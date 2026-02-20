Solidaritate pe teren. Meci caritabil la CSS Bega Timișoara pentru Bogdan, diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV
Timis Online, 20 februarie 2026 12:50
Un meci caritabil de volei va avea loc duminică, 22 februarie, la CSS Bega Timișoara, unde echipa locală va întâlni CSM Lugoj pentru a sprijini tratamentul lui Bogdan.
Contract de peste 5 milioane de euro pentru construirea unui nou centru de colectare a deșeurilor în Freidorf # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat contractul pentru un nou centru mare de colectare prin aport voluntar, în zona Freidorf. Investiția de 31,1 milioane lei, finanțată prin PNRR, va fi realizată în șase luni și va permite predarea gratuită a deșeurilor voluminoase, textile, electrice sau din construcții.
Protest în centrul Timișoarei. Apel pentru stoparea eutanasierii câinilor și folosirea eficientă a banilor publici # Timis Online
Un nou protest dedicat protecției animalelor va avea loc duminică, 22 februarie, de la ora 16, în centrul orașului, la inițiativa Asociația Pieces of Heaven.
VIDEO. Balul „Bridgerton” de la Palatul Parlamentului: glamour, costume regale și o cerere în căsătorie surpriză pe scenă # Timis Online
Sălile Palatul Parlamentului au găzduit joi Balul Mascat „Bridgerton”, inspirat de serialul Bridgerton. Peste 850 de invitați, inclusiv vedete locale și actori internaționali precum Luke Thompson și Yerin Ha, au purtat ținute regale și au dansat sub candelabre, recreând atmosfera epocii Regenței. Momentul special al serii a fost o cerere în căsătorie pe scenă, salutată de actori și invitați. Balul a marcat lansarea sezonului 4 al serialului pe Netflix.
ADVERTORIAL. Comunitatea timișoreană a discutat despre sistemul geotermal în buclă închisă, o soluție durabilă pentru încălzirea urbană.
Timișoara își spune din nou povestea. Tur gratuit despre premierele care au făcut istorie în Europa # Timis Online
Timișorenii și vizitatorii orașului sunt invitați duminică, 22 februarie, între orele 15 și 17, să redescopere ADN-ul inovator al orașului în cadrul turului pietonal „Premierele Timișoarei”. Evenimentul este organizat de Timișoara Free Tours, proiect al Asociației Turism Alternativ.
Reacția lui Nicușor Dan după ce a fost numit „prim-ministru” de către Trump: „Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă” # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a reacționat cu umor după ce liderul american Donald Trump l-a numit din greșeală „prim-ministru”, spunând că astfel de erori sunt normale în contextul relațiilor internaționale.
În data de 20 februarie are loc întâlnirea dintre planetele Saturn și Neptun în Berbec, la grad zero. Reprezintă unul dintre cele mai rare și semnificative evenimente astrologice ale acestei perioade. Nu vorbim doar despre întâlnirea a două planete transpersonale, cu impact colectiv profund, ci despre o conjuncție care are loc chiar pe gradul zero al zodiacului, punctul absolut al începuturilor, al creației și al nașterii unui nou ciclu de experiență umană.
Sunt 17 ani de când autoritățile locale au deschis, în Timișoara, un spațiu care avea să devină pentru mulți seniori mai mult decât un simplu club. Acum, Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber – Clubul Pensionarilor, de pe Bd. General Ioan Dragalina, este locul unde, zi de zi, aproximativ 70 de vârstnici din oraș își găsesc prieteni, activitate și sens.
Timișoara devine capitala frumuseții profesionale. Mai mulți specialiști se reunesc la Convenția Internațională de Cosmetologie # Timis Online
Timișoara va găzdui, în perioada 3–5 martie, cel mai amplu eveniment dedicat exclusiv cosmeticii profesionale din România – Convenția Internațională de Cosmetologie, considerată un moment de referință pentru dezvoltarea și consolidarea acestui sector al industriei înfrumusețării.
