Raluca Filip, CFA, bychoiceconsultancy: Bursa a câştigat investitori. O corecţie ar putea testa calitatea acestei creşteri
Ziarul Financiar, 20 februarie 2026 00:30
S-a scris mult despre succesul din ultimii doi ani, cand bursa a atras un număr semnificativ de investitori noi. Este, fără îndoială, un semn de încurajare desi suntem departe de o normalizare a investiţiilor în active financiare. Însă există un unghi mai puţin discutat, dar esenţial: momentul în care această creştere a avut loc.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
01:15
Keenan Blatt, Massachusetts Institute of Technology (MIT): România are toate piesele unui ecosistem de inovaţie cu utilizare dublă, civilă şi militară, dar trebuie să le integreze rapid pentru a avea rezultate. „Start-up-ul cu cea mai bună soluţie nu poate aştepta trei ani o comandă de la stat.“ # Ziarul Financiar
Pentru a susţine dezvoltarea start-up-urilor care creează soluţii cu dublă utilizare în aplicaţii civile şi militare deopotrivă, România ar trebui să facă permanente mecanismele de achiziţie accelerată testate în timpul crizelor recente, să actualizeze cadrul legal astfel încât fondatorii să nu fie nevoiţi să îşi mute companiile în alte jurisdicţii şi să creeze un sistem unificat de evaluare a maturităţii acestor start-upuri.
Acum 30 minute
01:00
7X Partners şi Radu Timiş Jr. au investit în 2025 un total de 400.000 de euro în FameUP, platforma de marketing cu influenceri, la o evaluare de circa 18 milioane de euro # Ziarul Financiar
Inovatie Alia SRL, compania care operează platforma de marketing cu influenceri FameUP, a atras o nouă rundă de finanţare de 400.000 de euro, adusă de fondul de investiţii 7X Partners şi de Radu Timiş Jr., CEO al grupului alimentar Cris-Tim Family Holding, care a investit în nume personal. Tranzacţia a avut în 16 iulie 2025, dar datele au devenit publice săptămâna aceasta.
Acum o oră
00:30
Raluca Filip, CFA, bychoiceconsultancy: Bursa a câştigat investitori. O corecţie ar putea testa calitatea acestei creşteri # Ziarul Financiar
S-a scris mult despre succesul din ultimii doi ani, cand bursa a atras un număr semnificativ de investitori noi. Este, fără îndoială, un semn de încurajare desi suntem departe de o normalizare a investiţiilor în active financiare. Însă există un unghi mai puţin discutat, dar esenţial: momentul în care această creştere a avut loc.
Acum 2 ore
00:15
Allianz Trade: România rămâne una dintre cele mai vulnerabile economii din Europa Centrală şi de Est, în pofida redresării regionale # Ziarul Financiar
România nu se confruntă cu o criză iminentă, însă rămâne una dintre cele mai expuse economii din Europa Centrală şi de Est, atât din cauza inflaţiei persistente, a deficitelor ridicate şi a riscurilor de finanţare în creştere, cât şi din cauza constrângerilor structurale care limitează capacitatea de ajustare.
00:15
Cea mai mare despăgubire achitată în 9 luni din 2025, în baza unei poliţe de asigurare a locuinţei a depăşit 215.000 euro # Ziarul Financiar
Cea mai mare despăgubire achitată în primele 9 luni ale anului trecut în baza unei poliţe de asigurare a locuinţei a depăşit 215.000 de euro. În acest caz, a fost vorba despre acoperirea pagubelor produse de un incendiu, risc acoperit în baza asigurării facultative pentru locuinţe, potrivit informaţiilor transmise de UNSAR.
00:15
La cât mai reduc băncile dobânzile la ipotecare? Exim Banca Românească vine cu rate mai mici pentru locuinţe verzi: dobândă fixă în primii 3 ani de 4,99% pentru cei ce încasează veniturile prin bancă. Apoi dobânda variabilă este 2,29%+IRCC # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească a lansat o ofertă promoţională Casa A+, soluţie de finanţare ipotecară cu dobândă fixă de 4,99% în primii 3 ani, ulterior variabilă, care încurajează investiţiile în locuinţe eficiente energetic oferind totodată protecţie împotriva fluctuaţiilor de dobândă.
