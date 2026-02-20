Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”
Gândul, 20 februarie 2026 12:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
12:10
Emisia postului B1 TV a fost întreruptă. Postul este blocat, iar pe ecran sunt difuzate imagini surprinse de o cameră de supraveghere din București # Gândul
Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan. La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei. Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune Potrivit informațiilor […]
12:10
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul […]
12:10
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii # Gândul
Aflat în criză de imagine după confirmarea intrării României în recesiune și a datoriei publice istorice de peste 60% din PIB, premierul Bolojan a plusat, afirmând senin că în viitorul apropiat există șanse mari să crească natalitatea. O retorică imediat contrazisă de realitatea politicii sale de austeritate (care nu a ezitat să impoziteze mamele și să […]
12:10
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă” # Gândul
„Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă”, transmite Guvernul României, într-o postare în care menționează o accelerare a PIB la 0,8% în a doua parte a anului 2025 și un trimestru III „cu dinamică solidă”. Mesajul se concentrează pe „valoare adăugată reală în economie”, în timp ce realitatea spune o altă poveste. Economia României a […]
12:10
Cadourile sunt adesea modul în care ne arătăm aprecierea față de cei dragi, mai ales în apropierea sărbătorilor din această perioadă. În acest context, programul de loialitate PPC myRewards devine o resursă utilă pentru idei de cadouri și experiențe oferite la prețuri avantajoase. PPC myRewards este o platformă dedicată exclusiv clienților PPC, care beneficiază de […]
12:10
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj” # Gândul
Partidul Social Democrat le solicită partenerilor din coaliție, PNL și USR, „să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică”, potrivit unui comunicat transmis vineri. Social-democrații susțin că pachetul de măsuri, inițiat în septembrie 2025, reprezintă „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare” și că trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei. „România nu își […]
12:00
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile. Câți bani a primit într-o săptămână întreagă. A făcut 238 curse în 7 zile # Gândul
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile, într-un grup de Facebook. A arătat câți bani a înregistrat în aplicație, după ce a îndeplinit 238 de curse în 7 zile. Așa cum se poate observa în imaginea postată în grupul de Facebook (vezi mai jos), câștigurile în săptămâna curentă au ajuns la aproape 4.700 de […]
12:00
Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea # Gândul
Este doliu pe scena de la Hollywood după ce actorul Eric Dane, cunoscut fanilor filmului din serialele Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu una dintre cele mai grave boli neurodegenerative care există. Actorul american Eric Dane a […]
Acum o oră
11:50
Postul B1 TV se confruntă cu probleme ale emisiei. Defecțiunile au apărut la ora 10:14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan. La câteva momente, în locul emisiei din studio, pe post, au apărut imagini de pe o cameră de supraveghere din centru Capitalei. Probleme la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune Potrivit informațiilor […]
11:40
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local # Gândul
Administrația locală a satului Arenillas, Spania, este în căutarea unei familii cu copii, dispusă să se mute într-o locuință, totul gratuit, cu condiția să fie dispuși să lucreze și să contribuie la progresul comunității. Localitatea este situată la doar două ore distanță de Madrid, însă are doar 40 de rezidenți permanenți. Satul spaniol care oferă […]
11:30
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile” # Gândul
Președintele Donald Trump a stârnit controverse la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, după o remarcă neașteptată despre aspectul fizic al președintelui Paraguayului. Declarația a atras atenția delegaților din aproape 40 de țări. Donald Trump a deschis joi, la Washington, prima reuniune a Consiliului pentru Pace pentru Gaza cu un discurs presărat […]
Acum 2 ore
11:20
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre vizita președintelui Nicușor Dan în SUA prin Consiliul pentru Pace, susținând că riscă să se pună într-o poziție defavorabilă în fața SUA, dar totodată și în fața Bruxelles-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
11:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat vizita președintelui Nicușor Dan în SUA și a vorbit despre motivul pentru care, în cele din urmă, a acceptat să meargă la această întâlnire privind Consiliul pentru Pace, în calitate de observator. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține […]
11:10
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“ # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre calitatea discursului lui Nicușor Dan pe care l-a avut la Consiliul pentru Pace și subiecte minore pe care acesta le-a abordat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „E […]
