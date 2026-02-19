Nu e bine deloc: Sphera Franchise Group închide şapte restaurante Pizza Hut pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului

Ziarul Financiar, 19 februarie 2026 20:45

Nu e bine deloc: Sphera Franchise Group închide şapte restaurante Pizza Hut pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
21:00
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 20 februarie 2026, ora 09.30 cu Horia Gustă, Preşedinte, Asociaţia Administratorilor de Fonduri Ziarul Financiar
Acum 30 minute
20:45
Nu e bine deloc: Sphera Franchise Group închide şapte restaurante Pizza Hut pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului Ziarul Financiar
Acum 2 ore
19:30
Estul României, miză strategică. Guvernul intră în programul european EastInvest de 20 mld euro. „Dincolo de hărţi şi strategii militare există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Rezilienţa depinde şi de puterea economică” Ziarul Financiar
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat marţi că Guvernul a adoptat un memorandum privind participarea României la programul european EastInvest, un instrument financiar dedicat consolidării economice a regiunilor de frontieră ale Uniunii Europene, cu accent pe graniţa de est.
19:30
Unde mai e nevoie de forţă de muncă? Energia şi profesiile specializate ţin piaţa în mişcare Ziarul Financiar
19:15
Întâlnirea de la Washington a început. Preşedintele Trump a început primul discurs. Va urma şi Nicuşor Dan? Trump: Poporul român este fantastic. Mulţi dintre ei vin şi muncesc în această ţară şi ne ajută aici. Sunt oameni cu adevărat de încredere. VIDEO LIVE Ziarul Financiar
19:15
Reuniunea Consiliului de Pace de la Washington: Preşedintele Donald Trump l-a introdus pe Nicuşor Dan drept ”premierul României” Ziarul Financiar
19:15
Investiţie de peste 49 mil. lei pentru dezvoltarea infrastructurii Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav Ziarul Financiar
19:15
Primăria Timişoara investeşte peste 7,2 mil. euro în reabilitarea podului Iuliu Maniu Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:30
Bursă. Sphera Franchise Group închide şapte restaurante Pizza Hut pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului Ziarul Financiar
18:30
Ce a spus preşedintele României, Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului de Pace de la Casa Albă: Vă mulţumesc pentru leadershipul dumneavoastră şi pentru planul de pace privind Gaza. Putem creşte numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi şi pentru tratarea lor. Putem contribui la reconstruirea instituţiilor precum poliţia, justiţia şi administraţia publică Ziarul Financiar
18:15
Cum a închis bursa: BET sparge un nou record istoric, cu impuls decisiv de la Banca Transilvania, Romgaz şi Transgaz, într-o zi roşie pe bursele europene Ziarul Financiar
18:00
Hidroelectrica, cea mai mare companie de la Bursa de Valori, semnează cu Electro-Alfa un contract de 24 mil. lei pentru un parc solar de 8,9 MW în Ţara Haţegului Ziarul Financiar
18:00
Oportunităţi pentru studenţi. Investment School 2026 – A 24-a ediţie a proiectului dedicat tinerilor pasionaţi de investiţii, lansată la ASE Ziarul Financiar
17:45
Preşedintele Nicuşor Dan s-a fotografiat alături de libertarianul Javier Milei, preşedintele Argentinei, la reuniunea Consiliului pentru Pace din Washington Ziarul Financiar
17:45
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani Ziarul Financiar
România beneficiază de o dobândă mai mică la împrumuturile sale, semn de încredere a investitorilor în măsurile Guvernului, după decizia CCR de miercuri, a transmis, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
17:45
Reuniunea Consiliului de Pace de la Casa Albă: Preşedintele Donald Trump l-a introdus pe Nicuşor Dan drept ”premierul României” Ziarul Financiar
17:15
Întâlnirea de la Casa Albă a început. Preşedintele Trump a început primul discurs. Va urma şi Nicuşor Dan? Trump: Poporul român este fantastic. Mulţi dintre ei vin şi muncesc în această ţară şi ne ajută aici. Sunt oameni cu adevărat, cu adevărat de încredere. VIDEO LIVE Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:00
Întâlnirea de la Casa Albă a început. Preşedintele Trump a început primul discurs. Va urma şi Nicuşor Dan? VIDEO LIVE Ziarul Financiar
16:45
Realitatea dură a cifrelor: Masterul şi doctoratul oferă un salariu mediu triplu faţă de cei fără studii superioare. Salariile reale în funcţie de nivelul studiilor absolvite. Sumele pornesc de la 2.900 lei net Ziarul Financiar
Educaţia continuă să fie unul dintre cei mai puternici factori determinanţi când vine vorba despre salarii pe piaţa muncii din România, arată calculele ZF pe baza datelor din publicaţia INS Disparităţi salariale – factori de influenţă.
