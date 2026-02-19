La Kiev echipe de depanare epuizate lucrează non-stop
Adevarul.ro, 19 februarie 2026 19:00
Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
19:00
Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.
19:00
Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace.
Acum 30 minute
18:45
Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi pentru lipsa de reacție la deszăpezire. Străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi.
18:45
Preşedintele CSM spune că președintele României nu are dreptul legal să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # Adevarul.ro
Liviu Gheorghe Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor.
Acum o oră
18:30
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure.
18:30
Ce a spus președintele Nicușor Dan în două minute la Consiliul pentru Pace. Rolul României în organismul creat de Trump # Adevarul.ro
Nicușor Dan, președintele României, a prezentat la Consiliul pentru Pace care va fi rolul pe care îl va juca țara noastră în noua organizație creată de Donald Trump.
18:15
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va reduce cu 10% cheltuielile de personal. Urmează audituri și reorganizări # Adevarul.ro
Ministerul Mediului își va respecta angajamentul de a reduce cu 10% cheltuielile de personal, a declarat joi ministrul Diana Buzoianu.
18:15
Cererile UE pentru Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Retragerea trupelor din Transnistria, printre ele # Adevarul.ro
Șefa diplomației externe, Kaia Kallas, a transmis statelor membre ale UE un document intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile a continentului”, cu o listă de pași pe care Rusia trebuie să îi ia pentru a realiza pacea în Uc
Acum 2 ore
18:00
Guardian: România are cele mai periculoase drumuri din UE, cu șoferi agresivi și o infrastructură rutieră jalnică # Adevarul.ro
Publicația britanică The Guardian observă că România face pași importanți în prevenirea accidentelor rutiere mortale. Publicația cataloghează țara noastră drept țara cu cele mai periculoase drumuri din toată Uniunea Europeană și cu o mentalitate de șofat agresiv, foarte greu de schimbat.
18:00
Nicușor Dan s-a fotografiat cu un controversat președinte libertarian la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Pace, eveniment la care a fost fotografiat alături de președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea, surprinsă într-un cadru relaxat, îi arată pe cei doi lideri zâmbind, semn al unei întâlniri cordiale.
17:45
În ministere există o sumedenie de funcționari care au salarii mai mari decât miniștri, din cauza unor modificări legislative care au făcut ferfeniță grilele de salarizare, au explicat joi doi importanți oficiali.
17:45
Nicușor Dan arată cu degetul spre diplomați. Cine e vinovat pentru eșecurile externe ale României # Adevarul.ro
Experții consultați de „Adevărul” încearcă să dea o imagine cât mai clară asupra stării diplomației românești și a cauzelor pentru care România punctează sub potențialul ei în politica externă.
17:30
Au fost aprobate programele pentru limba și literatura română - clasa a IX-a, învățământ liceal. Descrierile tematice au fost eliminate, iar denumirile formelor literare, simplificate # Adevarul.ro
Ministerul Educației şi Cercetării a anunțat joi, 19 februarie, că a aprobat programele pentru disciplina Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învățământ liceal.
17:30
Gafă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministrul României # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și-a început discursul mulțumind celor prezenți, precum și presei. Președintele Nicușor Dan a fost prezentat ca prim-ministru al României.
Acum 4 ore
17:00
Arestarea lui Andrew îl pune pe Trump într-o lumină incomodă: întrebările la care evită să răspundă # Adevarul.ro
Când Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile regale anul trecut, reacția de la Washington a fost una mai degrabă sentimentală decât analitică.
16:45
Cum profită Beijingul de politicile lui Trump pentru a domina comerțul global: „Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală” # Adevarul.ro
Beijingul accelerează negocierile pentru aproximativ 20 de acorduri de liber schimb și încearcă să se integreze mai profund în economia globală.
16:45
Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma noilor dezvăluiri din dosarele Epstein, a declanșat una dintre cele mai delicate crize ale monarhiei britanice din ultimele decenii. Iar reacția Palatului a venit rapid, într-un limbaj sobru, aproape clinic.
16:45
Efectul deciziei CCR. Nazare: Obligațiunile României s-au ieftinit imediat după verdictul pe pensii speciale # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi că, în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, ceea ce înseamnă că ne putem împrumuta mai ieftin.
16:45
Cererea de lucrători din afara UE pentru 2026 este mai mare decât ce a stabilit statul. România se confruntă cu deficit de personal # Adevarul.ro
Solicitările angajatorilor pentru lucrători din afara Uniunii Europene depășesc contingentul de aproximativ 90.000 de persoane stabilit pentru 2026, în pofida înăspririi procedurilor de angajare.