Actorul Eric Dane, cunoscut pentru rolul doctorului Mark Sloan din serialul Grey's Anatomy, a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), a anunțat familia, potrivit Reuters. De-a lungul carierei, el a jucat și în alte producții de televiziune și film, iar după diagnostic s-a implicat activ în campanii de conștientizare și sprijin pentru pacienții afectați de această boală.
Vineri, 20 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la spectacole, proiecții sau la petreceri.
Doi sportivi ai CSC Ghiroda au fost convocați în Lotul Național de Kempo.
Zeci de feline vor fi prezente în acest weekend, la Iulius Town. Moment dedicat primei rase de pisici românești # Timis Online
Grațioase, jucăușe și pline de personalitate, pisicile acaparează weekend-ul acesta la Iulius Town, la una dintre cele mai cunoscute competiții de frumusețe felină. Sâmbătă și duminică, 21 – 22 februarie 2026, între orele 10.00 și 19.00, Atriumul Iulius Town devine un „catwalk”. Evenimentul este organizat sub egida World Cat Federation.
Acces „cât pentru un duplex” la viitorul Institut Oncologic. Lațcău: „Am emis avizul, dar Ministerul trebuie să facă modificări” # Timis Online
Accesul auto la viitorul Institut Oncologic de pe Calea Torontalului este „dimensionat cât pentru un duplex”, avertizează viceprimarul Ruben Lațcău. Deși Comisia de Circulație a avizat proiectul, Ministerul Sănătății trebuie să modifice infrastructura pentru a evita blocaje într-o zonă deja aglomerată.
Timișul își joacă șansa la Belgrad pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 # Timis Online
Gusturile autentice ale Banatului urcă pe scena internațională. Județul Timiș participă, în perioada 19–22 februarie, la Belgrade Tourism Fair 2026 cu unul dintre cele mai ambițioase demersuri ale sale: proiectul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”.
Prima reuniune a Consiliului de Pace a început. Donald Trump i-a încurcat funcția lui Nicușor Dan, prezentându-l drept „prim-ministrul României”.
Copiii sub 16 ani ar putea avea acces limitat la rețelele sociale. Dezbatere la Timișoara cu specialiști din educație, sănătate și politică # Timis Online
Accesul copiilor la rețelele sociale a fost tema discutată joi, 19 februarie, la Consiliul Județean Timiș, într-o dezbatere publică organizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiș (ATOP), sub titlul „Rețelele sociale pentru copii: conexiuni, informație și riscuri”.
Un dispozitiv modern care reduce sângerările în intervențiile toracice, introdus la Spitalul Victor Babeș Timișoara # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara a integrat în dotarea Compartimentului de Chirurgie Toracică sistemul LigaSure, un dispozitiv avansat pentru sigilarea vasculară, utilizat în scopul reducerii sângerării în timpul intervențiilor chirurgicale.
Pădurea Verde poate deveni, într-un final, pădure-parc. Acord între primărie și Romsilva # Timis Online
La șase ani după preluarea Pădurii Verzi de la Guvern, Primăria Timișoara anunță că proiectul de „pădure-parc” a obținut ultimul aviz necesar. Municipalitatea propune un acord cu Romsilva pentru implementare, document ce va fi supus votului Consiliului Local. Urmează aprobarea indicatorilor și autorizarea lucrărilor.
A fugit de polițiști, dar a fost prins. Bărbat reținut la Recaș pentru conducere sub influența alcoolului # Timis Online
Un bărbat de 59 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost urmărit în trafic de polițiști la Recaș, a refuzat să oprească la semnal și a fost depistat conducând sub influența alcoolului, potrivit oamenilor legii.
Tradiție cu gust de victorie la Săcălaz: 30 de rețete s-au întrecut la „Degustarea cârnaților bănățeni” 2026 # Timis Online
Aromă de afumătură, rețete vechi de zeci de ani și o comunitate unită în jurul gustului autentic. Așa s-a scris o nouă filă din povestea uneia dintre cele mai îndrăgite tradiții ale germanilor din Banat. Evenimentul „Degustarea cârnaților bănățeni” – „Worschkoschtprob”, organizat de redacția Banater Zeitung, a adunat la Căminul Cultural din Săcălaz 30 de probe de cârnați de casă.