16:15
Ministerul Finanţelor a împrumutat de la bănci 810 mil. lei printr-o licitaţie de titluri de stat, la o dobândă de 5,87% pe an Ziarul Financiar
16:00
Analiză Storia: Numărul locuinţelor neocupate din Bucureşti a crescut de 2,4 ori în 10 ani, la peste 218.000; Capitala are a doua cea mai mică pondere din principalele pieţe la nivel naţional, după Cluj Ziarul Financiar
15:45
Surse Mediafax: Donald Trump l-a invitat pe Nicuşor Dan să aibă o intervenţie la reuniunea Consiliului Păcii Ziarul Financiar
15:45
Meet the speakers. Mark Beacom, CEO Black Sea Oil & Gas, participă la ZF Power Summit. Care sunt planurile de creştere pentru compania care asigură 10% din gazul României? Ziarul Financiar
15:15
Studiu bestjobs: Candidaţii reclamă „tăcerea” recrutorilor; peste 55% spun că nu primesc feedback după aplicare Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:45
Încă o companie din agricultură intră în concordat preventiv. Proagro din Botoşani, înfiinţată în 1991: „Acum încercăm să limităm cheltuielile şi ne vom reveni“. Toate inputurile s-au scumpit, de la îngrăşăminte până la motorină, în timp ce preţurile la cereale sunt la nivelul de acum şapte ani Ziarul Financiar
Compania Proagro din Boto­şani, deţinută de Cătălin Marian Livadariu, din Dorohoi, care se ocupă de pro­duc­ţia şi depozitarea de cereale, a cerut intrarea în con­cordat preventiv, cerere admisă de Tribunalul Botoşani, potri­vit dosarului publicat pe Portalul In­stanţelor de Judecată. Recent, compa­niile Agricultorul din Ba­cău şi-a cerut intrarea în insol­ven­ţă, iar Plantagro-Com din Vas­lui în concordat preven­tiv, ambele active în producţia agricolă.
14:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Ciprian Nuţu, fondatorul producătorului TRUTZI din Suceava, cu afaceri de 370 mil. lei: Infrastructura modernă generează investiţii noi în zona industrială şi rezidenţială, ceea ce înseamnă oportunităţi suplimentare pentru companie Ziarul Financiar
Compania TRUTZI din Su­cea­va, specializată în produc­ţia şi vânzarea de produse me­talurgice şi livrarea de soluţii complete de îm­prejmuire, ce deserveşte ma­rii jucători din construcţii şi industrie, a finalizat anul tre­cut cu afaceri de 369 mi­lioane de lei, iar pentru acest an aşteaptă un re­zultat similar.
14:15
ZF Live. Un avertisment pentru companii. Paul Suciu, Bookkeepers: ANAF vine şi spune „eu am date despre tine în ultimii 5 ani şi acum am observat că tu ai făcut asta” şi avem foarte multe cazuri în care primim decizii de impunere pe ultimii 5 ani. Nu mi se pare corect Ziarul Financiar
Sistemul fiscal românesc rămâne unul foarte greoi, iar cea mai importantă schimbare din 2026 este accesul autorităţilor la datele companiilor în timp real, spune Paul Suciu, expert contabil şi fondator al companiei de contabilitate Bookkeepers.
14:00
CITR va coordona restructurarea AAylex ONE. Producătorul puiului Cocorico, cu o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei, a intat în concordat preventiv în ianuarie Ziarul Financiar
14:00
Analiza Grayling: Liderii de business din România anticipează mai multe riscuri în 2026, dar rămân cei mai optimişti din CEE privind rezilienţa companiilor; reglementările guvernamentale sau schimbările de politici sunt percepute ca principala ameninţare pentru business Ziarul Financiar
Acum 12 ore
13:00
Grupul Renault confirmă mutarea producţiei Dacia spre Turcia: noile modele de clasă C vor fi fabricate la Bursa, nu la Mioveni. Cifra de afaceri a grupului a crescut la 57,9 miliarde de euro în 2025, dar profitul net e pe minus 10,9 miliarde din cauza Nissan Ziarul Financiar
13:00
Cea mai mare criză din istoria monarhiei britanice: Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles, a fost arestat în urma implicării în scandalul Epstein Ziarul Financiar
13:00
Debut oficial la Timişoara: startul Campionatelor Naţionale Individuale de Şah ale României – ediţia a 89-a Ziarul Financiar
12:45
Speedwell, dezvoltatorul imobiliar belgian, a investit 160 mil. euro într-un cartier de lux lângă Pădurea Băneasa. Cine sunt cei care cumpără: antreprenori, profesionişti şi persoane publice Ziarul Financiar
12:45
Klass Wagen, business cu capital românesc, lansează o divizie de mobilitate coordonată de Răzvan Vedel, fost Chief Sales Officer UniCredit Leasing Ziarul Financiar
12:30
Premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu Agenţia Moody’s: Guvernul ţinteşte un deficit bugetar de 6,2% din PIB în 2026. Absorbţia fondurilor europene şi susţinerea investiţiilor rămân prioritare Ziarul Financiar
12:15
Bani pentru energie: Cum atragem bani pentru proiecte strategice, nu doar pentru eoliene şi solare? Răspund unii dintre cei mai puternici CFO din energia României, la ZF Power Summit Ziarul Financiar
Ştefan Frangulea, CFO, Electrica, Gabriela Trânbiţaş, CFO, Romgaz, Mihaela Mihăilescu, deputy head of Romania, BERD participă în calitate de speakeri la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit pentru a avea o dezbatere necesară despre cum se pot atrage banii în energie, dincolo de proiectele eoliene şi solare.
