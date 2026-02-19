O femeie a murit după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Avea 31 de ani și manifesta un comportament agitat
Adevarul.ro, 19 februarie 2026 20:30
O femeie de 31 de ani a murit, joi seară, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5. Înainte incidentului, ea se afla pe pervazul unei terase şi manifesta un comportament agitat. Poliţia încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.
Comisia Europeană răspunde criticilor social-democraţilor după ce a trimis un comisar la Consiliul pentru Pace al lui Trump # Adevarul.ro
Participarea comisarei europene pentru Mediterana, Dubravka Suica, la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” creat de preşedintele american Donald Trump a fost motivată joi de Comisia Europeană prin faptul că doreşte „să fie la masă", nu să fie doar un donator de ajutor umanitar pentru Gaza.
Trump, declarație stânjenitoare la Consiliul pentru Pace: „Nu-mi plac bărbații tineri și chipeși” # Adevarul.ro
Președintele american a făcut declarații care au fost rapid catalogate drept bizare și stânjenitoare. Trump a descris președintele Paraguayului, Santiago Peña, drept „un tânăr atrăgător”.
Hurezeanu, despre confuzia lui Trump: „Eroare pardonabilă”. De ce vizita lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace contează mai mult decât pare # Adevarul.ro
Prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii de la Washington este „legitimă și oportună”, afirmă Emil Hurezeanu. Fostul ministru de Externe a subliniat că România are expertiză solidă în Orientul Apropiat și poate folosi această platformă pentru a consolida dialogul strategic cu SUA.
Toți angajaţii Complexului Energetic Oltenia vor primi tichete de masă. Memorandum depus de ministrul Energiei # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a propus, în şedinţa de Guvern de joi, Memorandumul privind menţinerea tichetelor de masă pentru toţi angajaţii Complexului Energetic Oltenia care va fi supus aprobării marţi şi imediat după aprobare sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete.
Președintele României Nicușor Dan a profitat de prezența sa la Consiliul pentru Pace pentru a sta mai mult timp în preajma președintelui Donald Trump, dar regulile de securitate nu i-au permis acest lucru.
Visa Waiver, următorul pas strategic. Ambasadorul Andrei Muraru explică în ce stadiu se află dosarul României # Adevarul.ro
Intrarea României în programul american Visa Waiver rămâne un obiectiv major al diplomației românești, însă momentul final depinde exclusiv de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
Melania Trump, pe locul doi în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale SUA. Cine o depășește # Adevarul.ro
Un sondaj recent arată că Melania Trump se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai puțin populare Prime Doamne din istoria recentă a Statelor Unite.
Și-a făcut curaj cu alcool la proba pentru obținerea permisului auto. Polițistul l-a mirosit și i-a spus „pas” # Adevarul.ro
Un bărbat care s-a prezentat joi la proba practică în vederea obţinerii permisului auto a fost depistat sub influenţa băuturilor alcoolice.
Preşedintele Consiliului European anunță că UE vrea să înceapă cât de curând negocierile de aderare cu Ucraina # Adevarul.ro
Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a afirmat joi că Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.
Doi soți britanici, care făceau turul lumii pe motocicletă, condamnați în Iran la 10 ani de închisoare pentru presupuse fapte de spionaj # Adevarul.ro
Un cuplu britanic, Lindsay şi Craig Foreman, încarcerat în Iran din ianuarie 2025 a fost condamnat la zece ani de închisoare cu privire la spionaj, a anunţat joi familia sa, care denunţă un proces expeditiv, relatează AFP.
Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.
Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace.
Primăria Sectorului 1 anunţă amenzi pentru lipsa de reacție la deszăpezire. Străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi.
Preşedintele CSM spune că președintele României nu are dreptul legal să solicite informaţii concrete dintr-un dosar # Adevarul.ro
Liviu Gheorghe Odagiu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat joi, la Alba Iulia, că niciodată nu va încălca legea „doar pentru a furniza preşedintelui României informaţii de care nu are nevoie" pentru semnarea decretelor de pensionare ale judecătorilor.
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Adevarul.ro
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure.
Ce a spus președintele Nicușor Dan în două minute la Consiliul pentru Pace. Rolul României în organismul creat de Trump # Adevarul.ro
Nicușor Dan, președintele României, a prezentat la Consiliul pentru Pace care va fi rolul pe care îl va juca țara noastră în noua organizație creată de Donald Trump.
Diana Buzoianu: Ministerul Mediului va reduce cu 10% cheltuielile de personal. Urmează audituri și reorganizări # Adevarul.ro
Ministerul Mediului își va respecta angajamentul de a reduce cu 10% cheltuielile de personal, a declarat joi ministrul Diana Buzoianu.
