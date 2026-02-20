Ministrul Apărării din Belgia îl pune la punct pe Friedrich Merz: „Țineți-vă gura”
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat dur liderii europeni pentru discuțiile despre armele nucleare. Într-o postare pe X, el a reacționat la un interviu al cancelarului german Friedrich Merz, care a discutat despre rolul Germaniei în descurajarea nucleară. Francken a interpretat, de asemenea, comentariile lui Merz ca fiind o „condamnare la moarte” pentru […]
Acum 10 minute
06:10
Realizările lui Trump în primul an al celui de-al doilea mandat. Combaterea „deep state” # Lumea Politică
În primul an al celui de-al doilea mandat, Donald Trump a inițiat schimbări semnificative în politica internă și externă a SUA. Criticii susțin că a forțat limitele Constituției și a slăbit sistemul de „checks and balances”. În plan extern, relațiile internaționale au fost reconfigurate în funcție de prioritățile personale ale președintelui. Donald Trump și-a impus […]
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
04:40
Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) va organiza proteste începând din 25 februarie, împotriva majorării taxelor școlare. Aceștia susțin că decizia recentă a Senatului universitar va afecta accesul la educație pentru mulți studenți. Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) a anunțat că va demara proteste miercuri, 25 februarie, la ora 12:00, în fața Rectoratului universității. […]
Acum 4 ore
03:10
Percheziții ample în Moldova și Ucraina. Planuri de lichidare pentru persoane publice din Ucraina # Lumea Politică
Structurile judiciare din Republica Moldova și Ucraina au declanșat percheziții într-un dosar privind planuri ale serviciilor speciale ruse de lichidare a unor persoane publice din Ucraina. Inspectoratul General al Poliției a anunțat acțiunile care au început de dimineață. Perchezițiile au fost demarate la ora 06:00, conform informațiilor oferite de polițiștii moldoveni. Reprezentanți ai Direcției Combaterea […]
Acum 6 ore
01:40
Scandal pe TikTok: Fiul șefului „Partidei Romilor” din Vaslui a șocat comunitatea. „Vă tai pe toți! Nu are cine ce să îmi facă” # Lumea Politică
Fredy Sava, fiul liderului Partida Romilor „Pro Europa” Vaslui, a provocat agitație pe TikTok prin comportamentul său controversat. Folosind un limbaj vulgar și făcând mărturisiri șocante despre consumul de droguri, acesta a atras atenția comunității locale. Fiul lui Sergiu Sava a fost protagonistul unor incidente pe platforma TikTok, comportamentul său stârnind îngrijorare. În transmisiuni live, […]
01:00
Premierul Bolojan, întâlnire cu agenția de rating Moody’s: „Vom continua tendința de scădere a deficitului bugetar” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Moody’s pentru evaluarea periodică a economiei României. La discuții au participat și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Ștefan Nanu, directorul Trezoreriei. Guvernul a subliniat măsurile pentru reducerea deficitului și creșterea economică. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi cu reprezentanții Moody’s pentru a discuta despre evaluarea periodică a economiei […]
Acum 8 ore
00:10
Ungaria ridică o bază militară avansată lângă România. Noua cazarmă va găzdui comandamentul regional pentru operațiuni speciale # Lumea Politică
Ungaria investește masiv în apărarea națională, construind o bază militară de operațiuni speciale la Szolnok, la 130 km de granița cu România. Ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, a anunțat o finanțare de 59 miliarde de forinți pentru acest proiect strategic. Ministrul ungar al Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, a anunțat construirea unei noi baze militare la Szolnok, finanțată […]
Acum 12 ore
17:30
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, atrage atenția asupra stagflației și recesiunii tehnice din economia românească. El critică intervențiile statului și propune soluții pentru redresare economică. Senatorul Petrișor Peiu avertizează că economia României se confruntă cu stagflație și recesiune tehnică. El subliniază că economia este afectată de stagnare și inflație ridicată, însoțite de creșterea șomajului. Peiu […]
