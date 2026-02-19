Dan Dungaciu: „Nicușor Dan a încercat să compenseze lipsa întâlnirii directe cu Trump și lipsa unei fotografii”
În ediția de joi seară a emisiunii Marius Tucă Show -19 februarie 2026, Dan Dungaciu a oferit o explicație tăioasă pentru „disperarea” președintelui Nicușor Dan de a se poza cu Donald Trump și de a participa ca observator unic la reuniunea acestuia. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Politologul Dan Dungaciu a comentat episodul […]
Credeți în extratereștri, la fel ca Barack Obama? Trump răspunde: „Poate îl ajut să iasă din încurcătură și declasificăm dosarele” # Gândul
După dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA și alte dosare divulgate despre asasinarea președintelui John F. Kennedy, Donald Trump a sugerat că ar putea declasifica și mult așteptatele dosare despre extratereștri. Din 2020, Trump s-a arătat interesat despre cazul Roswell. Trump a vorbit recent despre viața extraterestră și nave spațiale, susține nora […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a vorbit despre Ucraina, dar a vorbit despre inițiativa lui Trump pentru pacea mondială“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că Nicușor Dan nu a rostit cuvântul Ucraina. Ceea ce l-a mirat a fost reacția celor care îl susțin pe Nicușor Dan și care consideră că problema principală a […]
Ion Cristoiu comentează în emisiunea Marius Tucă Show din 19 februarie 2026 prezența președintelui Nicușor Dan la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington, condus de Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Ion Cristoiu ironizează așteptările legate de o întâlnire directă cu Trump și subliniază disproporția nivelului de reprezentare românesc față de […]
Purosangue: Un Ferrari de familie, fără compromisuri. Este primul model cu patru uși, care nu se vrea a fi un SUV # Gândul
Ferrari Purosangue este unul dintre cele mai interesante și atipice modele lansate vreodată de constructorul din Maranello, conform testelor realizate de publicația elvețiană Bilanz.ch. Este primul model cu patru uși din istorie, dar brandul evită cu orice preț eticheta de SUV, poziționarea fiind clară: o mașină sport cu patru locuri. Exemplarul de Ferrari Purosangue testat […]
Cum a arătat textul sancţiunii de pe Realitatea Plus, citit în buclă timp de trei ore, cât a durat suspendarea emisiei. Putea fi citit în 20 de minute # Gândul
Realitatea Plus a fost obligată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) să citească timp de trei ore doar textul sancţiunii, joi, 19 februarie, în intervalul 18.00 – 21.00, când a fost suspendată emisia. Aceasta este cea mai dură sancţiune pe care televiziunea a primit-o de când s-a lansat şi vine după numersoane derapaje care au […]
Cina luată tot mai târziu și masa servită direct în canapea, la televizor, printre obiceiurile alimentare nocive ale românilor # Gândul
Oamenii mănâncă tot mai târziu și de cele mai multe ori în grabă, iar uneori nici măcar nu mai stau efectiv la masă. Acestea sunt concluziile unui studiu la nivel global. Aproape o treime dintre români iau cina după ora 20:00, în timp ce ora medie în lume este 18:44, iar această schimbare se poate […]
Cadavrul carbonizat al unui bărbat de 45 de ani, descoperit într-un apartament din București. Tatăl său l-a găsit, după ce a spart ușa casei # Gândul
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit carbonizat în casă, chiar de tatăl său, care a fost nevoit să spargă ușa apartamentului pentru a putea intra în locuință. Un bărbat de 45 de ani și-a încheiat socotelile cu viața într-un mod dramatic. Bărbatul care locuia în București, pe Șoseaua Giurgiului, a […]
Fratele mai mic al regelui Charles al Marii Britanii, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost eliberat. Acesta a petrecut o zi în arest pentru conduită necorespunzătoare cât a fost prinț. Potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție din SUA, acesta a avut relații strânse cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.