16:45
Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă cu reprezentanții sindicatelor din energie. Ce spune despre solicitările protestatarilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat joi, 19 februarie, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora, în contextul protestelor minerilor din prima parte a zilei.
16:45
Ședință extraordinară pentru marile reforme: Guvernul adoptă la pachet OUG-urile pentru administrație și economie # Adevarul.ro
Reforme la pachet în Guvern. Executivul convoacă o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare pentru a adopta simultan reforma administrativă și planul de relansare economică. Cele două ordonanțe de urgență sunt strâns legate.
16:30
Un studiu arată că jocul Tetris poate ajuta la combaterea amintirilor traumatice din trecut # Adevarul.ro
Experții au calificat studiul drept „o adevărată descoperire” și susțin că impactul studiului ar putea fi „enorm”.
16:30
Statele Unite au criticat din nou politica energetică a ţărilor europene și ai amenință că vor părăsi IEA, dacă agenția nu își schimbă poziţia # Adevarul.ro
Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, a reiterat joi, 19 februarie, amenințarea că țara sa va abandona Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă aceasta nu își schimbă poziția care, consideră el, este favorabilă energiilor curate.
16:15
Comisia Europeană, informată că România va introduce un nou mecanism de stabilire a prețului la gaze după expirarea plafonării # Adevarul.ro
România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiile cuprinse în Directiva privind gazele naturale.
16:15
Planul lui Trump vs. realitatea din teren: Hamas nu cedează puterea în Gaza își reface rețeaua de control # Adevarul.ro
La câteva luni după ce un armistițiu impus de Statele Unite a pus capăt, cel puțin formal, războiului din Fâșia Gaza, liniștea aparentă ascunde o realitate dură: Hamas își reface, pas cu pas, mecanismele de putere.
16:15
Transmisiune virală: o jurnalistă băută se bâlbâie în direct la Jocurile Olimpice: „Sunt puțin jenată, îmi pare rău” # Adevarul.ro
Jurnalista australiană Danika Mason, prezentatoare sportivă la Channel Nine, a stârnit controverse după ce, în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, s-a bâlbâit și a făcut comentarii incoerente. Ulterior, a explicat că frigul, altitudinea și alcoolul au contribuit la starea ei
16:00
Rusia pregătește drone maritime pentru utilizare pe scară largă. Care sunt riscurile pentru Ucraina și statele NATO # Adevarul.ro
Rusia intenționează să extindă semnificativ utilizarea dronelor maritime, avertizează Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).
16:00
Doi bărbați au murit în același magazin, la diferență de numai câteva ore, în fața oamenilor îngroziți # Adevarul.ro
Clienții unui supermarket din West Swindon, Anglia, au fost martorii unor scene cutremurătoare după ce doi bărbați și-au pierdut viața în incinta magazinului.
15:45
Încă 10 kg de droguri „la borcan”, dezgropate în dosarul a trei traficanți. Indivizii au fost arestați # Adevarul.ro
În urma activităților remarcabile desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Pitești, a mai fost descoperită o mare cantitate de droguri, sub formă cristalină și praf.
15:30
Un medicament comun pentru diabet face minuni. Este asociat cu o „longevitate excepțională” la femei # Adevarul.ro
Nu doar că medicamentul metformin poate ajuta la gestionarea eficientă a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor în vârstă șanse mai mari de a ajunge la venerabila vârstă de 90 de ani, potrivit unei cercetări publicate în 2025.
15:30
Cine sunt congresmenii americani care vor să-l forțeze pe Trump să ceară aprobarea Congresului înainte de un atac asupra Iranului # Adevarul.ro
Doi membri ai Camerei Reprezentanților a SUA au anunțat că vor forța organizarea unui vot asupra unei rezoluții prin care președintele Donald Trump să fie obligat să ceară aprobarea Congresului, înainte de a lansa orice acțiune militară împotriva Iranului.
15:15
Tinerii între 16 și 30 de ani care nu învață și nu lucrează, eligibili pentru prima de stabilitate # Adevarul.ro
Guvernul a discutat joi o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Șomerii de lungă durată, incluși în măsuri active.
15:15
Bill Gates a anulat un discurs important în India, în plin scandal privind legăturile sale cu Epstein # Adevarul.ro
Bill Gates a renunțat la discursul principal pe care urma să îl susțină la AI Impact Summit din India, pe fondul scandalului privind relația sa cu infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein.
15:15
Când vin banii din PNRR pentru pensiile speciale? Pâslaru: „Este primă reformă crucială, într-un punct de cotitură crucial” # Adevarul.ro
Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, a anunțat la finalul ședinței de Guvern, într-un briefing de presă, că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor europene, în urma deciziei CCR care elimină pensiilor speciale ale magistraţilor.
