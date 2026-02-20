Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza
DigiFM.ro, 20 februarie 2026 09:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 5 minute
10:30
Regele Charles al III-lea a participat la deschiderea Săptămânii Modei la Londra, la câteva ore după ce fratele său, Andrew, a fost arestat # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea a deschis, joi, Săptămâna Modei de la Londra, participând cu zâmbetul pe buze la prezentarea designerului Tolu Coker, în ciuda arestării cu câteva ore mai devreme a fratelui său, prinţul Andrew, în legătură cu scandalul Epstein, transmite AFP.
Acum 30 minute
10:10
Andrew, fratele regelui Charles, arestat chiar de ziua lui, a fost eliberat după 12 ore. Va fi cercetat în continuare în libertate # DigiFM.ro
Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters. Un martor al agenţiei a declarat în cursul serii că fostul prinţ a părăsit după câteva ore secţia de poliţie unde fusese reţinut.
10:10
Trump spune că Obama a dezvăluit „informaţii clasificate” despre extratereştri: „Nu ştiu dacă sunt reali sau nu”, dar „a făcut o greşeală uriaşă” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că predecesorul său Barack Obama a divulgat "informaţii clasificate" atunci când a sugerat pe un ton glumeţ, într-un interviu la un podcast, că extratereştrii chiar există, notează AFP.
Acum o oră
09:50
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, că ţările au contribuit deja cu 7 miliarde de dolari la un fond pentru reconstrucţia Gazei, care are ca scop reconstrucţia enclavei odată ce mişcarea Hamas va fi dezarmată, însă acesta din urmă este un obiectiv departe de a deveni realitate, relatează Reuters..
09:40
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari în procesul colectiv intentat de victime împotriva a doi dintre consilierii acestuia # DigiFM.ro
Moştenitorii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluţiona un proces colectiv în care doi dintre consilierii finanţatorului discreditat erau acuzaţi că l-au ajutat şi au fost complici la traficul sexual de femei tinere şi adolescente, potrivit unui document depus joi la tribunal, transmite Reuters.
09:40
Julia Sauter, cea mai bună performanță a carierei și cel mai bun rezultat olimpic al României, la JO 2026. "Am fost atât de fericită când am văzut 190 de puncte" # DigiFM.ro
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, ea reuşind cea mai bună performanţă a carierei sale, dar şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la JO - locul 17. Sportiva născută în Germania a devenit în 2025 cetăţean al României.
09:40
Şefa BCE, Christine Lagarde, respinge speculaţiile că ar putea renunţa anticipat la funcţie # DigiFM.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a transmis colegilor săi că rămâne concentrată pe mandatul ei şi că, dacă ar intenţiona să demisioneze, i-ar informa personal, mesaj interpretat ca un semn că nu are în vedere o plecare iminentă, au declarat patru surse pentru Reuters.
Acum 2 ore
09:30
Nicuşor Dan: „Problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii iniţiat de Donald Trump, a afirmat că problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite.
09:10
A murit Eric Dane, actorul care l-a interpretat pe dr. Mark Sloan în „Anatomia lui Grey”. Avea 53 de ani # DigiFM.ro
Eric Dane, actorul care l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan/"McSteamy" în serialul de televiziune de succes "Anatomia lui Grey", a murit joi la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa, la mai puţin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică, sau SLA.
Acum 4 ore
07:10
Președintele Nicușor Dan explică de ce România a ales statutul de observator la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump și de ce participarea sa la Washington ține strict de securitatea națională și parteneriatul strategic cu SUA.
Acum 24 ore
17:20
Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace ca fiind "premierul României": "Poporul român e fantastic" # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump şi-a început discursul de la reuniunea Consiliului pentru Pace salutând pe fiecare oaspete în parte şi spunând câteva cuvinte despre ei. Când a venit rândul preşedintelui Nicuşor Dan, Donald Trump l-a salutat ca pe „premierul României" şi a spus că poporul român este „minunat, fantastic” şi face treabă bună. Țara noastră participă la reuniunea inițiată de președintele Donald Trump în calitate de observator.
16:40
Descoperire inedită făcută de un bărbat care a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Suma impresionantă pe care ar putea să o câștige # DigiFM.ro
Despre un noroc uriaș poate vorbi profesorul britanic Tom Licence (46), care, în timpul unei căutări cu detectorul de metale, a descoperit o comoară din Epoca Fierului. Setul de 17 monede de aur din zona Bury St. Edmunds este acum scos la vânzare și i-ar putea aduce până la 25.000 de lire sterline.
