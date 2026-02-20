Guvernul a aprobat participarea României la programul EastInvest, mecanism european de 20 mld. euro pentru investiţii în regiune

11:45

De la reţele, gigaportofoliile de energie verde, gazul din Marea Neagră până la e­ner­gia nucleară, stocare, ma­terii prime critice, antrepre­noriat şi noile specii de consumatori de energie, toate vor fi dezbătute în cele 3 zile de conferinţă ale ZF Power Summit, cel mai mare eveni­ment creat de Ziarul Financiar şi dedicat în întregime segmentului energetic, ajunge anul acesta la cea de-a 15-a ediţie şi devine un tur de forţă al celor mai fierbinţi teme din sector.