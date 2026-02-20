Primarul
National.ro, 20 februarie 2026 07:20
Primarul
• • •
BERBEC Activitățile liniștite sau din culise vă atrag cel mai mult deocamdată. Nu este un moment pentru a împinge sau a depăși granițele, dar ești într-o formă excelentă pentru a te pregăti emoțional pentru zile mai solicitanteUrmărește moderație pentru cele mai bune rezultate. TAUR Poate exista o indecizie cu care să te confrunți astăzi, […] The post Horoscop 20 februarie 2026 – Dispoziția ta este adesea practică astăzi first appeared on Ziarul National.
Quentin Deranque, un student în vârstă de 23 de ani și activist naționalist, a murit în weekend, în urma unei confruntări violente cu activiști Antifa, care a avut loc cu două zile înainte, la Lyon. Vestea a provocat un val de șoc în toată Franța, Adunarea Națională ținând luni un minut de reculegere pentru Deranque. […] The post Violența mișcării Antifa din Franța se extinde în politica mainstream first appeared on Ziarul National.
China urmărește să creeze noi mecanisme și alianțe comerciale care să reducă dependența de piața americană și să-și protejeze economia de tarifele lui Donald Trump. O analiză realizată pe baza a peste 2.000 de documente aprobate de Academia Chineză de Științe Sociale (CASS) și Universitatea din Beijing, începând din 2017, relevă o presiune sistematică din […] The post Cum vrea China să-și protejeze economia de tarifele lui Trump first appeared on Ziarul National.
Decizia Bruxelles-ului de a susține o nouă categorie de mașini electrice mici și accesibile, denumită M1E, a reînviat proiectele abandonate în 2021. La acea vreme, grupul Volkswagen avusese în vedere modele urbane Audi și Skoda derivate dintr-o bază comună, înainte de a renunța la ele din motive de poziționare și rentabilitate. Potrivit La Tribuna de […] The post Mașinile M1E, noua categorie europeană care schimbă regulile jocului first appeared on Ziarul National.
Legea pensiilor speciale ale magistraților, promovată de premierul Ilie Bolojan, a trecut în cele din urmă de votul Curții Constituționale, iar peste tot s-a vorbit ca de un mare succes al premierului. Televiziunile apropiate de liderul PNL au prezentat momentul drept o victorie politică majoră a sa, o dovadă de fermitate și consecvență. Numai că […] The post Victoria cui? „Național” dezvăluie jocurile din spatele votului CCR first appeared on Ziarul National.
Situație apocaliptică în economie. Guvernul se pregătește pentru falimentul companiilor strategice # National.ro
Executivul a fost forțat să schimbe Legea privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (FGPCS), pe fondul riscului major de intrare în insolvență a operatorilor economici de interes strategic. Astfel, salariații acestora vor fi plătiți din acest fond pe o perioadă de 12 luni, și nu de 5 luni cât era prevăzut până în […] The post Situație apocaliptică în economie. Guvernul se pregătește pentru falimentul companiilor strategice first appeared on Ziarul National.
Jose Luis Chilavert a stârnit un scandal uriaș după declarațiile făcute în urma incidentului de rasism de la Benfica – Real Madrid, meci câștigat de „galactici” cu 1-0. Fostul mare portar paraguayan s-a poziționat de partea lui Gianluca Prestianni și a lansat un șir de afirmații revoltătoare. Chilavert a susținut că fotbalul „a devenit efeminat” […] The post Mbappe trăiește cu un travestit first appeared on Ziarul National.
Arsenal a ratat șansa de a se desprinde decisiv în fruntea Premier League, după remiza surprinzătoare, 2-2, pe terenul ultimei clasate, Wolverhampton. La final, Mikel Arteta nu și-a ascuns frustrarea și a recunoscut că echipa sa a plătit scump erorile din repriza secundă. „Tunarii” păreau în control după golurile marcate de Bukayo Saka și Piero […] The post Premier League încă se joacă! Arteta “in spume” după egalul cu ultima clasată first appeared on Ziarul National.