16:40
Prima reacție a bărbatului implicat în altercaţia care a dus la arestarea actorului Shia LaBeouf # DigiFM.ro
Una dintre persoanele implicate în altercaţia care a dus la arestarea actorului american Shia LaBeouf de Mardi Gras susţine că acesta l-a agresat fizic şi l-a atacat cu insulte homofobe, transmite EFE, care citează The Hollywood Reporter.
15:50
Sorin Grindeanu, întrebat dacă se vede premier în 2027: "Churchill spunea că în politică două săptămâni sunt multe. Până la anul mai este" # DigiFM.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, întrebat dacă se vede premier în 2027 aşa cum spune protocolul coaliţiei, că în politică două săptămâni sunt multe şi că ”până la anul mai este”.
15:50
Simone Biles a vorbit cu Ilia Malinin, după ce patinatorul a ratat podiumul la JO 2026: Eram foarte îngrijorată pentru el. A fost sfâşietor # DigiFM.ro
Simone Biles, multiplă campioană olimpică la gimnastică, a declarat că i-a oferit sprijinul său patinatorului Ilia Malinin, după evoluţia acestuia la JO Milano-Cortina 2026, în urma căreia acesta a ratat podiumul.
15:00
Regele Charles, declarație fermă după ce fratele lui, Andrew, a fost arestat chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani: „Justiţia trebuie să-şi urmeze cursul” # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea declară joi, după arestarea fratelui său, fostul prinţ Andrew, în dosarul Epstein, că ”justiţia trebuie să-şi urmeze cursul”, relatează BBC.
14:20
Trump adaugă culorile sale preferate la aeronava prezidenţială Air Force One, o abatere de la schema tradiţională # DigiFM.ro
Forţele Aeriene ale Statelor Unite au decis să aplice schema de culori preferată a preşedintelui Donald Trump la Air Force One, aeronava prezidenţială - auriu, roşu, alb şi albastru închis -, ceea ce reprezintă o abatere de la schema de culori tradiţională a acestor aeronave, informează EFE.
12:40
Marius Voineag, procurorul șef al DNA, dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupţie. Bilanțul lui după trei ani în fruntea DNA # DigiFM.ro
Procurorul şef al DNA, Marius Voineag, susţine că instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă ameninţare la adresa eficacităţii muncii procurorilor anticorupţie, iar lipsa unei reacţii prompte a Parlamentului în urma deciziilor Curţii Constituţionale a condus la prescrierea a sute de dosare de corupţie.
12:20
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat de poliție, chiar în ziua în care împlinea 66 de ani. Ce acuzații i se aduc # DigiFM.ro
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, scrie Daily Mail. Acesta este suspect de conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice.
11:50
Antrenorul care coordonat 16 sportivi din 13 țări la JO de iarnă a primit amenințări cu moartea: "De multe ori. Nu voi repeta cuvintele lor" # DigiFM.ro
Benoit Richaud, coregraful şi antrenorul care a devenit vedeta Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, unde s-a ocupat de 16 patinatori din 13 ţări diferite, afirmă că a primit ameninţări cu moartea din cauza activităţii sale.
11:30
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare: încă-l iubesc pe Alex" # DigiFM.ro
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran și tatăl celor doi copii ai acesteia, a acordat un interviu chiar din închisoare. Acesta ae încarcerat la Penitenciarul Rahova, după ce a fost condamnat la patru ani cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Cristina a văzut interviul direct în platoul Antena Stars, chiar când a fost dat la tv, iar emoțiile au copleșit-o.
11:10
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viaţă după ce a decretat legea marțială. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea # DigiFM.ro
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în procesul principal cu privire la legea marţială pe care a decretat-o în decembrie 2024, relatează AFP.
11:10
Vremea devine deosebit de rece în weekend, în Capitală. Precipitaţii, inclusiv sub formă de ninsoare # DigiFM.ro
Vremea se va răci şi se vor semnala noi precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în Bucureşti, până duminică dimineaţa, informează Administraţia Naţională de Meteorologie.
11:00
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct la tv, la JO de iarnă. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe colegi # DigiFM.ro
O jurnalistă australiană de renume şi-a prezentat scuzele după ce a apărut în direct la televizor în stare de ebrietate şi s-a bâlbâit în timpul unei transmisiuni a Jocurilor Olimpice de iarnă, într-un fragment care a devenit viral.