11:10
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie # Gândul
Eurodeputata Gabriela Firea anunță susținerea unui buget de minimum 20 de miliarde de euro pentru Garanția Europeană pentru Copii, în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Votul a fost exprimat la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european, potrivit Mediafax. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Gabriela Firea a transmis că a votat […]
11:00
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că vizita lui Nicușor Dan, în Statele Unite ale Americii, a fost „un incredibil dezastru”. „Mi-am intitulat pastila mea de ieri, joi, 19 februarie 2026, din Gândul, «Nicușor Dan vrea să facă din prezența sa la Consiliul pentru Pace dovada […]
11:00
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart # Gândul
Cancelarul german Friedrich Merz candidează pentru realegerea în funcția de președinte al CDU, la conferința națională a partidului de la Stuttgart. Votul delegaților va fi atent urmărit inclusiv de fostul cancelar Angela Merkel, într-un an electoral decisiv pentru creștin-democrați. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, candidează vineri pentru a fi reales în funcția de președinte al Uniunea […]
10:50
Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2. Kyros Vassaras, șeful CCA, l-a invitat la sediul FRF pentru o discuție în acest sens. Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic” „Ni s-a […]
10:40
Dan Dungaciu în emisiunea Marius Tucă Show din 18 fenruarie 2026, analizează ciocnirea civilizațiilor, făcând referire la cartea celebră a lui Samuel Huntington, „Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Duganciu subliniază că Huntington vorbea despre civilizații identificabile pe criterii religioase și culturale, evidențiind o resurgență culturală post-1990, […]
10:40
Reacția lui Trump după arestarea Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul Epstein: „Este o rușine pentru familia regală britanică” # Gândul
Președintele Donald Trump a calificat drept „o rușine” arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor în dosarul legat de Jeffrey Epstein. Șeful de la Casa Albă a afirmat că situația fostului prinț și, totodată frate mai mic al Regelui Charles al III-lea afectează grav imaginea familiei regale britanice. Președintele Donald Trump a reacționat după arestarea fostului prinț britanic […]
10:40
Meteorologii ANM anunță un nou episod semnificativ de ninsoare în București. Prognoză de ultimă oră pentru toată țara # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Metorologie (ANM) anunță că vremea intră, din nou, într-un proces de răcire, iar precipitațiile – mai întâi ploaie, apoi ninsoare – vor cuprinde aproape toate zonele României, inclusiv zona Capitalei. În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a precizat că a fost emisă și o informare meteorologică în acest […]
10:40
Bate vântul crizei. Afacerile au crescut sub nivelul inflației din 2025. Ce sectoare merg încă # Gândul
Cifra de afaceri din industrie a încheiat anul 2025 cu o creștere de 3,2% față de anul precedent, însă sectorul energetic a tras în jos rezultatul general, după o scădere de 5,3% arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Industria bunurilor de folosință și industria bunurilor intermediare au înregistrat cele mai mari scăderi […]
10:40
Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a adus în discuție scenariul unei posibile schimbări din funcție lui Nicușor Dan. În contextul în care în spațiul public se vorbește tot mai insistent de posibilitatea demiterii președintelui României, cunoscutul jurnalist apreciază că există încă ”mijloace de luptă democratică”. Bușcu: Dacă putem acum, […]
10:40
Șapte restaurante Pizza Hut se vor închide pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului # Gândul
Șapte restaurante Pizza Hut ale Sphera Franchise Group, operate prin subsidiara American Restaurant System, vor fi închise. Măsura vine pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului, anunță reprezentanții grupului. Această măsură este aplicată într-un context economic mai dificil, marcat de o serie de factori care pot dezechilibra bugetul. Închiderea celor șapte […]
10:30
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare # Gândul
În 2026, viața în Constanța nu mai este chiar „ieftină”, dar încă rămâne sub nivelul din București sau Cluj-Napoca. Am adunat cele mai importante cheltuieli lunare pentru o persoană care stă singură, într-un apartament închiriat. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026 Chiria într-un apartament cu 2 camere costă în jur de […]
Acum 4 ore
10:20
A fost organizată o licitați de către Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) pentru construirea unei parcări cu două etaje care va avea peste 800 de locuri, la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Parcare cu două etaje în Aeroportul Otopeni Proiectul are un buget de 63,66 milioane de lei fără TVA și un termen de […]
10:10
Semnele unui sfârșit iminent al războiului din Ucraina sunt înșelătoare. „Rusia se confruntă, însă, și cu propria capcană” # Gândul