Amenințările președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au reprezentat „momentul de revelație” pentru cele șase mari economii ale UE în accelerarea reformei pieței financiare, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo. Noul grup, denumit E6 la Bruxelles, este un club exclusivist format din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Polonia, creat pentru […] The post Clubul E6 va reforma piața financiară a UE? first appeared on Ziarul National.
Incompatibilități cu efect invers. Statul încurajează munca la negru a inspectorilor din ANAF # National.ro
Sindicaliștii din ANAF cer instituției să modifice legea privind incompatibilitățile pentru inspectori, dat fiind absurditatea acesteia, care nu se regăsește nicăieri în Europa. Mai mult, pe fondul tăierilor agresive din veniturile și așa ”subțiri” ale angajaților din ANAF, inspectorii ar putea lucra oricum în privat, dar la negru, atrag atenția sindicaliștii. Potrivit acestora, un sistem […] The post Incompatibilități cu efect invers. Statul încurajează munca la negru a inspectorilor din ANAF first appeared on Ziarul National.
Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept „premierul” României. Liderul SUA spune că poporul român este „fantastic” – VIDEO # National.ro
Așa cum a făcut cu fiecare dintre invitații prezenți în capitala SUA, la evenimentul de joi, 19 februarie, Donald Trump a salutat prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul Păcii, în cadrul reuniunii inaugurale de la Washington. Președintele american a încurcat, însă, funcția șefului statului român și l-a numit „prim-ministru”. Dar a ținut să remarce faptul […] The post Donald Trump l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept „premierul” României. Liderul SUA spune că poporul român este „fantastic” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
În adolescență, ADHD nu mai arată ca în copilărie. Agitația vizibilă scade adesea, dar dificultățile nu dispar. Se transformă. Mulți adolescenți nu mai aleargă prin clasă, dar trăiesc o formă de neliniște internă constantă. Din exterior, pot părea apatici, dezorganizați sau lipsiți de interes. În realitate, se confruntă cu dificultăți de reglare care devin mai […] The post ADHD la adolescenți: când nu mai e agitație, ci dezorganizare first appeared on Ziarul National.
Incredibil! Autoritățile au ”casat” profesii esențiale pentru avertizările hidrologice și întreținerea barajelor # National.ro
Sindicaliștii avertizează că standardul ocupațional pentru muncitor hidrometru din Apele Române, profesie esențială pentru avertizările hidrologice, a fost ”casat”, fiind considerată o ocupație învechită. Consecința este că formarea profesională în acest sector a devenit imposibilă. La fel se va întâmpla și cu profesia de agent hidrotehnic, care va fi ”casată” la sfârșitul acestui an, acesta […] The post Incredibil! Autoritățile au ”casat” profesii esențiale pentru avertizările hidrologice și întreținerea barajelor first appeared on Ziarul National.
China produce cele mai multe turbine eoliene și panouri solare, controlează aproape fiecare etapă a lanțurilor globale de aprovizionare cu baterii, exportă vehicule electrice ieftine și construiește reactoare nucleare într-un ritm amețitor. Donald Trump a înființat National Energy Dominance Council printr-un ordin executiv în februarie 2025 pentru a extinde industria internă a combustibililor fosili și […] The post Dominația energetică a Chinei first appeared on Ziarul National.
Nicuşor Dan, așteptat să aibă un scurt discurs la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump # National.ro
Ajuns la Washington, pentru a participa, în calitate de observator, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump, președintele Nicușor Dan este așteptat să susțină, joi, 19 februarie, un scurt discurs la evenimentul inaugural din capitala SUA. Președintele României, Nicușor Dan, va avea un scurt discurs la prima reuniune a Consiliului pentru […] The post Nicuşor Dan, așteptat să aibă un scurt discurs la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizat de Donald Trump first appeared on Ziarul National.