00:15
00:15
Business sportiv. Bogdan-Daniel Deac, principalul favorit la Campionatul Naţional Individual de şah al României. Competiţia are loc la Timişoara în perioada 14-22 februarie # Ziarul Financiar
Timişoara găzduieşte, în perioada 14–22 februarie, Campionatele Naţionale Individuale de Şah ale României, competiţia de referinţă a şahului românesc, ajunsă în 2026 la ediţia a 89-a atât pentru Open, cât şi pentru competiţia feminină.
00:15
Business sportiv. Jurnal de Olimpiadă: Team România, nicio medalie olimpică, dar cea mai bună clasare a fost locul 5 la bob – 2 persoane. Ce rezultate au mai obţinut sportivii români şi câţi bani vor câştiga? # Ziarul Financiar
Mai sunt doar câteva zile până când ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă se va încheia, iar România nu a reuşit să obţină nicio medalie olimpică. Totuşi, sportivii români au reuşit să obţină rezultate notabile. Cel mai bun rezultat al României este clasarea lui Mihai Tentea şi George Iordache pe locul al 5-lea în proba de bob în două persoane.
00:15
De la creştere explozivă la o povară: cum a afectat supraturismul oraşele Europei # Ziarul Financiar
Multe destinaţii suferă sub presiunea turiştilor. Ce transformă anumite locuri în magneţi pentru turişti? Nu este vorba doar deespre reperele celebre, scrie Deutsche Welle.
00:15
CITR este administrator concordatar al producătorului puiului Cocorico. „Suntem cel mai mare exportator de carne de pui din România.“ # Ziarul Financiar
CITR, liderul pieţei de insolvenţă şi restructurare din România, este administrator concordatar al AAylex ONE, producător de carne de pasăre deţinut majoritar de Bogdan Stanca, care operează sub brandul Cocorico.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, director de tranzacţionare, Estinvest: Implicarea mai activă a statului în Fondul Proprietatea, de bun augur pentru companie # Ziarul Financiar
După o lungă perioadă de pasivitate, statul român şi-a intensificat vizibil activitatea în Fondul Proprietatea (FP), ceea ce ar putea aduce beneficii emitentului, consideră Marcel Murgoci, director de tranzacţionare la casa de brokeraj Estinvest.
00:15
ZF Private Health. Anca Fodulu, directorul executiv al reţelei de clinici Emerald: Deschidem cu 4,5-5 mil. euro o nouă clinică în nordul Bucureştiului, deoarece aici este cea mai mare adresabilitate. Este a patra clincă din cadrul reţelei. În 2027, reţeaua va împlini zece ani de activitate iar obiectivul este să atingă pragul 10 milioane de euro cifră de afaceri # Ziarul Financiar
Reţeaua de clinici Emerald, specializată în cardiologie şi neurologie, parte a grupului Sofmedica, îşi continuă dezvoltarea pe piaţa serviciilor medicale private şi va deschide o nouă clinică în nordul Bucureştiului, în urma unei investiţii de 4,5-5 milioane de euro. În prezent are trei clinici în Bucureşti, Iaşi şi Timişoara.
00:15
Afaceri de la Zero. Anul 2026 prin ochii micilor antreprenori. Larisa Dragna, fondatoarea brandului de haine cu acelaşi nume: Câtă vreme va exista cerere, nu pot renunţa la această pasiune, voi căuta mereu soluţii de adaptare la piaţă # Ziarul Financiar
Clientele care aleg hainele marca Larisa Dragna sunt principalul motiv pentru care antreprenoarea care a pornit acest brand românesc caută permanent soluţii de adaptare, în ciuda situaţiei economice incerte.