O întâmpinare memorabilă: Coridorul ca preambul al stilului tău personal
„Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru un credit ipotecar?”. Cu siguranță că aceasta este prima întrebare pe care le-o adresează românii reprezentanților băncii atunci când vor să achiziționeze o locuință cu ajutorul unui credit. Criteriile după care se acordă împrumuturile pentru locuințe sunt clare, menite să asigure atât protecția instituției financiare, cât și a clienților pe termen lung.
Marți, 24 februarie, de la ora 18:00, la Asociația LOGS (Casa LOGS, Str. Țebea nr. 12), timișorenii sunt invitați la o seară de comemorare și susținere, organizată în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și alți actori locali.
Baia nu mai este doar un loc utilitar, ci un spațiu care reflectă stilul și personalitatea locuinței. Fiecare detaliu contează, iar alegerea elementelor potrivite poate transforma complet atmosfera.
Paul-Marian Podariță, șeful Serviciului de Investigații Criminale, va fi adjunctul șefului IPJ Timiș pentru următoarele trei luni, asigurând conducerea instituției.
Contract de 25 de milioane de euro, tot cu Bozankaya, pentru tramvaie care să circule pe liniile 7 și 9. Când vor veni # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat contractul pentru 10 tramvaie noi, mai scurte, destinate liniilor 7 și 9. Achiziția, în valoare de 25 de milioane de euro cu TVA, este realizată de Bozankaya și finanțată prin Programul Regional Vest 2021–2027.
Trofeul Festivalului – Concurs Gelu Stan ajunge în Țara Binșului. Cu o voce excepțională, Bianca Popa a impresionat juriul și publicul # Timis Online
Trofeul Festivalului - Concurs „Gelu Stan” 2026 ajunge în Bihor, cucerit fiind de o solistă de 23 de ani: cu o demonstrație de virtuozitate vocală impresionantă, o prezență scenică empționantă și un repertoriu inspirat, Bianca Diana Popa a cucerit unanim voturile juriului și aprecierea spectatorilor. Alte premii ale prestigioasei competiții muzicale au valorizat folclorul autentic din Banat, Mehedinți, Olt, Cluj, Buzău și Prahova.
Prințul Andrew, Duce de York, în centrul unui nou scandal: arestare legată de dosarul Jeffrey Epstein # Timis Online
Prințul Andrew, Duce de York a fost arestat de poliția britanică sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcție publică, în contextul legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC, citate de Reuters și Agerpres. Prințul a negat orice faptă ilegală și a spus că regretă prietenia cu Epstein.
Nicușor Dan, mesaj de Ramadan: apel la solidaritate, dialog între religii și respect pentru diversitate # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității musulmane din România la începutul Ramadanului, subliniind importanța reflecției spirituale, a compasiunii și a dialogului între religii. El a apreciat contribuția comunității musulmane la societatea românească și a încurajat respectul reciproc, solidaritatea și conviețuirea în armonie.
Aplicația Tranzy, folosită de timișoreni pentru a urmări în timp real mijloacele de transport în comun, nu mai funcționează, anunță Societatea de Transport Public Timișoara. STPT precizează că rămân disponibile patru alternative pentru informații despre trasee, orare și timpii de sosire.
Constructorul Podului Muncii, schimbat după o contestație cu decizie întârziată. Lucrările încep în primăvară # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat, pentru a doua oară, contractul pentru reabilitarea Podului Muncii, după luni de contestații și reanalizări ale ofertelor. Noua asociere declarată câștigătoare va începe lucrările în primăvară, investiția fiind finanțată în mare parte din fonduri europene.
