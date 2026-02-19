10 ucraineni au învins forțele NATO într-un exercițiu. „Doar două țări din lume sunt capabile să ducă un război modern și niciuna dintre ele nu face parte din NATO; una este Ucraina, iar cealaltă este Rusia. Aceasta este o veste proastă pentru flancul nostru estic”, avertiza britanicul Robert Seely

11:30

Premierul Ilie Bolojan nu este într-atât de pesimist în urma analizei datelor INS care confirmă intrarea României în recesiune tehnică. El consideră că această recesiune „temporară” „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la modelul economic bazat pe consum la cel bazat pe „investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Pe pagina sa […]