Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc”

19:40

Celebrul cântăreț Florin Ristei a vrut să ia în derâdere conflictul virtual de proporții dintre influencerițele Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, ambele din Republica Moldova, dar a ajuns chiar el ținta unui scandal. „Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de […]