Se deschide „Lada cu Zestre": cel mai așteptat festival al primăverii, care promovează patrimoniul tradițional # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș (CECART) readuce în atenția publicului Festivalul – Concurs „Lada cu Zestre”, cea mai amplă competiție artistică a comunităților timișene în restaurarea și relansarea culturii tradiționale locale. Cea de-a XIX-a ediție a evenimentului mobilizează 57 de localități, 1.500 de artiști, peste o sută de expoziții și mai mult de 1.000 de preparate culinare bănățene. Accesul publicului la toate evenimentele festivalului este liber, iar organizatorii se așteaptă la mii de spectatori, ca în fiecare an.
Inteligența artificială, utilizată în premieră națională în radiologie, la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a implementat, în premieră la nivel național, sistemul CAREBOT AI CXR, o soluție informatică bazată pe inteligență artificială destinată sprijinirii activității de radiodiagnostic.
Primăria Timișoara a reluat amenajarea parcărilor în cartiere, odată cu încălzirea vremii, transformând foste amplasamente de garaje în locuri organizate pentru mașini. Primele lucrări au început în Lipovei și Dâmbovița, unde vor fi create peste 100 de locuri noi, programul urmând să continue și în alte zone ale orașului.
VIDEO. Urmărire în miez de noapte prin centrul Timișoarei. Șofer fără permis și băut prins de polițiști # Timis Online
Un șofer fără permis și băut a provocat o urmărire spectaculoasă prin Timișoara, după ce a acroșat o mașină de poliție și a fugit până în parcul central, fiind prins de oamenii legii.
FOTO. Iarna pune stăpânire pe Banatul Montan. 79 cm de zăpadă pe Semenic, pârtiile deschise în weekend # Timis Online
Vești excelente pentru iubitorii sporturilor de iarnă. S-a așternut un strat consistent de zăpadă în zona montană a Banatului, iar pârtiile sunt pregătite pentru turiști. Cel mai mare strat se înregistrează pe Muntele Semenic, unde s-au măsurat 79 de centimetri de zăpadă, informează comunitatea Banatul Montan.
Femeie de 37 de ani, prinsă băută la volan după ce a provocat un accident pe Calea Urseni # Timis Online
O femeie de 37 de ani, aflată sub influența alcoolului, a provocat aseară un accident pe Calea Urseni, după ce a intrat cu mașina într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus.
Joi, 19 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Filiala Timiș a Partidul Național Liberal (PNL) deține în centrul Timișoarei două spații cumpărate în anii 2004–2006 la prețuri de inventar, în baza unei legi care permitea achiziția sediilor la valori derizorii. Unul dintre imobile găzduiește astăzi un restaurant, iar liberalii sunt acuzați că obțin profit din proprietăți cumpărate „pe nimic”.
Joi puteți merge la mai multe spectacole, proiecții și expoziții.
Ilie Bolojan anunță că din martie guvernul va veni cu proiecte de legi care să ducă la o reformă a pensiilor și în MAI, zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională.
Recorduri, tone de slănină și invitați din România. Slaninijada 2026 transformă Kačarevo în capitala gustului din Balcani # Timis Online
Între 19 și 22 februarie, localitatea Kačarevo, din Banatul sârbesc, devine din nou epicentrul celui mai popular festival dedicat slăninii și produselor tradiționale din carne afumată din Serbia și Europa de Est: Slaninijada.
Bogdan, un elev de 14 ani de la Lenau, luptă cu un diagnostic crunt. Familia cere ajutor pentru tratament în străinătate # Timis Online
Un băiat de doar 14 ani din Timișoara, Bogdan Cîra, are nevoie urgentă de sprijin. Bogdan a fost diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze, veste care i-a schimbat viața într-o singură clipă.
Rețea care folosea carduri de carburant fictive, descoperită cu ajutorul polițiștilor din Timiș. Percheziții în Mehedinți # Timis Online
Poliția a descoperit o rețea care folosea ilegal carduri de combustibil pentru a alimenta fără să plătească, provocând un prejudiciu de 20.000 de euro. În urma descinderilor din Mehedinți, mai multe persoane au fost duse la audieri.
