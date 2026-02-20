Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”
20 februarie 2026
Pentagonul a avertizat Uniunea Europeană că va riposta dur dacă Bruxelles-ul va favoriza producătorii europeni de armament și va restricționa accesul companiilor americane pe piața apărării. Administrația Trump a transmis avertismente ferme către Uniunea Europeană, amenințând cu represalii economice și comerciale dacă Bruxelles-ul va adopta politici care favorizează exclusiv producătorii europeni de armament în cadrul eforturilor […]
• • •
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare # Gândul
În 2026, viața în Constanța nu mai este chiar „ieftină”, dar încă rămâne sub nivelul din București sau Cluj-Napoca. Am adunat cele mai importante cheltuieli lunare pentru o persoană care stă singură, într-un apartament închiriat. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026 Chiria într-un apartament cu 2 camere costă în jur de […]
A fost organizată o licitați de către Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pentru construirea unei parcări cu două etaje care va avea peste 800 de locuri, la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Parcare cu două etaje în Aeroportul Otopeni Proiectul are un buget de 63,66 milioane de lei fără TVA și un termen de […]
Semnele unui sfârșit iminent al războiului din Ucraina sunt înșelătoare. „Rusia se confruntă, însă, și cu propria capcană” # Gândul
Principala sursă a agresiunii rusești este neîncrederea profundă în Occident și convingerea fermă a Moscovei că Vestul intenționează să provoace o „înfrângere strategică” Rusiei. Atâta timp cât această teamă va persista, războiul nu se va termina, notează Tatiana Stanovaya într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Mulți se așteaptă ca anul 2026 să […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat apariția publică a președintelui României în contextul primei ședințe a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Observatorii s-au lipit ulterior pentru fotografii Profesorul spune că nu a existat o fotografie oficială între […]
Ce a făcut Nicuşor Dan cu suvenirul primit de la Donald Trump la Consiliul de Pace. Imaginile care l-ar înfuria pe preşedintele SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la Donald Trump. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu are o soartă prea fericită. După ce a primit „preţiosul” suvenir de culoare roşie de la Trump, președintele României […]
Coincidență rarisimă. Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Ce spun experții medicali # Gândul
În atenția experților medicali a ajuns un caz despre care se spune că ar fi o coincidență rarisimă. Cinci frați din Virginia, SUA, s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Povestea familiei americane a ajuns pe primele pagini și chiar a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Vezi mai jos despre ce este vorba. […]
Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții” # Gândul
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii # Gândul
Președintele Nicușor Dan a povestit, într-o intervenție pentru Antena 1, ce a discutat cu Donald Trump în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Răspunsul președintelui a fost identic cu cel pe care l-a oferit într-o conferință de presă susținută după summitul NATO de la Haga, atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul […]
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria # Gândul
Uniunea Europeană cere Rusiei retragerea completă a trupelor din mai multe state din Europa de Est și Caucaz, inclusiv Belarus și Transnistria, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina, potrivit unui document intern distribuit statelor membre. Uniunea Europeană solicită Federației Ruse să își retragă forțele militare nu doar din Ucraina, ci și din […]
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Te-ai gândit vreodată care variantă ar fi mai avantajoasă pentru tine, luând în considerare raportul calitate-preț? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție acest aspect, iar detaliile pot fi urmărite mai jos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție aspectele care necesită atenție, atunci când […]
(P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete” # Gândul
„Sănătatea oamenilor este esențială pentru mine”, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Administraţia de sector asigură cetăţenilor, în Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5, numeroase specializări medicale. Oftalmologia este una dintre specialitățile esențiale puse la dispoziţia celor care au nevoie de consultații complete, investigații moderne și recomandări personalizate, într-un mediu sigur și prietenos. „Fie că aveți […]
Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc” # Gândul
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj dur către statele din America Latină, cu un obiectiv central: limitarea influenței Chinei. Strategia sa unește taberele republicane din emisfera americană, dar riscă să împingă regiunea mai aproape de Beijing. Politica externă agresivă a președintelui Donald Trump în emisfera vestică are mai multe justificări oficiale, însă una singură […]
Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în două state, în conformitate cu discursul său susținut la München. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Da, Rubio a făcut […]
Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1 # Gândul
Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată viciile tinereții, iar unul dintre acestea era cazinoul. Prezență constantă în astfel de locuri, latifundiarul din Pipera nu a ratat ocazia de a juca la ruletă și în America, patria acestor distracții. Următoarea poveste a fost dezvăluită recent, la tv, de unul dintre protagoniști, iar în rolul principal este […]
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează # Gândul
Mai mulți pensionari vor beneficia de o sumă în plus la pensie, de la guvern, pentru a avea un trai decent. Acești bani sunt oferiți seniorilor care au ajuns la vârsta de pensionare, așa cum arată legea, și care au un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Vezi mai jos datele. Statul român suportă […]
Răspunsul fanilor rapidiști la rezultatele dezamăgitoare ale echipei. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul cu Dinamo, cu o zi înainte de meci # Gândul
Rapid și Dinamo sunt pe podium, dar derby-ul rundei a 28-a din Liga 1 s-ar putea disputa pe un stadion gol. Deși i s-a făcut loc pe Arena Națională, iar ambele echipe se luptă cu șanse reale la titlu, suporterii clubului gazdă nu se înghesuie să vină la acest meci. Iar pe forumurile „ultrașilor” giuleșteni […]
Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele # Gândul
În cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Donald Trump a declarat despre români că sunt oameni „fantastici”, deși l-a confundat pe Nicușor Dan cu premierul. Tot liderul de la Casa Albă s-a referit la români ca fiind „grozavi”, în urmă cu doar câteva luni, după ce tocmai retrăsese militarii NATO din țara noastră. […]
Schimb dur de mesaje între Meloni și Macron după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon # Gândul
Moartea violentă a unui tânăr activist francez de extremă dreapta a declanșat un nou conflict diplomatic între Roma și Paris, după ce declarațiile Giorgiei Meloni au fost criticate dur de președintele Emmanuel Macron. O nouă dispută diplomatică a izbucnit între Italia și Franța, după uciderea unui activist francez de extremă dreapta la Lyon, caz care […]
Accuweather: Anomalie meteorologică în România. Ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat datele pentru toate orașele din România. Potrivit acestora, va avea loc o anomalie meteorologică în următoarea perioadă, după episodul cu ninsori puternice. Iată mai jos, în articol, ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie. Deși mai sunt câteva zile până când debutează luna martie 2026, vremea se […]
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat tema dezinformării și felul în care este formulată această problemă în sondaje și dezbateri publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de deștept și de moral încât să-i dai […]
Eric Dane s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă crâncenă cu scleroza laterală amiotrofică. Problemele de sănătate din ultima perioadă l-au împiedicat pe actorul din „Anatomia lui Grey” să participe la diverse evenimente și să își desfășoare activitățile zilnice. Actorul s-a stins din viață la mai puțin de un […]
Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele” # Gândul
Delegația bielorusă acuză Statele Unite că nu a primit vize pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, deși susține că a respectat toate procedurile. Potrivit unui comunicat oficial din partea administrației de la Minsk, Maxim Rîjenkov, ministrul bielorus de Externe, urma să reprezinte Belarusul la reuniune, iar autoritățile americane fuseseră […]
20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născută pe 20 februarie 1966, în Illinois, SUA, Cindy Crawford este una dintre cele mai faimoase supermodele ale anilor ‘80 și ‘90, recunoscută pentru frumusețea sa clasică, silueta perfectă și semnul distinctiv, […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre lecția pe care ea a învățat-o în legătură cu oamenii în care nu ar trebui să mai aibă încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „Da, a avut familia mea de […]
Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat inițiativa lansată de Donald Trump privind crearea unui Consiliu al Păcii. El a susținut că documentul de constituire a fost deja semnat la Davos și că discuțiile despre eventuale modificări sunt inutile. Urmăriți aici, integral, […]
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington că România poate trimite „experți” în Fâșia Gaza pentru a ajuta la reconstruirea sistemului de justiție. Cu toate acestea, liderul de la Cotroceni a afirmat clar, cu doar două șuni în urmă că există probleme în justiția din țara noastră și a […]
Valentin Stan: Este pentru prima oară când un președinte al României se duce la Londra, este primit de rege, dar nu are nicio întrevedere cu premierul # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat vizita lui Nicușor Dan la Londra. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Vizita la Londra a președintelui Nicușor Dan Profesorul susține că vizita ar fi avut mai degrabă un scop de imagine decât unul strategic. […]
Trump, cum vede câte un președinte român, cum îl cumpără cu câte o șapcă. După Iohannis, a venit rândul lui Nicușor să primească o șapcă, ieri, la Consiliul Păcii # Gândul
Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump. În cadrul conferinței, Trump l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan, însă i-a greșit funcția. L-a numit „premierul Dan al României” și a spus că „românii sunt un popor minunat, sunt fantastici”. Pe de altă parte, Nicușor Dan, […]
În timp ce românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele, sediile partidelor sunt îngropate în nămeți. Voievozii României stau cu bărbile în zăpadă, la AUR, iar liberalii și-au curăţat o potecă. Și prin fața sediului PSD trecătorii abia se strecoară printre mormane # Gândul
Gândul a vizitat principalele partide aflate la guvernare ca să vadă cum arată sediile lor după zăpada care a căzut în exces zilele trecute. Partid greu încercat, aflat în opoziţie, membrii acestuia pare că au vrut să păstreze sângele rece până şi domnitorilor pictaţi pe ziduri. De departe, cel mai îngropat în nămeţi pare sediul […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii” # Gândul
În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show -19 februarie 2026, Dan Dungaciu a oferit o explicație tăioasă pentru „disperarea” președintelui Nicușor Dan de a se poza cu Donald Trump și de a participa ca observator unic la reuniunea acestuia. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Politologul Dan Dungaciu a comentat episodul […]
Credeți în extratereștri, la fel ca Barack Obama? Trump răspunde: „Poate îl ajut să iasă din încurcătură și declasificăm dosarele” # Gândul
După dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA și alte dosare divulgate despre asasinarea președintelui John F. Kennedy, Donald Trump a sugerat că ar putea declasifica și mult așteptatele dosare despre extratereștri. Din 2020, Trump s-a arătat interesat despre cazul Roswell. Trump a vorbit recent despre viața extraterestră și nave spațiale, susține nora […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu a rostit cuvântul Ucraina. Ceea ce l-a mirat a fost reacția celor care îl susțin pe Nicușor Dan și care consideră că problema principală a […]
Ion Cristoiu comentează în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 prezența președintelui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington, condus de Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu ironizează așteptările legate de o întâlnire directă cu Trump și subliniază disproporția nivelului de reprezentare românesc față de […]
Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV # Gândul
Ferrari Purosangue este unul dintre cele mai interesante și atipice modele lansate vreodată de constructorul din Maranello, conform testelor realizate de publicația elvețiană Bilanz.ch. Este primul model cu patru uși din istorie, dar brandul evită cu orice preț eticheta de SUV, poziționarea fiind clară: o mașină sport cu patru locuri. Exemplarul de Ferrari Purosangue testat […]
Cum a arătat textul sancţiunii de pe Realitatea Plus, citit în buclă timp de trei ore, cât a durat suspendarea emisiei. Putea fi citit în 20 de minute # Gândul
Realitatea Plus a fost obligată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) să citească timp de trei ore doar textul sancţiunii, joi, 19 februarie, în intervalul 18.00 – 21.00, când a fost suspendată emisia. Aceasta este cea mai dură sancţiune pe care televiziunea a primit-o de când s-a lansat şi vine după numersoane derapaje care au […]
Cina luată tot mai târziu și masa servită direct în canapea, la televizor, printre obiceiurile alimentare nocive ale românilor # Gândul