00:15
Keenan Blatt, MIT: România are toate piesele unui ecosistem de inovaţie cu utilizare dublă, civilă şi militară, dar trebuie să le integreze rapid pentru a avea rezultate. „Start-upul cu cea mai bună soluţie nu poate aştepta trei ani o comandă de la stat.“ # Ziarul Financiar
Pentru a susţine dezvoltarea start-up-urilor care creează soluţii cu dublă utilizare în aplicaţii civile şi militare deopotrivă, România ar trebui să facă permanente mecanismele de achiziţie accelerată testate în timpul crizelor recente, să actualizeze cadrul legal astfel încât fondatorii să nu fie nevoiţi să îşi mute companiile în alte jurisdicţii şi să creeze un sistem unificat de evaluare a maturităţii acestor start-upuri.
00:15
Castravetele, principala legumă exportată de România în 2025: circa 50.000 de tone au ajuns peste graniţe, în valoare de 35 de milioane de euro # Ziarul Financiar
În primele 11 luni din 2025, producătorii români au trimis peste graniţe 47.210 tone de castraveţi, în valoare de 35 de milioane de euro. În tot anul 2024, exporturile au fost de 39.800 de tone şi 27,5 milioane de euro, astfel că anul trecut am atins un nivel record, arată datele Eurostat.
00:15
Şi-au pierdut francezii răbdarea? Cum pierzi o investiţie de sute de milioane de euro: grupul Renault a anunţat că va produce Dacia C-Neo în Turcia # Ziarul Financiar
Pe 26 octombrie 2023, parlamentul a votat Legea nr. 296 care introducea IMCA – impozitul minim pe cifra de afaceri – de la 1 ianuarie 2024. La nici două luni distanţă, în decembrie 2023, publicaţia franceză L'Argus anunţa planul Renault de a produce la Bursa, în Turcia, viitoarele modele compacte Dacia.
00:15
Coşul de medicamente al românilor: două branduri româneşti îşi fac loc între cele mai vândute medicamente fără reţetă # Ziarul Financiar
Aspenter şi Antinevralgic sunt două branduri româneşti de medicamente care apar în topul celor mai vândute produse eliberate fără reţetă medicală, conform datelor din ultimul trimestru din 2025.
00:15
Numărătoarea inversă a început. Cele mai fierbinţi teme din energie se dezbat pe 23-25 februarie cu cei mai buni oameni din sector la ZF Power Summit 2026. Eliberează-ţi agenda pentru discuţiile care te energizează. ZF Power Summit, 23-25 februarie. Trei zile. Totul despre energie # Ziarul Financiar
De la reţele, gigaportofoliile de energie verde şi gazul din Marea Neagră până la energia nucleară, stocare, materii prime critice, antreprenoriat şi noile specii de consumatori de energie, toate vor fi dezbătute în cele trei zile de conferinţă ale ZF Power Summit, 23-25 februarie, alături de cei mai importanţi oameni din industrie.
00:15
Business sportiv. Meseria care te duce pe cele mai înalte culmi. Ce înseamnă, de fapt, să devii ghid montan în România şi cât de dificil este drumul până la a obţine certificarea? „Există o tendinţă de a trata muntele ca pe un simplu decor pentru social media, subestimând pericolele“ # Ziarul Financiar
00:15
Bursă. Fondurile mutuale propun deschiderea pieţei pensiilor private de 200 mld. lei către industria de apărare. „Comisia Europeană pledează, de asemenea, pentru ca pieţele de capital să ofere alternative financiare pentru dezvoltarea capacităţilor de apărare europene“ # Ziarul Financiar
Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF), organizaţie care reprezintă administratorii de fonduri mutuale din România, propune modificarea legislaţiei pentru a permite fondurilor private de pensii să investească în companii din industria de apărare dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi deci şi Bursa de Valori Bucureşti.
