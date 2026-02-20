Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic

Există copii care nu sunt agitați, nu sunt opoziționiști și nu atrag atenția prin comportamente intense. Din contră, sunt liniștiți. Prea liniștiți. Nu cer mult, nu protestează, nu creează probleme vizibile. În timp, însă, apare o schimbare subtilă: par să nu mai vrea nimic. Nu mai sunt interesați de jocuri, nu mai răspund cu entuziasm, […] The post Copiii care „nu mai vor”/ Retragerea emoțională: lipsă de motivație sau semn de alarmă psihologic first appeared on Ziarul National.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de National.ro