Președintele Nicușor Dan a comentat la Antena 3 declarațiile făcute de Donald Trump despre români, în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs. Trump a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți, în termeni colocviali. Chiar dacă a […]
Cum se obține un trandafir criogenat, proces care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând # Gândul
Un trandafir criogenat se obține printr-o conservare, un proces special de înghețare și eliminare a umidității, care îi permite să își păstreze aspectul proaspăt ani la rând. Procesul de criogenare se realizează în laboratoare specializate care utilizează tehnologia pe bază de vid, iar în urma tratamentului, floarea poate rezista înre 3 și 25 de ani, […]
Nicușor Dan trage concluziile după întâlnirea cu Trump de la Washington: „S-a vazut afecțiune din ambele parti” # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță amenzi aplicate pentru deszăpezirea precară a străzilor. Câți bani s-au strâns din cele 6 sectoare # Gândul
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, prin intemerdiul unui comunicat transmis prin intermediul unei rețele de socializare, că Poliția Locală a sancționat operatorii de salubritate din cele șase sectoare pentru nerespectarea regulamentului privind obligațiile serviciului de iarnă. „Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire […]
O polițistă din Vrancea a murit la doar 38 de ani. Elena Tudor Cernica a lăsat în urmă un băiețel de numai 9 ani și multă suferință în familia sa # Gândul
Polițiștii din Vrancea sunt în doliu, după ce o colegă a lor a murit la doar 38 de ani, iar un copil de numai 9 ani a rămas fără mamă. Cunoscuții spun despre ea că era un om implicat, responsabil și mereu gata să ajute, atât în uniformă, cât și în viața de zi cu […]
Nicușor Dan râde când vorbește de rezultatele președintelui american Trump în ceea ce privește pacea # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan i-a mulţumit, joi, la Consiliul Păcii, preşedintelui Donald Trump, pentru implicarea şi leadershipul în planul de pace din Gaza precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Momentul a devenit însă stânjenitor la jumătatea discursului, când Nicușor Dan nu s-a putut abține și a izbucnit în râs, în […]
De ce s-a dus Nicușor Dan la Washington și la Davos sau Munchen a lipsit? Președintele răspunde # Gândul
Nicușor Dan a discutat, în cadrul unei conferințe de presă, despre motivele pentru care a decis să fie prezent la Consiliul pentru Pace de la Washington, însă a lipsit de la Conferința de Securitate de la Munchen, sau de la Forumul de la Davos. Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii români, veniți la Washington, […]
O femeie de 31 de ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc din sectorul 5. Negociatorii nu au reușit să o convingă să renunțe # Gândul
Polițiștii bucureșteni de la Secția 24 au fost sesizați joi, în jurul orei 17.50, cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5 și amenință că se va sinucide. La fața locului s-au deplasat de urgență mai mulți agenți din cadrul subunității, dar și salvatori […]
Cum răspunde Nicușor Dan la confuzia președintelui Trump, în care l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul pierdut”/ „Se mai întâmplă” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit în cadrul unei conferințe de presă susținută la Washington, după Consiliul de Pace, despre momentul în care Donald Trump i-a greșit titulatura. „Nu e timpul pierdut. Se mai întâmplă”, a răspuns Nicușor Dan. Ce a declarat Donald Trump despre Nicușor Dan și România Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea […]
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație # Gândul
Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump. Președintele Nicușor Dan, care a reprezentat România în calitate de „observator”, s-a pozat cu liderul argentinian, […]
Președintele s-a întâlnit și cu Marco Rubio la Washington. În imagini se vede și șapca primită de la Administrația americană # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut o scurtă întâlnire cu secretarul de stat, Marco Rubio, în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington. Liderul de la Cotroceni a fost surprins în timp ce strângea în mână șapca roșie primită de la Trump, pe care scrie USA. Nicușor Dan a mai bifat o întâlnire importantă la Consiliul […]
Ofri Arad va juca primul său meci la FCSB cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii, luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Impresarul care l-a transferat la echipa roș-albastră a spus că israelianul e mai bun ca Șut, pe care-l înlocuiește la FCSB, și a povestit cum era formația lui Gigi Becali să rateze […]
Președintele Nicușor Dan a forțat o discuție cu președintele Donald Trump. La final de Consiliu, s-a dus să-i strângă mâna, dar un om din echipa lui Trump l-a dat la o parte. Vezi imaginile umilitoare # Gândul
Pe imaginile de la finalul Consiliului Păcii, președintele României Nicușor Dan a fost surprins cum se îndreaptă hotarât spre liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Nicușor Dan i-a strâns mâna, a încercat să inițieze o discuție, dar a fost optit de un bărbat cu cască în ureche, care asigura spațiul din jurul președintelui SUA. […]
Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei s-au distrat, s-au amuzat si au cântat împrueună in pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzatie # Gândul
Viktor Orbán, la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a vorbit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace organizate în Statele Unite, asupra rolului Ungariei în cadrul inițiativei și a lăudat nivelul ridicat al reprezentării țării sale. Orbán a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru eforturile lui Trump în direcția păcii la nivel global, afirmând că inițiativele acestuia oferă o nouă șansă […]
Ce a postat Nicușor Dan pe Facebook, imediat după discursul de la Washington. Cu ce se laudă președintele României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe pagina de Facebook că a susținut un discurs la Washington, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza, în cadrul Consiliului pentru Pace. Liderul de la Cotroceni a reiterat afirmațiile esențiale, ce vizează contribuția concretă a României în zona afectată de război. Nicușor Dan a subliniat că România susține eforturile Statelor Unite […]
Artistul Florin Ristei și influencerița Andreea Bostănică, shimb de replici acide. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi # Gândul
Celebrul cântăreț Florin Ristei a vrut să ia în derâdere conflictul virtual de proporții dintre influencerițele Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, ambele din Republica Moldova, dar a ajuns chiar el ținta unui scandal. „Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de […]
Cum a sunat oferta de pace a lui Nicușor Dan, exprimată în 2 minute și 9 secunde la Consiliul lui Trump. Președintele vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza. Vezi tot discursul lui Nicușor Dan # Gândul
Președintele Nicușor Dan a ținut un scurt discurs în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza. Șeful de stat român s-a fârstâcit în timpul declarațiilor și chiar l-a bufnit râsul atunci când a menționat realizările lui Trump. Din „repertoriul” lui Nicușor la Washington […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, Viorica Dăncilă, prof. univ.dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Trump îi acordă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru a ajunge la un acord nuclear cu SUA # Gândul
Donald Trump a dat de înțeles la conferința din cadrul întrunirii Consiliului de Pace că i-ar fi acordat regimului clerical de la Teheran un ultimatum. Iran are la dispoziție 10 zile pentru a ajunge la un acord cu Washington DC sau va fi bombardat, au scris publicațiile Al Jazeera și Times of Israel. Discursul președintelui american […]
Radu Miruță face lobby pentru noua lege a Apărării. „Nu este de joacă cu securitatea României” # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de o nouă lege a Apărării care să fie sincronizată cu amenințările existente astăzi. Oficialul a transmis prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că este preocupat să dezbată forma legii înspre a fi adoptată inclusiv de opoziție și susține că securitatea națională nu este […]
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV din România. Abonamentul costă doar 3.05 lei/lună # Gândul
Compania Digi RCS-RDS are un anunț important pentru toți abonații săi TV din România, iar abonamentul costă doar 3.05 lei/lună… Este vorba despre fanii cinefili, care ar putea avea la dispoziție doar filme bune, într-un singur loc. Trebuie doar să activezi extraopțiunea „Film Now”, online sau în magazinele DIGI. Mai mult, poți testa GRATUIT această […]
Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului” # Gândul
Astăzi, 19 februarie 2026, Hidroelectrica a semnat contractul pentru realizarea la cheie a proiectului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, un nou pas strategic în direcția diversificării portofoliului de producție și consolidării poziției companiei pe piața energiei regenerabile. Contractul, în valoare de 24.412.390,00 lei fără TVA, a fost atribuit în urma unei proceduri de licitație deschisă, la […]
Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai Stoichiță selecționer! Dorinel Munteanu: „A dispărut” # Gândul
Dorinel Munteanu, antrenorul de la Hermannstadt, crede că varianta Mihai Stoichiță la echipa națională este pierzătoare. La 26 martie, România va juca barajul cu naționala Turciei, la Istanbul, iar opinia publică se întreabă dacă Mircea Lucescu, 80 de ani, va putea conduce prima reprezentativă. Primul nume din fotbal care nu e de acord cu Mihai […]
Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc joi după-amiază, în România, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 123,6 km, la ora 16:26. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor: 28km V de Focşani, 61km N de […]
Numerele extrase la Loto, joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10,38 milioane de euro, la Joker # Gândul
Joi, 19 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 22 februarie […]
Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003. Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș, vinde la licitație un Mercedes Benz S350 Matic 220. Cât costă limuzina avariată vândută de ANAF Licitația este programată pentru data de […]
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a dat detalii incitante despre culisele pregătirii vizitei lui Nicușor Dan la Washington. Redactorul-șef Cațavencii a mărturisit că i-a trimis un mesaj Oanei Țoiu, titulara portofoliului de la Externe. În intervenția sa, Doru Bușcu a pledat pentru nevoia ca diplomația română să își […]
Trump, către șeful FIFA: Voi mi-ați dat primul premiu pentru Pace, după ce norvegienii m-au înșelat cu Nobelul # Gândul
În cadrul conferinței Consiliului Păcii, Donald Trump l-a lăudat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru că i-a decernat Premiul Păcii. Președintele american a afirmat că șeful FIFA i-a recunoscut meritele după ce a încheiat „opt războaie” în primul an al celui de-al doilea mandat și a criticat dur Norvegia. „Ei (FIFA) mi-au dat primul Premiu […]
Președintele Nicușor Dan, prezent la Consiliul pentru Pace, a avut întâlniri colocviale cu mai mulți lideri ai lumii, chiar înainte de începerea Consiliului pentru Pace. Printre aceștia se numărăr Toni Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, și Javier Milei, președintele Argentinei și un apropiat al lui Trump. Nicușor Dan reprezintă România în calitate de „observator” […]
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat o poză „oficială” în care este surprins în timp ce dă mâna cu președintele Donald Trump. Fotografia este de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live Consiliul Păcii desfășurat la Washington. Administrația Prezidențială a publicat pe contul oficial al președintelui României, chiar în timpul discursului […]
Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română # Gândul
Participarea preşedintelui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace de la Washington a fost pregătită atât de bine de consilierii prezidenţiali, că au uitat exact ce era mai important. Evenimentul transmis în direct pe pagina oficială a fost doar pentru vorbitorii de limbă engleză. Şi cum lumea se împarte în Nicuşor Dan şi ceilalţi, Administraţia Prezidenţială […]
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor” # Gândul
Astrologul Neti Sandu a prezentat, la Pro TV, horoscopul pentru intervalul 18 februarie – 20 martie 2026, analizând cele mai importante mișcări astrale și impactul lor asupra deciziilor, relațiilor și echilibrului emoțional din această perioadă. Este perioada zodiei Pești, iar în acest interval au loc două evenimente majore, alături de altele mai mici. Luna se […]
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună # Gândul
Nicușor Dan a devenit al doilea președinte al României care a primit o șapcă cadou de la președintele american Donald Trump, aflat acum la al doilea mandat. Nicușor Dan continuă tradiția inaugurată de Klaus Iohannis și se va întoarce cu o șapcă de la președintele american Trump. Întâlnirea dintre cei doi În cadrul întrunirii Consiliului […]
Donald Trump i-a gresit functia lui Nicusor Dan. L-a numit “premierul Romaniei” „Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat, vin în America și fac lucruri minunate. Sunt oameni de treaba”
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, îl contrazice pe Adrian Câciu, fostul ministrul PSD al Finanțelor și spune că România se împrumută la o dobândă mult mai mică decât cea de acum 2 ani. Nazare a subliniat că aplicarea consecventă a reformelor se va reflecta și în bugetul României prin cheltuielile mai mici cu dobânzile pe termen […]
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a alocat un spațiu generos politicii externe a lui Nicușor Dan și a minusurilor începutului său de mandat pe acest palier major al unui președinte. Ca observație generală, cunoscutul jurnalist apreciază că lui Nicușor Dan nu cred că […]
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din energie pentru a discuta problemele ridicate de angajați și posibilele soluții. Mesajul transmis de șeful Guvernului a fost că excepțiile de la regulile stabilite anul trecut pentru companiile de stat nu vor fi acordate automat. „Solicitările de derogare (…) pot fi acceptate […]
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj # Gândul
Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilitățile militare din cauza temerilor că senzorii și sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, scrie News.ro. Armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuși admise în anumite locații securizate dacă funcțiile specificate sunt dezactivate și dacă sunt […]
Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro # Gândul
Rothschild & Co, celebra bancă franceză fondată la începutul secolului XIX de către Nathan Mayer Rothschild, este cea care a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către grupul Pavăl Holding, tranzacție estimată la 823 de milioane de euro. Aceeași bancă a fost angajată în trecut de Digi pentru a consilia o posibilă listare a companiei […]
