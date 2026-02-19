Sorin Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: "Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este"

10:50

Meteorologii anunţă că, până duminică dimineaţă, vremea va fi rece, la început în Moldova şi nord-estul Munteniei, dar de sâmbătă în aproape toată ţara, cu temperaturi maxime între -6 şi 4 grade, minime între -12 şi -2, iar în nordul Moldovei va fi ger. Vântul va avea intensificări, iar temporar va fi viscol. În Banat şi Crişana va ploua, dar în restul ţării vor fi precipitaţii mixte, iar vineri seara vor predomina ninsorile şi se va forma polei. În Bucureşti, cerul se va înnora vineri şi se vor semnala ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar sâmbătă vremea va deveni deosebit de rece.