00:15
Întrebarea anului: când se va domoli inflaţia în faţa scăderii cererii? De ce se scumpesc alimentele când producătorii agricoli spun că de cinci ani preţurile au îngheţat? # Ziarul Financiar
Rata inflaţiei la produsele alimentare a marcat în ianuarie o nouă creştere, de 0,91% faţă de luna anterioară, şi vine în condiţiile în care în 2025 preţurile au continuat să crească deşi consumul a făcut un pas în spate, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică.
Acum 4 ore
23:00
De la est, „şocul chinez“ loveşte în plin economia Germaniei. De la vest vine ameninţarea războiului taxelor vamale al lui Trump. Cancelarul german Friedrich Merz alege China # Ziarul Financiar
Timp de decenii pofta Chinei pentru produse „Made in Germany“, de la utilaje grele şi unelte la adidaşi, a fost o sursă principală de creştere şi putere pentru industria Germaniei.
23:00
Polonia vrea să prindă din urmă Marea Britanie la venituri în cinci-şase ani. Emigranţii polonezi deja se întorc acasă în număr tot mai mare din această ţară. Economia Poloniei a avansat cu 3,6% în 2025, accelerând de la o rată de creştere de 3% în 2024. O creştere similară este aşteptată şi în 2026 # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
21:00
20:45
19:30
Estul României, miză strategică. Guvernul intră în programul european EastInvest de 20 mld euro. „Dincolo de hărţi şi strategii militare există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Rezilienţa depinde şi de puterea economică” # Ziarul Financiar
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat marţi că Guvernul a adoptat un memorandum privind participarea României la programul european EastInvest, un instrument financiar dedicat consolidării economice a regiunilor de frontieră ale Uniunii Europene, cu accent pe graniţa de est.
19:30
Acum 8 ore
19:15
19:15
19:15
19:15
18:30
18:30
Ce a spus preşedintele României, Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului de Pace de la Casa Albă: Vă mulţumesc pentru leadershipul dumneavoastră şi pentru planul de pace privind Gaza. Putem creşte numărul de zboruri pentru evacuarea copiilor bolnavi şi pentru tratarea lor. Putem contribui la reconstruirea instituţiilor precum poliţia, justiţia şi administraţia publică # Ziarul Financiar
18:15
18:00
18:00
17:45
17:45
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Dobânda la care se împrumută România a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani # Ziarul Financiar
România beneficiază de o dobândă mai mică la împrumuturile sale, semn de încredere a investitorilor în măsurile Guvernului, după decizia CCR de miercuri, a transmis, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
17:45
Acum 12 ore
17:15
17:00
16:45
Realitatea dură a cifrelor: Masterul şi doctoratul oferă un salariu mediu triplu faţă de cei fără studii superioare. Salariile reale în funcţie de nivelul studiilor absolvite. Sumele pornesc de la 2.900 lei net # Ziarul Financiar
Educaţia continuă să fie unul dintre cei mai puternici factori determinanţi când vine vorba despre salarii pe piaţa muncii din România, arată calculele ZF pe baza datelor din publicaţia INS Disparităţi salariale – factori de influenţă.
16:15
16:00
15:45
15:45
15:15
14:45
Încă o companie din agricultură intră în concordat preventiv. Proagro din Botoşani, înfiinţată în 1991: „Acum încercăm să limităm cheltuielile şi ne vom reveni“. Toate inputurile s-au scumpit, de la îngrăşăminte până la motorină, în timp ce preţurile la cereale sunt la nivelul de acum şapte ani # Ziarul Financiar
Compania Proagro din Botoşani, deţinută de Cătălin Marian Livadariu, din Dorohoi, care se ocupă de producţia şi depozitarea de cereale, a cerut intrarea în concordat preventiv, cerere admisă de Tribunalul Botoşani, potrivit dosarului publicat pe Portalul Instanţelor de Judecată. Recent, companiile Agricultorul din Bacău şi-a cerut intrarea în insolvenţă, iar Plantagro-Com din Vaslui în concordat preventiv, ambele active în producţia agricolă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.