Sub administrația lui Donald Trump, Statele Unite presează NATO să reducă semnificativ activitățile sale externe, inclusiv să încheie o misiune importantă în Irak. De asemenea, SUA au făcut lobby pentru diminuarea operațiunii NATO de menținere a păcii în Kosovo și pentru a împiedica participarea formală a Ucrainei și a partenerilor din regiunea Indo-Pacific (Australia, Noua […] The post America e obișnuită să poruncească. De ce presează NATO first appeared on Ziarul National.
Guvernul ar vrea să taie cu aproape 50% indemnizaţia acordată pentru titlul ştiinţific de doctor. Ce sumă ar rămâne # National.ro
Următoarele „victime” ale programului de austeritate al premierului Bolojan, în prezent ministrul interimar al Educației: deținătorii titlului științific de doctorat! Guvernul „țintește”, mai nou, deținătorii titlului de doctor, potrivit unui proiect de lege pus în transparență miercuri, cu toate că aceștia aveau aceeași indemnizație din 2018 (deși salariul minim a crescut în ultimii ani). Deținătorii […] The post Guvernul ar vrea să taie cu aproape 50% indemnizaţia acordată pentru titlul ştiinţific de doctor. Ce sumă ar rămâne first appeared on Ziarul National.
1. După succesul cu magistrații, Bolojan vrea să-i rezolve toți cei care luau pensii speciale. Semizeul recesiunii tehnice e pus pe fapte mari, bravo lui! Asta înseamnă că vor scădea impozitele, nu-i așa? Că doar nu vor ajunge în Ucraina banii luați de la magistrați. Nu, nu lăsăm Ucraina! Bolojan să ajute Ucraina din impozitele […] The post Domnișoara Buzoianu ne-a dat o veste bună. Mai sunt și alții ca ea în USR first appeared on Ziarul National.
Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori în București. Cât de frig va fi în zilele următoare # National.ro
Revin ninsorile în Capitală. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o prognoză specială pentru București, pentru intervalul 19 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 10. Meteorologii anunță noi precipitații în Capitală, inclusiv ninsori. Potrivit specialiștilor ANM, vremea va deveni deosebit de rece în weekend, în Capitală. Potrivit ANM, pe parcursul zilei de […] The post Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori în București. Cât de frig va fi în zilele următoare first appeared on Ziarul National.
Urmărire ca-n filme în Timișoara! Șofer băut și fără permis, prins după ce a lovit mașina poliției, apoi a fugit într-un parc # National.ro
Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune, pe străzile din Timișoara! Polițiștii au pornit pe urmele mașinii unui șofer care provocase un accident soldat cu pagube. În timpul urmăririi, conducătorul auto intrat în vizorul oamenilor legii ar fi lovit şi autospeciala Poliţiei. La un moment dat, el a pierdut controlul mașinii, intrând într-un gard, şi, […] The post Urmărire ca-n filme în Timișoara! Șofer băut și fără permis, prins după ce a lovit mașina poliției, apoi a fugit într-un parc first appeared on Ziarul National.
Minerii şi energeticienii protestează joi în fața Guvernului. Care le sunt revendicările # National.ro
Protest în fața sediului Guvernului, în această a patra zi a săptămânii. Minerii şi energeticienii ies în stradă, în Piața Victoriei. Minerii şi energeticienii protestează joi, 19 februarie, între orele 13.00 şi 17.00, în Piața Victoriei, în faţa sediului Guvernului nemulţumiţi, printre altele, de neacordarea voucherelor de vacanţă şi a tichetelor de masă pentru salariaţii […] The post Minerii şi energeticienii protestează joi în fața Guvernului. Care le sunt revendicările first appeared on Ziarul National.
