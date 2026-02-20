Val de optimism pentru economia europeană: Investitorii globali pariază sume record pe acţiunile europene. ”Diversificarea valutară, sectorială şi geografică a devenit cel mai fierbinte subiect”

00:15

Mai sunt doar câteva zile până când ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă se va încheia, iar România nu a reuşit să obţină nicio medalie olimpică. Totuşi, sportivii români au reuşit să obţină rezultate notabile. Cel mai bun rezultat al României este clasarea lui Mihai Tentea şi George Iordache pe locul al 5-lea în proba de bob în două persoane.