12:15
Colliers: Piaţa construcţiilor intră în 2026 aproape de maxime istorice, dar presiunile de cost cresc. Dependenţa de fondurile europene rămâne o vulnerabilitate Ziarul Financiar
12:15
Speedwell a investit 160 mil. euro într-un cartier de lux lângă Pădurea Băneasa. Cine sunt cei care cumpără: antreprenori, profesionişti şi persoane publice Ziarul Financiar
12:00
Premierul Ilie Bolojan la întâlnirea cu Moody’s: Guvernul ţinteşte un deficit bugetar de 6,2% din PIB în 2026. Absorbţia fondurilor europene şi susţinerea investiţiilor rămân prioritare Ziarul Financiar
11:45
China s-a industrializat aşa mult că a ajuns la supracapacitate. FMI a cerut Chinei să reducă sprijinul de stat pentru industrie Ziarul Financiar
11:30
Cum vede generaţia Z stabilitatea financiară: Aproape 50% dintre tineri se raportează la stabilitatea financiară ca fiind posibilă de atins, dar cu mult efort Ziarul Financiar
Preţurile cresc, pe piaţa muncii se produc schimbări, iar presiunea şi dorinţa de a reuşi cât mai devreme creează stres, dar cât de tangibilă este stabilitatea financiară? Pentru unii tineri pare un obiectiv greu de atins, iar pentru alţii ceva realizabil cu mult efort. Unii preferă să se gândească constant la viitorul lor din punct de vedere financiar, în timp ce alţii aleg să se focuseze pe se întâmplă în prezent.
11:30
Cum a deschis bursa: Indicele BET trece pentru prima dată de 29.000 de puncte. Cresc TeraPlast (1,1%), BRD SocGen (1,1%), Transelectrica (0,6%) Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Cum vor francezii de la Carrefour să investească cele 820 mil. euro pe care ar urma să le primească de la Dedeman Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour inten­ţio­nează să folosească cele 823 mil. euro pe care urmează să le încaseze din vânzarea opera­ţiu­nilor din România pentru remunerarea acţionarilor şi pentru consolidarea poziţiei financiare, fără a lansa un program de răscumpărare de acţiuni.
11:30
Care este capcana scrollingului pentru Gen Z? Psiholog: Concentrarea şi atenţia scad, apare intoleranţa la plictiseală Ziarul Financiar
În metrou, autobuz, pe stradă, înainte de somn, telefonul a devenit indispensabil pentru mulţi dintre noi. Ce se întâmplă însă atunci când pierdem şirul de TikTokuri sau story-uri zi după zi?
11:15
Bursă. Acţiunile Hidroelectrica au urcat cu 20% de la începutul anului pe fondul aşteptărilor privind producţia şi preţurile la energie. Ce spun brokerii despre perspectivele companiei de stat care se apropie de o capitalizare de 70 mld. lei Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica (H2O) au urcat cu 22% de la începutul anului la Bursa de Valori Bucureşti, peste aprecierea indicelui principal BET, pe fondul condiţiilor hidrologice favorabile şi al aşteptărilor investitorilor privind o creştere a producţiei hidro. Spre comparaţie, indicele BET are plus 18%.
11:00
RPHI România a semnat în ultimul an contracte de închiriere şi prelungiri pentru peste 9.000 mp de spaţii office în SkyTower, cea mai înaltă clădire de birouri din ţară Ziarul Financiar
11:00
Bursă. Investimental: Investitorii români reduc expunerea pe Big Tech şi rotesc capitalul către energie şi industrie. Dow Jones revine în prim-plan, iar pieţele emergente susţin diversificarea Ziarul Financiar
10:45
Bursa de Valori Bucureşti, operatorul pieţei de capital din România, anunţă un profit de 9 mil. lei în 2025, în scădere cu 23% faţă de anul precedent. Veniturile, în creştere cu 7% Ziarul Financiar
10:45
Peste 3 miliarde de dolari strânse într-o singură lună: ecosistemul tech european a deschis 2026 cu cel mai intens val de finanţări din ultimii ani Ziarul Financiar
Ianuarie 2026 a fost cea mai in­tensă lună pentru finanţarea start-up-urilor euro­pene din ultimii ani. Într-un in­terval de aproximativ patru săptă­mâni, cel puţin zece com­panii cu ră­dă­cini europene au atins sau depăşit pragul de evaluare de un miliard de dolari, iar volumul cu­mu­lat al tran­zacţiilor anunţate a depăşit 3 miliarde de dolari, fără a include rundele ElevenLabs şi Ineffable In­telligence anunţate în februarie, arată datele publice disponibile analizate de ZF.
10:30
Banca Transilvania a depăşit pragul de 10.000 de carduri BT Visa Platinum Debit la un an de la lansare. Banca are peste 150.000 de clienţi Premium, cu active de 6 miliarde de euro administrate la nivelul Grupului Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.