10:50
Meteorologii anunţă că, până duminică dimineaţă, vremea va fi rece, la început în Moldova şi nord-estul Munteniei, dar de sâmbătă în aproape toată ţara, cu temperaturi maxime între -6 şi 4 grade, minime între -12 şi -2, iar în nordul Moldovei va fi ger. Vântul va avea intensificări, iar temporar va fi viscol. În Banat şi Crişana va ploua, dar în restul ţării vor fi precipitaţii mixte, iar vineri seara vor predomina ninsorile şi se va forma polei. În Bucureşti, cerul se va înnora vineri şi se vor semnala ploaie, lapoviţă şi ninsoare, iar sâmbătă vremea va deveni deosebit de rece.
10:40
150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. S-a stins la 81 de ani, cu un mare regret: "Mor cu inima întristată pentru că nu mă pot întoarce în ţara mea" # DigiFM.ro
Constantin Brâncuşi, unul dintre cei mai influenţi artişti ai secolului XX, rămâne un deschizător de drumuri în arta mondială modernă, prin reducerea formei la elementele primordiale. Este artistul care a asimilat în opera sa ''toată istoria sculpturii pe care a dominat-o şi a depăşit-o'', după cum remarca criticul de artă Mircea Deac în volumul "Constantin Brâncuşi".
Ieri
10:20
George Russell, cel mai rapid în prima zi de teste din Bahrain, înaintea noului sezon de F1. Piloţii încă încearcă să se obişnuiască cu noile maşini # DigiFM.ro
Pilotul britanic George Russell, de la Mercedes, a reuşit cel mai bun timp de miercuri, în prima zi a celei de-a doua perioade de teste din Bahrain înaintea noului sezon de Formula 1, conform DPA.
10:10
U2 lansează un EP cu cinci piese noi. Versurile includ referiri la războiul din Ucraina şi la ICE. „Nu este nimic normal în această perioadă nebună şi exasperantă” # DigiFM.ro
U2 a lansat miercuri un EP cu melodii noi, cu participarea cântăreţului britanic Ed Sheeran şi a unui soldat ucrainean, transmite AFP. Versurile includ referiri la războiul din Ucraina şi la Serviciului american de imigrare.
09:40
Ce este Consiliul pentru Pace la a cărui reuniune inaugurală participă, potrivit Casei Albe, peste 20 de ţări # DigiFM.ro
Ce este Consiliul pentru Pace la a cărui reuniune inaugurală participă, potrivit Casei Albe, peste 20 de ţări
09:30
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială # DigiFM.ro
Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie AFP.
09:20
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală - surse # DigiFM.ro
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune.
09:20
Miruţă afirmă că este ”prea mult” că s-a ajuns la propunerea de a tăia norma de hrană a militarilor: „Și-au dat seama că n-au loc în haină şi atunci au trebuit să taie din altă parte” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că ”e prea mult” că s-a ajuns la discuţia de a tăia norma de hrană a militarilor şi a apreciat că acesta este un element care stă la funcţionarea Armatei din România, în vigoare din 1864.
07:40
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie domnișoară de onoare # DigiFM.ro
Se spune că unele iubiri sunt predestinate, iar altele sunt o greșeală a destinului.O mare greșeală și-a considerat căsnicia și britanica Leigh Wright (37), al cărei soț și-a găsit o nouă parteneră la scurt timp după divorț. Leigh o ura din toată inima. Iar astăzi? Sună incredibil, dar au devenit cele mai bune prietene.
18 februarie 2026
16:40
Friedrich Merz se declară ”foarte favorabil” unei interziceri a accesului minorilor pe reţele de socializare în Germania # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz se pronunţă miercuri în favoarea unei interziceri accesului minorilor la reţele de socializare - înaintea unei dezbateri a subiectului la un Congres federal al CDU în weekend -, după exemplul mai multor ţări europene care dezbat o măsură în acest sens cu scopul de a proteja tinerii de efectele nefaste asupra sănătăţii ale platformelor, relatează AFP.
16:30
CSM, după decizia CCR: „Noul cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar” # DigiFM.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, în urma decizie Curţii Constituţionale privind legea pensiilor magistraţilor, că acest nou cadru legislativ va produce ”efecte grave” asupra funcţionării sistemului judiciar. ”Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii”, susţin reprezentanţii CSM.
15:00
Isărescu: Discuţiile despre intrarea în zona euro ar putea începe în cinci ani, dacă programul pentru aducerea deficitului sub 3% funcţionează # DigiFM.ro
Discuţiile despre un termen de intrare în zona euro a României ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează, a declarat miercuri guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu.
14:30
România se confruntă cu cel mai sever episod de iarnă din acest sezon, afirmă directorul ANM. Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov, prelungit până la ora 16.00 # DigiFM.ro
România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Potrivit sursei citate, meteorologii au prelungit Codul portocaliu pentru Bucureşti şi Ilfov până miercuri, la ora 16.00, fiind posibil ca stratul de zăpadă să depăşească jumătate de metru.
