Studenții UBB-Babeș Bolyai anunță proteste. La cât au ajuns taxele școlare

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se confruntă cu o situație juridică incertă după ce doi judecători de la Tribunalul București nu au ajuns la un consens privind controlul judiciar. În acest context, se va forma un complet de divergență. Pe treptele tribunalului, susținătorii l-au aclamat puternic. Doi judecători de la Tribunalul București nu […]