Acum 6 ore
15:00
Prețul apei industriale va crește în România. Răspunsul ministrului Mediului despre cum va fi afectată populația # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre proiectul prin care costul apei industriale va crește în România că este un jalon în PNRR și, în opinia sa, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimțit de către populație.
15:00
Corupția și creșterea prețurilor, principalele probleme de îngrijorare ale românilor. Cei mai mulți consideră că țara merge într-o direcție greșită # Adevarul.ro
Corupția și creșterea prețurilor rămân principalele surse de îngrijorare pentru români, relevă cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research între 28 ianuarie și 6 februarie 2026.
14:45
Interlopul Ghenosu, reţinut de DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj. Cum își amenința victimele cu moarte # Adevarul.ro
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
14:45
Steagul UE, interzis la un meci de hochei de la Jocurile Olimpice de iarnă. Organizatorii și-au pus cenușă-n cap # Adevarul.ro
Un incident petrecut la Olimpiada Albă a implicat un copil în vârstă de 12 ani.
14:45
Trump și Macron, liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere. Putin, pe ultimul loc # Adevarul.ro
Românii au cea mai mare încredere în Donald Trump și Emanuel Macron, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Pe de altă parte, Vladimir Putin se află pe ultimul loc în clasamentul liderilor internaționali.
14:30
Cancelarul Germaniei nu vede perspective apropiate pentru stoparea războiului din Ucraina: „Doar când una dintre cele două părţi va fi epuizată” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz vede puține perspective pentru o încheiere rapidă, prin negocieri, a războiului în Ucraina, argumentând că acest conflict se va încheia doar atunci când una dintre părţi va fi epuizată militar sau economic, potrivit dpa.
14:30
Sondaj INSCOP la 4 ani de război în Ucraina. Românii susțin creșterea bugetului Apărări și vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu # Adevarul.ro
Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că 73% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, corupția și creșterea prețurilor fiind principalele motive de îngrijorare, iar războiul din Ucraina afectează percepțiile privind securitatea regională.
14:15
Economia Cubei, paralizată pe fondul penuriei de combustibil. Locuitor din Havana: „Nu vom mai avea nimic” # Adevarul.ro
Mandy Pruna își amintește cu nostalgie de turiștii americani pe care îi plimba cu Chevroletul său roșu aprins din 1957. Acum un deceniu, acel motor abia dacă avea timp să se răcească.
14:15
Administrația Trump vrea să construiască o bază militară de 5.000 de oameni în Gaza, sub egida Consiliului pentru Pace # Adevarul.ro
Administrația Trump intenționează să construiască în Gaza o bază militară pentru 5.000 de persoane, întinsă pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de achiziții ale Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian.
14:15
Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă # Adevarul.ro
Peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă.
14:15
Compania care operează pe piața internă și internațională sub brandul Cocorico încearcă să scape de insolvență, după ce anul trecut a fost nevoită să cheltuiască foarte mult pentru a diminua efectele negative provocate de un atac cibernetic internațional.
14:00
Minerii și energeticienii protestează în Piața Victoriei, până la ora 17:00. Cer vouchere de vacanță, tichete de masă și protecție socială # Adevarul.ro
Minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13.00 și 17.00, în Piața Victoriei, nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele, dar și de lipsa protecției sociale.
13:45
Soldații ruși se împușcă între ei pentru a obține despăgubiri. „Călăul”, colonelul acuzat că a coordonat frauda # Adevarul.ro
Un nou scandal de corupție zguduie armata rusă, după ce anchetatorii au descoperit o presupusă schemă prin care zeci de militari și-ar fi provocat răni prin împușcare pentru a încasa compensații financiare.
13:30
Moldovenii, chemați să pună mâna pe lopeți. Meciul Oțelul - UTA, în pericol să nu se dispute # Adevarul.ro
La Galați, nămeții de omăt au acoperit suprafața de joc.
13:30
Instabilitatea legislativă a dus la prescrierea a sute de dosare de corupție, spune șeful DNA. Marius Voineag a prezentat bilanțul celor 3 ani la conducere # Adevarul.ro
Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, susține că instabilitatea legislativă rămâne cea mai gravă amenințare la adresa eficienței activității anticorupție.
13:15
Vot decisiv la Sectorul 1: Consiliul Local a aprobat în unanimitate mandatul pentru încetarea contractului cu Romprest # Adevarul.ro
Consiliul Local Sector 1 a convocat o ședință joi, 19 februarie, pentru a constata încheierea contractului de salubrizare cu Romprest, în luna iunie. Compania acuză însă o încetare forțată a contractului de salubrizare, despre care avertizează că poate genera un prejudiciu de peste 1,12 miliarde lei
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.