Acum 24 ore
16:40
Zalujnîi s-a luat la harță cu Zelenski, după o descindere cu zeci de agenți într-un fost club de striptease # Lumea Politică
Valerii Zalujnîi, fostul șef al Armatei ucrainene, aduce acuzații grave la adresa președintelui Volodimir Zelenski, susținând că eșecul contraofensivei din 2023 se datorează lipsei de resurse. Tensiunile dintre cei doi au escaladat după un incident cu agenți de securitate ucraineni. Valerii Zalujnîi a declarat într-un interviu pentru Associated Press că președintele Volodimir Zelenski și alți […]
16:10
Ruptură în coaliție pe majorarea salariului minim: Nazare a vrut excluderea a 80.000 de asistenți personali # Lumea Politică
Ședința de Guvern de joi, 19 februarie, a fost marcată de tensiuni legate de proiectul de hotărâre care prevede majorarea salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a propus excluderea asistenților personali de la această majorare, dar Ministerul Muncii s-a opus. În cadrul ședinței de Guvern de joi, […]
16:10
Adrian Câciu explică efectele deciziei CCR: „Au scăzut dobânzile de au urcat la loc” # Lumea Politică
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a criticat pe rețelele de socializare scăderea marginală a dobânzilor la împrumuturile României, subliniind o operațiune de preschimbare a titlurilor de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei. El avertizează că aceste acțiuni pot aduce costuri suplimentare pentru cetățeni. Adrian Câciu a declarat pe Facebook că scăderea […]
16:00
Germania vrea extinderea protecției nucleare, dar exclude un arsenal propriu. Soluțiile găsite de Friedrich Merz # Lumea Politică
Germania nu intenționează să dezvolte arme nucleare proprii, dar dorește să discute extinderea protecției nucleare cu Franța și Marea Britanie. Cancelarul Friedrich Merz a confirmat discuțiile incipiente cu președintele francez Emmanuel Macron, subliniind că SUA rămân centrale în descurajarea nucleară a NATO. Germania exclude dezvoltarea propriului arsenal nuclear, însă cancelarul Friedrich Merz a deschis discuții […]
16:00
Un nou ciclon peste România, anunță ANM. Ninge din nou, iar în weekend este ger. Când vine primăvara # Lumea Politică
România se pregătește de un nou episod de vreme severă, cu ninsori și temperaturi scăzute, din cauza unui ciclon care se va forma la finalul săptămânii. După 24 februarie, meteorologii prognozează o încălzire semnificativă. Un nou ciclon va afecta România, aducând ninsori și frig extrem începând cu noaptea de vineri spre sâmbătă. Elena Mateescu, meteorolog […]
16:00
Reacția unei jurnaliste după ce a intrat în direct în stare de ebrietate de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # Lumea Politică
Danika Mason, prezentatoare la Channel Nine, și-a cerut scuze după ce a apărut în stare de ebrietate în direct de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia. Incidentul a fost comentat chiar și de premierul australian, Anthony Albanese, care i-a oferit sprijinul său. Mason a explicat că „a evaluat greșit situația” consumând alcool înainte de […]
15:50
Liviu Dragnea se plânge că a rămas fără bani și case: E greu să faci afaceri în România. Mă am doar pe mine # Lumea Politică
Liviu Dragnea, fostul lider PSD, se plânge de dificultățile întâmpinate în afaceri și neagă zvonurile despre averea sa. După eliberarea din închisoare în 2021, Dragnea nu a reușit să revină în politică sau să aibă succes în afaceri. În plus, el a fost condamnat pentru angajări fictive. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, se confruntă […]
15:50
Ministrul Dragoș Pîslaru își cere scuze după ce a anunțat că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR și apoi a modificat mesajul # Lumea Politică
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, și-a asumat o eroare de comunicare privind pierderea fondurilor PNRR pentru pensiile magistraților. Acesta a explicat că situația se va clarifica după o scrisoare oficială de la Comisia Europeană. Ministrul Dragoș Pîslaru a recunoscut joi, la Guvern, că a greșit când a anunțat pierderea „oficială” a 231 de […]
15:50