Consiliul Local al Sectorului 1 a votat! Primarul Tuță, delegat să facă demersurile pentru încetarea contractului cu Romprest # National.ro
După 18 ani, contractul de salubrizare dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest se apropie de final. Consiliul Local al Sectorului 1 a dat undă verde demersului în vederea delegării primarului de sector pentru a parcurge demersurile necesare pentru încetarea contractului de delegare cu operatorul serviciului de salubrizare Romprest. Consiliul Local al Sectorului 1 (S1) l-a […] The post Consiliul Local al Sectorului 1 a votat! Primarul Tuță, delegat să facă demersurile pentru încetarea contractului cu Romprest first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS. Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, arestat. Ce suspiciune planează la adresa fratelui Regelui Charles # National.ro
Informații de ultimă oră. S-a aflat că Andrew, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat! Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit informațiilor obținute de BBC. Poliția britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător […] The post BREAKING NEWS. Fostul prinț Andrew al Marii Britanii, arestat. Ce suspiciune planează la adresa fratelui Regelui Charles first appeared on Ziarul National.
Bilanțul Direcției Naționale Anticorupție pe 2025, prezentat de Voineag în pragul schimbării conducerii DNA – LIVE VIDEO # National.ro
Bilanțul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) este prezentat joi, 19 februarie, la o zi după ce Curtea Constituțională a dat undă verde reformei pensiei magistraților. Marius Voineag prezintă raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție în anul 2025 în cadrul unui eveniment deschis cu interpretarea, de către un cor, a imnului României. Prezentarea bilanțului DNA are loc […] The post Bilanțul Direcției Naționale Anticorupție pe 2025, prezentat de Voineag în pragul schimbării conducerii DNA – LIVE VIDEO first appeared on Ziarul National.
Patru frați minori, obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală. S-au făcut percheziții și rețineri – VIDEO # National.ro
Patru persoane au fost reținute după ce polițiștii au făcut percheziții în București, într-un dosar de exploatare a cerșetoriei. Anchetatorii spun că mai mulți minori ar fi fost trimiși de părinți și alte rude să cerșească în zone din Sectorul 5, iar banii obținuți în urma acestor ar fi fost luați de adulți. Patru frați […] The post Patru frați minori, obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală. S-au făcut percheziții și rețineri – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Cum descrie Grindeanu relația cu premierul Bolojan: Atitudinea asta mai de felcer e una cu care nu rezonez – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că are o relație instituțională cu premierul Ilie Bolojan, liderul social-democrat adăugând că „nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”. Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, 18 februarie, la TV, cum l-ar caracteriza pe premierul Ilie Bolojan, în contextul în care președintele UDMR, Kelemen Honor, a spus despre […] The post Cum descrie Grindeanu relația cu premierul Bolojan: Atitudinea asta mai de felcer e una cu care nu rezonez – VIDEO first appeared on Ziarul National.
După ninsori lovește gerul, în weekend. Ce temperaturi anunță șefa ANM/De când se încălzește vremea # National.ro
După recentul episod sever de iarnă și ninsorile care au afectat mai multe zone, inclusiv Capitala, se anunță un nou ciclon, care ar urma să lovească România la sfârșitul acestei săptămâni. Sunt prognozate noi ninsori, dar și o răcire puternică a vremii, în weekend. Aflăm de la șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) și când […] The post După ninsori lovește gerul, în weekend. Ce temperaturi anunță șefa ANM/De când se încălzește vremea first appeared on Ziarul National.
Nvidia a confirmat un acord multianual pentru a furniza Meta Platforms milioane de cipuri AI, inclusiv actualele acceleratoare Blackwell și viitoarele Rubin, alături de procesoarele sale centrale Grace și Vera, bazate pe arhitectura ARM. Această expansiune în segmentul unităților centrale de procesare (CPU) semnalează intenția Nvidia de a concura cu jucători consacrați precum Intel și […] The post Acord între doi giganți tehnologici pentru „milioane” de cipuri first appeared on Ziarul National.