14:00
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o modeleze așa cum consideră El” # DigiFM.ro
Diana Dumitrescu, actriță și fostă prezentatoare TV, a surprins pe toată lumea atunci când a dezvăluit că și-a schimbat religia și, recent, a mărturisit că a decis să se retragă din actorie și televiziune.
13:20
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de spectaculoasa casă din Devon, clasificată ca monument istoric # DigiFM.ro
Charlie Watts iubea liniștea zonei rurale engleze mai mult decât luminile reflectoarelor. Regretatul baterist a locuit timp de 40 de ani în Halsdon House, din Devon, iar această proprietate superbă este acum scoasă la vânzare pentru impresionanta sumă de 2,75 de milioane de lire sterline.
13:20
Ilie Bolojan, după decizia CCR privind tăierea pensiilor speciale: „Vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curţii Constituţionale în privinţa pensiilor ocupaţionale ale magistraţilor şi anunţă că, din acest moment, vor face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.
12:50
Vaticanul nu va participa la Consiliul Păcii: "ONU ar trebui să gestioneze aceste situaţii de criză" # DigiFM.ro
Vaticanul nu va participa la iniţiativa Consiliul Păcii, inițiativa lui Donald Trump, a declarat cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.
12:40
Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 18 februarie 2026, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional.
12:20
Ciprian Ciucu: „Capitala nu e paralizată, dar fac un apel către populaţie să nu iasă din casă şi să nu folosească maşina personală” # DigiFM.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă ”dacă nu este neapărat nevoie” şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.
12:20
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă: "Îţi dai seama că acești oameni au tot dreptul să simtă ură faţă de orice rus" # DigiFM.ro
Anastasia Kucherova, o rusoaică stabilită la Milano, şi-a exprimat opoziţia faţă de războiul Rusiei împotriva Ucrainei printr-un gest încărcat de semnificație, deşi iniţial anonim. A purtat pancarta echipei Ucrainei în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina
12:20
Medic psihiatru, despre mesajele RoAlert: „Nu orice inconvenient este o catastrofă, nu orice ninsoare e un dezastru” # DigiFM.ro
Medicul psihiatru Cristian Paparau, profesor universitar în Bucureşti, explică miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, efectele mesajelor RoAlert asupra oamenilor în general şi asupra persoanelor cu anxietate, atacuri de panică sau vulnerabilitate la stres în mod special. Potrivit medicului, din punct de vedere psihiatric, fiecare „alertă stridentă” activează în creier „exact acelaşi sistem care se activează în faţa unui pericol real”.
10:50
Specialiştii observă o creştere „înfricoşătoare” a incidenţei cancerului colorectal la persoanele sub 50 de ani. Explicațiile cercetătorilor # DigiFM.ro
Decesul actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, transmite AFP.
10:40
Întârzieri de aproape şase ore ale unor trenuri care sosesc sau pleacă din Gara Bucureşti Nord # DigiFM.ro
Zeci de trenuri care sosesc sau pleacă din Gara Bucureşti Nord au întârzieri de până la şase ore, din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului. Astfel, cele mai mari întârzieri, între 330 şi 250 de minute, le au trenurile care vin de la Vatra Dornei, Urziceni, Adjud şi Satu Mare, iar la plecări întârzierile între 300 şi 210 minute se înregistrează la trenurile spre Budapesta, Cluj-Napoca şi Iaşi.
10:40
Julia Sauter s-a calificat în programul liber la patinaj artistic. Reprezentanta României, debutantă în întrecerile olimpice # DigiFM.ro
Sportiva română Julia Sauter, debutantă în întrecerile olimpice, s-a clasat pe locul 16 în concursul individual feminin la patinaj artistic din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după programul scurt, marţi seara, clasare care i-a adus calificarea pentru programul liber.
10:40
O femeie a născut acasă după ce ambulanța care venise să o preia a derapat la intrarea în sat # DigiFM.ro
O autospecială a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, aflată în misiune în satul Stânca din comuna Victoria pentru preluarea unei femei în vârstă de 34 de ani, care tocmai a născut, a derapat la ieşirea din localitate din cauza zăpezii de pe carosabil, nemaiputând continua deplasarea.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi vânt puternic, miercuri, în București și 25 de județe # DigiFM.ro
Adminstraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 18 februarie 2026, noi avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de ninsori şi intensificări ale vântului, valabile pe parcursul acestei zile în 25 de judeţe şi în Bucureşti.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.