Serviciul de Informații al Forțelor Armate Suedeze avertizează: Rusia ar putea lovi ținte NATO în următoarele 12 luni # Lumea Politică
Serviciul Suedez de Informații și Securitate Militară avertizează asupra unei amenințări militare tot mai mari din partea Rusiei. Raportul anual subliniază riscuri de atacuri și activități hibride, iar Suedia ia măsuri de descurajare prin colaborări internaționale. Serviciul Suedez de Informații și Securitate Militară (MUST) a emis un raport alarmant despre intensificarea amenințării militare rusești în […]
15:30
Reacția regelui Charles după arestarea fratelui său: ”Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul” # Lumea Politică
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew, în dosarul Epstein. Monarhul britanic a subliniat importanța respectării cursului justiției, în timp ce Andrew este investigat pentru abuz în funcție publică. Regele Charles al III-lea a răspuns public la arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew, declarând că „justiţia trebuie să-şi urmeze […]
15:30
George Simion și parlamentarii AUR s-au alăturat apelului lansat de inițiativa civică „Valul Democrației” # Lumea Politică
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că liderul său, George Simion, și parlamentarii formațiunii s-au alăturat inițiativei civice „Valul Democrației”. Acțiunea vizează anularea alegerilor de la finalul anului 2024, iar susținătorii au depus plângeri penale la Parchetul General. Zeci de persoane s-au adunat joi dimineață la Parchetul General pentru a depune plângeri penale împotriva […]
15:10
Silviu Predoiu despre vizita lui Nicușor Dan în America: Să meargă în SUA să explice anularea alegerilor în engleză # Lumea Politică
Într-un dialog cu Ionuț Cristache, Silviu Predoiu, fostul director SIE, a criticat prestația președintelui Nicușor Dan. Predoiu a sugerat apariții media internaționale pentru a explica anularea alegerilor din 2024, ironizând totodată nivelul de engleză al președintelui. Ediția de miercuri a emisiunii “Ai Aflat!” de la Gândul a fost scena unui dialog între Ionuț Cristache și […]
14:30
Nicușor Dan, decizii amânate pentru conducerea serviciilor secrete. „O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu și președintele Nicușor Dan au discutat despre numirea conducerii SRI și SIE, subliniind importanța integrității și stabilității instituționale. Procesul de numire a fost întârziat, dar urmează să fie reluat. Sorin Grindeanu a declarat la Digi 24 că persoanele care preiau conducerea serviciilor secrete trebuie să evite influența politică. „Președintele vine și propune iar […]
13:50
Negocieri dificile între Ucraina și Rusia. Zona demilitarizată din Donbas, subiect central # Lumea Politică
La Geneva, delegațiile Ucrainei și Rusiei au discutat despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas. Deși dialogul continuă oficial, progresul rămâne nesigur. Discuțiile militare par să avanseze mai rapid decât cele politice. La Geneva, marți și miercuri, Ucraina și Rusia au discutat despre o posibilă zonă demilitarizată în Donbas, fără prezența steagurilor militare. Informațiile vin […]
13:40
Bolojan: Adoptarea pensiei magistraților nu garantează recuperarea banilor din PNRR. „Îndreaptă o nedreptate” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, deși decizia CCR privind pensiile magistraților este corectă, aceasta nu garantează recuperarea sumei de 231 de milioane de euro din PNRR, suspendată de Comisia Europeană. Într-un interviu la Antena 3, Bolojan a subliniat că nu poate specula asupra șanselor de recuperare a banilor. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, […]
13:40
Raed Arafat explică alerta RO-Alert de la 4:20 dimineața pentru ninsoare de 30 de centimetri # Lumea Politică
Raed Arafat a explicat de ce mesajul RO-Alert a fost trimis la ora 4:20 dimineața. Reacțiile publicului au fost critice, considerând alerta excesiv de intruzivă. Arafat a subliniat importanța protejării populației. Secretarul de Stat Raed Arafat a clarificat motivul trimiterii mesajului RO-Alert la ora 4:20 dimineața. Mesajul anunța un cod roșu de zăpadă, iar reacțiile […]
13:00
