o postare pe Facebook, afirmă că ceea ce INS a arătat este o realitate „dureroasă”, dar și o „rușine pentru întreaga coaliție de guvernământ”. El încearcă să scuze PSD, care este […]
10:20
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS). […]
12 februarie 2026
20:50
Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar pentru Robert Negoiță în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie. Robert Negoiță a fost plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.