Principala sursă a agresiunii rusești este neîncrederea profundă în Occident și convingerea fermă a Moscovei că Vestul intenționează să provoace o „înfrângere strategică” Rusiei. Atâta timp cât această teamă va persista, războiul nu se va termina, notează Tatiana Stanovaya într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace. Mulți se așteaptă ca anul 2026 să […]
10:10
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat apariția publică a președintelui României în contextul primei ședințe a Board of Peace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Observatorii s-au lipit ulterior pentru fotografii Profesorul spune că nu a existat o fotografie oficială între […]
10:10
Ce a făcut Nicuşor Dan cu suvenirul primit de la Donald Trump la Consiliul de Pace. Imaginile care l-ar înfuria pe preşedintele SUA # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan continuă tradiția instituită de Klaus Iohannis și se întoarce cu o șapcă de la Donald Trump. Nu știm ce a făcut fostul președinte cu suvenirul, dar șapca roșie primită de Nicușor Dan nu are o soartă prea fericită. După ce a primit „preţiosul” suvenir de culoare roşie de la Trump, președintele României […]
10:00
Coincidență rarisimă. Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Ce spun experții medicali # Gândul
În atenția experților medicali a ajuns un caz despre care se spune că ar fi o coincidență rarisimă. Cinci frați din Virginia, SUA, s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți. Povestea familiei americane a ajuns pe primele pagini și chiar a intrat în Cartea Recordurilor Guinness. Vezi mai jos despre ce este vorba. […]
09:50
Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții” # Gândul
Pentagonul a avertizat Uniunea Europeană că va riposta dur dacă Bruxelles-ul va favoriza producătorii europeni de armament și va restricționa accesul companiilor americane pe piața apărării. Administrația Trump a transmis avertismente ferme către Uniunea Europeană, amenințând cu represalii economice și comerciale dacă Bruxelles-ul va adopta politici care favorizează exclusiv producătorii europeni de armament în cadrul eforturilor […]
09:30
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii # Gândul
Președintele Nicușor Dan a povestit, într-o intervenție pentru Antena 1, ce a discutat cu Donald Trump în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Răspunsul președintelui a fost identic cu cel pe care l-a oferit într-o conferință de presă susținută după summitul NATO de la Haga, atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul […]
09:20
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria # Gândul
Uniunea Europeană cere Rusiei retragerea completă a trupelor din mai multe state din Europa de Est și Caucaz, inclusiv Belarus și Transnistria, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina, potrivit unui document intern distribuit statelor membre. Uniunea Europeană solicită Federației Ruse să își retragă forțele militare nu doar din Ucraina, ci și din […]
09:20
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Te-ai gândit vreodată care variantă ar fi mai avantajoasă pentru tine, luând în considerare raportul calitate-preț? Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție acest aspect, iar detaliile pot fi urmărite mai jos. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție aspectele care necesită atenție, atunci când […]
09:10
(P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete” # Gândul
„Sănătatea oamenilor este esențială pentru mine”, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Administraţia de sector asigură cetăţenilor, în Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5, numeroase specializări medicale. Oftalmologia este una dintre specialitățile esențiale puse la dispoziţia celor care au nevoie de consultații complete, investigații moderne și recomandări personalizate, într-un mediu sigur și prietenos. „Fie că aveți […]
08:50
Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc” # Gândul
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj dur către statele din America Latină, cu un obiectiv central: limitarea influenței Chinei. Strategia sa unește taberele republicane din emisfera americană, dar riscă să împingă regiunea mai aproape de Beijing. Politica externă agresivă a președintelui Donald Trump în emisfera vestică are mai multe justificări oficiale, însă una singură […]
08:40
Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Marco Rubio a făcut vizite politice în două state, în conformitate cu discursul său susținut la München. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Da, Rubio a făcut […]
08:40
Poveste incredibilă din America, de la Cupa Mondială din ’94. Cum a rămas Gigi Becali fără bani, la ruletă, și a fost salvat de un rival din Liga 1 # Gândul
Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată viciile tinereții, iar unul dintre acestea era cazinoul. Prezență constantă în astfel de locuri, latifundiarul din Pipera nu a ratat ocazia de a juca la ruletă și în America, patria acestor distracții. Următoarea poveste a fost dezvăluită recent, la tv, de unul dintre protagoniști, iar în rolul principal este […]
08:40
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează # Gândul