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre programul SAFE, un împrumut de 17 miliarde de euro pentru echipament militar, cu o dobândă de 3%. Într-o declarație la Antena 3 CNN, oficialul a confundat termeni din limba engleză și română, generând confuzie. Radu Miruță, ministrul Apărării, a discutat la Antena 3 CNN despre împrumutul de 17 […]
12:10
Grindeanu critică stilul de „felcer” al lui Bolojan. Liderul PSD dezaprobă abordarea „dură”. „Nu suntem cu inimoare trimise pe grupuri de Whatsapp” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a comentat la Digi24 despre relația cu Ilie Bolojan, prim-ministru și lider PNL. Grindeanu a subliniat diferențele de viziune și a criticat stilul de conducere al lui Bolojan, fără a sugera însă o ruptură în coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a fost întrebat la Digi24 dacă Ilie Bolojan este „un dur”, […]
11:30
AUR inițiază referendum pentru demiterea primarului dintr-o localitate din România. Reacția edilului # Lumea Politică
Membrii AUR din Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat că au strâns semnăturile necesare pentru a organiza un referendum de demitere a primarului. Deputatul Tiberiu Barstan susține inițiativa și a publicat un videoclip cu o reacție nervoasă a primăriței. Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au declarat miercuri, 18 februarie, că au inițiat procedurile pentru […]
10:50
Grindeanu: „este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, într-un interviu la Digi24, a afirmat că România ar fi putut evita recesiunea tehnică dacă pachetele de relansare economică ar fi fost aplicate mai devreme. El a subliniat necesitatea opririi măsurilor care au dus la criză și a criticat politica de austeritate. Sorin Grindeanu a subliniat, la Digi24, că implementarea rapidă a pachetelor […]
10:20
PSD și PNL au raportat datorii record, deși au primit subvenții mari de la stat. Situația financiară a liberalilor a fost publicată cu întârziere. Criticile privind transparența și finanțarea netransparentă a media persistă. PNL și PSD au înregistrat datorii record, chiar dacă au beneficiat de subvenții generoase de la bugetul de stat, potrivit datelor oficiale […]
10:20
Răsturnare de situație: UE vrea să ia măsuri de urgență pentru reluarea transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba # Lumea Politică
Uniunea Europeană ar putea interveni pentru a relua transportul de petrol rusesc prin conducta Drujba, după acuzațiile Slovaciei și Ungariei împotriva Ucrainei. Cele două țări au blocat livrarea de motorină către Ucraina și și-au folosit rezervele strategice naționale. Prim-miniștrii Viktor Orban și Robert Fico au decis să utilizeze rezervele strategice naționale de petrol și să […]
10:20
Cod roșu de ninsori a adus tarife ridicate la ridesharing. Un bucureștean a plătit 35 de lei pentru o cursă Uber. # Lumea Politică
Codul roșu de ninsori din București a paralizat transportul public, determinând mulți locuitori să recurgă la servicii de ridesharing. În timp ce unii s-au plâns de tarifele ridicate, un client a plătit 35 de lei pentru o cursă de la Gara de Nord la Piața Unirii. Ziua de 18 februarie 2026 a adus ninsori abundente […]
10:10
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil” # Lumea Politică
Ilie Bolojan se pregătește să negocieze cu Comisia Europeană pentru a recupera 230 de milioane de euro din PNRR, fonduri blocate din cauza întârzierilor legislative privind pensiile speciale. Decizia Curții Constituționale privind legea magistraților deschide calea pentru discuții rapide. Guvernul face eforturi pentru a debloca fondurile suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie […]
10:10
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a explicat la Antena 3 și Digi24 motivele pentru care nu susține impozitarea progresivă a salariilor, propusă de PSD. El a subliniat că prioritatea actuală este finalizarea digitalizării ANAF și combaterea evaziunii fiscale. Ilie Bolojan a declarat că discuția despre impozitarea progresivă depinde de finalizarea procesului de digitalizare a ANAF. „Acest lucru […]
10:10
