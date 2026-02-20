Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”

05:10

Gândul a vizitat principalele partide aflate la guvernare ca să vadă cum arată sediile lor după zăpada care a căzut în exces zilele trecute. Partid greu încercat, aflat în opoziţie, membrii acestuia pare că au vrut să păstreze sângele rece până şi domnitorilor pictaţi pe ziduri. De departe, cel mai îngropat în nămeţi pare sediul […]