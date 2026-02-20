Un aeroport va fi redenumit "President Donald J. Trump International Airport". S-a adoptat și proiect de lege în acest sens

12:20

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la locuitorii municipiului să nu iasă din casă ”dacă nu este neapărat nevoie” şi să nu plece cu autoturismele personale, el arătând că dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.