Augustin Zegrean avertizează. Ce s-ar putea întâmpla după decizia CCR: ‘Nu e nicio bucurie. Discuțiile nu s-au încheiat’ # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României a decis că legea privind pensiile magistraților este constituțională, deschizând calea pentru reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, sugerează că magistrații ar putea acționa statul în justiție. Parlamentul are puterea de a modifica legea. Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate […]
10:10
George Simion vrea intrarea României în Consiliul Păcii și îl critică pe Nicușor Dan: „Rolul de observator, o hotărâre a unui om mic” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a salutat participarea României la Consiliul Păcii, dar a criticat decizia președintelui Nicușor Dan de a opta pentru statutul de observator. Simion consideră că România ar trebui să devină membră a organismului creat de Donald Trump, descriind decizia lui Dan ca fiind o dovadă de lipsă de ambiție. George Simion, liderul […]
10:10
Viorica Dăncilă: „Sistemul energetic european a fost distrus și cu ajutorul României. Principalul vinovat este Ursula von der Leyen” # Lumea Politică
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și europarlamentar, a lansat critici dure la adresa Uniunii Europene și a Ursulei von der Leyen, pe care o acuză de distrugerea sistemului energetic european și de subminarea dreptului de veto al unor țări. Viorica Dăncilă și-a exprimat nemulțumirea față de direcția în care merge Uniunea Europeană, în cadrul unei emisiuni […]
Ieri
05:30
Europa dezbate intensificarea securității. Divergențe între liderii europeni și NATO pe „autonomii strategice” # Lumea Politică
Europa analizează modalități de a-și consolida securitatea, pe fondul incertitudinilor legate de angajamentul SUA. Ursula von der Leyen și Mark Rutte au opinii diferite la Conferința de Securitate de la München, privind viitorul apărării europene. Liderii europeni își intensifică discuțiile despre asumarea responsabilității pentru apărarea continentului, la mai bine de un an de la începutul […]
04:40
Și-a pierdut autoritatea. „Degeaba vrea domnul Bolojan să taie acum cheltuieli” spune Claudiu Năsui # Lumea Politică
Claudiu Năsui, fost ministru USR al Economiei, acuză Guvernul Bolojan de ratarea reformelor economice și de creșterea taxelor. Criticile vizează lipsa de acțiune în reducerea cheltuielilor bugetare și consecințele suportate de contribuabili. Parlamentarul subliniază că autoritatea politică a premierului este în scădere, împiedicând măsuri de austeritate. Claudiu Năsui a lansat critici dure la adresa Guvernului […]
04:00
Merz critică ovațiile pentru Rubio la München. Cancelarul german, nemulțumit de entuziasmul participanților # Lumea Politică
Cancelarul german Friedrich Merz a exprimat nemulțumirea față de aplauzele primite de secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München. Deși nu a fost prezent în sală, Merz a declarat că i-ar fi fost greu să se ridice în picioare pentru Rubio. El a comparat discursul lui Rubio cu cel […]
03:10
Un nou sondaj relevă percepții critice asupra președintelui Trump, cu aproape jumătate dintre americani etichetându-l drept „corupt”, „rasist” și „crud”. Republicanii se confruntă cu semnale de alarmă înainte de alegerile de la mijlocul mandatului. Un sondaj Economist/YouGov, publicat recent, indică faptul că 56% dintre americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile. Aproximativ 47% […]
02:30
Ion Cristoiu: „O umilință pentru România” participarea lui Nicușor Dan ca observator la Consiliul pentru Pace # Lumea Politică
Ion Cristoiu critică participarea României la Consiliul pentru Pace de la Washington, unde țara noastră este singura reprezentată la nivel de președinte. Publicistul consideră că acest rol de observator este umilitor, având în vedere că alte state sunt reprezentate de miniștri. Ion Cristoiu a abordat subiectul participării României la Consiliul pentru Pace de la Washington, […]
01:40
Eric Trump investește în afaceri israeliene cu drone. Conflicte de interese cu sfera guvernamentală # Lumea Politică
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, va investi într-o fuziune de 1,5 miliarde de dolari între Xtend, producător israelian de drone, și constructorul JFB Construction Holdings. Investiția ridică semne de întrebare privind posibile conflicte de interese, în contextul extinderii contractelor cu guvernul federal. Eric Trump se implică activ în fuziunea dintre Xtend și JFB […]