Cererile UE pentru Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Retragerea trupelor din Transnistria, printre ele # Adevarul.ro
Șefa diplomației externe, Kaia Kallas, a transmis statelor membre ale UE un document intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei păci și securități cuprinzătoare, juste și durabile a continentului”, cu o listă de pași pe care Rusia trebuie să îi ia pentru a realiza pacea în Uc
Guardian: România are cele mai periculoase drumuri din UE, cu șoferi agresivi și o infrastructură rutieră jalnică # Adevarul.ro
Publicația britanică The Guardian observă că România face pași importanți în prevenirea accidentelor rutiere mortale. Publicația cataloghează țara noastră drept țara cu cele mai periculoase drumuri din toată Uniunea Europeană și cu o mentalitate de șofat agresiv, foarte greu de schimbat.
Nicușor Dan s-a fotografiat cu un controversat președinte libertarian la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Pace, eveniment la care a fost fotografiat alături de președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea, surprinsă într-un cadru relaxat, îi arată pe cei doi lideri zâmbind, semn al unei întâlniri cordiale.
În ministere există o sumedenie de funcționari care au salarii mai mari decât miniștri, din cauza unor modificări legislative care au făcut ferfeniță grilele de salarizare, au explicat joi doi importanți oficiali.
Nicușor Dan arată cu degetul spre diplomați. Cine e vinovat pentru eșecurile externe ale României # Adevarul.ro
Experții consultați de „Adevărul” încearcă să dea o imagine cât mai clară asupra stării diplomației românești și a cauzelor pentru care România punctează sub potențialul ei în politica externă.
Au fost aprobate programele pentru limba și literatura română - clasa a IX-a, învățământ liceal. Descrierile tematice au fost eliminate, iar denumirile formelor literare, simplificate # Adevarul.ro
Ministerul Educației şi Cercetării a anunțat joi, 19 februarie, că a aprobat programele pentru disciplina Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învățământ liceal.
Gafă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministrul României # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și-a început discursul mulțumind celor prezenți, precum și presei. Președintele Nicușor Dan a fost prezentat ca prim-ministru al României.
Arestarea lui Andrew îl pune pe Trump într-o lumină incomodă: întrebările la care evită să răspundă # Adevarul.ro
Când Andrew Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile regale anul trecut, reacția de la Washington a fost una mai degrabă sentimentală decât analitică.
Cum profită Beijingul de politicile lui Trump pentru a domina comerțul global: „Nu-ți întrerupe adversarul când face o greșeală” # Adevarul.ro
Beijingul accelerează negocierile pentru aproximativ 20 de acorduri de liber schimb și încearcă să se integreze mai profund în economia globală.
Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, în urma noilor dezvăluiri din dosarele Epstein, a declanșat una dintre cele mai delicate crize ale monarhiei britanice din ultimele decenii. Iar reacția Palatului a venit rapid, într-un limbaj sobru, aproape clinic.
Efectul deciziei CCR. Nazare: Obligațiunile României s-au ieftinit imediat după verdictul pe pensii speciale # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi că, în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor speciale, obligațiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi, ceea ce înseamnă că ne putem împrumuta mai ieftin.
Cererea de lucrători din afara UE pentru 2026 este mai mare decât ce a stabilit statul. România se confruntă cu deficit de personal # Adevarul.ro
Solicitările angajatorilor pentru lucrători din afara Uniunii Europene depășesc contingentul de aproximativ 90.000 de persoane stabilit pentru 2026, în pofida înăspririi procedurilor de angajare.
Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă cu reprezentanții sindicatelor din energie. Ce spune despre solicitările protestatarilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat joi, 19 februarie, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora, în contextul protestelor minerilor din prima parte a zilei.
Ședință extraordinară pentru marile reforme: Guvernul adoptă la pachet OUG-urile pentru administrație și economie # Adevarul.ro
Reforme la pachet în Guvern. Executivul convoacă o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare pentru a adopta simultan reforma administrativă și planul de relansare economică. Cele două ordonanțe de urgență sunt strâns legate.
Un studiu arată că jocul Tetris poate ajuta la combaterea amintirilor traumatice din trecut # Adevarul.ro
Experții au calificat studiul drept „o adevărată descoperire” și susțin că impactul studiului ar putea fi „enorm”.
Statele Unite au criticat din nou politica energetică a ţărilor europene și ai amenință că vor părăsi IEA, dacă agenția nu își schimbă poziţia # Adevarul.ro
Chris Wright, secretarul pentru Energie al Statelor Unite ale Americii, a reiterat joi, 19 februarie, amenințarea că țara sa va abandona Agenția Internațională a Energiei (IEA) dacă aceasta nu își schimbă poziția care, consideră el, este favorabilă energiilor curate.
Comisia Europeană, informată că România va introduce un nou mecanism de stabilire a prețului la gaze după expirarea plafonării # Adevarul.ro
România ar trebui să notifice oficial Comisia Europeană cu privire la proiectul de ordonană de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale, după expirarea plafonării, conform obligațiile cuprinse în Directiva privind gazele naturale.