Mai mulți pensionari vor beneficia de o sumă în plus la pensie, de la guvern, pentru a avea un trai decent. Acești bani sunt oferiți seniorilor care au ajuns la vârsta de pensionare, așa cum arată legea, și care au un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Vezi mai jos datele. Statul român suportă […]
Acum 6 ore
08:20
Răspunsul fanilor rapidiști la rezultatele dezamăgitoare ale echipei. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul cu Dinamo, cu o zi înainte de meci # Gândul
Rapid și Dinamo sunt pe podium, dar derby-ul rundei a 28-a din Liga 1 s-ar putea disputa pe un stadion gol. Deși i s-a făcut loc pe Arena Națională, iar ambele echipe se luptă cu șanse reale la titlu, suporterii clubului gazdă nu se înghesuie să vină la acest meci. Iar pe forumurile „ultrașilor” giuleșteni […]
08:10
Președintele SUA nu are prea multe de spus despre români. Ori suntem „grozavi”, ori suntem „fantastici”, cum ne-a numit azi la Consiliul Păcii. Gândul prezintă singurele două declarații publice cu referire la România făcute de Donald Trump, la distanță de câteva luni între ele # Gândul
În cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington, președintele Donald Trump a declarat despre români că sunt oameni „fantastici”, deși l-a confundat pe Nicușor Dan cu premierul. Tot liderul de la Casa Albă s-a referit la români ca fiind „grozavi”, în urmă cu doar câteva luni, după ce tocmai retrăsese militarii NATO din țara noastră. […]
08:10
Schimb dur de mesaje între Meloni și Macron după uciderea unui activist de extremă dreapta la Lyon # Gândul
Moartea violentă a unui tânăr activist francez de extremă dreapta a declanșat un nou conflict diplomatic între Roma și Paris, după ce declarațiile Giorgiei Meloni au fost criticate dur de președintele Emmanuel Macron. O nouă dispută diplomatică a izbucnit între Italia și Franța, după uciderea unui activist francez de extremă dreapta la Lyon, caz care […]
08:00
Accuweather: Anomalie meteorologică în România. Ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat datele pentru toate orașele din România. Potrivit acestora, va avea loc o anomalie meteorologică în următoarea perioadă, după episodul cu ninsori puternice. Iată mai jos, în articol, ce se întâmplă în București de pe 21 pe 28 februarie. Deși mai sunt câteva zile până când debutează luna martie 2026, vremea se […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat tema dezinformării și felul în care este formulată această problemă în sondaje și dezbateri publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Niciun guvern nu e suficient de deștept și de moral încât să-i dai […]
07:30
Eric Dane s-a stins din viață la vârsta de 53 de ani, după o luptă crâncenă cu scleroza laterală amiotrofică. Problemele de sănătate din ultima perioadă l-au împiedicat pe actorul din „Anatomia lui Grey” să participe la diverse evenimente și să își desfășoare activitățile zilnice. Actorul s-a stins din viață la mai puțin de un […]
07:30
Belarusul acuză SUA că i-a blocat accesul la Consiliul Păcii de la Washington: „Delegației noastre nu i-au fost eliberate vizele” # Gândul
Delegația bielorusă acuză Statele Unite că nu a primit vize pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, deși susține că a respectat toate procedurile. Potrivit unui comunicat oficial din partea administrației de la Minsk, Maxim Rîjenkov, ministrul bielorus de Externe, urma să reprezinte Belarusul la reuniune, iar autoritățile americane fuseseră […]
07:20
20 Februarie, calendarul zilei: Cindy Crawford împlinește 60 de ani, Rihanna 38. Prima staţie românească din Antarctica împlinește 20 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 20 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Născută pe 20 februarie 1966, în Illinois, SUA, Cindy Crawford este una dintre cele mai faimoase supermodele ale anilor ‘80 și ‘90, recunoscută pentru frumusețea sa clasică, silueta perfectă și semnul distinctiv, […]
07:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit despre lecția pe care ea a învățat-o în legătură cu oamenii în care nu ar trebui să mai aibă încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Viorica Dăncilă: „Da, a avut familia mea de […]
06:40
Valentin Stan: Documentul de constituire a Consiliului Păcii a fost semnat la Davos. Nu mai există posibilitatea de a modifica ceva în cartă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat inițiativa lansată de Donald Trump privind crearea unui Consiliu al Păcii. El a susținut că documentul de constituire a fost deja semnat la Davos și că discuțiile despre eventuale modificări sunt inutile. Urmăriți aici, integral, […]
Acum 8 ore
06:10
De la Washington, Nicușor Dan spune că vrea să ducă eficiența sistemului de justiție din România și în Fâșia Gaza: „Avem expertiză și putem trimite traineri”. La București, spune că sunt probleme și vrea referendum pe justiție # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat în cadrul Consiliului pentru Pace de la Washington că România poate trimite „experți” în Fâșia Gaza pentru a ajuta la reconstruirea sistemului de justiție. Cu toate acestea, liderul de la Cotroceni a afirmat clar, cu doar două șuni în urmă că există probleme în justiția din țara noastră și a […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.