Se preconizează că turiștii chinezi și indieni vor compensa o posibilă încetinire a creșterii numărului de călători americani către Europa în acest an, conform unui sondaj publicat de European Travel Commission(ETC). Un studiu anterior realizat de ETC Corporate a arătat că americanii erau mai puțin interesați să călătorească în Europa în 2026 decât în 2025, […] The post Europa nu îi mai atrage pe turiștii americani? Vin chinezii și indienii first appeared on Ziarul National.
Dacă în editorialul de ieri am vorbit despre oameni mici pentru funcții mari, la nici 24 de ore distanță a venit proba practică a acestei idei. O ninsoare serioasă, dar perfect previzibilă în mijloc de februarie, a făcut din București un oraș paralizat, cu drumuri blocate, tramvaie încremenite în nămeți și oameni obligați să meargă […] The post Capitala, îngropată de neputința Axei Incompetenței: Bolojan-Arafat-Ciucu! first appeared on Ziarul National.
Salarizarea umilitoare a depopulat Apele Române. Instituția nu mai poate emite alerte rapide de inundații # National.ro
Unul dintre marile pericole la adresa sustenabilității sistemului de gospodărire a apelor din România este deficitul de personal, cauzat de salarizarea umilitoare, care a depopulat, efectiv, Apele Române. Lucrurile sunt atât de grave încât, din cauza vacantării posturilor de muncitor hidrometru și, implicit, a lipsei datelor și informațiilor hidrologice și hidrogeologice în flux rapid, instituția […] The post Salarizarea umilitoare a depopulat Apele Române. Instituția nu mai poate emite alerte rapide de inundații first appeared on Ziarul National.
Planul Ursulei von der Leyen pentru relansarea industriei UE a întâmpinat o opoziție puternică în cadrul Comisiei Europene. Industrial Accelerator Act, pilonul central al Clean Industrial Deal, prezentat de șefa Comisiei în urmă cu un an, a fost criticat de nouă departamente publice după ce a fost pus în circulație pentru feedback săptămâna trecută, pe […] The post Se destramă planul industrial al Ursulei von der Leyen? first appeared on Ziarul National.
Real Madrid a câștigat cu 1-0 pe terenul Benficăi și a luat o opțiune serioasă pentru optimile Ligii Campionilor, însă meciul de pe „Da Luz” a fost umbrit de un scandal uriaș, cu Vinicius în prim-plan. Brazilianul a marcat în minutul 50, după o execuție spectaculoasă, apoi a sărbătorit provocator în fața tribunelor. Momentul a […] The post Unde calcă Vinicius, iese cu scandal: Episodul Benfica first appeared on Ziarul National.
În doi ani, importurile de energie s-au dublat. Sistemul, în alertă din luna mai, când dispare reactorul 1 # National.ro
În doar doi ani, între 2023 și 2025, importurile de energie electrică s-au dublat, iar producția internă a scăzut considerabil, cu toți cei aproape 2.000 MW instalați în fotovoltaice. Capacitățile de energie în bandă nu numai că nu s-au înmulțit, dar au și scăzut, prin scoaterea a circa 860 MW din termocentralele pe cărbune, urmând […] The post În doi ani, importurile de energie s-au dublat. Sistemul, în alertă din luna mai, când dispare reactorul 1 first appeared on Ziarul National.
Manny Pacquiao revine din nou în ring. Legendarul boxer filipinez, ajuns la 47 de ani, îl va înfrunta pe rusul Ruslan Provodnikov într-un meci demonstrativ programat pe 18 aprilie, la Las Vegas. Duelul va avea 10 runde și marchează o nouă apariție a lui Pacquiao după revenirea din 2025, când a terminat la egalitate cu […] The post Pacquiao, revenire de senzație! Se bate cu un rus care a vrut să plece în război first appeared on Ziarul National.