01:00
Buget record pentru CSM în 2026. Creștere de aproape 50% comparativ cu anul precedent # Lumea Politică
Bugetul Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026 este de 413,7 milioane lei, marcând o creștere semnificativă față de anul anterior. Majoritatea fondurilor sunt alocate pentru salarii, reprezentând aproape 70% din buget. Bugetul CSM pentru 2026 a fost stabilit la 413,7 milioane lei, conform raportului publicat de Ziarul de Iași. Aceasta reprezintă o creștere substanțială, de […]
00:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică dar a evitat recesiunea anuală. Consumul scade, iar investițiile publice devin cruciale. Isărescu a răspuns criticilor privind prognozele de inflație. Mugur Isărescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că România a intrat în recesiune tehnică, dar a evitat recesiunea anuală. […]
18 februarie 2026
23:30
Gheorghe Piperea, despre sprijinul financiar al României pentru Ucraina. „Sute de miliarde de dolari care se spală prin băncile estoniene către oligarhii ucrainieni” # Lumea Politică
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a lansat critici dure privind ajutorul financiar oferit de România Ucrainei. Într-o emisiune recentă, acesta a susținut că fondurile sunt folosite în mod oneros și a semnalat suspiciuni de spălare de bani prin băncile estoniene. Gheorghe Piperea, invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, a abordat subiectul finanțării Ucrainei de către România, alături de […]
22:40
Grupul Pace Întâi România a depus o moțiune simplă în Senat împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ei acuză că „diplomația progresistă cu hashtaguri” afectează agricultura României. AUR sprijină demersul. Grupul Pace Întâi România a prezentat miercuri, în plenul Senatului, o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Textul moțiunii este intitulat „Diplomația progresistă […]
21:10
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Curtea Constituțională a declarat constituțională legea ce micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, respingând sesizarea ÎCCJ. Premierul a salutat decizia, subliniind importanța reformei pentru echitate și atragerea fondurilor europene prin PNRR. Guvernul a emis un comunicat de presă prin care premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și de […]
16:00
Nicușor Dan blochează pensionarea unor magistrați. A cerut informații despre dosarele aflate pe rol, CSM protestează # Lumea Politică
Administrația Prezidențială, sub conducerea lui Nicușor Dan, a cerut informații despre dosarele judecătorilor care doresc să se pensioneze. Președintele CSM, Gheorghe-Liviu Odagiu, contestă legalitatea acestei solicitări, subliniind că afectează independența judecătorilor și îngreunează activitatea instanțelor. Administrația Prezidențială a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) detalii despre cauzele aflate pe rol la judecătorii care au solicitat […]
15:30
Alerte meteo severe afectează Bucureștiul. Angajații Ministerului Investițiilor lucrează de acasă # Lumea Politică
Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au fost sfătuiți să lucreze de acasă din cauza vremii extreme. Codul roșu emis pentru București și Ilfov a dus la măsuri de siguranță, anunțate de ministrul Dragoș Pîslaru. O parte din personalul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează de acasă după ce condițiile meteo severe au determinat autoritățile […]
15:30
Contestația lui Călin Georgescu la măsura controlului judiciar a fost respinsă. ”Suntem ignorați până în momentul în care va fi imposibil să mai fim ignorați” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, se confruntă cu o situație juridică incertă după ce doi judecători de la Tribunalul București nu au ajuns la un consens privind controlul judiciar. În acest context, se va forma un complet de divergență. Pe treptele tribunalului, susținătorii l-au aclamat puternic. Doi judecători de la Tribunalul București nu […]
