ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 20 februarie 2026, ora 09.30 cu Horia Gustă, Preşedinte, Asociaţia Administratorilor de Fonduri
Ziarul Financiar, 19 februarie 2026 21:00
Estul României, miză strategică. Guvernul intră în programul european EastInvest de 20 mld euro. „Dincolo de hărţi şi strategii militare există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Rezilienţa depinde şi de puterea economică” # Ziarul Financiar
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat marţi că Guvernul a adoptat un memorandum privind participarea României la programul european EastInvest, un instrument financiar dedicat consolidării economice a regiunilor de frontieră ale Uniunii Europene, cu accent pe graniţa de est.
Ce a spus preşedintele României, Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului de Pace de la Casa Albă: Vă mulţumesc pentru leadershipul dumneavoastră şi pentru planul de pace privind Gaza. Putem creşte numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi şi pentru tratarea lor. Putem contribui la reconstruirea instituţiilor precum poliţia, justiţia şi administraţia publică # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani # Ziarul Financiar
România beneficiază de o dobândă mai mică la împrumuturile sale, semn de încredere a investitorilor în măsurile Guvernului, după decizia CCR de miercuri, a transmis, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Realitatea dură a cifrelor: Masterul şi doctoratul oferă un salariu mediu triplu faţă de cei fără studii superioare. Salariile reale în funcţie de nivelul studiilor absolvite. Sumele pornesc de la 2.900 lei net # Ziarul Financiar
Educaţia continuă să fie unul dintre cei mai puternici factori determinanţi când vine vorba despre salarii pe piaţa muncii din România, arată calculele ZF pe baza datelor din publicaţia INS Disparităţi salariale – factori de influenţă.
Încă o companie din agricultură intră în concordat preventiv. Proagro din Botoşani, înfiinţată în 1991: „Acum încercăm să limităm cheltuielile şi ne vom reveni“. Toate inputurile s-au scumpit, de la îngrăşăminte până la motorină, în timp ce preţurile la cereale sunt la nivelul de acum şapte ani # Ziarul Financiar
Compania Proagro din Botoşani, deţinută de Cătălin Marian Livadariu, din Dorohoi, care se ocupă de producţia şi depozitarea de cereale, a cerut intrarea în concordat preventiv, cerere admisă de Tribunalul Botoşani, potrivit dosarului publicat pe Portalul Instanţelor de Judecată. Recent, companiile Agricultorul din Bacău şi-a cerut intrarea în insolvenţă, iar Plantagro-Com din Vaslui în concordat preventiv, ambele active în producţia agricolă.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Ciprian Nuţu, fondatorul producătorului TRUTZI din Suceava, cu afaceri de 370 mil. lei: Infrastructura modernă generează investiţii noi în zona industrială şi rezidenţială, ceea ce înseamnă oportunităţi suplimentare pentru companie # Ziarul Financiar
Compania TRUTZI din Suceava, specializată în producţia şi vânzarea de produse metalurgice şi livrarea de soluţii complete de împrejmuire, ce deserveşte marii jucători din construcţii şi industrie, a finalizat anul trecut cu afaceri de 369 milioane de lei, iar pentru acest an aşteaptă un rezultat similar.
ZF Live. Un avertisment pentru companii. Paul Suciu, Bookkeepers: ANAF vine şi spune „eu am date despre tine în ultimii 5 ani şi acum am observat că tu ai făcut asta” şi avem foarte multe cazuri în care primim decizii de impunere pe ultimii 5 ani. Nu mi se pare corect # Ziarul Financiar
Sistemul fiscal românesc rămâne unul foarte greoi, iar cea mai importantă schimbare din 2026 este accesul autorităţilor la datele companiilor în timp real, spune Paul Suciu, expert contabil şi fondator al companiei de contabilitate Bookkeepers.
Bani pentru energie: Cum atragem bani pentru proiecte strategice, nu doar pentru eoliene şi solare? Răspund unii dintre cei mai puternici CFO din energia României, la ZF Power Summit # Ziarul Financiar
Ştefan Frangulea, CFO, Electrica, Gabriela Trânbiţaş, CFO, Romgaz, Mihaela Mihăilescu, deputy head of Romania, BERD participă în calitate de speakeri la cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit pentru a avea o dezbatere necesară despre cum se pot atrage banii în energie, dincolo de proiectele eoliene şi solare.
Cum vede generaţia Z stabilitatea financiară: Aproape 50% dintre tineri se raportează la stabilitatea financiară ca fiind posibilă de atins, dar cu mult efort # Ziarul Financiar
Preţurile cresc, pe piaţa muncii se produc schimbări, iar presiunea şi dorinţa de a reuşi cât mai devreme creează stres, dar cât de tangibilă este stabilitatea financiară? Pentru unii tineri pare un obiectiv greu de atins, iar pentru alţii ceva realizabil cu mult efort. Unii preferă să se gândească constant la viitorul lor din punct de vedere financiar, în timp ce alţii aleg să se focuseze pe se întâmplă în prezent.
Bursă. Cum vor francezii de la Carrefour să investească cele 820 mil. euro pe care ar urma să le primească de la Dedeman # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour intenţionează să folosească cele 823 mil. euro pe care urmează să le încaseze din vânzarea operaţiunilor din România pentru remunerarea acţionarilor şi pentru consolidarea poziţiei financiare, fără a lansa un program de răscumpărare de acţiuni.
Care este capcana scrollingului pentru Gen Z? Psiholog: Concentrarea şi atenţia scad, apare intoleranţa la plictiseală # Ziarul Financiar
În metrou, autobuz, pe stradă, înainte de somn, telefonul a devenit indispensabil pentru mulţi dintre noi. Ce se întâmplă însă atunci când pierdem şirul de TikTokuri sau story-uri zi după zi?
Bursă. Acţiunile Hidroelectrica au urcat cu 20% de la începutul anului pe fondul aşteptărilor privind producţia şi preţurile la energie. Ce spun brokerii despre perspectivele companiei de stat care se apropie de o capitalizare de 70 mld. lei # Ziarul Financiar
Acţiunile companiei de stat Hidroelectrica (H2O) au urcat cu 22% de la începutul anului la Bursa de Valori Bucureşti, peste aprecierea indicelui principal BET, pe fondul condiţiilor hidrologice favorabile şi al aşteptărilor investitorilor privind o creştere a producţiei hidro. Spre comparaţie, indicele BET are plus 18%.
Peste 3 miliarde de dolari strânse într-o singură lună: ecosistemul tech european a deschis 2026 cu cel mai intens val de finanţări din ultimii ani # Ziarul Financiar
Ianuarie 2026 a fost cea mai intensă lună pentru finanţarea start-up-urilor europene din ultimii ani. Într-un interval de aproximativ patru săptămâni, cel puţin zece companii cu rădăcini europene au atins sau depăşit pragul de evaluare de un miliard de dolari, iar volumul cumulat al tranzacţiilor anunţate a depăşit 3 miliarde de dolari, fără a include rundele ElevenLabs şi Ineffable Intelligence anunţate în februarie, arată datele publice disponibile analizate de ZF.