De la voluntariat la carieră: Fundația Dan Voiculescu lansează „Academia FDVDR”, o platformă pentru viitorii lideri # National.ro
Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde experiența practică a devenit moneda de schimb cea mai valoroasă, tinerii din România primesc o nouă oportunitate de a trece de la teorie la acțiune. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a lansat oficial „Academia FDVDR”, un program de voluntariat și internship creat special pentru elevii de […] The post De la voluntariat la carieră: Fundația Dan Voiculescu lansează „Academia FDVDR”, o platformă pentru viitorii lideri first appeared on Ziarul National.
70% conținut european în vehiculele electrice. Cum rămâne cu dependența de furnizorii asiatici? # National.ro
Comisia Europeană pregătește o mutare decisivă: pe 25 februarie va propune ca mașinile electrice subvenționate să conțină 70% componente locale. Totuși, drumul nu e lipsit de obstacole: dependența de furnizorii din Asia și viziunile diferite ale marilor producători auto ar putea schimba radical regulile jocului în industria europeană. Conform unui proiect de document dezvăluit de […] The post 70% conținut european în vehiculele electrice. Cum rămâne cu dependența de furnizorii asiatici? first appeared on Ziarul National.
Mihai Sturzu, surprins peste măsură să vadă cum un curier i-a aruncat peste gard coletul fragil. Ce conținea cutia și reacția fanilor: „Doamne ferește!” – VIDEO # National.ro
Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Hi-Q, actualmente pilot de aeronavă, a avut parte de o situație cu totul neprevăzută. A comandat un laptop și se aștepta să îi fie livrat corespunzător, mai ales că pe cutia în care se afla produsul scria „fragil”. Doar că, surprinzător, cutia a fost pur și simplu aruncată peste […] The post Mihai Sturzu, surprins peste măsură să vadă cum un curier i-a aruncat peste gard coletul fragil. Ce conținea cutia și reacția fanilor: „Doamne ferește!” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu un avion deținut de Ion Țiriac. Cât costă, estimativ, închirierea aeronavei # National.ro
Apar noi detalii, de ultim moment, cu privire la aeronava cu care va călători președintele Nicușor Dan miercuri către Washington, SUA, pentru a participa, joi, în calitate de „observator”, la o reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. Pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan la Washington, Administrația Prezidențială a închiriat un avion privat deținut […] The post Președintele Nicușor Dan zboară în SUA cu un avion deținut de Ion Țiriac. Cât costă, estimativ, închirierea aeronavei first appeared on Ziarul National.
ONG-urile de mediu pun în pericol viața românilor. Barajul blocat de activiști era singura apărare împotriva viiturilor # National.ro
Blocarea definitivă în instanță a barajului de la Mihăileni, din județul Hunedoara, de către controversatul ONG Declic, înseamnă mai mult decât atac la siguranța energetică și împiedicarea accesului la alimentarea cu apă, ci chiar punerea în pericol a vieții oamenilor. Principalul rol al acestuia este de apărare împotriva viiturilor, construcția fiind singurul element de acest […] The post ONG-urile de mediu pun în pericol viața românilor. Barajul blocat de activiști era singura apărare împotriva viiturilor first appeared on Ziarul National.
În copilărie, agitația este normală. Mișcarea constantă, curiozitatea, impulsivitatea și dificultatea de a sta locului fac parte din dezvoltarea tipică. Tocmai de aceea, primele semne ale ADHD sunt adesea trecute cu vederea sau, dimpotrivă, etichetate prea rapid. Întrebarea importantă nu este dacă un copil este energic, ci dacă energia lui interferează constant cu funcționarea zilnică. […] The post ADHD la copii: când agitația nu mai e doar energie first appeared on Ziarul National.
Abia se încheiase Conferința de Securitate de la München, când ministrul german de externe, Johann Wadephul, i-a criticat luni pe oficialii francezi din cauza cheltuielilor de apărare „insuficiente”. Franța cheltuiește în prezent aproximativ 2,1% din PIB pentru apărare și s-a angajat să crească acest procent la 3%. Germania, pe de altă parte, după decenii de […] The post Franța, obstacolul în calea reînarmării europene? first appeared on Ziarul National.