Oamenii mănâncă tot mai târziu și de cele mai multe ori în grabă, iar uneori nici măcar nu mai stau efectiv la masă. Acestea sunt concluziile unui studiu la nivel global. Aproape o treime dintre români iau cina după ora 20:00, în timp ce ora medie în lume este 18:44, iar această schimbare se poate […]
Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 45 de ani, descoperit într-un apartament din București. Tatăl său l-a găsit, după ce a spart ușa casei # Gândul
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă, chiar de tatăl său, care a fost nevoit să spargă ușa apartamentului pentru a putea intra în locuință. Un bărbat de 45 de ani și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod dramatic. Bărbatul care locuia în București, pe Șoseaua Giurgiului, a […]
Fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost eliberat. Acesta a petrecut o zi în arest pentru conduită necorespunzătoare cât a fost prinț. Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție din SUA, acesta a avut relații strânse cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
Președintele Nicușor Dan a comentat la Antena 3 declarațiile făcute de Donald Trump despre români, în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs. Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți, în termeni colocviali. Chiar dacă a […]
Cum se obține un trandafir criogenat, proces care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând # Gândul
Un trandafir criogenat se obține printr-o conservare, un proces special de înghețare și eliminare a umidității, care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând. Procesul de criogenare se realizează în laboratoare specializate care utilizează tehnologia pe bază de vid, iar în urma tratamentului, floarea poate rezista înre 3 și 25 de ani, […]
Nicușor Dan trage concluziile după întâlnirea cu Trump de la Washington: „S-a vazut afecțiune din ambele parti” # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, prin intemerdiul unui comunicat transmis prin intermediul unei rețele de socializare, că Poliția Locală a sancționat operatorii de salubritate din cele șase sectoare pentru nerespectarea regulamentului privind obligațiile serviciului de iarnă. „Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire […]
O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa # Gândul
Polițiștii din Vrancea sunt în doliu, după ce o colegă a lor a murit la doar 38 de ani, iar un copil de numai 9 ani a rămas fără mamă. Cunoscuții spun despre ea că era un om implicat, responsabil și mereu gata să ajute, atât în uniformă, cât și în viața de zi cu […]
Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Momentul a devenit însă stânjenitor la jumătatea discursului, când Nicușor Dan nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, în […]
De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde # Gândul
Nicușor Dan a discutat, în cadrul unei conferințe de presă, despre motivele pentru care a decis să fie prezent la Consiliul pentru Pace de la Washington, însă a lipsit de la Conferința de Securitate de la Munchen, sau de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români, veniți la Washington, […]
O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe # Gândul
Polițiștii bucureșteni de la Secția 24 au fost sesizați joi, în jurul orei 17.50, cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5 și amenință că se va sinucide. La fața locului s-au deplasat de urgență mai mulți agenți din cadrul subunității, dar și salvatori […]
Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă susținută la Washington, după Consiliul de Pace, despre momentul în care Donald Trump i-a greșit titulatura. „Nu e timpul pierdut. Se mai întâmplă”, a răspuns Nicușor Dan. Ce a declarat Donald Trump despre Nicușor Dan și România Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea […]
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație # Gândul
Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan, care a reprezentat România în calitate de „observator”, s-a pozat cu liderul argentinian, […]
Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut o scurtă întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul de la Cotroceni a fost surprins în timp ce strângea în mână șapca roșie primită de la Trump, pe care scrie USA. Nicușor Dan a mai bifat o întâlnire importantă la Consiliul […]
Ofri Arad va juca primul său meci la FCSB cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii, luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Impresarul care l-a transferat la echipa roș-albastră a spus că israelianul e mai bun ca Șut, pe care-l înlocuiește la FCSB, și a povestit cum era formația lui Gigi Becali să rateze […]