Planul lui Trump vs. realitatea din teren: Hamas nu cedează puterea în Gaza își reface rețeaua de control # Adevarul.ro
La câteva luni după ce un armistițiu impus de Statele Unite a pus capăt, cel puțin formal, războiului din Fâșia Gaza, liniștea aparentă ascunde o realitate dură: Hamas își reface, pas cu pas, mecanismele de putere.
Transmisiune virală: o jurnalistă băută se bâlbâie în direct la Jocurile Olimpice: „Sunt puțin jenată, îmi pare rău” # Adevarul.ro
Jurnalista australiană Danika Mason, prezentatoare sportivă la Channel Nine, a stârnit controverse după ce, în direct de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, s-a bâlbâit și a făcut comentarii incoerente. Ulterior, a explicat că frigul, altitudinea și alcoolul au contribuit la starea ei
Rusia pregătește drone maritime pentru utilizare pe scară largă. Care sunt riscurile pentru Ucraina și statele NATO # Adevarul.ro
Rusia intenționează să extindă semnificativ utilizarea dronelor maritime, avertizează Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR).
Doi bărbați au murit în același magazin, la diferență de numai câteva ore, în fața oamenilor îngroziți # Adevarul.ro
Clienții unui supermarket din West Swindon, Anglia, au fost martorii unor scene cutremurătoare după ce doi bărbați și-au pierdut viața în incinta magazinului.
Încă 10 kg de droguri „la borcan”, dezgropate în dosarul a trei traficanți. Indivizii au fost arestați # Adevarul.ro
În urma activităților remarcabile desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Pitești, a mai fost descoperită o mare cantitate de droguri, sub formă cristalină și praf.
Un medicament comun pentru diabet face minuni. Este asociat cu o „longevitate excepțională” la femei # Adevarul.ro
Nu doar că medicamentul metformin poate ajuta la gestionarea eficientă a diabetului de tip 2, dar ar putea oferi femeilor în vârstă șanse mai mari de a ajunge la venerabila vârstă de 90 de ani, potrivit unei cercetări publicate în 2025.
Cine sunt congresmenii americani care vor să-l forțeze pe Trump să ceară aprobarea Congresului înainte de un atac asupra Iranului # Adevarul.ro
Doi membri ai Camerei Reprezentanților a SUA au anunțat că vor forța organizarea unui vot asupra unei rezoluții prin care președintele Donald Trump să fie obligat să ceară aprobarea Congresului, înainte de a lansa orice acțiune militară împotriva Iranului.
Tinerii între 16 și 30 de ani care nu învață și nu lucrează, eligibili pentru prima de stabilitate # Adevarul.ro
Guvernul a discutat joi o ordonanță care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață. Șomerii de lungă durată, incluși în măsuri active.
Bill Gates a anulat un discurs important în India, în plin scandal privind legăturile sale cu Epstein # Adevarul.ro
Bill Gates a renunțat la discursul principal pe care urma să îl susțină la AI Impact Summit din India, pe fondul scandalului privind relația sa cu infractorul sexual condamnat pentru abuzuri asupra minorilor, Jeffrey Epstein.
Când vin banii din PNRR pentru pensiile speciale? Pâslaru: „Este primă reformă crucială, într-un punct de cotitură crucial” # Adevarul.ro
Ministrul Proiectelor şi Investiiţlor Publice, Dragoş Pîslaru, a anunțat la finalul ședinței de Guvern, într-un briefing de presă, că România a reluat discuţiile cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor europene, în urma deciziei CCR care elimină pensiilor speciale ale magistraţilor.
Prețul apei industriale va crește în România. Răspunsul ministrului Mediului despre cum va fi afectată populația # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre proiectul prin care costul apei industriale va crește în România că este un jalon în PNRR și, în opinia sa, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimțit de către populație.
Corupția și creșterea prețurilor, principalele probleme de îngrijorare ale românilor. Cei mai mulți consideră că țara merge într-o direcție greșită # Adevarul.ro
Corupția și creșterea prețurilor rămân principalele surse de îngrijorare pentru români, relevă cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research între 28 ianuarie și 6 februarie 2026.
Interlopul Ghenosu, reţinut de DIICOT într-un dosar de camătă și șantaj. Cum își amenința victimele cu moarte # Adevarul.ro
Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.
Steagul UE, interzis la un meci de hochei de la Jocurile Olimpice de iarnă. Organizatorii și-au pus cenușă-n cap # Adevarul.ro
Un incident petrecut la Olimpiada Albă a implicat un copil în vârstă de 12 ani.
Trump și Macron, liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere. Putin, pe ultimul loc # Adevarul.ro
Românii au cea mai mare încredere în Donald Trump și Emanuel Macron, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Pe de altă parte, Vladimir Putin se află pe ultimul loc în clasamentul liderilor internaționali.
